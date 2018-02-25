Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Çözüm Yanlıları, çözüm ile ilgili beklentilerinizi lütfen paketleyin. Sıçanlar yemesin diye naftalinleyip, sera naylonuna sarıp raflara kaldırın. Çünkü Başbakan Tufan Erhürman, basın toplantısında, biz çözüm hükümeti değiliz. 4 ayrı partinin oluşturduğu koalisyonda her parti ayrı telden çalıyor. Hükümet programında bunu belirtmedik. Bu konuda ne hissiyatımız nede böyle bir çalışmamız var. Vatandaşlarımız da bizden bu konuda beklentide bulunmasın dedi. Kardeşlerim umut, hiç bitmeyen bahar mevsimidir. İçinde kar da yağar fırtınada kopar.. Ama çiçekler açmaya hep devam eder. Ancak Umut tomofilin altında kaldığından tüm kemikleri kırıldı. İyileşene kadar yıllar geçeceği için çiçekler açmayacak..

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Sn.YücemÖzgener, Mağusa Bölge Amirliğinde çalışan 2 personelin ‘Usulsüzlük’ yaptığı öne sürülüyor. Usulsüzlük meydana çıktıktan sonra onların teptikleri ceryan, soruşturma olarak dönüp onları tepecek. Ancak anlayamadığımız acaba bu personeller üzüm üzüme bakarak kararır diyerek yukarıda gezinen birilerine bakarak mı karardı dersin? Hasibe abla Yücem gibi dürüst birisinin personeli nasıl böyle birşeye tevessül eder diye soruyor. Sn. Özgener, Elektrik Dairesi şu sıralar, intihar köprüsü gibidir.Bu günlerde, koltuktan da, Padişahlıktan da düşen düşene.

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Sn. Mustafa Özyıldırım, başkanı bulunduğunuz Taşkent Kooperatifinde 2 Milyon 604 bin TL’nin, Temmuz güneşi görmüş tereyağı gibi eridiğini dile getirdiniz. Tereyağını eritenler ile ilgili olarak polise ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunuzu belirttiniz. Sn. Özyıldırım, atı alanın Üsküdar’ı geçtiği ve Beykoz sırtlarında giderken atının çıkarttığı toz bulutunu görene kadar denetim mekanizmasının ruleması mı kırılmıştı? Bu işler Masal kitabı gibidir. Okuması güzel ama inanması çok zordur.

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Sn. Mahmut Özçınar, Kasım 2017’de geçirmesi gereken 2018 Mali Yılı Belediye Bütçesinin,Meclis üyelerinden gerekli desteği alamayarak, oy çokluğuyla reddedildiği açıklandı. CTP’li Belediye Meclis Üyeleri açıklamalarında, bugüne kadar yazılı olarak verdikleri bir çok sorunun yanıtını alamadıklarını, aylık hesaplarınmeclisin gündemine getirilmediğini belirttiler. Bunun dışında son festival harcamaları hakkında sorulan tüm soruların da diğerleri gibi yanıtsız kaldığını dile getirdiler. Sn. Özçınar, gözün aydın. Seçimler yaklaşıyor ve yokuşlar dikleştiriliyor. Geçen sene yanan bezlerin kokusu yeni yeni ortalığı sarmaya başladı. Hoca, dost Sanma şanlı vaktinde dost olanı.. Dost bil gamlı vaktinde elinden tutanı. Bilmem anlatabildim mi?.

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Sn. Dursun Oğuz, bizim Çiğdem Aydının konuğu olduğunuz programda, 7 Ocak seçimlerinde UBP’nin en çok mühür alan parti olmasına rağmen hükümette yer alamamasının seçimler öncesinden başlayan bir şer ortaklığının sonucu olduğunu belirttiğiniz. Ve bazı siyasi partilerin UBP den korktuğunu dile getirdiniz. Sn. Oğuz, eeee vallahi korkulmayacak gibi de değilsiniz. 11 bin vatandaşlık. Mezarlığın dağıtılmasına varıncaya kadar dağıtılan araziler. Yüzlerce Turistik T izni. Elinizden gelse tapulu arazileri bile dağıtma eğilimi. Sn. Oğuz bu durumda sizden nasıl korkmasınlar söylermisiniz?Siyaset parçaları kaybolmuş puzzle gibidir. Kimisi oy için aklın yolunu.Kimisi kazanma hırsı ile ruhunu. Kimisi de kalbini.

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Sn. Tolga Atakan, yaptığınız açıklamada, endekgöndek verilen 28 turistik T izninin iptal edildiğini söylediniz. Ayrıca, Ercan havalimanı yeni terminal binası inşaatının bitmiş veya hizmete açılmış olması gerekirken takvimin iki yıl gerisinde olduğumuzu ve Hukuka aykırı herhangi birşeye müsamaha etmeyeceğinizi dile getirdiniz. Sn. Atakan, Euroların, dolarların at oynatıp, cirit attığı koskoca KKTC’de 2 yıl ne ki?Milletin, şövalye sandığı bazı adamların, aslında alüminyum folyo ile kaplanmış denyo olduklarını görmek sanırım baya zaman alıyor.

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Sn. Eriş Çoban, bizim ‘Minik Kuşlar’ Vadili Belediye Başkanlığı için kolları sıvadığınızı söylüyor. UBP Örgüt Başkanlığından sonra, göz, gez, arpacık diyerek Vadili Belediye Başkanlığı koltuğunu amberebullacık gibi aşağı indirmeyi hedeflemişsiniz. Sn. Çoban, bakıyorum bilgisayarın Delete tuşuna parfüm sıktın, kokulu silgin oldu.Mehmet Adahan’ı, kokulu silgin ile sandıkta sileceksin.

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Sn. Erdin Akgün, uzun kulaktan öğrendiğimiz kadarı ile Akdoğan Belediye Başkanlığı için tam bir yıldır çalışıyormuşsun. Tabi bir yıldır sürdürdüğün bu çalışma sonrasında UBP’nin Akdoğan Belediye Başkan adayı olarak da sahneye çıkacakmışsın. Tabi bu arada adaylardan birisinin de Erdinç Hoca olduğu söyleniyor. Sn. Akgün, zor bir yarışa giriyorsunuz. Kusura bakmayın bu maç Ağır Siklet Dünya Boks Şampiyonu Muhammet Ali ile Tüy sıklet şampiyonu arasında geçecek bir maç olarak nitelendiriliyor.

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Sn. Reşat Kansoy, GÜKAD Başkanlığınızın yanısıra 4'lü koalisyonun ortak adayı sıfattı ile Güzelyurt Belediye Başkan adayı olarak Mahmut Özçınar’ın karşısına çıkartılmanız düşünülüyor. Bu yol engebeli, dik yokuş olmasına karşın sanırım denemeye değer. Sn. Kansoy, yalnız çok dikkat edin. Siyaset turşu suyu gibidir. İçenin midesi bulanır. İçmeyenin ağzı sulanır.

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Sn. Bulut Akacan, bizim Minik Kuşlar iki üniversite kurmak için kolları sıvadığınızı söylüyor. Kuracağınız iki üniversitenin ‘Genel Koordinatörü’ olarak da Kemal Dürüst’ü atamayı planladığınız ileri sürülüyor. Önce hayırlı olsun diyelim. Vekillik trenini kaçırdıktan sonra, bu treni kaçırmamanız kanımca iyi olur. Sevgili Bulut,seçimde yanmak var, yanmak var. Odun yanınca kül olur, insan yanınca kul olur. Ama Zümrüdü Anka kuşu gibi de küllerinden yeniden doğuşu olur.

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Sn. AytuğTurkkan sosyal medyadaki paylaşımında, 22 Ocak olaylarıyla ilgili mahkemenin verdiği kararı tartışabiliriz ama bence en önemli sonuç şudur ki; bundan sonra eylem yapacak olan her bir bireyin "sınırlarını" bilmesi gerekecek. Aksi halde kodese gidecek diyorsun. Sevgili Aytuğ çok doğru söylüyorsun da, bu hukuk dışılığı hala daha savunanlara baktıkça uuubanayiyamu değil ama Aman Allah’ım diyesim geliyor. Birileri anamızı ağlatırken, geride birilerinin playback yapmasına inan anlam veremiyorum.

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Sn. Şener Elcil yaptığınız açıklamada, Afrika Gazetesi’ne yönelik linç girişimine katılan, Meclis ve Cumhurbaşkanı Sn. Akıncı’ya saldırdığı tespit edilenler içindeki altı kişiye yönelik mahkemenin açıkladığı kararı saygı ile karşılamaktayız.Sanıkların tutuksuz yargılanması için TC Elçiliğinin devreye girdiğinin açık delilleri kamuoyu ile daha önce paylaşılmıştı diyorsun. Ayrıca aranan 9 kişinin hala daha neden bulunmadığını da dile getiriyorsunuz. Şener Hocam, adalet ağırdır. Ağır ve Aksak yürür. Ancak Topal olsa ve gideceği yere geçte gitse mutlaka gideceği yere gider. Kimi insan senin gibi girdiğinde odayı aydınlatır, kimide bazı çığırtkan siyasiler gibi çıktığında…

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Sn. Gülşen Rençbereli,1998 yılında aldığınız sosyal konut arsasına maddi durumunuz olmadığı için, 1999 yılında dönemin Belediye Başkanı'ndan onay alarak yaptığınız iki odalı evin inşaat izni olmadığı ve kaçak olduğu iddiası ile yıkıldı. Elektriğim, suyum vardı, şu an kesildi; emlak vergimi ödüyorum, sisteme kayıtlıyım, nasıl oluyor da bina kaçak oluyor?” diye soruyorsunuz. Gülşen hanım siz karnına vurulduğu zaman ah karnım diyenlerden değilsiniz. Sizin amcanız ve dayınız yok. Gönlünü yıkayıp arıtmamış olanların, habire abdest alıp durmalarına aldanmayın. Sakın onlardan fayda gelmesini de beklememeyin.

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Sn. Mehmet Büyükoğlu, memlekette sorunun daniskası varken, her şey bırakıldı Bertan Zaloğlu dert oldu. Be arkadaşlar bu adamı halk seçti ve milletvekilidir diyorsun. Bizim rahmetli Şekibe halayık, mezarından başını uzatarak, Mehmet bak oğlum, seçmesine seçti de, halkın başına şey yapsın diye seçmedi diyor. Muhsin amca ise kızlar beyaz yatlı prenslerini, Millet de senin tabirin ile Zaloğlu’nun dilini toplamasını ve hareketlerine çeki düzen vermesini bekliyor diyor.

Günün Fıkrası:

Baban rahat vermiyor

Adamın biri önünde eğilen herkesin arkasına geçip işini bitiriyormuş.

Birgün yine aynı şeyi tekrarlamış melekler gök yüzünden yer yüzüne inip birdaha eğilen birisinin arkasına geçip işini halledersen seni cehenneme atarız demişler.

Adam bir hafta boyunca kimseye dokunmamış ama artık dayanamamış bir hafta sonra önünde eğilen bir hanımın hemen arkasına geçerek işini görmüş. Bunu melekler cehenneme atmışlar. İşini gördüğü bir kadından da çocugu olmuş .ocuk aynı babası gibi o da yolda gördüğü herkesin arkasına geçip iş görüyormuş. Bunada aynı şekilde melekler birdaha kimseye bunu yaparsan seni cehenneme atarız demişler ve buda babası gibi bir hafta dayanmış ve yolda gördüğü kişinin arkasına geçerek işini bitirmiş. ve tabiki melekler gelip onuda cehenneme götürmüşler. Çocuk cehennemin sıcak oldugunu bildiğinden meleklere neden burası bu kadar soğuk diye sormuş.

Melekler hemen cevap vererek aaa ibne baban rahat vermiyorki eğilip iki odun atalım demiş.

Günün Sözü: