Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Ahmet Kaptan, öncelikle sendikal hayatında çok başarılı işlere imza attığın için sivil toplum örgütleri ve sendikal hareketler literatürüne ismini altın harflerle yazdırdın.Görevi devrederken, yaptığın konuşmada ekonomi ve eğitim ile çalışma hayatında sorunların çok büyük olduğunu belirttin. Kamuyu döve döve bitirdik derken, kamudaki çöküşün sebebinin siyasi örgüt ve parti ocaklarından yönetim olduğunu, çok bayrak salladı diye yapılan atamalar ile yapılmayan hizmet içi eğitimler yüzünden kamunun çöktüğünü dile getirdin. Sevgili Kaptan, yeteneksizlik ile beceriksizliğin okulu yok. Ama sizde sendikal yaşamınızda gördünüz bunun mezunu çok.

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Sn. Başak Ekonoğlu, Sağlık Bakanlığı özel kalem Müdürü olarak atandığınızı öğrendik. Atandığınız günden itibaren o maaşı alma hakkınız var. Sağlık Bakanlığı sürekli sosyal medyada ve gazetelerde adından sıklıkla söz ettiren bir bakanlık olması nedeniyle kolay bir bakanlık değildir. Sn. Ekonoğlu, bizim Habibe Teyze, atandığınızı duyunca, hayırlı olsun inşallah Başak gıccacığımız başarılı olur. Çünkü bizler bir sebeple sever, baktık olmuyor daha iyi bir sebeple sileriz dedi.

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Sn. Gencay Eroğlu, görevden alındığınızı duyduk. Bugüne kadar geceni gündüzüne katarak büyük özveri ile çalıştığın Gençlik Dairesi Müdürlüğünin isminin her geçtiği yerde senin yaptıkların da anılacak. KKTC olarak isimlendirdiğimiz bu coğrafyada bizim adam olsun da yeteneksiz de olsa bir şey değil beyni hakim. Sevgili Gencay, meyve veren ağaç taşlanır. Taşlanır da dalları da kırılmaz be abim. Senin ile birlikte çok güzel meyveler veren Gençlik Dairesinin bıraktık meyvesini, sürekli taşlanmak suretiyle ne dalı, ne yaprağı nede gövdesi bırakıldı. Elindeki nimetlerin kıymetini bilmeyenler gün gelecek bir tek oy alabildiğine şükredecek.

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Sn. Ahmet Said Sayın, asgari Ücret Komisyonunun belirlediği miktar o kadar yetersiz geldi ki, listemdeki ülkücüler bile bir gecede sosyalist oldu. Hatta MDP başkanı durumu protesto ederek asgari ücret kabul edilemez yönünde beyanat yayınladı. Hükümetimiz sağolsun, Lefkoşa birkaç aya kalmaz Moskova olur açıklaman, çok dikkat çekti. Sn. Sayın, Çok gördük gemileri yakacağız diyerek yürüyüp gidenleri, ancak nedense hepsi yüzerek geri geldiler.

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Sn. Mehmet Envergil, öncelikle Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Sanayi Dairesi Müdürü göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun. Sanayi Dairesi eski Müdürü Salih Gökpınar ile Bakanlık Özel Kalem Müdürü Hurşide Baybora, 3’lü kararname ile görevden alınırken, boşalan Müdür mevkine atanmanız zor bir süreç geçireceğinizi gösteriyor. Sn. Envergil, bal yiyen arısından gocunmaz. Gül koklayan dikeninden çekinmez. Dolayısıyla bu zor görevin üstesinden geleceğinizden emniniz. Kolay gelsin diyelim.

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Sn. Hasan Taçoy, bürokrasiye olan güveninizi tekrarlarken kamuda bazı daireler hariç, birçok müdür muavinliği kadrosunun açık olduğunu belirttiniz. İşe gitmeyen kamu personeli bulunduğunu söylerken, bakanlık yaptığım dönemde defalarca teftiş yapılmasını istedim ancak yeterli personel olmadığı için bu kontrolleri yaptıramadım dediniz. Bir başka deyişle aksona gardası kırık, tekerlek rulemaları yıpranan ve yampuriyampuri giden tomofili bir türlü yolda tutamadım imasında bulundunuz. Bizim Ali dayı o zaman Hasan ovlucuğum neden o direksiyonun başından kalkıp böylemavrobeytambalgalsın böyle tomofile demedi de direksiyonun başında oturmaya devam etti diyor. Sn. Taçoy, şimdi kalkıp siyasi hayatımı filim yapsalar ben araya giren reklam olurdum demeye getiriyorsun. Ne diyelim?

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Sn. Ferda Ekinci sosyal medyadaki paylaşımında, akaryakıta zam geldi. Bundan sonra tarım ürünlerini daha pahalıya alacağız. Akaryakıta zam demek, tarım fiyatların artması anlamına geliyor. Temel gıda maddeleri yeniden zamlanacak. Tüketici ekmeği daha yüksek fiyatla yiyecek. Kısacası zam her yerde olacak. Hayatımızdan hiç gitmemişti ki.. Zamlarla yaşıyoruz dedin. Sevgili Ferda, ıslanmışın yağmurdan korkusu olmaz ki. Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynisi. Ancak bu defa dibi tutan fasulyenin bırak yenecek durumda olmadığını, tencereyi de gara gavurma yaptı. Yani tencere de gitti.

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Sn. Mehmet Özsezer, UBP’nin Dikmen Belediye Başkan adayı olduğunu öğrendik. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ancak Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin kolay lokma olmadığını bilmem size hatırlatmamızın faydası olur mu? Dikkat edin iyi çiğnemeden yutmaya kalkarsanız boğazınızda kalabilir. Başkan adayı olduğunuz ilan edilince sanırım kanatlanıp uçtunuz. Ama dikkat edin, kanat vardır doğanı, padişaha götürür, kanat vardır kuzgunu leşe götürür. Bu nedenle kanatlarınızı iyi kullanmanızı öneririz.

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Sn. İbrahim Benter Vakıflar İdaresi Genel Müdürü olarak yaptığınız açıklamada “Bizim Vakıflar olarak iki görevimiz var: Biri, vakıf mallarına ve otel ise otele sahip çıkmak.Yani yıkılmasın, harabe olmasın. İki, o vakıf malından mesela otelden gelen kiralarla topluma faydalı işler yapmak, projeler üretmek. Dome’da bu ikisini de başaramadık. 10 yılda Cirosu 70 milyon TL olan Dome’unVakıflar’a geliri günde 100 TL. Çünkü 68 Milyon TL zarar etmişler. Nesi başarılı bu modelin. Uzmanlara göre bina viran, yatırım yok. Gelir de yok. Çalışanlar da fayda alamıyor. O halde Dome kime göre iyi bir model. Bunu bize anlatacak biri var mı?” diye sordunuz. Sn. Benter, kurum ve kuruluşlarımız ile değerlerimizi birilerine peşkeş çekme alışkanlığımız var. Bence faydasız papazın kilisesi yıkılmalı. Verin, pardon peşkeş çekin birilerine kapatın defterini gitsin. Müdürüm, bir insanın yatmadan önceki duasında yer almak duaların en hayırlısında yer bulmak demektir. Çalışanın elinden alacağınız ekmeği sonrasında bu duada yer alıp almayacağınızın bir hesabını lütfen yapın.

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Sn. Cenk Şeren, nihayet beklediğin Mehmetçik Belediye Başkan Adaylığı, UBP Parti Meclisi tarafından onaylandı. Kısacası muradına erdin. Hayırlı ve uğurlu olsun.Karşında zorlu birde rakip var. Şimdi seni zor bir yarış bekliyor. Ancak zor günler dostu ve düşmanı ayıklamak için var. Sevgili Cenk, ful çeken bataryan ile bölge insanın kalbinin müstesna yerinde yer alarak kapsama alanından çıkmıyorsun. Zirvede Kartallarda, yılanlarda var. Ancak hüner o zirveye süzülürek mi? yoksa sürünerek mi çıkmaktır. Bu noktada nefsine hakim ol. Çünkü nefis firavundur. Onu sakın doyurma ve esiri de olma. Sonra başına kral kesilir. Hep mütevaziydin yine öyle kal.

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Sn. Barış Mamalı, sosyal medyadaki paylaşımında Stg. 5.55 TL. diyorsun. Ve müdahale etmek için daha neyi bekliyorsunuz. İntihar, haciz, yıkım, göç, söyleyin neyi? Diye soruyorsun. Sevgili Barış, sen beklediklerini benden çok iyi biliyorsun. Anadan şunu yapın. Bunu kesip atın. Şuraya nokta koyun emri gelmezse adım atamayacağımızı biliyorsun. Bizler rüzgara karşı koyamayan yavru ördekler gibiyiz. Öylesine luppidi , luppidi, öylesine vak vak.

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Sn. Mehmet Hulisioğlu, Çatalköy Belediye başkanlığı için tekrar aday olduğunuzu öğrendik. Hayırlı olsun. Bağımsız olarak katılacağınız yarışta, UBP’nin sizi destekleyeceği açıklandı. Başarılı başkanlık döneminizden sonra, halkın sizi seçeceği kesin görünürken UBP’nin size sağlayacağı destek ekmek kadayıfının üzerine dondurma gibi gelecek. Başkan, bu başarılı dönemden sonra rakiplerinde fırtına kopsa bile sende bir yaprak bile kımıldatmazlar.

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Sn. Mustafa Akyön sosyal medyada yaptığın paylaşıma, ömrüm boyunca Gönyeli'den hiç uzak olmadım.1979 yılından beridir hep sizlerle var oldum sizlerle bir oldum. Gönyeli'deki siyasi algıyı, ben yaparım kısırlığından, biz yapacağız erdemine taşıma günü geldi, geçiyor düşüncesindeyim. Ben; biz diyebilecek hoşgörüyü ve inancı kendimde buluyorum. Kültürümüzün zenginliği, Gönyeli'nin fakirliği olmayacak, olmamalı dedin. Da, Ahmet Benli’nin, Gönyeli için yaptığı da Gönyeli’nin fakirliği olmadı. Aksine güzelliğine güzellik kattı. Seçilmeniz halinde bu güzelliğe güzellik katacağınıza olan inancımız fazladır. Ancak yapılanları da görmek için lütfen gözünüzdeki Kapkara gözlükleri de bir yol çıkarıverin. Söyleyeceklerimi sizi tenzih ederek söylüyorum. Kıvırmak kalçada şık duran bir eylemdir. Ne yazık ki, birçok siyasi bunu ruhuna taşıyor.

Günün Fıkrası:

Tokadı nasıl yapıştırdım ama !..

Bir albay, bir er, bir yaşlı kadın ve bir de genç kız trende aynı kompartımanda yolculuk etmektedir.

Tren bir tünele girip kompartıman karardığı zaman, MUCUK bir öpücük sesi ve ardından ŞIIIRRAKK !diye bir tokat sesi

duyulur.

Tünelden çıktıktan sonra yaşlı kadın

"Aferin genç kıza. Nasıl yapıştırdı tokadı" diye düşünmekte ve kafasını sallamaktadır.

Genç kız da "Zevksiz herif, bu morukta ne buldu ki, bi de öpmeye kalktı ama kadın da iyi yapıştırdı." diye düşünmektedir.

Albay ise "Ulan bizim eşoğlusu er, kızı öptü, tokadı biz yedik." diye yanarken er de içinden şöyle düşünmektedir:

"Hehee aferin lan bana elimi öpüp nasıl yapıştırdım tokadı albaya..."

Günün Sözü

Herkesin karşısına fırsatlar çıkar.

Bugün, dün yaptığınızın aynisini

Yaparsanız, yarın hiçbirşey

Değişmez.