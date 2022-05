Taner Ulutaş'tan mesajınız var ... 16 Mayıs 2022 Pazartesi

Sahibine Mesajlar

Sn. Ünal Üstel öncelikle Başbakanlık göreviniz ülke adına hayırlı ve uğurlu olsun. Sucuoğlu’nun Guiness Rekorlar kitabına girecek iki dönemlik başbakanlık rekorları döneminde, Reform bahane, istihdam ve zamlar şahane olmuştu. Zam kepçesi ile hazırladığı çorbayı içelim diye elimize ‘Piron’u (Çatal) tutturmuş, bizi çıkmaz sokağın başına götürüp, hadde arş yiğitler vatan imdadına demişti. Heşa ve cippanalar ile değerlisin dedik ve başa getirdik. Değerli dedik ama ona değer miydi inan bilimiyoruz. İnşallah sen değersin.

**

Sn. Olgun Amcaoğlu çiçeği burnundaki Üstel hükümetinde Kum Fırtınası yüzünden, Toroslar pardon Maliye binası görünmeyince, Ekonomi Bakanlığında karar kılındı. Çay içerken avucumdaki çay bardağını güçlüce sıkarak kırabilimiyim hayali, bardaktaki Kıb-Tek çayını içebilirmiyim hayaline dönüştü. Top, Barradan dönerek gol olmadı. Yani hayal, Kalahari Çölündeki ‘Serap’a dönüştü. Azledin, ben bu işte yokum dedikten sonra tornistan ettin. Sevgili Olgun, Maliye Bakanlığında karizma Ozon tabakasına yükselmişti. Maliye NOS olunca ozon tabakasının artık lafı olmaz. Çünkü delindi. Ama Olgunlaşan ‘Güven tabakası’ sapasağlam duruyor.

**

Sn. Sunat Atun, Hükümet kuruldu. Maşallah zamlar yeniden başladı. GSM operatörleri zammı sessizce geçirdi. Çiğ Süte, yumurtaya zam yapılırken, sırada ekmek var deniliyor. Allah’ın maydanozu, gollandrosu ve domatesi akıl almaz fiyatlarda satılıyor Arkası yarın dizileri gibi Akaryakıt ile Elektriğe zam yapılacağı ileri sürülüyor. Halkın hayat pahalılığı karşısında ezilmemesi için gerekenleri yapmakta kararlıyım dediniz. Da, evde 2 buzluk, iki televizyon dışında çalıştırılan elektrikli bir nesne olmadan geçen ay 2,880, bu ay 3148 fatura gelmesini geçtim. Üreticiye, turizmciye 3 katı gelen faturalar ile bu refah ve üretim nasıl olacak dersin? Ayşaba battı balık yan gider. Ama biz yan değil ters bile gidemiyoruz dedi.

**

Sn. Şener Levent, bu güne kadar yandaşlara mevki, sermayeye kıyak, ezilenelere ise zam ve sabredin diyenler ile deveyi avurdu ile götürenlere karşı savaş açtın. Zihin fukara olunca, akıl ukala olurmuş sözüne uygun olarak, akılları ukala olanlar, sana Mücahitlik zamanlarımızda olduğu gibi işaret ‘Yandaş ’ parola ‘Yandaş yayın’ dediler. Suç senin be Şener gardaş. ‘Casus’ etiketi sökmedi. Ama sonrasında Ne işareti, nede parolayı ezberleyemedin. Parola marka megapse olunca göz, gez arpacık diyerek, seni dava targetine otuttular. Sana ciğercik mis, biz ciğeri sende davaları afiyet ile ye dediler.

**

Sn. Emine Dizdarlı, KKTC olarak isimlendirdiğimiz coğrafyada, düzgün gün yüzü hariç, tüm yüzleri gördük. Ombudsman olarak atandığınız günden emekli olduğunuz güne kadar, düzgün, dürüst bir yüz görme olanağına kavuştuk. Yetmedi, emekli olduktan sonra bile ahaliyi aydınlatmaya devam ettiniz. Yerel seçimlerin ertelenmesi Anayasa’ya aykırıdır derken, belediye başkanları ile muhtarlara yetki süreniz Haziran ayı itibarı ile dolar. Sakın yetkisiz olarak olarak herhangi bir faaliyette bulunmayın. Sonra idari ve ceza davalarıyla yüz yüze kalabilirsiniz dediniz. Ayşaba, bize okumayı sevmeyen bir millet diyorlar. Vallahi de yalan billahide yalan. Erkekler bildiğini okuyor. Kadınlar ise erkeklerin canına okuyor. Ama seçtiğimiz siyasetçi takımı ise hepsimizin canına okuyor dedi.

**

Sn. Hasan Sadıkoğlu, Yüksek İdare Mahkemesi, başkanlığını yaptığın İskele Belediyesi’nin kıyı emirnamesine aykırı olarak verdiği ruhsatı yasadışı buldu. Ve be ama burası isteyenin istediğini yaptığı dağ başı değil. Burada eşekte govcalamayık. Adalet dağıtıyoruz. Verdiğiniz ruhsatı alın, eksilirseniz bir yerlerde kullanırsınız diyerek YİM 33/2019 D. No:15/2021 davada, İskele Belediyesini mahkum etti. Ve fakire din iman. Zengine han hamam yurtta sus devri sona erdi koçum dedi. Hasan başkan, bu iş aile ile bilgi yarışması izlerken doğru cevap bulduğunda, yaşanan Profesörlük duygusuna benzemez. Ruhsat verirken küçük dağları ben yarattım, buraların padişahı benim tribine ise hiç benzemez. Adamı önce patates püresine, sonrada mosmor edip pancar salatasına benzetirler.

**

Sn. Aziz Kaya, Lefke’yi İlçe yaptık. Şehir olmak Lefke ve Lefkelilerin neyinize diyerek, büyükçe atıl bir köye dönüştürdüler. Bizden değil yandaş belediye hiç değilsiniz diyerek, woman no cray yerine Lefke no cray dediler. Ve sürünme modu için son noktayı koydular. Sonrasında, sizleri bir çivi bile çakamaz duruma getirdiler. Aziz başkan, bölgeleri bizden ve bizden olmayanlar olarak ayıranlar, yüreklerimizde büyük yaralar açtılar. Keşke hep çocuk kalsaydık da, en büyük yaramız dizimizdeki yara olsaydı. Ama boş ver başkan. Uçup giden balonlara el salladığımız gibi, bir süre sonra nasıl olsa havaları sönenler yere inecek. Ömürleri bir toplu iğnenin ucu kadardır.

**

Sn. Mine Atlı, Toz bulutu dağıldı. Toros dağları bu sabah net olarak görünüyor. Horoz sesleri bile duyuluyor. Betona dönüşen Girne’nin, sayılı bahçelerinde kelebekler uçuşuyor. Ve bal arıları çiçekten çiçeğe konuyor demediniz. Ciğercik da mis. İki kuyruk salla bir takla at ciğeri yut konumuna da gelmediniz. Siz kalkıp, sağlığımıza dikkat edelim. Bal yapmaz Mirmiyona arıları etrafta dolaşıyor. Malum marifetlerini biliyorsunuz. Dikkat edelim dediniz. Ve target konumuna getirildiniz. Banka kartı bile 3. denemeden sonra kendini kilitliyor. Biz ise bizleri 18 defa kilitleyenlere andilla koyarak bakmaya devam ediyoruz. Siyasetçinin ego’su tavan yapmışsa, siyaset adamlığına bir tuğla koyamamış demektir. O zaman iki tükür, bir şükür çekilerek yolcudur Abbas demek gerekir.

*

Sn. Nidayi Saliş Mağdurlar Meyhanesi sahibi olarak, diz boyunu geçtim, boğazımıza dayanan ekonomik koşullar nedeniyle, ülke olarak düşürüldüğümüz en manasız boşluk sonrasında, KKTC çilehanesinde, 8 yıllık ekmek teknenizi nasıl kapatığınızı duyurdunuz. Sn. Saliş, Refah seviyesini yükselteceğiz. KKTC’yi Las Vegas yapacağız dedikten sonra Uganda’dan, Yemenden ve Tanzanya’dan bile geriye düşürenler, zincirlerle bağlı küfürlerimizin kilidi ile fena oynamaya başladılar. O kilit açılırsa neler olacağını sanırım görecekler.

**

Sn. Güner Göktuğ, Anayasayı hazırlayan komisyon üyelerinden birisi olarak, ülkenin sizin ile birlikte sayılı avukatlardan birisi olan, Fevzi Hansel’den sonra, partinizin demokratik ilkeler ile üyelerin iradesinin hiç sayıldığını dile getirdiniz. Aldatılmanın tadı kalbinize ölüm gibi gelince, partinize olan kırgınlığınızı dile getirdiniz. Ve UBP PM üyeliğinden istifa ettiğinizi belirttiniz. Sn. Göktuğ, kalite ile yoğrulmuş, düzgün vicdanlar, yaşatılmak istenen anın rayında giden trenin altında kalmamak için ‘Dikomo’ya kadar yolunuz var demek noktasına geliyor. Ve rüzgârın yönünü değiştiremiyorsak, yelkenlerimizi ya değiştirmemiz, yada yırtıkları tamir etmek için çaba sarfetmemiz gerekir

**

Sn. Ali Pilli, sizin bakanlığınız ile ilgili olarak kim ne derse desin? Hangi yorumu yaparsa yapsın. Başkalarını bilmem ama söylenenler beni ırgalamaz. Çünkü Pandeminin en zor günlerinde, can siperane çalışmalarınız ile ahaliye umut ışığı olarak yandınız. İlaçsızlıkta içiniz kan kustu ama soranlara kızılcık şerbeti içtim dediniz. Sn. Pilli, yeniden görev vermeyerek yanlış trene binenlerin, bir süre sonra koridorda ters yöne koşmanın onlara bir fayda sağlamayacaklarını görecekler. Sebepsiz kesilen raconlar, kaybolan çorabınızın teki gibidir. Elbet bir gün bir şeylerin altından çıkar.

GÜNÜN FIKRASI

Fark etmez!..

temel amerikaya gelir ucaktan iner passaport olayi filan falan

immigration office alirlar bunu memur sorar :

- what's your name sir?

-temel

-surname?

-kaya

-sex?

temel gayet sakin cevaplar

- 3 times a week

memur şaşırır ve olayi toparlamaya çalışır..

- sir you understood me wrong..I mean male? or female?

temel yine hic beklemeden cevaplar

- doesn't matter

GÜNÜN KARİKATÜRÜ