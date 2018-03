Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine mesajlar

Sn. Selma Eylem Ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, eğitim, nüfus, çevre alanında paketlerle yıllardır yapılan dayatmalar ve bunlara boyun eğen hükümetler tarafından uygulanan politikalarla Kıbrıs’ın kuzeyi her geçen gün daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Hedeflenen dönüştürme çalışmaları, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi baskılar her türlü yozlaşmayı, yabancılaşmayı, şiddeti, mafya ilişkilerini normalleştiren bir duruma dönüştürmüştür. Kıbrıs’ın kuzeyinde yeni bir düzen yaratma çabasında olanlar Kıbrıs Türk Toplumunu yok oluşa sürüklemektedir. Her isteyen istediği ülkede istediği eğitim modelini uygulayamaz diyorsunuz, Sn. Eylem, mesele ayni fikirlerde olup anlaşmak değil. Mesele farklı fikirlerde olup birbirine saygı duyabilmektir. İşte böyle davranabilenlere insan deniyor. Ömrünü verecekmiş gibi hayatınıza girenler ömrünüzü alıp gider.

Sn. Hüseyin Özgürgün, seçimi birinci parti olarak bitirdikten sonra koalisyonu kuramadınız. Bir başka deyişle Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde hükümet olanaklarından yoksun bir duruma düştünüz. Belediye Başkanlığı seçimlerinde, UBP aşağılara doğru rotasını yeniden belirler. Kimse de güç elinden uçup giden bir UBP’nin fazla belediye başkanı çıkartmaz diye düşünüp birlikte görünmek istemez diye düşünülürken, birçok partinin aksine millet Belediye Başkan adaylıkları için sıraya girdi. Mehmtçik’te 4, Dipkarpaz’da 9 aday hazırım dedi. Sn. Özgürgün, bir tırnağı kırıldı diye 9 tırnağına birden kıyabilen bir kızın, kalbi kırıldığında neler yapabileceğini düşünemediğim gibi, birinci parti olmasına karşın iktidar olamayan kalbi kırık bir UBP’nin, bu ilgi ile Belediye Başkanlığı seçimlerde neler yapacağını hiç aklıma bile getirmek istemiyorum.

Sn. Tufan Erhürman, zamları, hayat pahalılığını, şunu bunu bir tarafa bıraktık. Ancak ‘Ana’ dediğimiz Türkiye’nin mümtaz Hükümetinin size randevu vermemesini inanın bir tarafa bırakamıyoruz. Devletlerde, küçük büyük olmadığı gibi mütekabiliyet esası da vardır. TC Başbakanı ‘Yavru ‘ dediği KKTC’yi artık kardeş olarak görmeli ve yukarılarda aşağılara bakmamalıdır. Abdulmutallip amca sizin verilen direktiflere burun kıvırdığınız ve bu ülkenin başbakanı ben isem ben idare ederim düşüncesinde olduğunuzdan bu kez emir demiri kesmediği için randevu verilmediği kanaatinde olduğunu dile getirdi. Sn. Erhürman, boş verin tırıs gitsin. Onurunuzu yitirerek korkaklar gibi her gün öleceğinize, kahramanlar gibi birkez ölün. Ve verilmeyen randevular için kulağınızın arkasını bile terltmeyin.

Sn. Serhat Akpınar sosyal medyadaki paylaşımınızda güzel bir habere imza atarak, Kardeş Üniversitemiz Moldova Amerikan Üniversitemiz, Moldova Yüksek Öğretim Kurumundan 4 yeni bölüme onay aldı. Uluslararası Hukuk, İç Mimarlık, Hemşirelik ve Yüksek Hemşirelik ve IT dediniz. Sn. Akpınar, kişinin aynasıdır yaptığı iş. Lafa bakılmaz der ünlü düşünürlerimiz. Sn. Akpınar, kan ve kemik tüm insanlarda bulunur. Farklı olan yürek ve niyettir. Kocaman yüreğiniz ve hedeflere varma niyetiniz ile sizi çok daha başarılı işler bekliyor.

Sn. Ali Öğdü, UBP’den Mehmetçik Belediye başkanı olduğunuzu öğrendik. Ayni partiye mensup olduğunuz Cenk Seren, Hüseyin Cumaoğlu ve Mehmet Ziya Togan ile UBP MYK’sında görücüye çıkacağınız ve piyango kime çıkarsa onun partinin adayı olarak yarışa katılacağı söyleniyor. Sn. Öğdü, Yarış büyük ve maraton uzun. Siz seçilerek bölgenizde iyi şeyler yapmak ve bölgenizi yeşertmek düşüncesindesiniz. Haklısınız. Çünkü tomurcuk derdinde olmayan ağaç, odundur. Kolay gelsin

Sn. Didem Gürses, Ulaştırma Bakanlığındaki basın danışmanlığı görevinize son verilmesi, birçok meslektaşınız ile dostlarınızı üzdü. Ancak sizi ve dostlarınızı en çok üzen sizin ile görüşülmeden. Size bir Güle güle bile denilmeden, bir başka deyişle bir vedalaşma görüşmesi bile yapılmadan telefon ile aranarak gelin görevinize son verildi kağıdını gelin alın denilmesidir. Sevgili Didem, adab-ı muaşeret bir görgü kuralıdır. Bunu herkes bilmeyebilir. Hele hele, koltuğa oturup, zirveye süzülerek çıktım kim tutar Cüneyt Tarçın’ı diye düşünenler, gücün getirdiği ego sayesinde 1500 Feet yükseklikte uçtuğunu sanabilir. Ancak yarın ozon tabakası delindiğinde burun üstü çakılabileceklerini de unutmamaları gerekir. Birde ağaç ne kadar yüksek olursa olsun bir gün yapraklarının yere düşeceği de unutulmamalı.

Sn. Hüseyin Cumaoğlu, spor yaşantınızda zirvede gezindiniz. Öğretmenlik kariyeriniz doruklardan aşağı inmedi. Sosyal yaşantınızda vatandaşlar ile diyaloğunuz tavan yaptı. Emeklilik keyfini yaşarken birde ülkeme Belediye Başkanı olarak hizmet vereyim diyerek Mehmetçik Belediye Başkanlığı adaylığını düşündünüz. Eee vallahi iyi de yaptınız. İnsan kariyerleri ne kadar yüksek olursa olsun, adının ne kadar güzel olduğunu, ancak sevdiklerinin ağzından ve pandoranın kutusuna bıraktıkları oylar sonrasında anlar. İnsan kalbi verimli bir ova gibidir. Oraya ne ekersen biter. Senin gibi sevgi ekenler, ürünü bolca toplar.

Sn. Hare Yakula yaptığınız açıklamada Bir zamanlar cennet diye adlandırdığımız, fakat günümüzde kerhane ve kumarhane turizmi ile tanınan Kıbrıs’ın kuzeyi, Türkiye’den entegre edilen Sünni İslam politika ve baskılarına sahne olmaya devam ediyor. Badem öpücüğü(bademleme) ya da 9 yaşındaki kız çocuğuyla evlenilebilir diyen gerici yobaz zihniyetin, tarikatlarla ve ne olduğu belirsiz derneklerle ülkemize taşındığını gözlemliyoruz. En az ebeveynler kadar kendimizi sorumlu hisseden biz öğretmenler, tehlikenin çok büyük olduğunu ve bu kez cami avlularında park projesi ile çocuklarımızı hedef aldığının farkındayız. Buna, göz yummayacağız diyorsun. Hare hocanım, tereciye tere satmayayım. Siz ağacın yaşken eğildiğini çok daha iyi bilirsiniz. Ve unutmayın, başımıza gelen en kötü şeyler, oturup üzülmemiz veya tepki gösterip ağlamamız için değil. Güçlenip ayağa kalkmak içindir.

Sn. Muhammet Akgün, öncelikle Esentepe Belediye Başkan adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Bizim Minik Kuşlar UBP’den aday olacağınızı söylüyor. UBP Parti Meclisinin sizin ile birlikte diğer adayı da masaya yatırarak karar vereceği söyleniyor.Bölgede sevilip sayılan birisi olarak seçilmeniz halinde oy patlaması yapabileceğiniz ve Cemal Erdoğan’a ciddi bir rakip olacağınız söyleniyor. Sn. Akgün adayları belirleme günleri Sırat köprüsü gibidir. Gözden’de, gönülden’de düşenler olurken, köprünün diğer tarafına düşerek gönüllerde çiçek gibi açanlarda çok olur. Memduh kardeşim, Muhammet bir gönülde bir çiçek olma yerine birçok gönülde buket oldu. Buket içindeki çiçekler misler gibi tütüyor. Kısacası vitrininin ‘Al benisi’ yüksek diyor.

Sn. Alihan Pehlivan, sosyal medaydaki paylaşımında İki yılı aşkın görev yaptığım KKTC Ekonomi Ve Enerji Bakanlığı Basın Danışmanlığı görevini, kardeşim gibi gördüğüm Ahmet Özsoy gönül rahatlığı ile devrettim. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum açıklaman sanırım bazı bakanlara kapak oldu. Gönderdikleri bakanlık çalışanlarının yüzüne bile bakmayıp telefon ile haber vermeleri belki senin bu davranışın sonrasında biraz olsun utanç duyarlar. Koltuğa oturup gerim gerim gerinirken böbürlenip büyüklenenler, doğumun bir damla su, ölümün bir avuç toprak olduğunu unutuyorlar.

Sn. Derman Sarachoglou, Savaşta Kaybedilen, Yitip Giden Canlar Cevizcinin Çuvalından Olunca, Savaşa Destek Vermek Adına Hava Atmak, Can Almaya Devam Eden Savaş Mekanizmalarına Yağdanlık Olmak da, Bu Kadar Kolay Oluyor Tabii ki Haliyle. Diyorsun ve resimdeki ince ayrıntıya dikkat, KKTC’den Afrin’e giden Kahramanlar, polis korumasında yürüyorlar. Cepheye niye gitmiyorlar, diye soruyorsun. Sevgili Derman, Hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Şov dünyasında gezinmeyenlerin yaşam mücadelesi içerisinde bir yerleri uç buçuk atarken, bazıları şov yaparak dört dörtlük yaşayacağını sanıyor. Unutma, dünyada hiç kimse seyirci koltuğunda oturan cesur insanları alkışlamaz. Alkışlar, şov için sahneye çıkanlar içindir.

Sn. Bertu Dedeler, öncelikle Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü başkanlığını kutlarım. Geçtiğimiz gün 16. Olağan Kurultayı’nı gerçekleştiren CTP’de başkanlığın öncesinde, örgüt sekreterliği görevini yürütmen başkanlığın için önemli bir avantajdır kanaatindeyim. Sevgili Bertu, Evren ayni kalmak için değişir. Yürekli ve ne istediğini bilen bir genç ise farklı olmak için. Bir abin olarak senin farkını göstereceğine inanlardanım.

Sn. Tolga Atakan, yaklaşık bir aylık bakanlık sürecinde geçmiş dönemde verilen 46 kiralık araç işletme izni ve 28 adet T iznini iptal ettiğinizi belirttiniz. Ve geçmiş döneme ait verilen izinlerin incelenmeye devam edildiğini ifade ederek, bu noktada iptallerin devam edebileceğini söylediniz.Habibe Teyze atma Tolgacığım din gardaşıyız. O senin diline doladığın, zaman aşımına uğrayan ve artık miadını dolduran izinlerdi. Kendi kendini zaten fesih etmişlerdi diyor. Hurşit amca ise ah şu yaparım, yıkarım, ederim kaliteli esas oğlan rollerine soyunan siyasiler yok mu, “Bitiyorum dedi. Ne demek istedi bilmiyorum.

Sn. Mehmet Seyis, sosyal medyadaki paylaşımında bir yanda savaşta insanlar ölürken, diğer yanda takım kravat tören çocukları gibi Türkiye’ye gidip, coşku içinde mutlulukla etrafa gülücükler saçarak savaşa destek yürüyüşü yapan 40 kişilik heyet, hazır gitmişken tören yürüyüşü ve yeme içme fasılları yerine elde silah savaşın bari. Kan ve ölümlerden nemalanmaya çalışan sizlerle ile ayni havayı solumaktan utanıyorum diyorsun. Sevgili Seyis, dünyayı iğne deliğinden seyrederken öğrendiğim insanların göründükleri gibi olmadıklarıdır.Unutma insanların da yan etkileri var. Bazıları başını döndürürken, bazıları yaptıkları ile mideni bulandırabiliyor.

Günün Fıkrası:

50’ye böldüm !..

Amerika'dan döner dönmez, elindeki kocaman bavulla Meclis kürsüsüne

çıkanBaşbakan Bakan ve Milletvekillerinin gözlerinin içine bakarak bavulu açmış.

- Arkadaşlar bu bavulun içinde tam 14.3 milyar dolar var, demiş.

Arkasından da sormuş:

-Çözüm çok yakında olacak. Amerika,bizim sayemizde sürünen Kıbrıs Türk Halkının kalkınması içinparayı yolladı.

Bu parayı nüfusumuza bölersek, kişi başına kaç dolar düşer?

Milletvekilinin biri, derhal ayağa kalkarak cevap vermiş

- 26 milyon dolar...

- Ama 14.3 milyarı, vatandaş yaptıklarımız ve turist olarak gelen 1 milyon nüfusa böldüğümüzde bu kadar milyon çıkmaz ki...

-Başbakanben, 1 milyona bölmedim ki...

- Kaça böldün?

- 50'ye .. böldüm.

Günün Sözü:

Şeytana uymak istemiyorum. Beni zaman zaman

kandırmak istemesini görmezden geliyorum.

Hatta içimi gıdıklayan dürtülerine de

Aldırış etmiyorum

Ama İb..n...in fikirleri

Hoşuma gidiyor.