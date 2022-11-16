Taner Ulutaş'tan mesajınız var... 16 Kasım 2022 Çarşamba

Sahibine Mesajlar

Sn. Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı olarak, 39 yaşına basan, genç ve gürbüz bir delikanlı olması gerekirken, Anasının kuzusu prematüre bebek bırakılan KKTC’yi BM üyesi ülkelerin tanıması gerektiğini belirttiniz. Tanınırsa Kıbrıs Meselesindeki kör düğüm de çözülecek dediniz. Sanırım Sn. Tatar’da öyle diyor. Ama ‘Kördüğüm’ü çözecek ‘İskender’i yeşil altlı mum ile aramamıza karşın bir türlü bulamadık. Sn. Şentop, şen bir şekilde siyasi arenada top peşinde koşarken, siyasilerimiz Güney’in AB’ye müracaat ettiği noktada ‘Veto’ hakkını kullanmadı. Dönüp, rakip kale yerine kendi kalemize golü attık. O günden beridir off-side diye bağırıyoruz ama gol geçerli sayıldı.

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Sn. Fikri Ataoğlu, KKTC yandaş ‘İstihdamlar’ Cumhuriyetinin kabinesinde inan en akıllı ve ne yapması gerektiğini bilen bakan sensin. Çünkü, seçim yasaklarının gireceği 16 Kasım tarihine saatler kala, bakanlığında sana faydalı olacak isimleri atarken, seçimlerde çeksen gelmeyecek, itsen gitmeyecek tahmininde bulunduklarına da ‘Yolunuz açık olsun ‘ dedin. Sn. Ataoğlu, Şimdiki aşklar SMS paketleri gibi, haftalık veya aylık. Ha bir de her yöne olanlar var. Ama seninkisi cips paketi gibi. %70 hava. Baktın faydası yok toplu iğneyi batırdığın gibi havaya bay bay diyorsun.

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Sn. Hüseyin Angolemli eski dostun, Hasan Özbaflı, bir televizyon programında KKTC’nin kurulacağı gün senin ile birlikte 4-5 arkadaşının daha ‘Evet’ yerine ‘Hayır’ için parmak kaldıracağınızı ama pencereden bakınca müthiş bir kalabalık görünce hayırı evete döndürdüğünüzü ve kararın oy birliği ile çıktığını belirtti. Hüseyin abi, ne sen nede bizler, dümeni iyi çevirdiği için kaptan yapılanların KKTC Transatlantiğini karaya oturtacağını bilemezdik ki. Hak etmediğimiz şeyleri bizlere yaşatanlara sandıkta bir intikam borcum olsun diyelim.

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Sn. Nidai Güngördü, Girne belediye başkanlığını kimin kazanacağı merakından, bazılarını şimdiden gaileler sardı. Ancak seçim ile ilgili alakaya maydanoz olup geçim derdinde olanlar, adamın biri geIip bize bir güI verse, oturur reçeI yaparım. VaIIa o derece bıktırdılar bu seçim işlerinden diyor. Ankette ilk sırayı aldığınızı gözlemledik. Ancak çok az bir farkla Murat Şenkul’un ensenizde lingiri oynadığını gördük. Sn. Güngördü, isminizin altı çizilirken, zorlu geçecek bu seçimde, dikkat edin üstünü çizdirmeyin

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Sn. Ahmet Soyalan bizi yönettiğini zanneden zat-ı muhteremler bir “Polis Genel Müdürünün görev süresini, meclisten geçirecekleri bir yasa ile 1 yıl daha uzatmayı bile beceremiyorlar. 1’inci yardımcı mevkiinin boş olması nedeniyle 2’inci yardımcının da emeklilik sonrasında vekalet etme durumu söz konusu değil diyerek kördüğümün üstüne bir düğüm atıyorlar. Bu sorun, ciddi sıkıntı yaratıyor” diyorlarda, o sıkıntıyı bir karar ile bitiremiyorlar. Sn. Soyalan, bir yasa tasarısını bile beceremeyip Kendine hafızlık yapamayan yetenek düşmanları, gelip bizlere imamlık yapmasın.

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Sn. Erdal Özcenk, Mağusa belediye başkanlığı yarışındaki heyecan büyüyerek devam ediyor. Konuştuğum birçok Mağusa’lının işaret parmağı sizi göstertmeye başladı. Kimileri lafa gelince Sedat Peker, icraata gelince pamuk şeker. Doktorum, kişinin yaptığı iştir aynası lafa bakılmaz. Mesleğinizdeki başarınızı eminim seçilmeniz halinde belediye başkanlığındaki icraatınızda da gösterip pamuk şeker olmayacaksınız. Hele hele varlığınızı hatırlatan tek şeyin kapınızdaki belediye başkanı yazısı ile kapıdaki sensörlü lambada olmayacaktır.

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Sn. Hüseyin Paşa atsak atamadığımız. Satsak satmak için vicdanımızın el vermediği, Kıb-Tek ile ilgili Ali Cengiz oyunlarının ne zaman biteceğini doğrusu merak ediyoruz. Bazılarının TIPIC aşkı yüzünden yaz boz tahtasına dönen akaryakıt ihalesi tozlu raflara kaldırıldıktan sonra Teknecik’te 1 günlük yakıt kaldığını belirttiniz. Ve gandır çocuğu da taksim istesin modunda, sanki kurtarıcıymış gibi AKSA’dan akaryakıt temin edeceğiz dediniz Yahu şunun adını artık birileri gıvırmadan biz Kıb-Tek’i özelleştirip, AKSA’ya vereceğiz. Veremesek de 2023’deki elektrik garantili alım pastasının büyük bölümünü ham yapması için ona vereceğiz desin. Sn. Paşa, ceplerimizi fena tepmeye başlayan elektrik için susuyoruz. Ama unutmayın ki Mayınlar da sessizdir. Ta ki üstüne basana kadar.

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Sn. Hüseyin Sağıroğlu, Polis Genel Müdürü 2’ inci mevkiine atandığınız 1 Temmuz, .2020 tarihinden itibaren görevinizi başarı ile yürütmektesiniz. Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ın emekliye çıkması halinde, Kör değilim ama canım istemezse burnumun ucundakini bile görmem diyenler, size bakarken göremeyip, sizin hakkınız olan o koltuk için konuştukça konuşuyor. Madem ağzı olan konuşuyor. Artık beyinlerini de kullansın diyeceğim. Çünkü alt kademeden gelerek sizin üzerinize getirilecek olan birisinin size bakarken ezileceğini öğrensinler. . Kasım Kuni, Kaan Resa Saçar Gökay Karagil gibi müdürlerin gelmekte olduklarını görsünler.

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Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi başkan adaylığı noktasında rakiplere fark attığın söyleniyor. Başkan fark farkı yaratandır. Bu farkı da Aile efradından birisini kaybedenlerin yanında olmandan, birçok yaşlı insanımızın halini hatırını sorup onlarla birlikte kahve yudumlamandan ve belediye hizmetlerini halka sunmandan dolayı yaratıyorsun. Başkan, Kadın kamyon şoförünün kamyonun üzerindeki yazıda: Torpidomda aseton yoksa da güzelim, ben ojemi mazotla da silerim yazılıdır. Herhalde senin belediyedeki kapıda da, ben halkım ile birlikte güzelim. Halk ile birlikte her türlü pisliği temizlerim yazılıdır

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Sn. Plümer Osman sosyal medyadaki paylaşımında, Kader’i insanın kendisinin belirlediğine değinmedin ve Kader bizler için ağını 1950’lerde kurdu dedin. Gandır çocuğu da Taksim istesin dediğimiz o günden bugüne senin de dediğin gibi bizlere gün yüzü göstertmediler. İngilizin meşhur parmağını yiye yiye bir yerimizden akan kanlar ile Ada’yı kan gölüne döndürdük. Aslında denildiği kadar okumayan bir toplum değiliz. Erkekler bildiğini okuyor, kadınlar da onların canına okuyor. Ama hükümetlerimizde tümümüzün canına okuyor. Plümer gardaş eli ile eden hem cebi ile hemde çocuklarının başka ülkelere göç etmesi ile öder.

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Sn. Gülşah Manavoğlu, siyasilerde bulunmayan yanlışa yanlış, doğruya doğru diyen özelliklere sahip, dopracı bir kişisin. Doğru bildiğin yolda ilerlemen, kimseye eyvallahın olmaması en büyük karakteristik özelliğindir. Bu halkın seni sandıkta bırakması bence en büyük yanlışıdır. Aynı şeylere gülmediğim insanlarla mutlu olmam mümkün değil düşüncesiyle yılarca hizmet verdiğin partin HP’nin gösterttiği aday yerine Mehmet Harmancı’nın düzenlediği basın toplantısında boy göstertmen, kimseye eyvallahın olmadığının gösterir. Gülşah hanım, biliriz, sana yanlış yapanlar için bela okumazsın. Allah selalarını versin der geçersin. Ve tavrını da işte böyle gösterirsin