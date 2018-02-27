Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Kudret Özersay yapmış olduğunuz açıklamada, Komitede oybirliği ile tasarının geçmesi için olumlu oy veren “muhalefet”, Meclis Genel Kurulu’nda Halka zaman kaybettirmek için nisap dahi sağlamamak için salonu terk ediyor. Dağ yolunda kaza olunca ulaştırma Bakanı olay yerine gidince bunu fırsat bilip de meclis oturumunu baltalamak isteyen muhalefetten bahsediyorum, bizim nisap sorunumuz yoktu yasayı geçirdik dediniz. Kudret Hocam, tomofilin birinci vitezden, dördüncü viteze geçtiğini ve hızlandığını görenler, tekere ‘Androş’ koymak için ne yapacağını şaşırıyor. Hocam, bazı insanların resimlerine bakıyorum, o kadar güzel yansıma yapıyor ki, hep resimlerde kalsınlar istiyorum. Çünkü karakterler objektife girmiyor.

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Sn. Kemal Altuncu, Esnaf ve Zanaatkarlar Merkez Birliği Başkanı olarak Yeniden Doğuş Partisi'nden 24 Haziran tarihinde yapılacak yerel seçimlerde LTB'ne aday olmayı düşündüğün açıklandı. Senin adaylığını parti başkanı Erhan Arıklı’nın da desteklediği öğrenildi. Sıçrama tahtası olarak kullandığın Esnaf ve Zanaatkârlar koltuğundan LTB koltuğuna bir adımda oturman zor. Oraya oturmak için en az 10 adım gerekir. Sn. Altuncu, siyasete giriyorsun ama çok dikkat et. Çünkü siyaset turşu suyu gibidir. Bakanın ağzı sulanırken, içenin midesi bulanıyor.

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Sn. İsmail Arter, bağımsız Mağusa Belediye Başkanı olduğunu açıkladın. Birçok siyasi partinin belediye başkanadaylarını belirleme konusunda çalışmalar yaptığı açıklanıyor. Birçok bölge için bu geçerli ancak Mağusa için UBP-DP ve YDP’nin, Mağusa Belediye Başkan adayı olarak sizi destekleyecekleri öne sürülüyor. Eeee bu durumda seçilme konusunda avantajlı bir konuma geçerken, 4 koalisyon hükümetinin de karşınıza CTP’li bir aday çıkaracağı da söyleniyor. Mağusa seçime kadar şenlenip renklenecek desenize. Sn. Arter, her kahve aynı tadı taşımaz. Nerede içiyorsan, kiminle içiyorsan ona göre tadı değişir. İnşallah kahveyi tadında içersiniz.

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Sn. Savaş Bozatsosyal medyadaki paylaşımında, Belediyelerde çalışan emekçilerin ihtiyat sandığı, sosyal sigorta ve gelir vergilerinin taksitlendirilmesi iki yıl ileriye 2020 yılına ertelendi.Belediyelerde çalışan memur statüsündeki emekçilerin tayin, terfi ve atamaları için yapılması gereken tüzük ise 2007 yılından beri çıkarılmadı. Hükümetler yatırım yapmayarak suç işleyen belediye başkanları için yasal yetkilerini kullanacak mı ?diye soruyorsun. Sevgili Savaş, hükümetin gerekeni en kısa sürede yapacağına inancın tam olsun. Bu konuda kolları da sıvamışlar. Ve çıkmaz ayın, çıkmaz haftasının, son Perşembe günü, yani 30 Şubat tarihinde bu işler tamamlanacak.Haaa halk olarak bunların tellerine, hangi notadan vurduysak, arkadaşlar da o makamdan çalıp söyleyecek. Sıkıntı yok.

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Sn. Tolga Atakan, dağ yolunda meydana gelen kaza ile ilgili olarak kaza yerine gitmen halk tarafından takdir edilirken bazı siyasiler tarafından kabahat olarak kabul edildi. Kaza olur gitmezsiniz suç. Gidersiniz ondan daha büyük suç. Vallahi bu durum çok bilinmeyenli bir denkleme dönüştü. Denklemin bir problemini çözüyorum başka problem çıkıyor. Sn. Atakan, Hacı amca muhalefetin siyasi ahlaka sahip olanı makbuldür derken, Erhan Tünay mesajında, Dağ yolunda Evlatların ölümüne seyirci kaldınız.Haspolat'ta ve Hamitköy’de anayola yaya geçidi yaptınız canlar gitti. 700...700 malı götürdünüz. Bir de utanmadan bir haftalık bakan Tolga Atakan istifa etsin dersiniz.Size tam Arif Hocanın dediğinden diyor.

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Sn. Erdinç Akgür, geçtiğimiz günkü yazımızda UBP’nin Akdoğan Belediye Başkan adayı seçileceğinizi söylemiştik. Geçtiğimiz akşam toplanan UBP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) oy birliği ile sizi partinin Akdoğan Belediye Başkan adayı olarak seçti. Ahmet Latif ile girişeceğiniz yarış bizce çok zorlu geçecek. Rakibinizin tüy sıklet olmadığını ve ağır sıklet boksörü olduğunu bilmem söylemek yararlı olurmu? Sn. Akgür, bence insanlar ikiye ayrılır. Birincisi su kadar aziz olanlardır. İkincisiise su kadar ucuz olanlardır. Seçilirsen, isteklerini yerine getirmen için seni su gibi aziz, seçilmezsen de su kadar ucuz yaparlar.

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Sn. Turgut Çevirgen, UBP İnönü Belediye Başkan adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Sanırım seçilmeniz halinde, İnönü Belediyesi muhasebe sisteminde çeşitli zaman aralıklarında, farklı kullanıcı adı ile ‘usulsüz ’işlemler’ yapıldığı iddiası ile Sayıştay Başkanlığı ve polis tarafından başlatılan soruşturmaya da el atarsınız. Sn. Çevirgen, sabretmesini bil. Biliyorsun ki vaktinden önce çiçek açmaz.

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Sn. Muhammed Aygün, UBP’nin Esentepe Belediye Başkan adaylığın öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Belediye Başkan adayı olarak dili rahat durmayan Cemal Erdoğan’ın karşısına rakip olarak çıkıyorsun. Keskin bir sirke kadar küpüne zarar veren ve yıpratan, Efsanevi boksör Muhammet Ali gibi önüne gelene meydan okuyan, kılıç yerine dilini kullanan Cemal Erdoğan’ın bazı kesimler tarafından sevilmediğini düşünerek rehavete kapılman, nokavt olan ile eş anlam taşır. Sn. Aygün, Cemal başkanın zaman zaman 1500 feet yükseklikten gittiğine bakma. Sen aksini yap çünkü ne kadar az yüksekten uçarsan, düştüğün zaman o kadar az incinirsin.

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Sn. TacanReynar, Afrika Gazetesini basanlara verdiğiniz hapislik cezalarının yankıları hala daha sürüyor. “Gazeteyi taşlayarak, sert cisimler savurarak, halka dehşet verecek şekilde tabelaları sökerek hak aranmaz. Öyle ifade özgürlüğü kullanılamaz...” açıklamanız, bu ülkede hukukun sözü geçer gugukun sözü değil taşını cuk diye yerine oturttu. Tehdit, bağırma, çağırma, eleştiri size vız geldi tırıs gitti. Siz yalnız TacanReynar’ı aklamadınız. Siz güven duyulan kurumların ilk sırasında oturan Adalet’i de aklayarak, öldü denilen Adalet ablanın hala daha yaşadığını ispat ettiniz. Yanmak var, yanmak var. Odun yanınca kül, insan yanınca kul olur. Siz Adaletin kulu olduğunuzu gösterttiniz.

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Sn. Okan Dağlı, Mağusaİnsiyatifiaktivisiti olarakhükümete ve Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sorular sorarak, Mahpushaneden, parklara kadar birçok kaleme para ayrıldı. Adada gerginlik yaratan Doğalgaz Sürecine de aktif müdahil olmaya karar verildi. Ayrıca adada toplumlar arası işbirliği ve yakınlaşmaya yönelik olarak Adanın kopan damarlarını bağlayacak sınır kapılarının açılmasını sağlayacak geçişler için ayrılan tek bir kuruş ayrılmadı veya söz söylenmedi diyorsun. Sevgili Okan, Mişli geçmiş zamanda ‘Kıbrıs’ta barış engellenemez’ sözcüğü makbuldü. Şimdilerde onun yerini hükümet programına alınmadı. Dün dündür. Bugün de bugün sözcüğü aldı. Kırmızdan, yeşile dönerken, 4’lü koalisyonda renkler birbirine karıştı ve pembe oldu. Sen ne dersin?

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Sn. Ali Öncü,İnönü Belediyesi muhasebe sisteminde çeşitli zaman aralıklarında, farklı kullanıcı adı ile ‘usulsüz’işlemler’ yapıldığı tespit edilmiş ve Sayıştay Başkanlığı ve polis soruşturma başlatmıştı. Hatta ‘yolsuzluk’ iddialarını doğrulayarak bu konuda polise ben şikâyette bulundum demiştiniz. Sahi o soruşturma ne oldu? Yoksa o da mı mutat akıbet olan tozlu raflara kaldırıldı?

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Sn. Volkan Vural Bulut, babanız Temel Bulut’un KKTC’de yaptığı Ali Cengiz oyunundan sonra Türkiye’de de Veli Cengiz oyunu yapmaya kalkması, senin de başını belaya soktu. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldıktan sonra, verdiğiniz ifadede tüm müştekilerin şikayetçi olduğu şirket Bulut İnşaat isimli firmadır ve bu firmanın sahibi babam Temel Bulut'tur. Benim şirkette herhangi bir görevim yoktur dediniz. Da, mahkeme heyeti yine de tutuklanmanıza karar verdi. Sn. Bulut, babanız KKTC’ye bir geldi pir geldi. Millete attığı çalım nedeniyle milletin anası ağlarken, o geride playback yaptı. Babanız Bulut, yağmur olup yağarken, milletin buzdan hayallerini ve yaptım dediği şekerden evlerini yerinan yeksan etti.

Günün Fıkrası:

Fırsat bulamadı!..

Sultan en güvendiği adamını Arabistan''a hünkar göndermiş.

Hünkar, Arabistan''da gezerken bakmış, Araplar entari giyiyorlar ama alta donları yok. Bir rüzgar esti mi, manzara felaket! Haber salmış, altına don giymeyenler kadı huzuruna çıkartılıp, hapsedilecek. Aradan günler geçmiş Arabın bir tanesi don giymemiş ve ilk rüzgarda olay fark edilmiş. Kadı huzuruna çıkartmışlar. Kadı sormuş:

- Adın?

- Aptülmecit

- Baba adın?

- Aptülleziz

- Evli misin?

- 5 tane karım var!

- Kaç çocuğun var?

- İlkinden 15, ikincisinden 17, üçüncüsünden 16, dördüncüsünden13, beşincisinden 18 tane.

Kadı kararını vermiş ve söylemiş: - Aptülleziz oğlu,Abdülmecit’in,don giymeye vakti olmadığından beraatine karar verilmiştir!

Günün Sözü:

Toprak gibi olmalısın

Esildikçe sertleşmelisin

Seni ezenler sana muhtaç kalmalı

Hayatı sende bulmalı