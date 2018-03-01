Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığınız konuşmada 372 yerleşim yeri bulunan Afrin’de bin köyün TSK ve ÖSO'nun kontrolünde olduğunu iddia ettiğiniz öne sürüldü. 20 Ocak’ta başlayan Afrin’e yönelik askeri müdahale kapsamında 415 kilometrekare civarında bir alanın TSK ve TSK’nin desteklediği ÖSO'nunkontrolünde olduğuna vurgu yapıldı. 7’si ilçe olmak üzere toplamda 372 köy-belde-yerleşim bulunan Afrin’de bin köyün TSK tarafından nasıl ele geçirildiği haber ajansları tarafından soruluyor. Son zamanlardaki politikalarınız birçok kesim tarafından olumlu bulunurken, bu çok bilinmeyenli denklemin çözüm formülünün de açıklanması gerektiği belirtiliyor. Sn. Erdoğan zirveye iki şekilde çıkılır. Birisi Kartal gibi süzülerek, diğeri yılan gibi sürünerek. Afrin’de Zirveye Kartal gibi süzülerek çıkarken, böylesi yanlış rüzgârlara kapılıp çok bilinmeyenli denklemlerin formülleri arasında kaybolmamaya da dikkat etmek gerekir.

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Sn. Tufan Erhürman, Türkiye'nin karşısına projelerle gitmek gerekir. Ülkede sağlıktan, ulaştırmaya problemler var. Bunlar projelerle aşılabilecekken, yapmıyoruz. protokolü imzaladıktan sonra onları realize etme konusunda yeterince çalışmıyoruz. Yapılması gereken reformları yapmıyorsunuz. Son dönemde 12 bin vatandaşlık yapıldı. 2 bin civarındaki vatandaşlıklar ise Bakanlar Kurulu tarafından verildi. Bu rakam, bu ülkede bir gün bile çalışma izni olmayanlara vatandaşlık verilmesiyle ilgili durum. Hukuksuz, usulsüz olanlar var. Bunlar iptal edilecek. Bu ülkede 20 yıl yaşayıp da vatandaş olamayanlar varken, ondan daha vahimi bu ülkede doğup büyüyenler vatandaş olmamışken, ülkede bir gün dahi çalışma izni olmayanlar, turist vizesi ile vatandaşlık alanlar var diyorsunuz. Vallahi ette bıçakta sizin elinizdedir. İster kuşbaşı, ister pirzola, isterseniz kıyma şeklinde doğrarsınız. Ağanın eli tutulmaz.,

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Sn. Süleyman Manavoğlu, polis teşkilatında terfiler nedeni ile 8 bufor şiddetinde rüzgâr esemeye başladığını duyduk. Daha önce alamadıkları terfileri nedeni ile mahkemeye başvuranlara terfilerini verme sözü verilirken, mahkemeye başvurmayanlar için avcunuzu yalayabilirsiniz dendiği söyleniyor. Vallahi hakkı olup da mahkemeye başvurmadıkları için terfilerini alamayacak olanların 8 bufor şiddetindeki rüzgarı fırtınaya döndürebileceklerine vurgu yapılıyor. Sn. Genel Müdür, sadece birilerine yanan sokak lambası yerine, bütün polis teşkilatını aydınlatan cadde projektörü olun derim.

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Sn. Gürcan Erdoğangeçtiğimiz gün yaptığın ölü helvasını henüz dağıtmamışsan tam zamanıdır. Buzdolabından çıkartarak dağıtmaya başlayabilirsin. Çünkü senin koltuk gerçek sahibini yani Mehmet Salih Gürkan’ı bulduğu için seni terk ediyor. Senin için yolcudur Abbas bağlasan durmaz derken, Allah Kerim demen için de Kerim’in kuyusu derindir. İnilirse çıkılmıyor. Ayni Gürcan Erdoğan’ın indiği Kerim’in kuyuda kaldığı gibi çıkılmıyor dedi. Mehmet Salih Gürkan geliyor. Pirincin taşını şimdi ayıklamaya başlayabilirsin. Dikkat et o pirincin içinden 9 milyonluk indirim, 3 ayda ihalesiz verilen işler. İhaleye çıkma yerine, Müdürün harcama yetkisi içerisine sıkıştırılarak her ay rutin olarak birisinden alınan gayıtlar da çıkmasın. Eeeee ağaç ne kadar yüksek olursa yaprakları birgün yere düşer dememişler mi?

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Sn. Hasan Erçen,Kıb-Tek Yönetim Kurulu başkanlığından istifa ettikten sonra, yüroyüro, bakan odalarını geziyormuşsun. Ne bakan nede yönetici bırakıyormuşsun. Aman ha İsmet Akim’isakın getirmeyin diyormuşsun. Yahu bu korku niye? Süte hile karışmamışsa bırak kaymak gibi yoğurt yapsınlar. Yok hile karıştırılmışsa panik yapmayın elbet onun ödemesini yaparsınız. Gezmeye rica minnet etmeye ve takla atmaya gerek olmadığı gibi korkunun ecele faydası da olmaz. Sn. Erçen milletin canını yakacak kadar cesareti olanın, sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı.

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‎Sn. Rezan Özveri‎, gönderdiğiniz mesajda, Taner Bey sizden Sn.Ozersay’a sormanızı istiyorum. Devlete külfet getirecek hiçbirşey yapmayacaklardı. Ama önce müşavir bir arkadaşı özel kalem diye bayındırlığa getirdiler sonra onu yolladılar şimdi başka birini getirdiler.Basıncı olan 2 arkadaşımız dururken 5000 TL. maaşla sözleşmeli basıncı aldı. Hep onların doğru yaptığını savunursunuz.Ya bu da mı doğru yoksa onlar yaparsa herşey doğru mu?Cevabınızı beklerim diyorsunuz. Rezan hanım, iki yanlış bir doğru etmez. Geçmişte birilerinin yaptığı yanlışı şimdikilerde yaparsa ona da yanlış deriz. Bakın kızlar erkeklerin “gelirlerine” Erkekler, kızların “giderlerine” siyasiler de vatandaşın oylarına baktığı sürece, biri gelecek biri gidecek. Tabi bu tür iddialar da hep sürecek.

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Sn. Hasan Esendağlı öncelikle Barolar Birliği Başkanlığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Ünver Bedevi’nin, düzgün ve kimseye eyvallahı olmadığı doğru yolda gideceğinizden eminiz. Yaptığınız açıklamada,Ülkemizin en önemli mesleki topluluklarından birini oluşturan avukatlar, bugün çok büyük bir desteği ve aynı zamanda çok ciddi bir sorumluluğu tarafıma verdi. Başkanlığına seçildiğim Barolar Birliği'nin yeni döneminde mesleğimiz, yargı ve toplumumuz için tüm seçilmiş arkadaşlarım ve meslektaşlarımızla birlikte vargücümüzle çalışacağız diyorsun. Sn. Esendağlı, meslek nedeni ile birçok vatandaşın Avukatlara sempati ile bakmadığını bilenlerdeniz. Ancak gülün dikeni var diye gülü sevmemekte olmaz. Bir insanın yatmadan önceki duasında yer almak duaların en hayırlısında yer almak demektir. Birinci düşünceniz bu duada yer olmalıdır derim.

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Sn. Asım İdris, öncelikle Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Arabın yalellisi, incir ipi ve uzayıp giden tren yolları gibi uzayıp giden sizin o atama nihayet gerçekleşti. Bir çocuk 9 ay 10 günde doğarken sizin müsteşarlık 12 ay 20 günde tamamlandı. Sanırım doğum doktorunuz Cemal Bey özde yiğitçe uğraş vermediği için doğum sancılı bir şekilde uzayıp gitti. Sn. İdris, bazıları buğulu camlardaki sözler gibi olduğunu ve sen ve senin gibilerin nefesi olmadan bir hiç olarak yarım metre bile mesafe alamayacaklarını herhalde bilmiyor.

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Sn. Emre Perçinci, Levent Primary School olarak 2017- 2018 yılının futbol Şampiyon okulu olduk. Ilk kez bir özel okul futbolda şampiyon olmuş oldu. Ayrıca bu bizimde okulumuzun takım sporlarında ilk şampiyonluğu oldu. Çocuklarımıza ve bize her türlü imkân sağlayan idaremiz ve okulumuzdaki diğer arkadaşlarımıza teşekkür ederiz diyorsun. Sevgili Emre, almış olduğun eğitim sadece okumak değildir. Okudukları üzerinde düşünebilmek ve uygulayabilme yeteneğidir. Eh bu yeteneğini sonuna kadar uygulayıp takımını da şampiyon yaptın. Bir başka deyişle başarına bir yenisini daha ekledin.

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Sn. Bumin Bezmen sosyal medyadaki paylaşımında, Mersin 10 Turkey, gazeteci dostlar, bundan sonra Tufan bey e içinde çözüm lafı geçmeyen sorular sorun.Geçen gün içinde çözüm lafı geçtiği için soruya kızarak cevap verdikten sonra, dünde programımızda polisin sivile, bağlanması, merkez bankası ve sivil savunmanın başına Kıbrıslı birilerinin atanması gibi konular yok deyiverdi.Yani anlayacağınız böyle saçma, sorularla kızdırmayın beyleri,koltuklarında rahat oturabilsinler.Söyledik bu kez çok dikkatliler.Birileri konuşacak oldu,hop koltuklar gitti. Onun için kızıyorlar ve bu kez talimat ve emirlerin zerre kadar dışına çıkmamayı sonuna kadar sürdürecekler diyorsun. Sn. Bezmen, eşyalara fiyat, insanlara değer biçilir. Fiyatı olmayan eşyaya çöp, siyasi değeri olmayan insana giderken kapıyı ört denir.Bukez de siyasi değeri olmayanlara kapıyı ört ama sakın bir daha açma deriz.

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Sn. Kemal Eşref Oktar, yaklaşık iki yıl önce Lefkoşa Devlet Hastanesi İşçi Başı görevimizin Bu gün itibari ile Sonlandırıldığını bildirme gereği duydum, Görev süremiz içerisinde eğrimizledoğrumuzla elimizden geldiğini yapmaya çalıştık,Bu yeni dönemde İlgili Bakanlığımızın yeni ekipler ile çalışma tercihlerinin isabetli olduğuna inanmaktayım. , Bu vesileyle bana her fırsatta desteğiniesirgemeyen Başta Baş Hekimimiz Bülent Dizdarlı’ya ve Amirimiz Osman çelebi ile birlikte çalıştığım emekçi Kardeşlerime Teşekkürlerimi sunuyorum diyorsun. Kısacası benim kaba yerime mesivari sut atıp, beni saha dışına attılar demeye getiriyorsun. Ah be Kemal biliyorsun Bülbülün başına ne gelirse dilinden gelir. Sevgili Kemal devir artık çok değişti. İşler Rayından çıktı. Karnı tok olup ”KÜFÜR” Edeni de Var. Karnı Aç olup ”ŞÜKÜR” edenide. Ancak sırf parti renkleri ayrı olduğu için kıçına tekme vurulmaya çalışanı da var. Devir değişti Kemal.

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Sn. Sıla Usar İncirli, aslında kadınların hep bir ağızdan haykırması gereken bir olayı dile getirerek gece kulübünde öldürülen veya öldürüldüğü iddia edilen Baleruslu kadın ile ilgili tam yerinde ve zamanında bir açıklamada bulundunuz. Bir gece kulübünde konsomatris olarak çalışan kadının aslında ‘seks kölesi’ olarak çalıştırılan kadınlardan birisi olduğuna vurgu yaptınız. Sn. İncirli, bir milletvekili olarak “İnsan hak ve özgürlüklerine bağlı, insan onuruna yaraşır bir ülkede yaşamak istiyorsak, seks köleliği meselesini açık yüreklilikle tartışıp, gerekli düzenlemeleri ivedilikle yapmamız gerekmektedir”sözleriniz yetkilileri uyandırır ve harekete geçirir diye düşünüyorum. Unutmayın, ağaçtan Düşen her yaprak kurumaya, gönülden düşen her insan unutulmaya mahkûmdur. Eğer bu siyasiler unutulmak isterlerse buyursunlar bu konuda uyumalarını sürdürsünler.

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Sn. Ergün Serdaroğlu, eşinizin adının karıştığı Girne’deki yasadışı “hamileliği yasa dışı sonlandırma” davasında tanıklara müdahale ettiğiniz gerekçesi ile savcılığın dava dosyaladığını öğrendik. Dokunulmazlık kalkınca, Ceza Yasası’nın 118’inci maddesi uyarınca hakkında “Tanıkları Yalan İfade Vermeye ve Doğru Şahadeti Gizlemeye Teşvik” suçlaması getirilerek galiba özgürlüğünüze dokunulacak. Sn. Serdaroğlu, hayatın bazı püf noktaları vardır. Eğer sen bunlara dikkat etmezsen, ömrünün geri kalanını, ‘tüh!’ noktalarında geçirirsin.

Günün Fıkrası:

Papazın kızı

En önemli yerleşim birimlerinden birisindeki kilisenin Papazının çok güzel bir kızı varmış. Papazın kızını gören ona bakmaktan kendini alamıyormuş. Kızda gördüğü bu ilgiden oldukça memnun kırıttıkça kırıtıyor ve kalça sallayarak bel kıvırarak gezmekten de son derece keyif alıyormuş.

Bu durumu gören Papaz efendi kızını erkeklerden korumak için ona erkek düşmanlığı aşılayarak aman kızım erkekler şeytandır. Erkekler aklını çeldimi sana çok kötü şeyler yapar. Sakın onların süslü laflarına kanarak altına yatma sonra iş işten geçer diyormuş.

Papazın telkinleri ile erkek düşmanı olan Papazın kızı, birgün koşarak babasına gelmiş. Baba demiş müjdemi isterim diyerek avuç açmış. Papaz merakla ne oldu kızım diye sormuş. Papazın kızı büyük bir keyifle, baba demiş erkeklerden bugün intikamımızı aldım demiş. Papaz şaşkınlıkla o nasıl oldu kızım diye sormuş. Baba demiş bir erkeği sır üstü yatırdım. Bu defa ben üstüne çıktım. O alta ben üste o altta kaldığı için öyle bir intikam aldım ki baba sorma demiş. Papaz başını elleri arasına alırken kendisinin duyabileceği bir ses tonu ile ahhh kızım alt da bir üste de bir demiş.

Günün Sözü:

Bilgi size güç verir,

Ancak saygıyı

Karakteriniz ile

kazanırsınız