Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Tufan Erhürman, Afrika gazetesi geçtiğimiz gün Ankara’da yaptığınız temaslar ile ilgili olarak bazı yasa dışı vatandaşlıkları iptal etmemenizi istediğini yazdı. Özellikle TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Meclis damına çıkarak bayrak açanlara da dava açılmamasını istediği öne sürülüyor. Sn. Başbakan, galiba Anamız bizi o kadar çok seviyor ki, siz yavrusunuz, yavru kalacaksınız. Kardeş değil ben sizin yavru kalmanızı istiyorum demeye getiriyor. Ne diyelim.Sanırım düştüğümüz kuyular sandığımız kadar dipsiz değil, aslında anamızın ipi dahi olsa tutunmaya çalıştığımız ipler çürük.

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Sn. Serdar Denktaş, Yenierenköy Belediyesi çalışanlarının eksik maaşlarının ödenmesinin çözüm olmayacağına işaret ederek gelecek ayki maaşların ne olacağını sordunuz. Ayrıca Yenierenköy Belediyesinin toplaması gerektiği vergileri toplayamadığını ve 3milyon TL alacağının biriktiğini 19 Belediyenin de ayni durumda olduğunu dile getirdiniz. Sn. Denktaş, devleti idare eden Ağa sizlersiniz. Ağanın eli tutulmaz. 19’unu bir sepete koyarak karıştırırmısınız? Yoksa başka bir formül mü tutarsınız o Ağa’nın bileceği iştir. Yeter ki, çalışan ‘Maraba’nın ekmeğine kan doğranmasın yeter. Sn. Bakan, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Yenierenköy çalışanı alamadığı maaş sonrasında evine ekmek götüremeyerek bir yeri üç buçuk ile dört atarken, belediyeyi yanlış siyaset ile bu duruma getirenler dört dörtlük yaşam sürüyor.

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Sn. Arif Salih Kırdağ, bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı ve Belediye Başkanlığı olmak üzere tam tamına 13 kez seçime girdiniz. Bukez 14’üncü kez adaylığınızı koyarak “Lefkoşa Belediye Başkanlığına aday olduğunuzu alenen ilan ettiniz. Hasibe teyze Arif Kırdağ’da seçime girdiğine göre bu seçim çok şenlenecektir diyor. Sn. Kırdağ, sanırım artık siyasetin turşu suyuna benzediğini, içmeyenin ağzı sulanırken içenin midesinin bulandığını artık anlamışınızdır. Dikkat edin mide bulantısından sonra yaşanacak stres ile o mide ağrısı hiç çekilmez.

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Sn. İnsan elbisesi giymiş yaratık/lar, LTB tarafından rahmetli Mustafa Çelik anısına ‘Engel değiliz’ projesi ile yapılan engelli park yerlerine konan panoları kırıp, parçalamakla eline ne geçti doğrusu merak ediyoruz. Belki eline bir şey geçmedi ama Halim dayı yaptıkların ile bir yerine birşeylerin girdiğine eminmiş diyor. Hatçe Teyze, insanlar bu kadar kirlenip, yozlaşmasa belki yağmura da gerek duyulmazdı diyor.

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Sn. Abdullah Abdülaziz, Astroloji Profesörü olarak, ülkemizde yaşanacak gelişmelerle ilgili 2018 yılını ve yerel seçimleri Detay okuyucuları için yorumlarken, hükümetin en az iki yıl süreceğini, rüşvet döneminin kapanacağını, çözümün olacağını ve önümüzdeki dönemde iki eski bakanın yargıya havale edileceğini belirttiniz. Ayrıca yıl sonuna doğru yapılacak UBP Kurultayı’nda UBP Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar’ın UBP Genel Başkanı seçileceğini ifade ettiniz. Sn. Abdülaziz, iki eski bakan yargıya havale edilecek diyorsun da gönlünü yıkayıp arıtmamış olanların, habire abdest alıp durmaları sanırım ceza yemelerine fayda etmeyecek. Ne dersin?

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Sn. Ahmet Savaşan: yaptığınız açıklamada Avrupalı 350 Bin Turist YDÜ Hastanesi Güvencesine Alındı" ifadesinde bulunarak, Kuzey Kıbrıs’a Avrupa’dan getirilecek bütün turistlerin sağlığını garanti altına alan uluslararası anlaşma Turizm Borsası’nda imzalanarak Dünya’ya duyuruldu dediniz. Yakın Doğu Üniversitesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastaneleri güvencesi altına alan uluslararası anlaşmanın 5 kıtadan 180’den fazla ülkeyi bir araya getiren ve turizm borsası olarak kabul edilen ITB Berlin’de imzalandığını duyurdunuz. Sn. Savaşan, kan ve kemik her insanda bulunur. Farklı olan yürek ve niyettir. Sizlerde bu yürek ve niyet olduktan sonra daha çok böylesi önemli işlere imza atarsınız.

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Sn. Erdoğan Sorakın, 7 Ocak erken Genel Milletvekilliği seçimleri sonrasında kurduğunuz koalisyon hükümetinin, bu kez belediye seçimleri için ittifak arayışında olduğu iddia ediliyor. Cemile abla, hükümeti oluşturan 4 siyasal parti halkın desteği ile daha önce aldığı yüzde elli beş civarlarında oyu yine alabilir. Yerel seçimlerde ikili üçlü hatta birçok bölgede dörtlü ittifak kurup birçok belediyeyi kazandıktan sonra ‘Güneş’ tutulması sağlayabilir dedi. Sn. Sorakın, sanırım UBP, belediyeleri toplayacağız derken sizi karınca kadar görüyor ve size değer vermiyor. Eh, verdiğiniz değerin karşılığını göremiyorsanız, gördüğünüz değeri verin ki, herkes yerini bilsin.

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Sn. Aydın Akkurt, sahibi olduğunuz Volkan Gazetesinde, para karşılığında haber yaptığımı itiraf ederek bunu kamuoyu ile paylaşmak istiyorum.Yıllardır hakkımda çıkan iddialara yanıt vererek kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum. Yalan ve gerçek dışı haberler yaptığım yönünde çıkan haberlerin doğru olduğunu belirterek, işadamlarını tehdit ederek para karşılığında haber yaptığımı itiraf etmek istiyorum. Volkan Gazetesinde kimisini FETÖ’cü ilan ediyorum, kimisini dolandırıcı, kimisini kaçakçı, kimisini de vatan haini. Yıllardır böyle tehditlerle Volkan Gazetesinin yayınlarını sürdürmekteyim diyorsun da şaka ettiğini sandım. Ancak bu itiraf Volkan Gazetesinde yayınlanınca dudaklarımız uçukladı. Tanıdığımız Aydın ile yazılan Aydın arasında Himalaya ile Beşparmak dağları kadar fark olduğunu görüyoruz. Sevgili Aydın, yani bir başka deyişle kızlar beyaz yatlı prenslerini beklerken sen beyaz atlı iş adamlarını bekliyorum mu demek istedin. Hadde ama buna şaka de.

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Sn. Hasan Sadıkoğlu, öncelikle yeniden belediye başkan adayı olmanızı kutlarız. Hatırlarmısın, bir süre önce İskele Belediyesi bir şirket kurmuştu. Bu şirket belediye adına iş yapacak denilerek o günler 57 kişi de işe alınmıştı. Ancak şimdi bakıyoruz, işe alınan 57 kişi buhar olmuş ve yerlerine alınan Afrika kökenli insanlar yollarda çalışıyor. Hurşit dayı, işe alınan 57 kişi masa başına oturtulmadıysa nerelerde görev yapıyor diye merak etmiş. Sn. Başkan, geçmişten gelip geleceğe yol alan hep ayni alışkanlıklardır. Alışkanlıklar ise ona köle olmanın farklı bir biçimdir. Bu öğretinin kusursuzluğu yeterli değildir. Bireyin yaklaşımının kusursuz olması gerekir diye düşünenlerdenim.

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Sn. Mustafa Aksu, Sn. Emre Efendi, Haziran ayı içerisinde yapılacak olan yerel seçimlerde, Lapta Belediye Başkan adayı olduğunuz dile getiriliyor. Kemal Barbet, Kanal T’de katıldığı Ateş Hattı programında her ikinizin de aday olduğunu ve Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy’u zorlayacağınızı ifade etti. Sn. Aksu, Sn. Efendi, aman çok dikkat edin. Çünkü hayatın bazı püf noktaları vardır. Eğer sen bunlara dikkat etmezsen; ömrünün geri kalanını, ‘tüh’ noktalarında geçirirsiniz.

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Sn. Enver Kabidan, sosyal medyadaki paylaşımında geçen hafta acil servise gittim. Orada hastaları baştan atarlar. Kolum şişti. İltihaplandı. Doktor geldi bir novalcin iğne salın dedim. İltihap var antibiyotik gerekli diye ilave ettim. Antibiyotik olmaz deyince iltihap vücuda dağılacak deyince cilt doktoruna bakın demezmi? Tepem attı. Bu nasıl iş diyorsun. Sevgili Enver, bütün doktorlar aynı değildir be paşam. Kimileri dansa kaldırır, kimileri son dua sonrasında kılınan namaza

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Sn. Mustafa Abitoğlu, sosyal medyadaki paylaşımında, KKTC nüfusu zanerdesem 1 milyonu buldu. Girne’nin yolda benden çaldığı 2 saat işkencesi biran evvel son bulmalı diyorsun. Sevgili Mustafa eski başbakanlarımız da, yeni siyasetçilerimiz de nüfusumuz hep kalabalıktır diyor. Da, bunların felsefelerine göre kalabalık sözcüğü ile dil, yürümekle veya gitmekle de yollar aşınmaz.

Günün Fıkrası:

Günün Sözü:

Bir kişiye bir kere inanmak

Güven

İki kere inanmak

Risk

Üç kere inanmak ise

AHMAKLIKTIR