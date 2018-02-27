Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Kadir Çete Polis Müdürü olarak trafikte ülkenin geldiği noktayı dile getirirken, 2017 trafik tablosunun hiçte iç açıcı olmadığını dile getirdiniz. Açıklamanızda,hız, dikkatsizlikten, 3,923 trafik kazası ve 14,921 süratten dolayı rapor edilenlerin yanısıra, Sabit Radarlara 110 642 kişi yakalandı. 2017 yılında 37 kişi, 2018 yılı içerisinde de 6 kişi yaşamını yitirdi. Halk yeteri kadar trafik eğitimi almadı. Artan araç sayısına göre alt yapıve trafik düzenlenmedi.Yeteri kadar etkin devriye ve kontrol yok. Cep telefonu ile konuşanlar rapor ediliyor ama bu durum devam ediyor dediniz. Sn. Çete hükümetler oy nedeni ile oluşturmadıkları alt yapı ile görmez, duymaz ve neme lazımın tellerine, hangi notadan vuruyorsa, vatandaşta o makamdan çalıp söylüyor. Vatandaş için sıkıntı yok. Ancak kuş pislese suçlanan sizler için sıkıntı çok.

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Sn. Necmi Sıddık, deneyimli ve emlak bilirkişisi olarak yaptığınız açıklamada, Ada ülkelerinde inşaatların yukarılara doğru çıkması gerekir. Ancak bizler Yatay olarak gidiyoruz. Her tarafımız deniz, su yatay genişleyemiyoruz. Kat izinleri emlak piyasasını sıkıntıya sokacak. Çatalköy’de 150 bin Stg. Olan bir ev 200 bin TL’ye yükselecek. Girne’de gökdelenlere çözüm bulunmadı. Girne Türk Mahallesine gökdelen izni verilmesi de yanlış. Bu kadar geç kalınmayıp merkez için çözüm üretilseydi iyi olurdu diyorsun. Ve çok da doğru söylüyorsun. Sn. Sıddık, Tanrı erkeği çok, “adamı” az yaratırken. Oy yerine ülkesini düşünen siyasetçi yatak altına saklandığı için onları hiç göremedi.

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Sn. Mehmet AlpDelimollaoğlu, yaptığınız açıklamada, Ercan işletmesinin kağıt üzerinde yüzde 20 ortağı olarak, Ercan’da hem biz. Hem halk,hemde devlet kaybediyor. Ercan’da hem bizi hemde devleti çalıyorlar. Ortağı olduğumuz havaalanına giremiyoruz. Yolcu sayısı ortada. Geçen sene şartname gereği devlete 170 milyon ödenmesi gerekiyor. Ancak ilgili işletme 2017 yılı için gelir olarak Maliye’ye 73, 849 bin TL ödendi diyerek birilerinin malı götürdüğü imasında bulundunuz. Sn. Delimollaoğlu, insan değişir, çevre değişir, yaşam tarzı değişir ama karakter asla değişmez.Ve Adaletin küçüldüğü yerde suçlular ile karakter ayarlarında bozulmalar meydana gelenler büyür.

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Sn. Âdem Kavaz, ülkenin önde gelen haber spikerlerinden olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşadığın ileri sürülüyor. Bizim Minik Kuşlar, başarın nedeni ile aldığın plaketler Türkiye’nin önde gelen bazı televizyon yöneticilerinin bile dikkatini çekti diyor. Sevgili Adem, full çeken bataryan ile onların kapsama alanına girdiğine göre yakında buraların kapsama alanından çıkma ihtimali doğuyor demektir. Bazı kesimler senin başarını çekemedikleri nedeni ile aldığın ödülü bile haber yapmaktan çekiniyorlarmış. Adem, Penguenin de Tavuğun da kanatları var. Her ikisi de uçamaz. Ancak birisi yüzerken Kuzey Kutbunun tertemiz sularında, diğerinin burnu kalkmıyor Mok çukurundan. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Ahmet Kaptan KKTC Merkez Bankası’nda yapılan “vekaleten atamaların” usulsüz olduğu gerekçesiyle Merkez Bankası önünde yaptığın basın açıklaması gözlerin Merkez Bankasına çevrilmesine neden oldu. Özellikle Sendika Genel Sekreteri Güven Bengihan tarafından okunan basın açıklamasında, , Haziran 2017’de, Anayasa ve KKTC Merkez Bankası Yasası’na aykırı olarak düzenlenen birimlere, münhal açılmadan ve sınavsız atamaların sırf kişilere makam sağlama amacıyla yapıldığını iddia etmeniz ülkenin geldiği durumu gözler önüne seriyor. Sn. Kaptan, ünlü düşünürler, eğer bir kızın fotoğrafları belden yukarı ise kısa boylu, omuzdan yukarı ise şişman, sadece gözleri görünüyorsa kaçın diyor. Da, yasalar ile Anayasayı ‘Abbasın Şerifin’ yatak odasına döndürenler için ne dediler onu hala bulamadım.

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Sn. Hasan TopalHP Milletvekili olarak belediyeler ile ilgili yaptığınız konuşmada, bu kadar çok belediyeyle bir yere varılamayacağını dile getirdiniz. Bugünkü durumda bu kadar belediyenin olması büyük bir israftır dediniz. Ayrıca, bir kilometrede bir belediyenin olmasının, siyasi getirisi haricinde bir anlamı olmadığını da belirttiniz. Sn. Topal, Otobüste boşalan koltuğu Saliseler içinde algılayıp, yaşlı bir teyze yerine o yeri kapan gençler ile oy kokusunu alıp, belediye hattı çeken parti ileri gelenlerininhassas sensörteknolojisine inanın NASA bile henüz yaklaşamamıştır.

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Sn. Biray Hamzaoğulları, CTP milletvekili olarak Yenierenköy belediyesinin, 36 kişiyken borcunun 3 milyon TL olduğunu, Yenierenköy’e 11 köy bağlanırken, yapılan istihdamları da eleştirdiniz. Her ilçede bir belediyenin olması gerektiğini belirtirken, Yenierenköy çalışanları 4 ay ödenemezken, belediye sıkıntı yaşarken 20 ay neredeydiniz diye sordunuz. Sn. Vekil, iktidar o günlerde bol kepçe lokantasında günün menüsü olan mezarlıklar da dâhil, arazi dağıtımı ve vatandaşlıklar ile ilgileniyordu. O kadar mühim işler arasında batan veya batmakta olan belediyeler ile orada çalışanların maaşları ile ilgilenemiyorlardı. Eh artık sizde kusurlarına bakmayın. Sn. Hamzaoğlulları, ne yapalım milletin başına SophiyaLoren düşerken bizim başımıza da kuşum Aydın düşmüş ne gam ne keder.

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Sn. Hikmet Kaynarca, Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği başkanı olarak “Laik sistem, din eğitimini reddetmiyor. Aksine, din eğitimini, devlet kontrolünde vermezseniz, o zaman da devreye tarikatlar giriyor. Bu nedenle, din eğitimini devlet kontrolünde vermemiz gerekiyor” açıklamanız takdir topladı. Ayrıca, sık sık, “okulu denetleyeceğiz” açıklamaları yapıldığına dikkat çekerek, “Biz de diyoruz ki zaten devlet denetlesin. Gelip okulu görsünler. Ne yapıldığına daha çok baksınlar. Yardımcı olsunlar” ifadesinde bulundunuz. Beyinlerini örümcek ağı kaplayan, yobaz kesimin kuran kursu adı altında hurafelerin binini bir paraya sattığı ülkede devletin kontrolü bizce de en uygun olanıdır. Sn. Kaynarca, konuşup konuşup muhabbetin sonu geldikten sonra, ”Aman boş ver dedikodu yapmış olmayım” diyen kadın gibi başınızı örtmezseniz günah yazılır. Yılbaşında eğlenirseniz taş kesilirsiniz diyen hocalar da dillerini kontrol altında tutmalı.

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Sn. Nevzat Akçagil, Görneç Muhtarı olarak bölgenizde hızla kuruyan çam ağaçları nedeniyle adeta isyan ettiniz. Siniriniz dorukta gezinirken açıklamanızda, doğada göz göre yüzlerce ağacın kurumaya başladığını söylerken “Göz göre göre yok oluyoruz, yok mu ilgilenecek olan?” isyanınız çok yerinde bir çıkış oldu. Orman fakiri KKTC’de yeteneksizlik zengini bazı bürokratların 7 desimetre çıkan sesinizi belki duyar umarım.

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Sn. Övgü İnce, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Koordinatörü olarak yaptığınız açıklamada, tüm hastalıklarda olduğu gibi kanserde de erken tanının önemine işaret ettiniz. Hastalıklarla mücadelede bilimsel ve sağlıklı verilerin önemine vurgu yaparken, 76 lösemili çocuk olduğuna vurgu yaptınız. Çocuklarımıza maddi manevi destek sağlamaya çalışan bir vakıfız ve çalışmalarımıza 17 yıldır devam ediyoruz derken, sözlerinizden birilerine de sitem ediyorsunuz imasını çıkarttım. Sn. İnce, Kartal da yılan da dağın en uç noktası olan zirveye çıkabilir. Ancak birisi süzülerek, diğeri sürünerek zirveye çıkar. Sizler süzülerek zirveye konarken, sizlere gerekli desteği vermeyenler de o zirveye sürünerek çıkmanın inanın sıkıntısını yaşıyor.

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Sn. Ramazan Korkmazhan, bizim Minik Kuşlar UBP’den,Dipkarpaz Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katılabileceğinizi dile getirdi. Bölgenizde sevilen, sayılan ve her kesime hitap eden birisi olmanız nedeniyle de Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun’un en ciddi rakibi olacağınız söyleniyor. Sn. Korkmazhan, yeryüzü taşla doludur. Ama pek azı boyunlara kolye olur. Bilmem anlatabildim mi?

Günün Fıkrası:

Askere gerek yok

Dünyada suç işleyip Cehenneme gönderilenler Allah tarafından kamplara ayrılmış. Bir gün Cehhennemi teftişe giden bir Melek, etrafı tel ile çevrili içinde ateş yanan bir kuyunun başında durmuş.

Kuyunun başında ellerinde otomatik silahlar bulunan Amerikan Askerleri sürekli olarak kuyuya bomba atıp ateş ediyorlardı. Melek askerler niçin bomba atıp ateş atıyor diye sorunca kuyudan kaçmak isteyen çok. Bunun için Amerikan askerleri buraları korumakla görevli demiş. Melek kafa sallayarak yürümüş.

Biraz ileride bir başka kuyu görmüş. Onun başında da Nazi Askerleri habire tuttuklarını fırına atıyorlardı. Yine bomba ve makineli tüfekler ile kuyuya da ateş ediyorlardı. Kafa sallayarak yine yürümüş bizim Melek. Öyle bir yere gelmiş ki, kuyunun etrafında ne tel örgü var. Nede asker. Cebrail efendiye niçin bu kuyunun başında asker yok diye sormuş. Cebrail hemen cevap vermiş. Bu kuyuda Kıbrıslılar var. Kuyudan çıkmak isteyeni diğer Kıbrıslı ayağından tutup aşağı çekiyor. Kuyunun duvarına basıp yükselmek isteyeni de ayağından aşağı indiriyorlar. Bunun için buralarda askere ve bekçiye ihtiyaç yok demiş.

Günün Sözü:

Flört aşamasında karakter

Ayarlarını değiştirip,

Evlenir evlenmez,

Fabrika ayarlarına dönen

Canlıya

‘TÜRK ERKEĞİ’ denir