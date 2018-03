Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Faiz Sucuoğlu, innikminniktatarinnik, ya ondadır ya bunda şamişicinin kızında diyerek,’ Herkes gibi biz de adaylığı düşünüyoruz’ açıklaman başkanlık için kapıyı gındırdığını gösteriyor. Ancak zamanı gelince değerlendirme yapacağız demen softa şaşırtmasına da dönüştü. Kurultayın, Ekim ayında gerçekleşmesi halinde çalışmaların 2 ay önceden, Ağustos ayından başlaması gerektiğini ifade ederek, ilk önce örgütlerin, ardından ilçe yönetim ve başkanlarının seçileceğini son olarak da parti başkanı ve parti meclis üyelerinin belirleneceğini belirttiniz. Güzelde bunun sizin başkanlık adaylığınız ile ne gibi bir ilgisi olabilir onu çözemedik. Sn. Sucuoğlu Halim amca, herkes edebiyat aşığı. Derin felsefe uzmanı, yaşam gurusu, filozof, şair. Bıraksınlar artık bu mükemmellik ayaklarını, hepsi ana kuzusu emir eri diyor.

**

Sn. Hüseyin Özgürgün beşli hükümetle, bana ve partiye saldıranlarla ve çanak tutanlarla sonuna kadar savaşacağım. UBP, CTP ve HP’nin çıkarttığı vekil sayısı kadar vekil çıkarttı. Halktan yetki alamayan dört partinin birleşerek kendilerini güçlü sandıklarını ve UBP Genel Bakanı’na saldırarak yenilgilerini örtmeye çalıştıklarını ifade ettiniz. Ayrıca UBP içinde buna çanak tutanlar olduğunun da farkında olduğunuzu belirterek UBP’de Brütüs’ler var imasında bulunarak, kurultayda ister 7, ister 17 aday olsun. Yarışır kazanırım dediniz. Halim Amca, aç tavuk rüyasında kendini arpa ambarında görür diyor ama sen Halim amcayı boş ver ve asıl insanların bu kadar kirlenmeseydi yağmura da ihtiyaç duyulmayacağına bakıver..

**

Sn. Doğuş Derya, Meclisi Mebusan’ın yemin töreninde ‘Faşizme karşı omuz omuza’ sözün KKTC sınırlarını aşarak Türkiye’nin Büyük Millet Meclisi Kara sularına kadar ulaştı. Reis bizimkilerine şu soyadı ‘Derya’ olan vekili küçültüp ‘Göle’ hatta küçük bir su birikintisine dönüştürün. Disipline verip ağzını bandajlayın talimatı vermiş. Sevgili Derya, insanlar alışkanlıklarının çocuğudur. Türkiye’de elde ettiği alışkanlıkları ‘Yavru’da da uygulayıp bizimkilerine direktif verme, bizimkilerin de boynunu bükerek sessiz kalmaları veya yedi buçuk sekiz efendim demeleri artık olağan hale geldi. Sn. Derya,duyduklarımız sonrasında anlıyorum ki hiçbir siyasinin farkı yok birbirinden. Kimileri daha iyi söyler yalanı, kimileri daha iyi oynar oyunu...

**

Sn. Hasan Taçoy UBP Başkan adaylığı için yeşil ışık yaktığını ve aklının bir köşesinden parti başkanlığının geçtiğini öğrendik. Zaten sende yaptığın açıklamada, Herkes adayım yazıyor ama münhal olmadan, başvuru yapmayacağım. Herkes gibi ben de adaylık düşünüyorum” diyerek aklından geçenleri söylemiş oldun. Sn. Taçoy, bizim çokbilmiş Halim amca, Hasan ovlucuğumun gönlünde parti başkanlığı yatıyor. Hatta Ersin Tatar’a sen Cumhurbaşkanlığına aday ol ben parti içerisinde seni destekleyeyim. Sende beni başkanlık yarışında destekle dediğinizi söylüyor. Sn. Vekilim siyaset bir muz kabuğudur, dikkat etmezsen ve üstüne basarsan ayağın değil, siyasi hayatin kayar...

**

Sn. Katip Demir,Yeniboğaziçi belediyesine bağlı köylerde ve Yeniboğaziçi’nde KKTC’de eşi olmayan parklar, Muratağa ve Sandallarda Şehitliklerin yeniden düzenlenmesi, Alaniçi’nde amfi tiyatro, halı saha, çim kır düğünü yeri, 3,500 metre uzunluğundaki asbestli boruların yerine, yeni su hattı derken, hizmette sınır tanımadığını gösteriyorsun. Vallahi bağımsız aday olarak yeniden seçime katılırken bağımlıların da gözünü korkutuyorsun. Sn. Demir, bakma herkes kendine yakışanı yapar. Sahteler ise silinip gider bu siyasi hayattan.

**

Sn. Bedia Balses Çeliker, sosyal medyadaki paylaşımınızda uçak biletleri için müdahale edilsin iş soyguna dönüştü diyorsunuz. Sağıma baktım. Soluma baktım. Bu işe müdahale edecek bir babayiğit göremedim. Bizim esas oğlan yani KTHY’nın siyasilerimiz el birliği ile köküne kibrit suyunu dökünce, meydan figüranlara kaldı. Bedia hanım, anamızdan, siyasilerden, yetkili ve yetkisizlerden beklentilerimiz azaldıkça, hafifliyoruz. Sanırım yakında toplum olarak maddi ve manevi olarak hep birlikte uçup gideriz. Bilmem ne demek istediğimi anlatabildim mi?

**

Sn. Akın Aktunç, Lefkoşa Belediye Başkanlığına aday olduğunuzu duyduk. Spor Yazarlığı. Belediye Meclis üyeliği, Asbaşkanlık derken sanırım artık sıra başkanlığa geldi diye düşünüyorsunuz. Sevgili Akın, tereciye tere satmayayım ama seçimlerde her destekleyeceğim diyene kanma. Çünkü sen her zaman insanlar ile güzel ilişkiler kurdun. Belki de her zaman güzel baktığın için insanların gerçek yüzünü göremiyorsun. Bak Abdurrahim dayı dayanma ağaca çürür, güvenme insana ölür. Veya küstürür diyor. Neyse hayırlısı olsun diyelim..

**

Sn. Musa Şanlıer, öncelikle geçmiş olsun. Haftalardır vücudunda oluşan iltihaptan dolayı eklem yerlerin şişiyor ve hareket etmekte güçlük çekiyorsun. Dolayısıyla da bu senin gibi yıldız bir oyuncunun futbolunu da etkiliyor. Cihangir kulübü, bir süreliğine senden faydalanamamanın dayanılmaz hafifliğini yaşayacak. Sevgili Musa, ateşin yakmadığı İsmail’i, kuyunun boğmadığı Yusuf’u, bıçağın kesmediği İsmail’i, koruyan Allah, seni de koruyacak ve tez futboluna geri döneceksin. Musa, birkez daha geçmiş olsun

**

Sn. Şevki Kıralp, Halkın Partisi’nden istifa ettiğinizi öğrendik. Halkın Partisi kurucu üyesi ve Parti Meclis üyesi olan bir öğretim görevlisisiniz Bir başka deyişle siyasetin içerisindeki düzgün insanlardan birisi konumundasınız. Fol yok yumurta yokken bu istifa neden diye soranlara, ben fol var, kümeste yumurta da var derim. Hatta tartışma da var derim. Sn. Kıralp, tartışmanın boyutunu veya anlaşamamazlığın sınırlarının ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak camına baktığım zaman camındaki kiri, penceresinden baktığım zaman bahçesindeki yabani otları gördüğüm siyasi arenadan düzgün ve temiz insanların ayrılması biz vatandaşları üzüyor. Bu nedenle, bazen siyaset arenasında bazılarına öyle sinirleniyorum ki, ellerinden tutup, anne ve babalarına götürüp bu olmamış, defolu çıkmış tekrar deneyim diyesim geliyor.

**

.Sn. Hasan Sungur, Türkiye’den gelen alıcılar sayesinde Kuzey Kıbrıs’ta emlak sektörünün hareketlendiğini söylediniz. Hatta öğrenciler bile kira vermek yerine ev satın alamaya başladı dediniz. 1974’ten sonra Ada’ya Türkiye’nin elit olarak bilinen kesiminin yatırım yapmaya başladığını ayrıca belirttiniz. Vallahi çok haklısınız, hırsızlıkta Prof.’luğa yükselenler bir günlüğüne gelip hünerlerini sergileyerek gidiyorlar. Uyuştucu tacirler maşallah yol geçen hanına döndürdüler. Haaaa bak kumarcılara bir şey söyleyemem. Onlar ceplerini boşaltıp giderken, boşaltılan ceplerdeki tekrar bir şekilde Türkiye’ye dönüyor ve yatırım, ‘Yatır’a dönüşüyor. Sn. Sungur, her tecrübe, siyasilerin emir eri oluşu ve saflığımızdan yararlanmış insanların, bize bıraktığı bir ürünüdür. Herkes arı olmuş Kıbrıs’ta, çiçekten çiçeğe konup bal alacağım diye uğraşıyor. Bizler ise hala kımıl zararlısı gibi seyrediyorz.

**

Sn. Hülya Harutoğlu, Meclisin seçtiği, Cumhurbaşkanının uygun görerek atadığı bir YÖDAK üyesinin resmi denetim sırasında bir devlet üniversitesine alınmaması ülkenin nereden nerelere geldiğinin bir göstergesi olsa gerek. Bir denetleme görevini yerine getirmek isteyen atanmış bir görevlinin engellenmesini bırakın etikliğini, yasayı, şuyunubuyunu yasada belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olduğunun bilinmesi gerekir. Sn. Harutoğlu, geçmişe bakıyorsun geçmemiş gibi, geleceğe bakıyorsun gelmeyecek gibi. Unutmayın hak edene haddini bildirmek bir fakiri giydirmek kadar sevaptır.

**

Sn. Günay Seheroğlu, Güzelyurt Bağımsızlık Yolu Güzelyurt Şube Sorumlusu olarak sokak hayvanlarının zehirlenmesi ile ilgili olarak polise şikayette bulundunuz. Sokak hayvanlarının zehirlenmesi ile ilgili olarak Güzel yurt Belediyesini suçlarken, sokak hayvanlarının yaşam refahı için üzerine düşen görevi yapmadığını dile getirdiniz. Sn. Seheroğlu, Üç çeşit insan vardır: Olmazsa olmazlar, olmasa da olurlar ve olmaması gerekenler.

**

Sn. Cenk Ozdağ sosyal medyadaki paylaşımında bu sabah Kermiya bölgesinde sadece bir tezgahta yüzlerce bağ ayrelli, beş altı yüz metre içerisinde ise üç farklı tezgah gördüm. Ucundan kenarından ot toplayan birisi olarak bu miktarlarda ayrellinin onlarca kişilik, belkide fazla bir organizasyon gerektirdiğini biliyorum. Tüm marketlerde yığınlahostez, gavcar mantarı, türlü çeşit yabani sebze satışta. Bu iş de bir tür talana döndü diyorsun. Da, bak, Nilgün Ecvet Orhon sana verdiği cevapta, Sabah erken saatlerde İskele Singrasi ovasına birkaç minibüs insan indirilir. Birkaç metre arayla dizilip yürümeye başlarlar... Satılabilecek ne varsa sökerek ve toplayarak. Akşamüzeri dağın öte yakasından yine minibüslerle torbaları dolu olarak alınırlar dedi Sevgili Cenk, lastiği patlayan vapurda kimin eli kimin cebinde kimse bilmiyor. Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyüyen hep suçlular ve suç işlemeye meyilli açıkgözlerdir.

Günün Fıkrası:

Doktor

Bir İngiliz doktor diyor ki:

-Tıp bilimi bizde öyle ilerledi ki, biz bir adamın beynini alırız ve başkasına koyarız ve onu altı haftada iş arayacak hale getiririz.

Alman doktor diyor ki:

-Bu hiçbir şey değil; biz bir adamın beynini çıkarırız ve başkasına koyarız ve onu dört haftada savaşa hazır hale getiririz.

Amerikalı doktor da diyor ki:

-Beyler siz çok geridesiniz. Biz Teksas’tan bir beyinsizi aldık ve beyaz saraya koyduk. Şimdi ülkenin yarısı iş arıyor, yarısı da savaşa hazırlanıyor.

Akıllı bilgisayara

Adamın biri arkadaşıyla yemek yerken “kolumun ağrısından ölüyorum” diye dert yandı. Arkadaşı da “ilerde köşedeki marketin önüne yeni bir bilgisayarlı cihaz koydular.Üç dolara bir jeton alıyorsun, yanında getirdiğin idrar örneğini açılan kapaktan içeri veriyorsun, on saniye sonra neticeyi ve tedavi için yapman gerekenleri ögreniyorsun”demiş.

Adam hemen idrarını bilgisayara vermiş.10 saniye sonra yazılı olarak cevap gelmiş: “Kolunuzda bir cins eklem ağrısı olan Teniselbo oluşmuş. Sıcak tutun, ağır işlerden kaçının, iki haftada düzelecek.” Adam, muzurca bu akıllı cihazı nasıl aldatalabileceğini düşünmüş.

Bir miktar çeşme suyuna köpek kılı, eski karısından kalan bir adet saç teli ve iki kızının idrar örneklerini eklemiş cihaza atmış. 10 saniye sonra yazılı yanıt gelmiş: 1. Çeşme suyunuz çok kireçli. Bir filtre cihazı almayı düşünün. 2. Köpeğinizde kene var.Eczaneden özel bir şampuan alıp köpeğinizi yıkayın. 3. Eski eşiniz, evliliğiniz süresince sizi mütemadiyen aldatıyordu. 4. İkinci çocuğunuzun babası siz değilsiniz. DNA testi yaptırın. 5. Geceleri kolunuzun üzerine yatmaktan vazgeçmezseniz kolunuz iyileşmez. =)