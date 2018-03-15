Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Atınç Yağızsoy, öncelikle emekliliğin hayırlı ve uğurlu olsun. Senelerini doldurdun ancak yaşın 55’i geçip 56’yı bulmamasından dolayı, Polis Teşkilatının da Asker ile ayni kuruma bağlı olmasına karşın, askere verilen hak polise verilmediği için asker emeklisi maaşını alırken, sen 6 sene maaş almadan evinde bekleyeceksin. Gölgesinden bile korkan siyasilerin sizlere söz vermesine karşın haklarınızı hala daha vermemesi ülke siyasetçisinin ne kadar yanar döner olduğunu gösteriyor. Sevgili Atınç, aileni geçindirmek için sen gurur ve onur meselesi yaptığın için başvurmadığın sosyal hizmetler dairesine ben senin adına müracaat ediyorum. Sn. Yağınsoy, söz ağızdan çıkana kadar sizin esirinizdir. Ağızdan çıktıktan sonra siz onun esiri olursunuz der ünlü düşünürler. Ama ne yazık ki, bizim siyasiler o verdikleri sözün esiri olduklarını bile algılayamıyorlar.

**

Sn. Zeki Çeler, kayıt dışı çalışanların kayıt altına alınması yönünde çalışma başlattığınızı kaydettiniz. Ve bu insanların ülkeye gelecekse, sektörel bazda ihtiyaca göre gelmeleri sağlanmalıdır dediniz. Ayrıca Mandırada inek sağması için bile dışarıdan ön izin almak için başvuru yapan insanlar vardır. Bunlar ucuz işçilik yanında rekabeti de kötü yönde etkileyen taleplerdir. Üçüncü ülkelerden ülkeye getirilmek istenen işçiler için ciddi bir kontrol içindeyiz. İzinlerini erken alabilmek için yardım talep edenler de var. Ön izin alınmadan kimseye ayrıcalık tanınmayacağı bilinmelidir diyorsunuz. Vallahi inşaatlardaki uygulamanız gibi bu uygulamada hayata geçerse çok güzel. Ancak kapısı gındırık, penceresi sonuna kadar açık bu ülkeye girişleri nasıl kontrol altına alacaksınız doğrusu o merak konusu olmakta. Sn. Çeler, kapımızın önü çöplük. Avlu ısırgan otları ile dolu. Evinizin eşiğini temizlemeden, bahçedeki yabani otları kurutmadan sanırım komşunuzun damındaki karı, komşumuz niye temizlemedi diye şikayetinde bulunamayız.



**

Sn. Tolga Atakan, Mecliste yaptığınız konuşmada, şu an planlanan toplam 28 proje olduğunu söylediniz. Karayolları Dairesi’nin denetleme yapacak ekibe sahip olmadığını ifade ederek, trafik konusunda dünyada kabul görmüş kişilerin danışmanlığında atılacak adımlar olduğunu kaydettiniz. Elektronik kantar ve tüm sistemi entegre edecek bir sistem kuracağınızı dile getirerek bu hayata geçtiğinde ada genelinde tüm radarların da bir merkezde anında toplanabileceği bir yapıya kavuşulacağını söylediniz. Kar tanelerinin bir birine zarar vermeden yol almanın da mümkün olduğunu gösterttikleri örnekteki gibi, danışmalar ile birlikte yol alacağınızı anladık. Bugüne kadar af edici olmayan yollarda anamız ağlarken birileri geride hep play back yaptı. Ancak detone oldular. İnşallah artık play back yerine şarkının orijinalini dinleme keyfine erişiriz.

**

Sn. Filiz Besim, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinin deprem yönetmenliğine uygun olmadığını, alt yapı yönünden de yorgun olduğunu ve binanın tadilat kaldıramayacak durumda olduğunu dile getirdiniz. Türkçeden Türkçeye tercüme edersek, be efendiler, bu bina miadını doldurdu, hafif bir sarsıntıda başımıza yıkılabilir diyorsunuz. Ah Filiz hanım ah, bugüne kadar ham hum şorolop ve adam kayırmacılıktan devleti ve memleketi başımıza yıktılar. Sağlığa geldiğiniz günden beridir, sağlığa bir kadın eli değdiğini hissettiriyorsunuz. Sn. Besim, bu güne kadar o koltuklara oturanlara, yeni aldığınız gara Mersedesler çok güzeI” derdik. Onlar ise bizlere sizlerde kendinize hedefler koyarak. daha çok çalışarak işinizi iyi yaparsanız, öbür sene daha iyisini ALABİLİRİZ derlerdi. Siz daha iyisine kavuşabilirsiniz diyorsunuz. Fark, bence farkı yaradanlardadır

**

Sn. Gürcan Erdoğan, geçtiğimiz gün kısa bir süre önce ataması yapılan KIB-TEK Yönetim Kurulu, Ahmet Hüdaoğlu başkanlığında ilk toplantısını yaptı. Ve kaçınılmaz son olarak halkın daha güzel günler görmesi için sizi görevden aldı. Ne diyelim, hani su testisi suyolunda kırılır derler ya, sizin testi de dolup, dolup boşaldığı o yolda nihayet benden bu kadar diyerek harakiri yaptı. Sn. Erdoğan, atandığın gün kuruma ve vatandaşa verdiğin umutları, yanlış icraatların sonrasında geri aldın. Şimdi geriye sadece aldığın ahları güle güle kullanman kaldı.

**

Sn. Yenierenköy Belediye Çalışanları olarak 6 aydır maaşsız çalışıyorsunuz. Belediye çalışanı olarak sizleri sadece 113 kişi olarak görenler eşlerinizi ve çocuklarınız ile bakmakla yükümlü olduğunuz kişileri göremedikleri için bence gözlerine gözlük yerine ‘FAGO’ takmalıdır. Ayıptır, günahtır sözcüğünden bir mana çıkartmayanlara, yol kapatarak Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu gösterebilirsiniz. Fransa Kraliçesi Marie Antoinette özenip, ekmek bulamıyorlarsa ‘KEK’ yesinler efendim düşüncesinde olanlar, Yenierenköy tokadını yiyince gözlerinin önünde beliren yıldızların kaç bin tane olduğunu sanırım anlayacak.

**

Sn. Biray Deliceırmak öncelikle Piyangolar Birimi Sorumluluğuna tekrar geri atanman ülkeye hayırlı ve uğurlu olsun. Tigin Kişmir’in görevden alınması sonrasında, yerine atanman, bence Piyangolar Birimi için hayırlı ve uğurlu olacak. Çünkü benim bildiğim kişinin yaptığı iştir aynası lafa bakılmaz. Geçmiş dönemde yaptığın işler ile iyi bir yerlere taşıdığın Piyangoları yine iyi bir yere getireceğine yönelik inanç tamdır. Sevgili Biray, bir insanın yaptığı işe bakarak o insanı sebepsiz seversin. Bazılarına ise bin sebep arar, yine sevemezsin. Bilmem anlatabildim mi?

**

Sn. Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili olarak bütçe görüşmeleri sırasında ilginç bir çıkış yaparak, hükümeti bozmak için ülkeyi bölmeye çalışmak, milliyetçilik midir?” diye sordunuz. Vallahi sorunuz çok bilinmeyenli bir denkleme dönüştü. Bir problemini çözerken karşımıza diğer bir problem çıktı ve maalesef denklemi çözemedik. Sn. Manavoğlu, bazılarına göre her yol Roma’ya çıkıyor. Ve o yollar günahkarlar ile dolu olsa bile onlar için Aziz’lik simgesidir. Dünya bile dönüyorsa yanındakilerden, etrafındakilerden hatta yüzüne gülücükler saçanlardan bile dönebilmeleri konusunda hiç şüphen olmasın

**

Sn. Saffet Aşıksoy, sosyal medyada, kamuoyuna duyurulur başlığı ile HP’nin PM üyesi olarak yaptığın paylaşımda, bir parti içerisinde, herhangi bir Parti Meclisi Üyesinin yazacakları hangi yönetici onayına tabii olabilir? Parti Meclisi üyesi olduğum Halkın Partisi PM sayfasına yöneticinin onaylamadığı hiçbir şeyi yazamıyorum. Yazdığım gönderilerim yayınlanmıyor. Yazdığım yorumlarım siliniyor. Parti içinde susturulmak isteniyorum. PM üyelerinin özgürce fikirlerini ifade etmesi gereken bir ortamda, fikir ve görüşler yöneticinin beğenip beğenmemesine göre süzgeçten geçiriliyor ve beğenilmeyen ve muhalif fikirler yayınlanmıyor diyorsun. Bir başka deyişle parti içerisinde padişahlık dönemi sürerken, demokrasinin bir cinayete kurban gittiği imasında bulunuyorsun. Sn. Aşıksoy, siyaset bu kadar kirlenmeseydi belki yağmura da gerek kalmazdı. Belli yerlere gelip de, cevizin özüne ineme becerisini gösteremeyen kişiler maalesef onu hep kabuk olarak görür. Bilmem anlatabildim mi?

**

Sn. Sibel Sanıgök babasınızın tüm mal varlığının taklit ve sahte belgeyle, halasınızın üzerine geçtiğini iddia ederek, yıllardır bu durumu ispatlamaya çalıştığınızı, ancak evlatlık olmanız nedeniyle birçok sıkıntı ile karşı karşıya kaldığınızı belirttiniz. Ayrıca, babanızın akıl hastası olduğunu, babanızın, imzanın atıldığı tarihte Mersin’de olduğunu iddia ettiniz. Sn. Sanıgök, burası KKTC, 3 günlük Turistlerin 3 evi soymaları, ülkeye girer girmez haraç çetesi oluşturarak para tahsil edilme yönüne gidilmesi gibi burada atılan sahte imzalar da çok. Bugüne kadar ülkede bazı ucuz insanların üstüne kurduğumuz hayaller, bizlere pahalıya patladı. Sanırım bu ucuzluktan sizlerde nasibinizi aldınız.

**Sn. Çiğdem Aydın, tövbeler olsun nasıl insanlar olduk. Asgari ücreti artıran bakan ve komisyonu topa tutanlar. Biletsiz ikramiyeyi niye sorgulamıyor. Hani Tufan Erhürman’ın kürsüden anlattığı. isabet etmeyen bilete çıkan paracıklar onu diyorum. Ben de yıllardır bilet almıyorum bana hiç çıkmadı. Malum alanlara değil almayanlara çıkıyor bizim değişik memlekette diyorsun. Çiğdem, bak abim, sen bu ülkenin kalbur üstü yayıncılarından birisi olarak hala daha buralarda at binenin kılıç kuşananın olduğunu bilmen gerekir. Kızın birisinin Face Book’taki duvarına “Balık Burcu kadını vede erkeği yalandan ve aldatılmaktan hiç hoşlanmaz” yazmasından sonra sabjş diğer Burçlar aIdatıIınca halay çekiyor dediğim gibi

Sn. Mustafa Akyön UBP Gönyeli belediye Başkan adayı olduğunuz yönünde duyumlar alıyoruz. Bizim Minik Kuşlar, Hüseyin Amcaoğlu’nun adaylığı kabul etmemesinden sonra partinin rotayı size çevirdiğini söylüyor. Vallahi zor bir sınava girmek üzeresin. Sınav, 12 raund üzerinden Muhammet Ali ile boks müsabakası maçı. Bir başka deyişle ağır siklet unvan sahibi Benli ile orta siklette henüz rüştünü ispat etmemiç Akyon. Kolay gelsin diyelim. Sn. Akyön, yine de siz ümitsizliğe kapılmayın. Ümitsizler köyüne gitmemezlik etmeyin çünkü azda olsa ümitler var. Karamsarlığa kapılıp, karanlığa doğru yürümeyin nede olsa sizi azda olsa oyları ile ısıtacak güneş var.

Günün Fıkrası:

Tatil bitti

Bir işadamı, oldukça yoğun ve yorucu geçen bir seneden sonra tatile çıkmaya karar verir. Eşi de kendisi gibi meşgul olduğu için birlikte tatil yapacakları bir dönem ayarlamak zor olur.

İspanya kıyılarında bir otel bulur ve bulduğu ilk uçakla oraya gider. Otele yerleşirken bir aylık bir rezervasyon yaptırır. Bir hafta kadar güzelce tatil yaptıktan sonra, bir akşam yemeğinde garson kendisine bir mektup iletir.

Mektubu okuyan işadamı, tatilini geçirdiği otelin yöneticisinin yanına gider. "Ne yazık ki tatil sona erdi..." Yönetici şaşırır ve üzülür. "Ama beyefendi, bir aylık rezervasyon yaptırmıştınız, ne oldu böyle aniden?" İşadamı çaresiz bakışlarla cevap verir: "Evet bir ay kalacağım, ama tatil bitti. Karım işinden izin almayı başarmış ve iki gün sonra burada olacakmış..."

Günün Sözü: