Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Ersan Saner, bakanlık yaptığınız sırada, 24 Ocak 2017 yaptığınız açıklamada, biz KKTC’de iş sağlığı ve güvenliğinde hangi noktada olacağımıza bakarsak ve ülke genelinde ciddi bir denetim yaparsak ülkedeki tüm inşaatları yarın itibari ile durdurmamız gerekiyor. Ülkemiz genelinde, örneğin beş bin adet inşaat varsa biz dört bin dokuz yüz doksan dokuzunu durdurmak zorundayız demiştiniz. Tabi tedbir alınmadığı için de iş kazalarına dolaylı olarak da ölümler devam etmişti. Şimdilerde birçok inşaat durduruldu. Tedbir alındı ve ölüm mölüm kalmadı. Sn. Saner, Tanrı erkeği çok, ama oy kaygısı olmadan iş yapacak “Siyasetçiyi” sanırım az yarattı. Unutmayın kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya o vurur. Sizin kıyıya vuranlar hep iş kazası ile ilgili cesetler oldu.

Sn. Ahmet Sennaroğlu, öncelikle yeni kurduğunuz Sennaroğlu Sigorta size ve ailenize hayırlı ve uğurlu olsun. Sigorta tanıtım afişinde, sigortada güvenilir kuruluş derken, sanırım bu güvence isminizden de kaynaklanıyor. Sigorta dışında Belediye Başkanı adaylığınız için değerli yoldaşlar adaylığım ile ilgili arayan ve mesaj atan tüm arkadaşlara sonsuz teşekkür ederim. Ailem, partim ile görüştükten sonra kararımı vereceğim diyorsun. Da, yazılanlara ve söylenenlere bakılırsa millet aday olmanı istiyor. Sanırım bu konuda bölge insanı baskı yaparken, parti içinde de isminiz üzerinde duruluyor. Belli ki, bir kalpte bir çiçek olmak yerine birçok gönülde buket olmuşsun.

Sn. Cemil Sarıçizmeli, öncelikle Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Koordinatörlüğünüz hayırlı ve uğurlu olsun. Koordinatörlüğünüze itiraz eden Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir’e verdiğiniz cevapta tüzük maddesi uyarınca oy çokluğu ile bu göreve seçildiğinizi dile getirdiniz. Sn. Demir’e “Ülke Ağları Başkanları Kurulu” diye bir kurulun bulunmadığını, tüzüğü incelemesi gerektiğini ifade ettiniz. Sn. Sarıçizmeli, belli ki Sn.Katip Demir, o koordinatörlüğü çok istiyordu. Olmayınca çok üzüldü ve yaralandı. Tamam, da hadde yarasını sarmaya merheminiz yoktu. Yalandan da olsa gönlünü alamaz mıydınız?

Sn. Kâtip Demir CittaslowAğı Koordinatörlüğü seçimleri ile ilgili olarak "Yapılan seçim gayri yasal" olduğunu ve yapılan seçimin geçersiz olduğunu iddia ettiniz. Yaptığınız açıklamada "Genel Kurul 2019 yılında KKTC'de yapılacaktır. Yapılan bu seçim geçersizdir. Her iki başkanı da kınıyorum." dediniz. Ayrıca 2019 yılına kadar da görevinizin devam ettiği imasında bulundunuz. Sn. Kâtip, bölgenizde çok iyi şeylere imza attınız. Mum olmak kolay değildir, ışık saçmak için önce yanmak gerekir. Yaptığınız işler ile iyi ışık da saçıyorsunuz. Başkan, o kapı tekrar açılır. Yeter ki, sen kapıyı çalmayı bil. Ne zaman bilmem, ama sen yeter ki o kapıda durmasını ve beklemesini bil.

Sn. Aysegul Baybars, İçişleri Bakanı olarak “İstisnai” yurttaşlıklar konusuna değinerek “istisnai hal” ibaresinin keyfi olmaması gerektiğini, somut bazda gitmesi ve altının doldurulması gerektiğine vurgu yaptınız. Bu arada sözü YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun yurttaşlığına getirerek, Yurttaşlık yasasına aykırı davranılmışsa her kim olursa fark etmez. Yasa neyi emrediyorsa o yapılır. Milletvekili veya değil fark etmez. Yasalar herkes içindir” dediniz. Sn. Baybars, oy kaybetmekten korkan siyasiler bu işe bugüne kadar neşter atmadı. Hatta oy için bu ateşi körükle alevlendirdiler bile. Sn. Bakan, testi taştan korkar ama o taş çeşme oldu mu, testiler her an ona gelmeye can atar. Beklentisi olanlar bunları çeşme olarak gördüğü için seçimlerde oylar çeşmeden birilerine aktı gitti.

Sn. Bertan Zaroğlu, bülbülün ne çekerse dilinden çektiği gibi galiba sende ne çekersen dilinden çekiyorsun. Doğuş Derya ile dalaşman, sağa sola laf yetiştirmeye çalışman arı kovanına çomağı sokma etkisi yarattı. Millet senin 10 yıldır sosyal sigorta primi yatırmadığına ve havadan vatandaşlık aldığı iddiasına takıldı. Sn. Zaroğlu, geçmişe mazi geleceğe gazi derler. Bu köprünün altından hırçın hırçın geçen sulara gem vurmayanların aklı şimdi mi başına geldi. Bazı şeyler ile ilgili guguk değil ‘Hukuk’ derken, sana gelince bu hukuk guguk olmasın. Varsa bir yanlış hukuka gidilir. İncelenir ve gereği yapılır. Ancak hukukta da bir ‘Müruru Zaman’ yani zaman aşımı var. Gocagarı ekmeğini yedikten suyunu içtikten ve bir maşrappa su ile ortalığını temizledikten sonra kapıya mandalı astıktan sonra o kapı artık açılır mı?.

Sn. Erkut Şahali yaptığınız açıklamada “Genel Tarım Sigortası Fonu’nun 18 Milyon Tl borcu inceleniyor, gerekli bulgulara ulaşıldığı takdirde yargıya götüreceğinizi belirttiniz. Ayrıca, Ülkede hayvan hastalıklarının bertaraf edilmesiyle ilgili projenin halen devam ettiğini belirttiniz. Sn.Şahali, keşke, beyinleri çalmadan, iç etmeden ve ham hum şoroloptan başka bir şeyi düşünemeyen hastalıklı beyinlerin bulunduğu insan elbisesi giymiş yaratıklar için de bir proje geliştirseniz diyorum. Sn. Şahali, Güneş herkesin üzerine eşit doğar. En azından biz öyle sanıyorduk. Ama güneş birilerini gara gavurma ederken, birilerini de ısıtıyor. Kış Güneşi altında ısınan gül başka, Temmuz güneşi altında kalan leş başka kokar. Değil mi?

Sn. Mehmet Harmancı, KKTC’nin geneline yayılan hayvan zehirlenme işi ile ilgili olarak Başkentte Sokak Hayvanlarına Yönelik Zehirlemeler için Polise Suç Duyurusunda Bulunduğunuzu açıkladınız. Paylaşımınızda özellikle son günlerde başkent Lefkoşa’da yaşanan sokak hayvanları zehirlenmeleri ile ilgili olarak yaşamı birlikte paylaştığımız sokak hayvanlarının yaşamlarına yönelik zehirleme olaylarını esefle kınadığınızı ve hayvanların maruz kaldığı acılardan büyük üzüntü duyduğunuzu dile getirdiniz. Sn. Harmancı, insan elbisesi giymiş yaratıklara gerekli cezalar verilmezse bu tren yolu gibi uzayıp gider. Bu insan elbisesi insanların resimlerine bakıyorum, o kadar güzeller ki; hep resimlerde kalsınlar istiyorum. Çünkü karakterler o resme girmiyor.

Sn. Bağımsızlık Yolu Yetkilileri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, Omorfo’da ortak bir yürüyüş organize etmek için tüm bölge örgütlerine 20 Şubat Salı günü saat 18.00’da GÜKAD’da toplanma çağrısı yaptınız. Kendini Milliyetçi olarak tanıtıp, deveyi avurdu ile götürenlerin, rant değirmeninin çarkı kırılmasın diye faşizmden bile örnekler sunan. Dönümlerce araziyi iç ederken, devletten ihaleler kapan, özde ‘LİLLİCİ’ sahte milliyetçilerin karşısına ördüğünüz duvar bakıyorum gün geçtikçe büyüyor. Sn. Bağımsızlık Yolu yetkilileri, Baba sabır kapısıdır, açmasını bilen için. Anne cennetin kapısıdır, girmesini bilen için. Kardeş dostluk aynasıdır, görmesini bilen için. Evlat yağmur suyudur, içmesini bilen için. Aile toplumun direğidir, yaşamasını bilen için. Ülke insanı için fedakarlık yapan örgütleri yetkilileri de ülkenin bekasıdır, gören için.

Sn. Yusuf Yüksel ŞentuğHer Daim Dostlar grubunun lideri olarak Mağusa’da Okaliptüs ağaçlarının budama adı altında neredeyse kökünden kesilmesine tepki göstererek ağaçların budama adı altında sadece gövde kısımlarının bırakıldığını dile getirdiniz. Her Daim Dostlar grubu olarak Okaliptüs ağaçlarının hiç budama gerektirmeyen ağaçlar olduğunu, eğer tehlike gerekçesiyle budama yapılacaksa işlemin sadece kuru dallar ve tehlike arz eden dallarla kalması gerektiğini belirttiniz. Sn. Şentuğ, Cevizi kırıp özüne inemeyen, hepsini kabuk zanneder.

Sn. Altay Fırat Orman Dairesi Müdürü olarak Mağusa’da kesilen Okaliptüs ağaçlarının kesilme işlemi ile ilgili olarak Mağusa Belediyesi işbirliğinde yaptığınızı ve söz konusu ağaçlara, araçların ve insanların üzerine düşme riskleri olduğu için Orman Mühendisleri’nin kontrolünde ‘Polar budama’ sistemi ile yapıldığını belirttiniz. Yani Bedis Ormanında yaptığınız budamada dalları ağaçların arasında bıraktıktan sonra yangın uyarısına bu son sistem budamadır siz anlamazsınız dedikten sonra çıkan yangında olduğu gibi Okaliptüs ağaçlarının da budaması teknik olarak yapıldı demeye mi getirdiniz? Müdürüm, aman siz teknik dedikçe ağaçlar, fidanlar ve yeşil gidiyor. Bırak dağınık kalsın da belki birazını olsun kurtarırız.

Sn. İlkan Varol, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bakanlar kurulu Genel Sekreteri olarak görev yaparken müşavir yaratmayacağız diyen hükümet tarafından daha önceki görevinize yani müşavirlik kadrosunda yeniden atandınız. Sn. İlkan Varol, 3’lü kararname ile görevden alınmayacak diyen hükümetin her yalancının mumunun yatsıda söndüğü gibi söndü. Bakın Hacı Nuri amca, dünya güzel olsaydı, doğarken ağlamazdık. Yaşarken temiz kalsaydık ölünce yıkanmazdık diyor. Hele siyasete girmişseniz sanırım sizi Hacı Şakir Sabunu bile temizlemez. Değil mi?

Sayın Erdinç Serdahoğullarıbir zamanlar Yenierenköy Belediyesi spor etkinliklerinde senin ile birlikte uçuyordu. Yenierenköybüyük kız ve erkek voleybolcuları 2013-2014 KKTC Voleybol Ligi’nde fırtına gibi esiyordu. Maşallah bu genç ekip hırsı ve maç kazanma azmiileengel tanımıyordu. Yarattığın taş gibi bir ekip haklı olarak bölge insanının gururu oluyordu. Ancak şimdi ne takım nede belediye kaldı Erdinç Hocam. Yenierenköy Belediyesini bu duruma getirenler şimdi bir yerlerine kına yaksın. Erdinç hoca en hayret verici görüşlerden biri, sanırım bir insanın bağımlı insanlardan bağımsız fikirler beklemesini hayal etmesidir. Ne diyelim?

Günün Fıkrası:

Akıllı bilgisayara

Adamın biri arkadaşıyla yemek yerken “kolumun ağrısından ölüyorum” diye dert yandı. Arkadaşı da “ilerde köşedeki marketin önüne yeni bir bilgisayarlı cihaz koydular.Üç dolara bir jeton alıyorsun, yanında getirdiğin idrar örneğini açılan kapaktan içeri veriyorsun, on saniye sonra neticeyi ve tedavi için yapman gerekenleri ögreniyorsun”demiş.

Adam hemen idrarını bilgisayara vermiş.10 saniye sonra yazılı olarak cevap gelmiş: “Kolunuzda bir cins eklem ağrısı olan Teniselbo oluşmuş. Sıcak tutun, ağır işlerden kaçının, iki haftada düzelecek.” Adam, muzurca bu akıllı cihazı nasıl aldatalabileceğini düşünmüş.

Bir miktar çeşme suyuna köpek kılı, eski karısından kalan bir adet saç teli ve iki kızının idrar örneklerini eklemiş cihaza atmış. 10 saniye sonra yazılı yanıt gelmiş: 1. Çeşme suyunuz çok kireçli. Bir filtre cihazı almayı düşünün. 2. Köpeğinizde kene var.Eczaneden özel bir şampuan alıp köpeğinizi yıkayın. 3. Eski eşiniz, evliliğiniz süresince sizi mütemadiyen aldatıyordu. 4. İkinci çocuğunuzun babası siz değilsiniz. DNA testi yaptırın. 5. Geceleri kolunuzun üzerine yatmaktan vazgeçmezseniz kolunuz iyileşmez. =)

Günün Sözü:

Bir aileyi hayırsız evlat

Bir esnafı asık surat

Bir zengini arsız avrat

Bir şoförü aşırı sürat

Yıkar