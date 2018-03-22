Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Şerife Ünverdi ve Sn. Aytaç Çaluda, Başsavcılıkta, aleyhinizde 47 ayrı dosya olduğu öne sürülüyor. ön izni olmayan, ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu kişilerle ilgili yasaya aykırı işlem yaptığınız belirtiliyor. Dosyaların, 15 Mayıs 2013 ila 31 Mayıs 2013 tarihlerini kapsayan dönemle ilgili olarak ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘ön izin alınmaksızın çalışma izni çıkarma’ suçlamalarını içerdiğine vurgu yapılıyor. Sn. Ünverdi ve Sn. Çaluda, deveyi avurdu ile götürenler hakkında suçlamalar raflarda ense yaparken, deve yerine tavşan yakalama peşine düşüldü. Rakı yeni ama kadehler eskiye kalkıyor.

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Sn. Hasan Sadıkoğlu, insanların imrenerek baktığı, basmaya kıyamadığı güzelim sahil şeridine ‘Şirro’ girip, nesli koruma altına alınan Kum zambakları ile sahili bertaraf etmesi hangi aklın ürünüdür. Sorumsuzluğun dik alasının yaşandığı İskele sahilimde yaşananlara sanırım çevreyi tahrip sözcüğü çok az gelir. Bence buna çevre katliamı desek kanımca daha doğru bir tespit olur. Sn. Sadıkoğlu, nasıl ki kitap gibi kadınları, imlâsı bozuk adamlar okuyamazsa, dün seve seve bitiremediklerimizin yaptıkları büyük hatalar sonrasında, içimizden söve söve uğurlamak zorunda kaldık.

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Sn. Çağın Coşkuner, Çevre Koruma Dairesi İskele Şube Amiri olarak güzelim İskele sahili ile birlikte, kum zambaklarına verilen zararı yerinde gördüğünüzü öğrendik. İskele sahilinden yaptığınız inceleme sonrasında koruma altında olan kum zambaklarının zarara uğratıldığından dolayı, bölgede bu işi yapan firmaya ceza kesilmesine karar verdiğiniz açıklandı. Sn. Coşkuner, sizin bizim öfkemiz geçici olabilir. Ama bu çevre düşmanı efendilerin etrafa verdiği zarar sanırım kalıcı olacaktır. Bu nedenle, içimizde fırtınalar koparken, dışarıya günlük güneşlik havası verenlere, hak ettikleri cezayı verin ki o fırtınadan nasiplerini alsınlar.

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Sn. Bertan Zaroğlu, dün yaptığımız telefon görüşmesinde, Lefkoşa Türk Belediyesi başkanlığına aday olmanız için size çok baskı yapıldığını belirttiniz. Milletvekili olarak seçime katılabilir. Seçilebilirsiniz de. Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra Milletvekilliğine, Messivari vole de atma durumu olabilir. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Sevgili Bertan, bir şeyi sevmek için yürek. Sürdürmek için emek ister. Sende bu yürek, Maşallah bu konularda emek de var. O zaman kolay gelsin.

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Sn. Serhat Akpınar sosyal medyadaki paylaşımınızda, çok büyük bir hata yapılıyor, Turizm’de geriye dönüşü olmayan bir yola girildi. Girne Akdeniz’den, Bahçeliye kadar 5 yıldızlı otel inşaatına yasak getirildi. Nasıl bir Turizm Adasıyız ? Girne’yi kapatıyoruz. Güney, 100 Bin yatağın üzerinde ve Turizm gelişme programına son hızla sektörün tüm alanlarıyla devam ediyorlar. Güney en yakın komşumuz, çevremizdeki diğer ülkeler? Alt yapı için Devletimiz, Hükümetimiz seferberlik ilan etmeli dediniz. Sn. Akpınar, dünya güzeli Girne’yi çirkinlik abideleri ile kılığına soktuk. Uzman eli yerine torpilli ellerinin sektörde kol gezmesine seyirci kaldık. Alem çıkarken aya, biz kaldık yaya. Serhat Bey, yetenek düşmanı bir elin tahrip gücünü asla hafife almayın.

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A.V.İ sana sayın deme gafletine düşmeyeceğim. Çünkü öz kızına cinsel saldırıda bulunan, telefonla öz kızını arayarak, cinsel içerikli konuşmalar yapan ve Kıbrıs’a gelip, öz kızını sevgili yapmak isteyen birine ancak ‘Yaratık ‘ diyebilirim. Öz kızın ile cinsel ilişkiye girmek için üzerinde getirdiğin 4 adet 100 miligramlık viagra hap,1 şişe greentemptation marka kadına yönelik cinsel isteği artırıcı ilaç ve 1 adet açılmış vaziyette üzerine cinsel isteği arttırıcı ilaç döküldüğü düşünülen bitter çikolatayı polisler bence münasip bir yerine yerleştirmeliydi. A.V.İ her insan huzur verir. Kimisi gelince, kimisi gidince, senin gibiler de hapislerde sürününce.

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Sn. Mehmet Bicen sosyal medyada yaptığın paylaşımda ben Kıbrıs patatesi tüketirim. Ben hellim tüketirim. Ben sıkma portakal suyu içerim. Ben yerli kahve içerim. Ben yerli ayran içerim. Ya sen? Diye sorarken ve yerli üretimi destekleyelim diyorsun. Sevgili Mehmet, çok doğru söylüyorsun ama yabancı ürün ve marka hayranı sosyete hanım bak sana ne diyor. ELYE CUMHURİYETİ, ben sosyeteyim. Hollanda peyniri yer. İngiliz viskisi içer. Fransız şarabını götürür, patatesi ise taaaa İspanya'dan getiririm. Yerli üretim mi? Ayyyyyy pardon. O da ne? Ay ayol Hollanda’dan keçi, İspanya’dan eşek moku, Fransa’dan şarap yerine Françoisin sidiği gelse ben onu içerim diyor. Mehmet gardaş, bu tiplere ben trip değil, kağıttanuçacık bile atmam.

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Sn. Metin Atan, Kamu-Sen Başkanı olarak kamuda popülizmin ve adam kayırmacılığın had safhada olduğuna dikkat çekerek, “Bugünkü verimsiz yapı yıllardır yapılan yanlışların sonucudur” dediniz. Kamunun geldiği nokta, bugüne kadar yapılan popülizm ve adam kayırmacılıktan ileri gelmektedir. Kamu görevlilerinin içerisinde işe gitmeyenler var. Benim şahit olduğum olaylarda bazı vekillerin kişilere yaptığı torpiller sonrasında işe alınanlar ve yer değiştirmelerin olduğunu saptadık. Düşüncem, vekillerin günah çıkarmaya yönelik Meclis kürsüsünde bu konulara değindikleridir” dediniz. Sn. Atan, merak etme, bazıları ezanla geldi ama bir sela ile çekip gidecekler.

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Sn. Hüseyin Güven sosyal paylaşımında sinir olmuş hissediyorum derken, bu akşam Girne Limanına inmek gafletinde bulundum. Ah Limanım, vah Limanım. Ah Girne’m, vah Girne’m. Ah memleketim, vah memleketim. Yazıklar olsun, memleketi bu hale getirenlere bin kez lanet olsun diyorsun. Sn. Güven, bazı insanlar ve siyasiler kondisyon bisikleti gibidir. Onlarla bir yere varamazsın. Onlar sizi sadece yorarlar. Ancak halk olarak ne yazık ki, kan ter içerisinde kalmamıza rağmen hala daha Hanya’nın Girit’te, Konya’nın Türkiye’de olduğunu öğrenemedik.

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Sn. Gül Öztek, sosyal medyadaki paylaşımınızda, Bir şirro Yeni İskele LongBeach’de park alanı inşaatında kullanmak üzere, kum zambaklarını yok ederek plajın kumunu alıp inşaata taşıyor. Sorduysak da İskele Belediyesinin haberi var diyor dediniz. Ancak sonrasında İskele Belediyesi başkanı yağ gibi suyun üzerine çıkarak cibillah Allah kerim haberim yok pozuna girdi. Sn. Öztek, kanat vardır doğanı padişaha götürür. Kanat vardır kuzgunu leşe götürür. Maharet o kanadı seçebilmektedir.

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Sn. Yasemin Öztürk UBP Milletvekili olarak Mecliste yaptığınız konuşmada, belediyeler konusuna değinerek Yenierenköy Belediyesi’nin durumunun içler acısı olduğunu, 5 aydır maaş alamadıklarını, çöplerin toplanmadığını ifade ettiniz. Yenierenköy’de vatandaşların su temin etmekte dahi zorlandığı için “içler acısı” olarak nitelendirdiği bu konunun bir an önce çözülmesi gerektiğini kaydettiniz. Vallahi bu insanların durumunu dile getirmekle çokta iyi ettiniz. Sn. Öztürk, Yenierenköy’de yaşanan bu durum geçmiş siyasilerin bizlere bir armağanıdır. Aslında tecrübe dediğiniz şey, yetenek yoksunu bazı siyasilerin yaptıkları hatalardan dolayı yediğiniz kazıkların toplamıdır.

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Sn. Biray Hamzaoğulları, vatandaşlık konusunda popülizm yapıldığını ifade ettiniz. Ülkenin gerçek nüfusunun bilinmediğini belirtirken sanırım bu noktada hata yaptınız. Sn. Küçük nüfusumuz ile ilgili olarak kalabalık dememişmiydi. Sn. Hamzaoğulları,18-20 mührü olanların vatandaş olamadığını, vatandaşlık konusunu ötekileştirmeden yasal zemine oturtmak gerektiğini kaydederken çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Haklı olanlara Out, 9 günlük turistlere In demek ve vatandaş yapmak ülkede moda oldu. Sn. Vekil, zirvede Kartallarda, yılanlarda bulunur. Kartal süzülerek, yılanlar sürünerek zirveye çıkar. Mühim olan o zirveye kartallar gibi süzülerek çıkmaktır.

Günün Fıkrası:

Yakalarsam benimsin

Adamın biri zayıflama merkezine gitmiş.

Bir kapıda ’10 dakikada 1 kilo’ yazısını görmüş

Ve hemen içeri girmiş. Birde bakmış

çok güzel bir kadın boynunda

‘Yakalarsan Seninim’ yazısı var. Adam

Kaçıyor adam kovalıyor. Ama yakalayamıyor ve

Dışarı çıkarak tartılıyor. Ve gerçekten 1 kilo verdiğini

Görüyor. Sonra bir kapı daha görüyor.

’10 dakikada 10 Kilo’ yazıyor. Adam oraya da giriyor.

Karanlık bir oda. İri kıyım hayvan gibi zenci,

boynunda da bir yazı

‘Yakalarsam benimsin’

Günün Sözü:

Düştüğünde yanında olan değil

Kalkman için el uzatan dosttur.

Unutma kötü günde katkısı

Olmayanın

Hissesi yoktur