Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Hüseyin Angolemli, siyasette bir dürüstlük abidesi olmanız nedeni ile muhalefette bulunan UBP Genel Başkanı eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün bile güvenini ve takdirini kazandınız. Özgürgün yaptığı açıklamada, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin Meclis Başkanlığı konusunda UBP’nin bir suçu yoktur. İç Tüzüğü değiştirip Angolemli’yi başkan yapacaksanız ona da itirazımız yok. UBP destek verecek. Açık çek” ifadesinde bulunarak bu konuda destek beyan etti. Sn. Angolemlifull çeken dürüstlük bataryanız ile muhalefetin bile kapsama alanına girdiniz. Bir güven ve dik duruş tohumu verdiniz, çiçeğini aldınız. Çekirdeğini verdiniz, ağacını aldınız. Bir dalını verdiniz, ormanını aldınız. Ve bu nedenle gönüllerdeki kapsama alanında kaldınız.

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Sn. Kudret Özersay, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığınız görüşmede Rumların nüfusunun bir milyonun üzerinde olduğunun belirtildiği ve Güney ile dengenin sağlanması için Kıbrıs Türk tarafının, yurtdışında yaşayan binlerce Kıbrıslı Türkün, Kuzey Kıbrıs’a yatırım yapması, yerleşmesinin önünün açılması için adımlar atılması gerektiğinisöylediği ileri sürüldü. Bence doğru bir mantık. Ancak o insanlara koymuş olduğunuz oy kullanmama ambargosunu öncelikle kaldırmanız sonrasında da yatırım için buralara gelenlere eskiden yedikleri kazıkların tekrar atılmaması için tedbir almanız gerekir. Sn. Özersay ağaçtan düşen yaprak kurumaya mahkûm olabilir. Uzaklarda yaşadıkları için gözden uzak gönülden de uzak sözünden hareketle gönülden de düşmüş olabilirler. Ama bu kardeşlerimiz unutulmaya mahkûm olmasınlar.

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Sn. Mustafa Yalınkaya,yaptığınız açıklamada hükümet geçtiğimiz iki hafta içerisindeki duyarsız tutumunu sürdürmeye ve BES’ten kaçmaya devam ediyor. Yenierenköy’deki sorunu bu durum devam ederse Lefkoşa’ya taşıyacağız diyorsun ve hükümetin verdiği söz sonrasında sorunun önce kısa sonrasında da uzun vadede çözeceğini ancak ne bir adım atıldı nede bilgi verildi diyorsun.Sevgili Mustafa, şuanda laf üretme fabrikasını işletmekle meşguldürler. Üretim bitince sizi de kapsama alanına dahil edecekler. Yüzünüze bakmayıp sürekli olarak sizi kapsama alanı dışında tutanlar kırdıkları kalbin herhalde farkında değiller. Kalp kırıldıktan sonra gelen özür doyduktan sonra sofraya gelen tuz gibidir.

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Sn. Simge Altan,Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı olarak yapmış olduğunuz açıklamada toplumun büyük bölümünün Glokom Hastalığına yakalandığından habersizdir. Göz tansiyonu da denilen, göz içi basıncının artmasına bağlı görme siniri hasarı ve görme bozukluğunun bulunduğu ciddi bir göz hastalığı olan glokoma dikkat etmek gerek dediniz. Simge hanım, ülkede yaşanan ham hum şorolop, ya şundadır ya bundadır becerenin cebindedir sendromunu görmemek için biz halk olarak bilerek isteyerek glokom hastalığının tedavisini reddediyoruz. Sn. Altan, ellerimiz ile seçtiklerimizin yaptıklarını, boynumuza geçirilen ipi sürekli sıkmak suretiyle çekiyoruz. Ne yazık ki elimiz ile yaktığımız ateşi gözyaşlarımız söndüremiyor.

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Sn. Ahmet Hüdaoğlu atanmanız açıklanmadan atanacağınız yönündeki mesajımızda hayırlı olsun demiştik ancak, atandıktan sonrada yeni göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun deriz. Zor bir görev sizi bekliyor. Siz göreve gelmeden yağlama ve grasolama işine kalkışanlar sanırım yağı ve grasoyu fazla kaçırmamışlardır. Sanırım yağ ve graso bazı şeylerin üzerini kapatmamıştır. Gerçi ne kadar silerseniz silin. Ya yırtılır defteriniz, yadaizi kalır yapılanlar ile ilgili söylenencümlelerin.

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Sn. Ercan Hoşkara, Kıb-Tek yönetim kurulu üyeliğin hayırlı ve uğurlu olsun. Kendi kulvarında halim ve selim giderken çok tartışmalı bir kulvara geçmenin sanırım kısa bir süre sonra dayanılmaz hafifliğini yaşayacaksın. Balı parmak ile yemek yerine kepçe ile yemenin alışkanlık olduğu bir diyarda insanın rahat hareket etmesi kolay değil. Seni tanıyanlar sen bir görevi sevdin mi gözün gibi bakar, doğruluğa ilah gibi taparsın. Ama Hoşkarabir yanlışı görmeye görsün, bir bidon benzin döker doğruluk yolundan çıkanları çatır çatır yakar diyor. Sn. Hoşkara, benzin ve kibrit bizden, doğru yoldan çıkanları için kibriti çakarak yakması da senden.

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Sn. Hüseyin Amcaoğlu, bizim Minik Kuşlar, Gönyeli Belediye Başkan adaylığınızdan vaz geçtiğinizi söylediler. Tabi bunda en önemli etkenin de UBP’den birçok adayın Gönyeli Belediye Başkan adayı olarak çıkmasının olduğunu dile getirdiler. Partiniz üyeleri ile yarışmanın size ters geldiğini bilenlerdeniz. Ancak Sn. Benli’nin isminizi duyunca kaybetme korkusuna kapıldığını herhalde sizin parti yöneticileri duymamış olacakki, konuya duyarlı yaklaşmadılar. Sevgili Hüseyin, UBP yetkililerinin bu duruma müdahil olmamakla ne kazandığını bilmiyorum. Ama umarım senin adaylığını ve kazanabilecekleri Gönyeli Belediye Başkanlığını kaybettiklerine değmiştir.

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Sn. Dursun Oğuz, UBP Milletvekili ve Genel Sekreteri olarak yaptığınız açıklamada, tarihte ilk defa bir hükümetin Kıbrıs konusunda bir görüşü olmayacağına dikkat çektiniz. Eeeee vallahi çokta doğru söylediniz. Sn. Oğuz, ambargolar altında ezilen bir halk olarak haklarımıza halel gelmeyecek bir çözümü hep arzu ettik. Zaman zaman siz siyasilere bu konuda sitemler ettik. 4’lü koalisyon hükümeti gelince umut tomurcukları belki yeşerir dedik. Bizimkisi belki bir otobüs aşkıydı. Bu umut yolculuğu belki ‘son duraktı’. Bu hükümetin gelmesi sonrasında son durak ‘müsait bir yere dönüştü.

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Sn. Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde tanıtma kalemine ayrılan paranın 2017’de bu kalemden ayrılan paraların büyük bir kısmının Senfoni Orkestrası konserleri, sanatçıların geliş gidiş masrafları gibi yerlere harcandığını gördüğünüzü kaydettiniz.Bu kalemin genellikle istihbarat ve güvenlik konularında kullanılması amacıyla bütçede yer aldığına dikkat çekerken, Cumhurbaşkanı’nın hangi istihbarat ve güvenlik konusunda örtülü ödenek kullandığını sordunuz. Hasibe Teyze, Sn. Arıklı haklı diyor. Sanat, sanatçı ne ki? Yenir mi? içilir mi? Hâlbuki bayrak uğrunda ölmek için silah gerek. Alacaksın silahı çıkacaksın dağa elin gavuruna ver Allah Allah, yağdıracaksın kurşunu, öyle sanat ile sanatçı ile uğraşmayacaksın diyor. Hüsnü amca ise elin ile yaktığın ateşi gözyaşın sel olsa bile söndüremezsin diyor. Ne demek istedi dersiniz?

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Sn. Kenan Arifoğlu, Tabipler Birliği Başkanı olarak yaptığınız açıklamada, bu ülkede ne yediğimizi nede içtiğimizi bilmiyoruz. Denetim ciddi yapılmıyor. Birçok hastalıkla boğuşuyoruz açıklaman ilginçti. Su Fabrikaları hem belediyeler hemde Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenirken, üretilen her gıda denetlenerek fazla katkı konan ürünler basında açıklanıyor. KKTC’de üretilen ürünler ile ilgili sizlerin sistematik açıklamaları yakında doktorların yeniden meclisi işgal edeceğini gösteriyor. Millet bazı doktorlara güvenmeyerek Türkiye’de tedavi olurken, yanlış teşhislerden ölen vatandaşlar ile ilgili olarak açılan soruşturmalar ile de ilgilenseniz diyorum. Sn. Arifoğlu,bize masa başında kalem sallayarak siyasi yatırım yapan doktorlar değil, insan sağlığı için seminerler ve oturumlar yapan doktorlar gerek.

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Sn. Özlem Çimendal, Sn. Damla Dabiş Özel, Sn. Mehmet Kara, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin basın ödüllerine layık görüldünüz. Ve ödüllerinizi 14 Mart Tıp Bayramı’nda alacaksınız. Tabi bizlerin de gururu oldunuz. Bir gönülde bir çiçek olma yerine birçok gönülde buket oldunuz. Tebrikler.

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Sn. Hulusi Manisoy, Alayköy’de yol yapımı sırasında Kıb- Tek’a ait enerji nakil hattı olan direk, yol içerisinde kalınca müracaatınız üzerine Elektrik Kurumu, Alayköy Belediyesi’nden Bin 579 Sterlin ‘Proje Maliyeti’ ve yüzde 16 KDV talep etti. Bunun üzerine, Milletin parasını yerden mi topluyoruz? Günahtır…” diyerek isyan ettiniz. Ayrıca projede gerekli tüm kazı ve tamir işlerinin de sizin tarafınızdan yapılacağı belirtilirken 2 saatte yapılacak olan bir işten neden milyarlarca TL istiyorlar. Altı üstü 2 metre kaydıracaklar diyerek sitemde de bulundunuz. Sn. Manisoy, anamızı öpen Kanuni’nin Kadısı Ebu Suud Efendi. Derdimizi ‘Dikili Taş’a anlatsak, o bile dayanamayıp devrilecek. Elektrik Kurumu yanlış idarelerin kurbanı oluyor. Oysa, orasıbuğulu camlardaki sözler gibidir. Halk ve belediyelerin nefesi Olmadan onlar bir hiçtir.

Günün Fıkrası:

Politika nedir?

Çocukbabasına sorar: "baba politika nedir?"

Baba şöyle der: bakoğlum, ben eve para getiriyorum, öyleyse ben kapitalistim. Annenparayı yönetir,öyleyse o hükümettir. Dedenparanın doğru idare edilip edilmediğine dikkat eder, öyleyse o da sendikadır. Hizmetçikız ise isçi sınıfıdır. Bizlerin ise tek hedefi vardır, senin rahatlığın. Dolayısıyla sen de halksın. Vealtında bezi ile yatan küçük kardeşin ise gelecektir. Söylebakalım anlayabildin mi?"

Çocukdüşünür ve o gece babasınınanlattıklarınıdüşüneceğini söyler.

Geceyarısıçocukuyanır. Çünküküçükkardeşialtınıpisletmiştir ve ağlamaktadır. Neyapacağını bilemeyen çocuk anne ve babasının yatak odasına gider. Annesiyalnız ve derin bir şekilde uyumaktadır, öyle ki onu uyandıramaz. Hizmetçikızınodasına gider. Bakar ki babası hizmetçi kızlayatmaktadır. Dedesi de pencereden gizlice onları izlemektedir. Hepsi öyle meşguldürler ki çocuğun orada olduğunufark etmezler bile. Çocuk hiçbir şey yapamadan yatağına geri döner.

Ertesi sabah baba çocuğa kendince politikanın ne olduğunuanlatmasınıister. "evet" der çocuk, "kapitalizm" isçi sınıfını kötüye kullanıyor... Sendika bunu seyrediyor... Bu arada hükümet uyuyor... Halk ise dikkate alınmıyor... ve gelecekB..un içinde yatıyor.İste politika budur...

Günün Sözü:

Hayat ne aşk davasıdır

Nede ekmek kavgasıdır.

Hayat

İnsan kalabilme mücadelesidir.

Şerefinle, namusunla onurunla,