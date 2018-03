Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Asım İdris, Atatürkçü Yaşam Derneği, ülkede son zamanlarda "din kisvesi altında gencecik beyinlerin çeşitli tarikat mensupları tarafından, özellikle mali durumları düşük olan ailelerin istismar edildiğini" iddia ederek, başta kutsal ibadet yerleri olan camilerin nasıl ve ne yolla geldiği net olmayan bazı “din bezirganlarının” tarikat propagandası yapmalarının ve vaaz vermelerinin tepkiyle karşılandığını savundu. Dernek, kısa süre önce Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencilerinden bir kız çocuğunun ekonomik durumu zayıf olması nedeniyle kendi ve kardeşlerinin eğitimini sürdürebilmesi için bir tarikata girmeye zorlandığı da iddia etti. Sn. İdris geçmişteki açıklamalarınız halen beynimizin en müstesna yerinde duruyor. Bu durumda Habibe Teyze Sn. Müsteşar ne yapacak diye soruyor. Ve hiçbir acının, cehaletten daha fazla zahmet verici olmadığını söylüyor. Asım Müsteşarım, bu halk örümcek kafalılardan çektiği kadar, ABD Usame Bin Ladin’den çekmedi.

**

Sn. Turgay Hilmi, sosyal medyadaki paylaşımınızda, 6 pırlanta gibi kemancı çocuğumuzun 4 Nisan’da 46 ülkenin katılımı ile Tokyo’daki konserde sahne almasına katkı koymak bakanlıkça uygun değilmiş. O zaman başka ülkeler sporcularımıza ambargo uygulatınca yaygarayı basmayalım. Biz varken başka ülkelerin ambargolarına ne ihtiyaç var ki diyorsun. Bak Turgay Hocam, Sn. Arıklı, kültüre, senfoni orkestralarına çok para ayrıldığını, bu paraların istihbarat birimlerine ve silaha ayrılması gerektiğini söyledi. Şimdi size soralım, Tokyo’da kemancılar silahlarla mı yarışacak. KKTC’yi tanıtmak için yiyecek, içecek Fuarı yapılarak stantlar kurulacak mı? Bunlar yapılmayacaksa senfoni orkestrası veya keman çalmak nemize be hocam? Sn. Hilmi, kültür dediniz de o hazinenin kıymetini bilmeyenlerin bulunmadığı bir yerde onları aramak, onu aramamak demek değil mi? Vallahi milletin başına UrsulaAndres düşerken, bizim başımıza keman denince spagetti bolonez sananlar düşüyor.

**

Sn. Evrim Zafer, sosyal medyadaki paylaşımınızda, Erdoğan’ın nüfusu Rumlar ile eşitleyin dediğini, bizimkilerin ise iptal peşinde olduğunu dile getirdin. Vebakalım ne olacak diyorsun. Sn. Zafer ne olacağı belli değil mi? Emir demiri kesecek ve çok bilinmeyen değil bilinenler gerçekleşecek. Daha önce atarız, tutarız denilmesine bakmayın. Bazı siyasiler ince sözlerin keskin kılıca benzediğini ve kalkanınızın olmaması halinde geri durulması gerektiğini, bunun yanısıra, insanı maskara edenin de dili olduğunu ağır ağır öğrenecekler.

**

Sn. Cenk Diler, paylaşımında Kermiya’daki arazi ile Yenişehir'deki arazi arasında ne fark var? Veren ayni, alan ayni, peşkeş ayni peşkeş. Hadde be işinize sizde diyerek Fasulye kaynıyor anlaşılan,ayıplar olsun diyorsun. Sevgili Cenk, eski hükümet zaman aşımına uğradı. Yeni gelenler bize çok güzel istikbal vaat ediyor. Umut ışığı golorambiışıcığı kadar olsa bile denemekte fayda var dedik. Ancak bize göre istikbalimiz göklerdeydi de,ozon tabakası delinince burun üstü yere çakıldı be Cenk. Gülü seven dikenine katlanır tamam da, bizde siz gidin kaktüsü sevin demedik ama.

**

Sn. AyseÖztabay sosyal medyadaki paylaşımınızda bugün (Dün) Girne Mahkemesi kriminal olaylar sebebiyle yoğun güvenlik önlemleri altındaydı. Artan ve değişen suçlar endişe verici. Cinayet, çeteleşme, gasp, hırsızlık korkutucu ve düşündürücü. Bu şiddet tehdidi altında toplumsal huzur tesis etmek zor ama kesinlikle mücadele edilmesi gereken bir konudur diyorsun. Da, adalet ablayı vurdumduymazlıkları nedeniyle sinirden öldüren. Adil amcayı adil düzen diye diye öfkeden deliye döndürüp yoğun bakıma yatıran. Hah hukuk diye diye çıldırttıkları Hakkı dayıyı hakkın rahmetine kavuşturanlar ile mi bu mücadele yapılacak dersin? Sevgili Ayşe, ülkenin bu duruma düşmesine neden olan yüzüne tükürülecek onlarca surat varken, bizlerin yerlere tükürmesini anlamsız buluyorum.

**

Sn. Selma Eylem, yıllardır Eğitim Bakanlığında tüzük ve yasaları hiçe sayarak yapılan uygulamalar ve partizanca yaklaşımlarla alınan kararların büyük bir sorun olduğunu kaydederek, hatalı uygulamalara Bakanlığın son vermesini istediniz. Kayıt kabul tüzüğüne aykırı ve kapsam bölgesi okul dışında olmasına rağmen bakanlığın kayıt yapılması için yazı göndermesi nedeniyle bazı okullarda öğrenci sayısı artmasına bazılarında azalmalar olduğunu belirttiniz. Dengesiz bir dağılıma neden olan bu durumun hem okul idarelerini, hem öğretmenleri, hem öğrencileri, hem de velileri zorluklarla karşı karşıya bıraktığını söylediniz. Sn. Eylem, at sahibine göre kişner. Yani her işi ustasının yapması gerek. Doktordan, Eğitim Bakanı olursa ameliyat başarılı olur ama hasta sonuçta ölür. Bu yanlışlık dile getirilirken ama altın gibi kalbi olan çok iyi insandır. Ne olmuş bakan yapılmış ise denmesine alıştık. Altın gibi kalbi olmuş olabilir. O altını bozdurup bozdurup eğitimde bakıra çevirdiler. Ne diyelim?

**

Sn. Ersin Tatar, Mecliste yaptığınız konuşmada baskılarla görüşme süreci yeniden başlarsa, hükümetin buna ne diyeceğini sordunuz. Birde KKTC’de bir hava yolu şirketinin yeniden hayat bulması gerektiğini belirtirken, Özersay’ın bu konuda da temaslarda, girişimlerde bulunmasını istediniz. Sn. Tatar, Türkiye, görüşmeler yeniden başlayacak derse, hükümet yetkilileri, Sarayönü’nde bulunan Venedik devrinden kalma ‘Dikili Taş’ altında birerli kolda saf tutup ‘Emredersiniz’ diyecek. Emir demiri kestiğine göre, plastiği mi kesmeyecek? Ne yapalım, cevizi kırıp özüne inemeyenlerin, hepsini kabuk zannettiğine alıştık.

**

Sn. Orhun Karagözlü, sosyal medyadaki paylaşımında ketçap ve mayonezden sonra bir şehvet de sulu muhallebiye geldi. Sulu Muhallebinin üzerine dökülen gül şehvet uyandırıyor dedin. Ah be yeğen, ben bugün sabah mayonezli sandviç yedim. Kanal T’deki programdan çıktıktan sonra üzerine afiyet birde ketçaplı patates çips ile hamburgeri mideye indirdim. Döndüm üzerine gül suyu döktüğüm sulu muhallebi yedim. Şimdi benim halim nice olacak dersin? Yeğen galiba kızlar ‘Beyaz Yatlı Prenslerini ‘ beklerken bize kala kala Cüppeli Ahmet Hoca kalacak. Ne dersin?

**

Sn. Ahmet Kaptan, geceni gündüzüne katarak, verdiğin sendikal mücadelede aileni bile ikinci plana atarken, Sendikal yaşama verdiği emek ve mücadele için millet seni selamlıyor. Makam, koltuk, herhangi siyasi bir getiri düşünmeden, hükümetlerin önüne sunduğu kuş sütü eksik masaları elinin tersi ile iterek alının akı ile sivil toplum örgütlerinin verdiği mücadelede mihenk taşlardan bir tanesi oldun. Kaptan soyadını zirveye taşırken o zirveye yılan gibi sürünerek değil, Kartal gibi süzülerek çıktın. Sevgili Kaptan, verdiğin mücadele ile birkaç gönülde bir çiçek olmak yerine birçok gönülde buket oldun.

**

Sn. Derman Saraçoğlu, örümceğin ördüğü ağa, sadece onu uçarken görmeyen sinek düşmez. Ağı görüp de sevimli bulan sinek de düşer.İkisinin akıbetinde ise bir fark oluşmaz bu yüzden, öyle düşen de böyle düşen de, sonunda örümceğin yemi olur dediniz. Sevgili Derman, yüreksiz olanların ruhları özelde ülkeyi genelde dünyayı sardıkça, yürekli olan insanlar hep karanlıkta yaşamak zorunda kalacak. Işığı ararken, karanlıkta her gün ölürken, adam gibi ölmeyi beceremeyecekler.

**

Sn. Ahmet Tolgay Sosyal Medyadaki paylaşımınızda, Maliye Bakanımız Serdar Denktaş’ın “Örtülü ödenekleri gündem yapmaktan vazgeçiniz” dediğini belirterek,işte şimdi bu mesele daha fazla gündem olur. Muhalefet, iktidarın meşruiyetidir. Muhalefeti olmayan iktidar, meşru sayılmaz dediniz. Sn. Tolgay, bence Serdar Denktaş örtüyü kaldırmayın demekle haklıdır. Şayet örtü kalkarsa ve altından dökülenler ortaya çıkarsa değil midemiz bulanacak, beynimiz bile düşen uçak gibi darmadağın olacak. Ülkede Herkes arı olmuş çiçekten çiçeğe konup bal alacağım diye uğraşırken, kovana değnek sokmanın alemi yok demeye getiriyorlar. Vallahi söylenenden sonra artık gülümseyin işte, kimine yalandan kimine inattan.

**

Sn. Mehmet KumserSkylapsosyal medyadaki paylaşımında, buradakileri kör etin da kaldı dışarıdakiler. Ahali mutluluktan havada döner, sağlık sorunları hiç yok, adalet yerlerden fışkırır, sokaklarda ter temiz huzur dolu, gavolem bu çocuk bizim ile alay eder.Be çocuk bu söylediklerini Erdoğan’ın yüzüne söylediysen iki metre olayım diyorsun. Sevgili Skylap, hükümet yeni kuruldu ve daha erken. En büyük felaketler içinde bile ümidini kaybetme, unutma ilik, sert kemiğin içinden çıkar

**

Sn. Ali Özgöçmen, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı olarak yaptığınız açıklamada ek mesai değil, yeni personel istediğinizi yineleyerek, hemşire münhallerinin geciktirilmeden ilan edilmesi için gereğinin yapılmasını talep ettiniz. Ve sağlıkta ek mesainin, personel açığını kapatmak amacıyla ekstra çalışmak demek olduğuna işaret ederek fazla çalışırkenbunun sadaka ve külfet değil,emek ve alın teri olduğunu belirttiniz. Sn. Özgöçmen, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Siz hastalara daha iyi hizmet vermek için uğraşıp çabalarken, aman hata olmasın ve bir yaşamı kaybetmeyelim diye bir yerleriniz üç buçuk atarken, bazıları ceylan derili koltukta dört dörtlük yaşamın keyfini çıkartmaya çalışıyor.

