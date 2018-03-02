Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Hüseyin Özgürgün, Afrika Gazetesi, sizinbanka hesaplarınızın mali polise havale edildiğini duyurdu. Para Kambiyo Dairesi incelediği hesaplarda anormal giriş-çıkışlar bulduğunu ve durumu başsavcılığa bildirdiğine vurgu yaptı. Başsavcılığın da hesaplarınız ile ilgili dosyayı mali polise havale ettiğini belirtti. Şekibe abla Sn. Özgürgün’ün dokunulmazlık zırhı var. 45’lik Cold tabancadan çıkan mermi ona dokunmaz dedi. Can Yücel bir sözünde bir gün herkes gibi olmadığını anlayacaksın, işte o gün sen, herkes gibi olacaksın der.

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Sn. Cübbeli Ahmet Hoca sizin tarikata mensup kişiler Kuzey Kıbrıs’ta bulunan önemli camilerde hutbe okumaya ve tarikat propagandası yapmaya başlamış. Orada daha önce birçok kez dile getirdiğiniz, erkek çocuklara ‘Bademleme’ adı altında tecavüz, 9 yaşındaki kız çocuğunun evlenebileceği ve Anneye şehvet duyulabilir konuları da tekrar öğretiliyormu? 4 kadın ile evlenme hala geçerli mi? 3’den dokuza 3 kez boş ol dedikten sonra eşinizden boşanma gerçekleşiyorsa lütfen tarikata beni de kaydedin. Hacı amca eskiden didditi vardı. Bu haşereleri didditi ile temizliyorduk. Didditi ortadan kayboldu haşereler çoğaldı diyor. Sn. Cübbeli, bizim Hacı Bulgur efendi, için temiz olmadıktan sonra, Hacı hoca olmuşsun kaç para. Hırka, tespih, post, seccade güzel Ama " MEVLAM" kanar mı bunlara?diyor.

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Sn. Suat Günsel, Forbes Dergisinin bu yıl 13’üncü kez hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 40 dolar milyarderi arasında yer aldığınızı gördük. Dolar milyarderleri arasına geçen yıla göre 9 kişi eklenirken, milyarderlerin toplam servetinin ise 72,4 milyar dolara yükseldiğini gözlemledik. 40 kişilik dolar milyarderi zenginler arasında 1.900 Milyar ile 12’nci sırada yer almanız, sanırım kazandığını ülkesine yatıran birisinin bu duruma yükselmesi ülke insanında memnuniyet yarattı. Sn. Günsel, Kalahari çölünü, yeşil vahaya döndürdükten sonra ülke insanına iş olanağı sağlamanız insanların gönüllerindeki kapsama alanında çıkmamanıza neden oluyor. Bir gönülde bir çiçek olmak yerine gönüllerde buket oluyorsunuz.

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Sn. Mehmet Demiralp, CTP Mehmetçik eski örgüt başkanı olarak, Mehmetçik Belediye Başkan adaylığı için kolları sıvadığınız söyleniyor. Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’ninCTP’nin adayı olarak çıkmasından sonra oyların bölünebileceği dile getiriliyor. Bizim Minik Kuşlar, Mehmet Demiralp, eski örgüt başkanı olarak belli bir gomması var ve Cemil Başkanı oy olarak hırpalayabilir diyor. Sn. Demiralp, sizi kimse küçük oy potansiyeline sahip birisi olarak görmesin. Noktada küçüktür ama cümleyi bitirir..

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Sn. Canan Mimar, Yenierenköy Belediyesinin UBP’li Meclis Üyesi olarak birçok kimsenin aday olmaktan çekindiği Yenierenköy Belediye Başkanlığı adaylığı için kolları sıvamışsın. Bizim Hatice Teyze, kadının elinin değdiği yerden bereket fışkırır. Her başarılı erkeğin arkasında mutlaka bir kadın var deniyor. Erkeği başarılı kılan kadın o koltukta neden başarılı olamasın diyor. Sn. Mimar, insanlar ilaç gibidir. Kimi şifa olur, kimi zehir. İnşallah, seçilirseniz şifa olup,Yenierenköy belediyesini yeniden inşa edersiniz.

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Sn. Ayşe Mavideniz sizi evden çıkartan babanız Yılmaz Mavideniz’e kızmanızı anladık. Size hadde dışarı demesini kabul etmek istemesek de hadde onu da es geçtik. Ancak “Sana da yar olmasın” diyerek evi ateşe vermenizi anlayamadık. Sn. Mavideniz, evi yakmak yerine kalbinin en müstesna yerindeki kapsama alanından hiç çıkartmadığın baba sevgisini, benden bu kadar diyerek kapsama alanı dışında bırakacaktın. Aradığı zaman şu anda ulaşılamıyor tekrar deneyin sözlerinden sonra Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu anlayacaktı.

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Sn. Ercan Keser sosyal medyadaki paylaşımında Kıbrıs kültürünü yanlış yansıtan veya öğreten ve buna müsaade eden KKTC kayıtlı TV Kanalı hangisi olursa olsun izlememeye veya silmeye karar verdim. Hala daha Kıbrıslılara ait olan değerlerimizle ilgili isimleri yanlış söylenebiliniyorsa veya yayınlanmasına müsaade ediliyorsa demek ki niyet başka demektir. Hellime bile peynir demeye başladılar olacak şey değil diyorsun. Sevgili Ercan, istersen bu durumu gidip Engara’ya bildirelim. Oradan Estanbul’a geçer, Entalya’da dinlendikten sonra geri döneriz. Böylece dinsizin hakkından imansızın gelebileceğini de ispat etmiş oluruz. Ne dersin?

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Sn. Tayip Atalay, etrafı cübbelisinden tutun da cübbesizine kadar örümcek kafalılar kapladı. Eskiden haşaratları öldürmek için diditi kullanırdık. Ama haşereler bağışıklık kazandığı için değiştirmek durumunda kaldı. Din İşleri başkanı olarak camileri dolduran bu haşerelerin oralarda yuvalanması için sizin izin verdiğiniz söyleniyor. Sn. Atalay, kafaları hurafeler ile dolu bu tipler kendilerini kral sanıyor. Biz esas krala yol verdik, soytarısıyla hiç uğraşmayız.

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Sn. Cenk Seren, bizim Minik Kuşlar senin kafanın çok karışık olduğunu söylüyor. Biliyorsun Belediye Başkanlığı için partinizde müracaatın son günü. Ve UBP’den mi yoksa bağımsız aday olarak mı seçime katılacağın konusunda henüz karar vermediğin söyleniyor. Sevgili Cenk, bir gönülde bir çiçek olma yerine birçok gönülde buket olan insanlar, seçime nerden katılırlarsa katılsın, kapsama alanları geniş olduğu için ulaştıkları her kalpten şuanda ulaşılamıyor, tekrar deneyin sözcüğünü duymaz. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Mehmet Demirci, KKTC’nin AKP temsilciliğinden sonra 1. Dipkarpaz Belediyesi Meydan Muharebesinde, mağlup olduktan sonra 2. Dipkarpaz Belediyesi Meydan Muharebesine hazırlandığını öğrendik. İlk muharebede yenildiğin Suphi Coşkun’un yenerek koltuğa oturmayı hedefliyormuşsun. Unutmayın, Suphi Coşkun deneyimsiz olduğu zamanlarda sizi mağlup etmeyi becermişken, deneyim kazandığı bu zaman diliminde sizi yine mağlup edebilir. Ebuzittin amca her ne kadar yenilen pehlivan güreşe doymaz derse mum ışıcığı kadar bir ışık olsa bile denesin diyor. Sn. Demirci, yaşlanarak değil yaşayarak tecrübe kazanılır, zaman insanları değil armutları olgunlaştırır. Bu nedenle boş verin tırıs gitsin.

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Sn. Mustafa Erk, 8 yıldır Gönyeli Belediyesinde Meclis üyesi olarak görev yapıyorsunuz. Veteriner hekimlikte gösterttiğiniz başarıyı Gönyeli Belediye Başkanı olarak da göstertmek istediğinizi ve bu nedenle de TDP’den başkan adayı olacağınız söyleniyor. Sn. Er, bizim Minik Kuşlar, TDP ile anlaşamamanız halinde, bağımsız aday olarak seçime katılacağınız ileri sürülüyor. Hüsamettin amca, TDP Harmancı ile bir rüzgar yakaladı. Akıncı ile ikinci rüzgarı daha şiddetli olarak yakaladı. Gönyeli’de 3’ncü rüzgar neden esmesin diyor. Mustafa Bey, deniz sakin olduğu zaman dümeni herkes tutar. Mühim olan sizin gibi 8 sene dalgalı denizlerde gezinirken dümeni doğru tutmaktır.

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Sn. Alev Sensoy paylaşımınızda hükümetten beklentim, yurtdışında yaşayan Kıbrıslıların seçimlerde oy kullanması için gerekli yasaları ve/veya düzenlemeleri yapmaları. En büyük öncelik bu olmalı gelinen ortamda diyorsun. Da bizim Habibe Teyze, aaa Alev gızım deli olma. Onlara oy hakkı verilirse bizi yönettiğini sanan birçok siyasi tarihin siyasi çöplüğüne gider. Çöplük dolarsa da ‘Angoniciklere’ Lafontenden masallar okumak için Mahallenin yolunu tutar diyor. Sn. Şensoy, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bizim için bir değer. Ancak,sahip çıkamadığımız her değere, bir başkaları tarafından sahip çıkıldığında; yalayalım diye yaratıldı avuç içlerimiz. Yaaaaa!..

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Sn. İsmail Salık, Spor Dairesi Piyangolar Birimi’ tarafından düzenlenen piyango çekilişinde “24797” numaralı biletinize 200 bin TL ikramiye çıktığını öğrendik. Sn. Salık dün Piyangolar Birimi sorumlusu TiginKişmir tarafından şansınızın ürünü olan ikramiyeyi alırken yüzünüzde güller açıyordu. Hayırlı günlerde kullanın.

Günün Fıkrası:

Hiçbirşey hisetmedim de!..

Orta yaşlı yakışıklı, barda yalnız başına oturan fevkalade seksi sarışının yanına oturmuş. Laf lafı, laf kapıyı açmış tahmin edersiniz. Hangi kapıyı... Yatak odasının kapısını tabii. Soyunmuşlar.. Bembeyaz çarşafların üzerine uzanırlarken seksi sarışın sormuş: "Siz dişçisiniz galiba.." "Evet" demiş adam, biraz şaşkın.. "Nerden anladınız?.." "Yatağa girmeden önce ellerinizi ne kadar dikkatle, ne kadar titiz sabunladınız, ona dikkat ettim de.." Yarım saat sonra, seksi sarışın bir daha mırıldanmış: "Siz sadece dişçi değil, çok büyük, çok usta bir dişçi olmalısınız!.." Adam hafiften kasılmış. Yatağın başucundaki sigara paketine uzanırken mağrur mağrur sormuş: "Peki bunu nerden anladınız.

" "Hiçbir şey hissetmedim de.."

Günün Sözü:

Bir aileyi hayırsız evlat

Bir esnafı asık surat

Bir zengini arsız avrat

Bir şoförü aşırı sürat

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