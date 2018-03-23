Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Fikri Ataoğlu, Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit düşen Piyade Binbaşı Mithat Dunca’nın eşine ve kızına, şehit olması durumunda KKTC’de yapacakları tatillerini iptal etmemeleri yönündeki vasiyetini öğrendikten sonra konuya duyarlılık gösterttiğinizi öğrendik. Afrin’de 15 Mart günü yaralanarak şehit düşen Binbaşı Dunka’nın vasiyetini yerine getirmek için aile ile irtibata geçmek için kolları sıvadığınızı duyduk. Sn. Ataoğlu, bence bugüne kadar yaptığınız iyi işlerin üzerine bu yapacağınız iş kadayıfın üzerine konan dondurma ve dondurmanın üzerine serpilen fıstık ezmesi gibi olacak. Özel konulara özel duyarlılık gösteren insanlar, yıldızlar gibidir. Onlar karanlık çökünce ortaya çıkar.

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Sn. Zorlu Töre, Meclisi Mebusan’da kürsüde yaptığınız konuşmada, nüfusun çoğalması gerektiğini, Rum’un nüfusunun fazla olduğunu ve nüfusa ihtiyacımız olduğunu dile getirdiniz. Sn. Vekil, nüfus çoğalsın tamam da, şu alt yapının o çoğalan nüfusa hitap edebileceğini düşünüyormusunuz? Hastaneler SOS veriyor. Yollar Voidiya (Yardım) diye bas bas bağırıyor. Trafik, beni toprak olarak bırakmadılar, yol yaptılar. Beni böyle döküm saçım olarak Yol diye yapanlara nalet olsun diyor.Sn. Töre, Mevlana, olgun insan ‘Allah ‘ der yürür. ‘Hayat’ der gülümser. ‘Kısmet’ der her halinden razı olur. Ancak her yerimiz döküldüğü için artık kısmet diyecek gücümüz de kalmadı.

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Sn. Kamil Kayral,denetim eksikliği hantal olduğu ileri sürülenkamuda, Kamu Hizmetleri Komisyonu olarak işe gitmeyen çalışanları mercek altına alacağınızı öğrendik. Kamu görevlilerinin İşe geliş - gidiş saatlerinin her ilçede kurulacak bağımsız merkezler tarafından, kayıt alınacağını belirttiniz. Bu merkezlerin ayrıca gerek maaş kesintisi gerekse disiplin soruşturmasını yürüteceğini dile getirdiniz. Vallahi, ne başı nede kıçı belli olan, bir başka deyişle çiftliğe dönüşen Kamuyu ıslah edeceğinize yönelik inancımız tamdır. Sn. Kayral, ön yargıları ve alışkanlıkları yok etmek, atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur. Ancak yetenekli ve başarıya azimli bir kalp, belki sizinmütevazıceketinizin altındadır. Ve bence bu kalp o atom çekirdeğini bile parçalayacak güçtedir.

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Sn. Tolga Atakan açıklamanızda, eleştiri yapılır, şahsen çok yararlı bulurum ve de gocunmam. Almam gereken bir mesaj var ise mutlaka dikkate alırım. Ama bir eleştiri yapıldığında bir yapana bir de dayanağına bakarım. 8 gün boyunca toplamda 3 kere o da saat bazında meclise gelen bir vekilin çektiği fotoğrafı "siyasi dalkavukluk" yorumu ile paylaşmasını şahsen hiç ciddiye almadım almam dadediniz. Sn. Atakan, bizler gazeteci eşrafı da, yapılan açıklamalarda yapana, atılan fotoğraflarda atana ve bir siyasetçiden gelen eleştiri veya tehdit kokan sallamaların kimden geldiğine bakarız. Tolga Atakan gibi doğru dürüst siyasetçiden eleştiri ve açıklama gelirse, ciddiye alır varsa hatamız düzeltmeye çalışırız. Fasa fiso birisinden gelirse dürer büker masa altındaki çöp tenekesine atarız. Sevgili Tolga, insan ulaşamadığı her şeyin delisi, ulaştığı şeyin ise nankörüdür. Bazı vekiller, Meclise girene kadar onun delisi girdikten sonra nankörü oluyor. Bu nedenle boş ver.

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Sn. LicaŞemmedi Sosyal medyada yaptığınız paylaşımda, yollarda seyreden kiralık araçları kullananların çoğunun KKTC vatandaşı olduğunu dile getirdiniz. Kanaatinizce o kiralık araçları bu vatandaşların firmaların üzerinden aldıklarını ve 16 bin Stg. Olan araba değerlerini 8-9 bin stg.’ye mal ettiklerini belirttiniz. Demekki, dürüst vatandaş salak yerine konuldu diyerek Ulaştırma Bakanı ile Maliye Bakanını göreve davet ediyorsunuz. Lica hanım bu memlekette at binenin kılıç kuşananın oldu. Kısacası memlekete bir haller oldu. Kimisi parası olmadan edep aldı. Hata sonrasında gönül aldı. Öğüt aldı. İbret aldı. Bazıları ise para ile siyasi arenada dayı aldı. Hakkı olmadan arsa aldı. Memleketin kaymak tarafını aldı. Kısacası aldı oğlu aldı. Ünlü düşünür, Dostoyevski, eğer kirli bir ırmağı içine alabiliyorsan bozulmadan kalabilmen için deniz olmalısın der. Biz deniz olmadığımıza göre.

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Sn. Muhammet Aygün, Esentepe Belediye Başkanlığı adaylığı nasıl gidiyor? Esentepe’de konaklayan bizim Minik Kuşlar, sıcak havaların başladığı bu günlerde Aygün rüzgârının bölgede Meltem gibi püfür püfür esmeye başladığını ve milletin esen rüzgârdan dolayı memnun kaldığını söylüyor.Sn. Aygün, Siyaset ve seçim bir davaya benzer. Cefasını çekmekte şahidine kalır. Şahidi destekleyen yoksa davayı kazanamazsın ki. Ama maşallah sende bu durum oldukça fazla görünüyor. Cefa bittikten sonra sanırım sefasını sürersin.

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Sn. Ali Çil, Tatlısu Belediyesi Başkanlığına talip olduğunuzu öğrendik. Bizim Minik Kuşlar Ulusal Birlik Partisi’nin de desteğini alarak çalışmalara başladığınızı öğrendik. Ali gardaş, bu işler, çil çilgayme, gıcırgıcırTörkiş Lira dağıtmakla başarılır. Ancak o işlerde bir yere kadar olur. Oralarda betondan mamül, buldozerin bile yıkamayacağı duvar gibi duranTatlısu Belediye BaşkanıHayri Orçan’lar varsa o gayme ve Törkiş Liralar duvara çarpar ve güneş görmüş buz gibi erir. Güneş beni ısıtır diye çıktığın yolda, Güneş’in yaktığını ve insanı gara gavurma ettiğini de sakın unutma. Sn. Çil, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Ya duvara çarpar ve kalbin sinir ve stresten üç buçuk atar. Yada bir mucizeye imza atarak dört dörtlük keyif yaparsın.

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Sn. Halil Kasım, Serdarlı Belediye Başkanlığı adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Serdarlı Belediye Başkanlığı yarışına UBP adayı olarak katıldığınızı öğrendik. Sanırım zor bir yarış sizi bekliyor. 29 Haziran 2014 tarihinde yapılan Yerel Seçimlerde, bu seçimlerde yarışacağınız Salih Bayraktar, açılan 9 sandıktan oyların %44’ünü yani toplam 773 oy alarak seçilmişti. Onun ile yarışan UBP adayı Mehmet Savaş 514, DP adayı Özel Pınardan 331 ve bağımsız Vijdan Karagözlü 141 oy alarak seçimi kaybetmişlerdi. Sn. Kasım, tarih tekerrürden ibaret değil. Tecrübeden ibarettir. Geçen seçimde yaşanan tecrübeleri dikkate alırsanız ipi göğüslememek için hiçbir neden kalmaz sanırım.

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Sn. Cenk Şeren, UBP’de Belediye Başkan adaylarının süngüleştiği, kavganın arşa çıktığı son günlerde, birçok adayın aksine parti bir başka adayda karar kıldı. Tabi bu noktada kavga ve tartışma büyürken, senin ismin üzerinde hiçbir tartışmanın olmaması dikkatlerden kaçmadı. Halim amca Cenk’te şeytan tüyü var diyor. Sevgili Cenk, Dipkarpaz’da, Girne’de, ne bileyim Güzelyurt’ta 8 bufor şiddetinde esen aday rüzgarı, fırtınaya dönüşürken, sizin Mehmetçik’te havaların süt liman olması gözlerden kaçmadı. Ancak sen yine de memlekette yeni yeni türeyen sahte dostlara güvenme. Çünkü sahte dost sabuna benzer. Elini, yüzünü yıkar ama ayağını da bir güzel kaydırır.

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Sn. Murat Kanatlı, Avrupa Sol Partisi (EL) Yürütme ve Genel Kurul toplantılarında YKP’yi temsilen katılacağınızı öğrendik.YKP’nin gözlemci üye olduğu EL Yürütme ve Genel Kurulu toplantısı, Viyana’da 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantılarda, Avrupa Parlamentosu seçimlerine yönelik yol haritası, Eylül’de yapılacak Genel Kurul çalışmaları, uluslararası durum ve gelişmeler, çeşitli çalışma gruplarının raporları, Avrupalılar Forumu ve yaz üniversitesi çalışmaları, Avrupa’daki ve ülkelerdeki, sosyal ve siyasi durum, çeşitli ülkelerdeki seçim sonuçları değerlendirilecek. Sn. Kanatlı, Kalp bir bahçe gibidir. Onda mutlaka bir şeyler biter. O zaman ona güzel şeyler ekilmesi gerekir ki güzel şeyler bitsin. Oralarda öğreneceğiniz güzel şeyleri ek. Ek ki, belki o güzelliklerden birileri birşeyler öğrenir.

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Sn. Hasan Sapsızoğlu, Halkın Partisi’nin gerçekleştirmiş olduğu, Olağanüstü Lefkoşa İlçe Kongresinde, İlçe Başkanlığına seçildiğinizi öğrendik. Almış olduğun görev ve sorumluluğun bilinci içerisinde olduğunu ve daha çok çalışacağını bilenlerdeniz. Sevgili Hasan, özelde futbol genelde sporda gösterttiğin başarı, senin aldığın her işi layığı ile yaptığının bir göstergesidir. İlçe Başkanı olduğun ve ülkeye daha çok faydalı olmak için çalışacağına memnun olduğunu tahmin ediyoruz. Ama daha çok memnun olması gerekenler senin gibi düzgün bir ismi o göreve getiren Halkın Partisi üyeleridir. Çünkü günümüzde insanlar birşeyin yalnız fiyatını bilirler. Değerini değil.Halkın Partisi senin değerini bilmiş ne mutlu sana.

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Sn. Atınç Yağızsoy, uzun yıllar emek verdiğiniz Polis teşkilatından emekliye ayrıldığınızı öğrendik. Hayırlı olsun. Tabi hayırlı olsun derken sizi emekliye ayrıldığınız günlerde maaş yönünden sıkıntıya sokan ‘Hayırsızlara’ da selam olsun. Emekliye ayrıldığınız bu günlerde maaş almak için 56 yaşından gün almanızı beklemeye mecbur bırakanlar, içine düştüğünüz sıkıntı sonrasında şimdi buyursunlar kına yaksınlar. Emekliye ayrıldığınız süre sonrasında ailenizi nasıl geçindireceğinizi düşünmeyip siz Sosyal Hizmetler Dairesine gitmek mecburiyetinde bırakan siyasiler nedense size verdikleri sözün ağızdan çıktığını ve söz ağızdan çıkana kadar onların esiri ağızdan çıktıktan sonra verdikleri sözün esiri olduklarını galiba unuttular. Sn. Yağızsoy, siyasetçi veya kişi bu rezil dünyaya ve düzene tenezzül ettimi bala kapılmış sineğe döner.

Günün Fıkrası:

Napolyon ve Namık Kemal

Namık Kemal elçiler toplantısı için Fransa'ya gider.

Toplantı sırasında Napolyon kürsüye çıkar ve karatahtaya bir daire çizer.

Hemen ardından fırlayan Namık Kemal daireyi ikiye böler.

Sinirlenen Napolyon dairenin ortasına kılıcını saplar.

Bizimkide gidip kılıcın üzerine iki şişe asar. İyice sinirlenen

Napolyon toplantıyı hızla terk eder. Ne olduğunu

anlamayan diğer elçiler , Namık Kemal'e ne olduğunu sorarlar.

Namık Kemal gülerek anlatır: ''Daireyi çizince dünya bizimdir.'' dedi.

''Ben ikiye bölünce yarısı bizimdir dedim.'' diye cevap verdim.

kılıcını saplayınca silah zoruyla alırız dedi ve bende şişeleri asınca :

''Ta.......mı alırsınız.'' dedim.

Günün Sözü:

Bak dostum!.

Körden değil, nankörden,

Yüzsüzden değil

İki yüzlüden,

Tipi bozuktan değil

Sütü bozuktan

‘KORKACAKSIN’