Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Hüseyin Özgürgün, KKTC’nin Amiral Gemilerinden bir tanesi konumunda olan UBP’de yerel seçimler öncesinde darmadağın bir görüntü yansıyor. Kimin elinin kimin cebinde olduğu belli değil. Dip Karpaz’da UBP üyesi 9 kişi, delegeye gidilmesini beklerken, hükmü karakuşi bir karar ile Demirci’nin aday olacağının dile getirilmesi ortalığı karıştırdı. Büyükkonuk’ta, Nazım Çauşoğlu’nun intikam duygusu ile partinin seçtiği Ahmet Sennaroğlu’na karşı operasyon düzenlemesi, buralarda da fırtına etkisi yarattı. Keza Lefkoşa’da UBP üyelerinin bir birleri ile yarışacak olması, partide disiplinin erozyona uğradığını gösteriyor. Naciye Teyze, Uçak Gemisinin Kaptan’ı dümeni idare edemeyince gemi ‘Mercan Kayalıklarına’ doğru gidiyor. Mercan kayalıklarına bindirirse yandı gülüm keten helva diyor. Hacı amca ise Mafiş disiplin, Mafiş idare, darmadağın parti derken, her şey neye layıksa ona dönüşür diyor.

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Sn. Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nda Polis Bütçesi görüşmeleri esnasında yaptığınız, herkes burada edebini de bilecek, adabını da bilecek, üslubunu bilecek şeklindeki açıklamanız gündeme bomba gibi düştü. Hurşit amca, Vatan, Milllet Sakarya, Nurlu Ufuklar kitabı yazarlarının, ülkesini tek seven onlarmış gibi işkembe-i kübradan sallamaları artık gına getirdi diyor. Suratsız Gatriyaba ise Meclisin çatısı altında bestesi küfürlü hicaz faslından, güftesi acem aşiyan santurlu küfür makamından nağmeler düzenleyip, cirit yerine gazeteyi uzağa fırlatma rekorları kıranların artık kendilerine çeki düzen vermelerinin zamanının geldiğini ifade ediyor. Sn. Başbakan, kimse üzerine almasın, Penguenin de tavuğun da kanatları var. Ama ne Penguen nede Tavuk uçabiliyor. Ancak birisi yüzerken tertemiz kutup sularında diğeri sürekli eşeleniyor mok çukurunda.

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Sn. Nazım Çavuşoğlu, bizim Minik Kuşlar İskele – Büyükkonuk Bölgelerinde sazı elinize alarak Si bemolden çalmaya başladığınızı söylüyor. UBP’nin Amiral Gemisi kaptanının direksiyonu elinden kaçırması nedeni ile de partinin seçtiği aday hem kendisi hemde parti için bir yerlerini yırtarak anası ağlarken sizin de gerilerde playback yaptığınız dile getiriliyor. Hacı amca, yahu bizim Nazım, Ahmet için Türkiye kökenlilere namaz kılmaz. İçki içerderken Allah ile kul arasına girmeyi bıraktık, partisinin adayını da dilim dilim doğramaya çalışıyor. Vallahi bunlarda ne disiplin nede parti ahlakı kaldı. Biz çocukken yollar bozuktu. Musluklar bozuktu.ziller bozuktu. Paralar bozuktu ama ayarları bozulan insan hiç yoktu. Çünkü insanlar sağlamdı dedi..

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Sn. Mustafa Şevketoğlu, okulların kapanmasına 2 ay kala, eski camiye yeni adet getirerek eski okul pantolonlarıyla okula gelen son sınıf öğrencilerini kapı dışarı ettiniz. Dün sabah İstiklal Marşı okunmadan önce öğrencileri bir araya toplayarak kıyafet kontrolü yaptıktan sonra, değişen okul pantolonu ile okula gelmeyip yıllardır kullanılmakta olan gri renkteki pantolonlarla okula gelen öğrencileri evine gönderdiniz. Okulun kapanmasına 2 kala, özellikle sınavların zili çalarken yaptığınız aileler tarafından hoş karşılanmadı hocam. Şimdi aileler kalkıp bir film yapsalar, sana olan kızgınlıkları nedeniyle seni filmin arasına reklam olarak koyarlar bilmiş ol.

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Sn. Serkan KocabeşoğluMağusa Surlarının içinin ticari anlamda ne kadar hazin bir durumda olduğunu gözler önüne serdiniz. İşlerimizde büyük düşüş yaşandı. Kaleiçi’nde şu an aynı meslek grubundan çok esnaf var ve vatandaş doğal olarak buraya gelmek istemiyor. İnsanlar artık markalara yöneldiği için Kaleiçi’ne gelen giden yok. Eskiden bir elmayı 3 kişi bölüşürdük şimdi 30 kişi bölüşüyor. Zor durumdayız. Devletimizin burayı canlandırması için gerekeni yapmaya davet ediyorum dediniz. Sn. Kocabeşoğlu, seçim zamanlarında atan tutanları seçim bitince görmek sanırım pek nasip olmuyor. Bakın, dünyada 3 tane sandık var. Çeyiz sandıklarımız. Adam sandıklarımız. Birde söz verip de tutan sandıklarımız.

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Sn. Şifa Çolakoğlu Gençlik Dairesi Müdürlüğüne atandığınızı öğrendik. Hayırlı ve uğurlu olsun. Vallahi ne yalan söyleyeyim, Gencay Eroğlu, Gençlik Dairesi Müdürlüğü zamanında, ‘Şifa’ olup gençliğe o şifayı gerçekleştirdiği güzel eylemler sonrasında dağıtıyordu. İnşallah isminiz gibi ‘Şifa’ olup, Gencay Eroğlu’nun yolunda giderek gençliğin ‘Şifa’sı olursunuz. Sn. Çolakoğlu, Mevlana’nın Kalp deniz dil kıyıdır. Denizde ne varsa, kıyıya o vurur sözünü sakın unutmayın. Ve çok güzel olan kalbinizdeki güzellikleri kıyıda bekleyen çocuklara aktarmayı ihmal etmeyin.

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Sn. Erhan Arıklı, Mecliste Sosyal Sigortalar ile ilgili olarak yaptığınız konuşmada, Sosyal Sigortaların çıkmazda olduğunu ve kurtarılmak isteniyorsa, 12 prim, 13 maaş uygulamasına formül bulunması gerektiğini aksi takdirde kurumun bu yükün altından kalkamayacağını dile getirdiniz. Bir başka deyişle ya 13 prim yada 13. Maaşı mefta yapın demeye getirdiniz. Gelen emeklinin giden emeklinin maaşına vurmayı adet haline getirdi. Benim sizlere başka bir önerim olacak. Gelin Milletvekili maaşlarını asgari ücrete indirgeyelim. Bakanların 500 bin TL’lik tahsisatlarını kaldıralım. Sn. Arıklı, ben siyasilerin artık kuru duayı bırakıp, ağaç isterlerse tohum ekmeleri gerektiğini öğrenmelerinin zamanı geldi derim. Bilmem yanlışmıyım?

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Sn. Mehmet Harmancı sosyal medyadaki paylaşımınızda,LTB Bütçesi, 28 Belediye içerisinde bütçe gerçekleşme oranlarında ilk 5 sıra içerisinde yer alıyor. Hayal yok, küçük küçük adımlar o büyük projeyi yaratacak demiştik.Evet küçük, küçük ama sağlam adımlarla yürünen bu yol sonuç veriyor. 4 Yılda sıfır (0) istihdam. 901 Personelden 834 Personele, 40 Milyon Bütçe açığından 10 Milyon bütçe açıklarına, sıfır öz kaynak yatırımından 10 Milyonluk öz kaynak yatırımına, 31 Milyonluk banka borcundan SIFIR Banka borcuna doğru gidiyoruz. Hala zorluklarımız yok mu ? Var, ama her engeli aştığımız gibi onları da aşabileceğimizi biliyoruz diyorsun. Sn. Harmancı, tabloya baktığımız zaman ‘Al Benisi’ mükemmel. LTB’de zor yollarda çok cefa çektin diye kırılıp üzülme. Fırça darbesi almadan böylesine güzel bir tabloyu sanırım yapamazdın.

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Sn. Ramazan Korkmaz, sosyal medyadaki paylaşımınızda Kapsamlı ve kalıcı hizmetler verebilmek amacıyla UBP'den Belediye Başkanlığı için aday adaylığına başvurmuştum.Başvurumuz alınırken bizlere söylenen, ilk önce tüm aday adayları ile bir toplantı yapılacağı, bu toplantı neticesinde tek aday üzerinde uzlaşı sağlanmaz ise Örgütleri toplayıp üye oylaması yapılacağı ve bu şekilde adayımızın belirleneceği idi.Ne yazıkki bu söze riayet edilmedi. O günden bu yana partimizden ne bir siyasi nede bir yetkili tarafından aranıp sorulmadım dediniz. Ramazan Hocam, sevilen sayılan dürüst bir kişisiniz. Parti yetkilileri Asena gibi yan çizerek sizi yalnız bıraktılar. Ancak yalnız olmak, yanlış yerde ve yanlış kalplerde olmaktan iyidir. Sahte insanların arasında hiç olmaktansa, temiz ve dürüst bölge insanının kapsama alanında kalıp hiç çıkmamak bence daha iyidir.

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Sn. Yaşar Özaçar, Geçitkale Belediye Başkanlığı ile ilgili olarak isminiz geçiyor. Bir önceki seçimde aday olan ancak seçimi CTP'nin adayı Hasan Öztaş'a karşı kaybeden Olsan Oran'ın bu kez bağımsız aday olmak istemesi rotanın size çevrilmesine neden oldu. Sevilen sayılan birisi olmanız nedeniyle adaylığınızın kesinleşmesi halinde Geçitkale’de yarışın çok iddialı geçeceği dile getiriliyor. Sn. Özaçar, kanat vardır ‘Doğan’ı padişaha götürür. Kanat vardır kuzgunu leşe götürür. Sizin kanatlar bugüne kadar yanlışa kanat çırpmadığı için sanırım sizi doğruca zirveye götürür.

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Sn. Cemal Özay, Belediye Başkanlığı seçimlerine katılmak için kolları sıvadığını öğrendik. Bağımsız olarak Mağusa Belediye Başkanı adayı olarak seçime katılacağınızı, ancak birkaç partiden gelen adaylık isteği üzerine şimdilik işi rölantiye aldığınızı söyleniyor. Sn. Özay inik minik tatarinnik ya şundadır yada bunda diyerek ya bir partiyi veya bağımsız adaylığı seçin. Çünkü inik minik tatarinnik yaparken başımız döndü.

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Sn. Sami Osmanlı, Asgari ücrete yapılan 190 TL’Lik artış kamuoyu gündemini işgal ederken Devlet kurumlarında yönetici pozisyonuna atanan partililerin Devlet olanaklarını kullanarak kişisel mal varlıklarını artırması asgari ücret ile geçim derdi çeken vatandaşın vicdanını sızlatıyor. Buna en önemli örneklerden biri Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Gençlik Örgütü Başkanlığından bir önceki hükümet döneminde Başbakanlık Özel Kalem müdürlüğüne atanan Sami Osmanlı’dır. Bahse konu şahıs bürokratlığı döneminde 8 adet taşınmaz mal tapusu elde ederken 9. Tapunun ise yolda olduğunu iddia ettin. Sn. Osmanlı, KKTC dediğimiz Bol Kepçe lokantasında artık bal, parmak ile değil kepçe ile yeniliyor. Buralarda herkes dünyayı değiştirmeyi düşünüyor ama kimse kendini değiştirmek için parmağını kımıldatmıyor

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Sn. Mahmut Erden, Haziran 2018’de gerçekleşecek olan yerel seçimlerde bağımsız aday olduğunuzu açıkladınız. Sosyal Medya üzerinden yaptığınız paylaşımda, Paşaköy Belediyesi başkanlığı için bağımsız aday olduğunuzu dile getirirken sanırım, genel seçimlerde YDP adına katıldığınız milletvekilliğini kaybetmenin rövanşını almayı düşünüyorsunuz. Sn. Erden, Müslim amca, yenilen pehlivan güreşe doymaz diyor ama Mahmut oğlumuz bu defa ipi göğüsleyebilir demekten de geri durmadı. Sn. Erden, yolunu değiştirmeden devam ettiğini sürece ne kadar yavaş gittiğinin önemi yoktur. Yola devam.

Günün Fıkrası:

Tecavüz

Limon kes

Genç rahibelerden biri koşarak gelir ve başrahibenin önünde diz çökerek;

- "Değerli hemşire, sormayın başıma neler geldi ..."

- "Neler geldi kızım ???"

- "Arka bahçede çiçek topluyordum, nerden geldi bahçivanın oğlu ortaya çıktı ve maalesef bana,,,,,"

- "Tecavüz mü etti?"

- "Evet..."

- "Hımmmm, peki kızım sen şimdi git, mutfaktan bir limon al, kes ve suyunu iç.."

- "Aaa, limon hamileliği önler mi ???"

- "Hamileliği önlemez de, en azından sırıtmanı engeller..."

Günün Sözü:

Minareden düşenin parçası bulunur

Ama

Gönülden düşenin

Parçası bulunmaz