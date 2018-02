Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Serdar Denktaş, eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yaptığı açıklamada ayni Serdar Denktaş, beni şaşırtmadı” sözlerine karşılık yaptığınız açıklamada, Hüseyin Özgürgün’ün, “UBP- DP- YDP” koalisyonu için girişim yapmadığını ancak dörtlü koalisyon bir sonuca varınca, neredeyse UBP önüme kırmızı halı serdi. Kişisel değil, toplumsal bir yolu seçtim” dediniz. Sn. Denktaş, büyük insanların gayeleri, diğerlerinin hevesleri vardır. Konfiçyus, olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyendir demişti. Unutmayın,

**

Sn. Mustafa Yalınkaya, Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı olarak,Yeni Erenköy Belediyesi’nde sorunların aşılamaması yüzünden ortaya çıkan sonucun utanç verici olduğunu kaydettiniz. Özellikle seçim döneminde tüm siyasi partilerin bölgeyi ziyaret edip yaşanan sıkıntıları birinci ağızdan, dinlediklerini, hükümete gelmeleri halinde ortaya irade koyacakları yönünden taahhütler verdiklerini söylediniz. Sn. Yalınkaya, Ülke bahçe gibidir. Onda mutlaka bir şeyler biter. Güzel şeyler ekerseniz güzel şeyler biter. Bizde bahçeye ne ekildiği yaşananlardan sanırım belli oluyor.

**

Sn. Erhan Arıklı, 22 Ocak tarihinde eyleme katılanlar ile ilgili olarak mahkeme kararını verecek. Şahitlerin dinlenmesinin ardından yarın taraflar hitaplarını yapacaklar. Bu arada partiniz Yeniden Doğuş Partisi "Adalet İçin Yürüyüş" maksadı ile İlçelerden Lefkoşa'ya yürüyüş, ardından Lefkoşa'da miting yapmak için hazırlıklara başladığı iddia edildi. Bu konuda gerekli kararın üretilmesi için sizin tedavinizi tamamladıktan sonra ülkeye dönmeniz bekleniyor. Sn. Arıklı, ünlü düşünürler bilmeyen ve bilmediğini bilmeyen aptaldır, ondan sakının. Bilen ve bildiğini bilen liderdir, onu takip edin der. Bence o liderde kol kola girdiği insanları fırtınalı denizlere doğru değil, sakin limanlara götürmelidir. Bence sizde öyle yapmalısınız.

**

Sn. Türel Özer Öksüzoğlu İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü olarak, Erenköy Belediyesinin batması sonrasında belediyeyi kim bu hale getirdi diye sormanız vatandaşlar tarafından ilginç olarak karşılandı. Sn. Özer 7 Ocak Erken Seçimleri tamamlandı ve UBP’sinin zaferi ile bitti. Bu zafer hem 50 vekil adayının çalışmaları hemde tüm partililerin başarısı oldu. Tebrik eder başarıların devamını dilerim sözleriniz bana Pirus savaşını hatırlattı. Tarentum Kralı Pirus’un, 50 filin desteği ile Roma'ya karşı verdiği savaş sonrasında savaşı kazanmasına kazandı. Ama ordusunu kaybetti. Sizde başardınız ama belediyeler bir bir batmaya başladı. Pirus Tanrı bana bir daha böyle savaş nasip etmesin derken sizde Allah bana bir daha böyle başarı nasip etmesin dermişiniz?

**

Sn. Hasan Çetin Erçen, Kıb-Tek Yönetim Kurulu üyesi, Yalçın Koçyiğit, Mustafa Tıngır ve Cem Pişmiş ile istifa ettiğinizi açıkladınız. Kıb-Tek ile ilgili yeni görevlendirmeyi yapabilmesinin önünüaçmak maksadıyla istifa etmiş bulunuyoruz dediniz. Kurumu aldığımız yerden çok daha iyi bir noktaya getirdiğimiz gerçeği ortadadır ve bizdensonra bu güzide kurumun yönetimine gelecek olan arkadaşlarımızın kurumu daha da ileriyegötürmelerini temenni ediyor ve takipçisi olacağız diyorsunuz. Sn. Erçen, yalnız görevlendirmenin değil, ülkenin ve Kıb-Tek’in de önünü açacaksınız. Bakın, tutunamadığınız dallarda yaprak olmaya çalışıyorsunuz. Zorlama çabalarla bu işlerin yürümeyeceğini artık anlasanız diyorum.

**

Sn. Niyazi Turkseven sosyal medyadaki paylaşımınızda, şişeli evin Milli ve Manevi Dayanışma Derneğine kiralandığını ancak Biyologlar derneği doğa müzesi yapmak için bina talep etmesine karşın müracaatına cevap dahi alamadığını belirttiniz. Sn. Türkseven, kusura bakmayın ama Biyologlar Derneği adının önüne Dini ve Manevi Değerler isimlerini de eklemiş olsaydı. Üstüne üstlük birde arapça dua yazsaydı kesin işi hemen halledilirdi. Bizlere hep beraber yaşanır. Beraber dövüşülür. Rızk da beraber paylaşılır denir ama herkes kendi payına düşen kadar büyük yaşar ve yine kendi payına düşen kadar sefil ölür.

**

Sn. Şerife Çelik, bir psikolog olarak ülkenin kanayan yarası haline gelen madde kullanımı ve trafik kazaları konusunda alınan bütün önlemlere rağmen düşüş değil, artış yaşandığına dikkat çektiniz. Ve bunda da toplumun bütün paydaşlarının sorumluluğu olduğunu kaydettiniz. Sn. Çelik, sınırları eleğe dönen. Giriş kapılarından Abbas’ın Şerif’in evi gibi kimin girdiği ve çıktığı belli olamayan bir ülkede bu yaşananlar sanırım az bile. Unutmayalım bugün göz yumduklarımız, yarın bize göz açtırmayacak olanlardır.

**

Sayın Cenk Şeren bizim Minik Kuşlar, Mehmetçik Belediye Başkanlığı için kolları sıvadığını, çizmeleri de giydiğini söyledi. Parti merkezi için de çekim merkezi haline dönüştüğünü ve parmakların seni işaret ettiğini dile getiriyorlar. Hatice teyze, Cenk ovlucuğuma yakışır. Allah tuttuğunu altın etsin koltuğunu da daim eylesin diyor. Sevgili Cenk, Ömer abi ise biz Cenk evladımızın bölge sevgisini sokak duvarlarına, Mehmetçik’in topraklarına ve ağaçlarının gövdelerine yazmışız. Gerisi boş çuval diyor.

**

Sn. Abbas Osum, ülke insanının verdiği karnede adam gibi adam hanesinde on numara üstünde birde yıldız yazılı. Futbolculuk hayatı yaldızlı süper olarak kaydedilmiş. Siyaset arenasında arkadaşlarına attığı destek ve gösterttiği dayanışma mükemmel olarak not edilmiş. Ancak Meclisi Mebusan’ın ceylan derili koltuklarına oturma isteği zayıf olarak dile getirilmiş. Hacı dayı, bu çocukta herşey mevcut ama vekil olma hırsı yok diyor. Sevgili Abbas, Roma devrinde ölen gladyatörlerden toplanan kanları içen Romalı zenginler, bunun kendilerine yaşam gücü verdiğine inanırdı. Senin gladyatör kanı içmen beklenmiyor ama bazı siyasilerin yanlış icraatları ile kirlenen koltukları sen ve senin gibi temiz insanların temizlemesi bekleniyor.

**

Sn. Haşim Baykur, bir devre Yenierenköy Belediye Meclis üyesi olarak, hem belediyenin hemde bölgenin daha iyiye gitmesi için başkan ile birlikte çalışmalarınızı yürütüyordunuz. O zamanlar “Acınacak halimize gülüyoruz” demiştiniz. Sn. Baykur, artık acınacak halimize acı acı gülmek yerine, belediyenin kapanan kepenkleri ile evlerine ekmek götüremeyen çalışanlarına bakıp katıla katıla ağlıyoruz. Haşim gardaş, belediye neslinin yaprak dökümü başladı. Çoğu, önümüzdeki kışa giremeden donup mortoyu çekecek.

**

Sn. Cemal Erdoğan, Yenierenköy Belediyesinden sonra sanırım sıra Esentepe Belediyesine geldi. Bizim Minik Kuşlar, aylardır çalışanların maaş alamadığını ve mırıltıların, yüksek sese dönüştüğünü, 3 desimetre sesin, 7 desimetrenin üzerine çıkmaya başladığını söylüyor. Cemal Başkan, çalışanlar alabildiğimiz ekmek hepimize yetmiyor. Ama parasızlığın yarattığı keder dilediğin kadar diyor.

**

Sayın Emine Dağ bir hayvan sever olarak son günlerde KKTC’nin birçok bölgesinde zehirlenerek öldürülen kedi ve köpeklerin katledilmesine, eşeklerin kulaklarının kesilmesine yönelik hiç ses vermiyorsunuz. Bizim çeşme su akmadığı zaman Tıssss diye ses çıkartırken, yerlerde ağızlarından köpükler saçılan zavallı hayvanların görüntülerine tısss sesi bile çıkartmıyorsunuz. Eskiden bu işlere kalkışanlara Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu gösterirken, şimdilerde bıraktık Hanya ile Konya’yı Lefkoşa’yı bile gösteremiyorsunuz

**

Sn. Mustafa Abitoğlu, sosyal medyadaki paylaşımınızda senin bir hellim üreticinin ABD’ye evet, ihracat yaptığını biliyor muydun Kıbrıslı Türk? Dahası, ABD’nin 1 numaralı yoğurt üreticisi Chobani’ye ürün verme hazırlığında olduğunu biliyor muydun yurttaşının?Sen şikayet et, ‘bizden birşey olmaz’ sayıkla, üreten, kendine inanan yurttaşların ne ambargo tanıyor ne mambargo Kıbrıslı Türk. Daha öğrenecek çok şeyin var Kıbrıslı Türk.Sen kıskanırsın ama ben gururlanırım diyorsun. Eeee vallahi çokta haklı söylüyorsun. Sn. Abitoğlu Nazım Hikmet Ran, kıskanmak için değil, Sevmek için “yürek” o sevgiyi sürdürmek için “emek” gerek.Sevgi ne boğazda, ne mum ışığında yemek yemek, ne de pahalı bir pırlanta demek. Sevgi, bir lokmada iki mutlu insan demek demişti. Bilmem anlatabildim mi?

Günün Fıkrası:

Donumu bile çekemiyorum

Temel 4 katli bir apartmanda oturuyormuş. Apartmanın sifonlarıyla ilgili tesisatında bir sorun varmış ve bütün dairelerin sifonları bozukmuş. Yönetici yaptırmış sifonları ve apartman sakinlerinin sifonlarından memnun olup olmadığını sormaya gitmiş. 1. kata giden yönetici sormuş Sifonunuzdan memnun musunuz? Adam cevap vermiş Evet çok memnunum, her çektiğimde pop müzik çalıyor demiş.

Yönetici 2. kata çıkmış ve sormuş Sifonunuzdan memnun musunuz?". Adam cevaplamış

Evet çok memnunum her çektiğimde Türk sanat müziği çalıyor demiş Yönetici 3. kata çıkmış ve ayni soruyu ona da sormuş. Cevap vermiş adam Evet çok memnunum her çektiğimde Rock müzik çalıyor"

demiş.Yönetici, Temel'in oturduğu daireye çıkmış ve sormuş.

Sifonunuzdan memnun musunuz?" Temel "Hayır" demiş. Yönetici sormuş "Neden efendim yapılmadı mı sifonunuz?" demiş.

- Yapıldı yapılmasına da, her çektiğimde İstiklal Marşı çalıyor,

donu mu bile çekemiyorum.

Günün Sözü:

Bak dostum!.

Körden değil, nankörden,

Yüzsüzden değil

İki yüzlüden,

Tipi bozuktan değil

Sütü bozuktan

‘KORKACAKSIN’