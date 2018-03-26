Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Kudret Özersay ilgili yasa araba sürerken, bir başka deyişle direksiyon başındayken, cep telefonu ile konuşamazsınız der. Yasada, Başbakan Yardımcısı, bakan ve milletvekilleri bunun dışındadırdiye bir ibare de yoktur. Maalesef devletin Başbakan Yardımcısı olarak siz Cuma günü, sabah saatlerinde,Devpa süpermarket önünde, siyah Jeepiniz içerisinde giderken cep telefonu ile de konuşuyordunuz. Abucebbar amcaBaşbakan Yardımcımızın cep telefonuna takmaya bir kulaklığı yoksa sevabından alayım dedi. Sn. Özersay, Hurşidiye abla sakın bir kızın size, oyuncak ayıya bile söylediği ‘Aşkım’ lafına, siyasetçinin de ‘Yasadır’ ben yapmam, sizde yapmayın sözlerine kanmayın diyor. Ne dersiniz?

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Sn. Tufan Erhürman, Yenişehir’de yurt yapımı için Rauf Denktaş’a kiralanan arazi ile ilgili olarak, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Yasası ile İhale Yasası’nın konuya farklı yaklaşımlar getirdiğini, hangi yasanın baz alınacağı konusunda bir karmaşa olduğunu söylediniz. Ayrıca bu konuda savcılıktan görüş beklediğinizi ve gelen cevaba göre hareket edeceğinizi, yurt örneğinin burayla sınırlı olmadığını bu mallarda inanılamaz kiralama olduğunu dile getirdiniz. Sn. Erhürman, minare ne kadar büyük olursa olsun, bu işleri kotaranlar, kılıfı da ona göre yaparlar. Temiz siyaset güdeceğiz diyen sizler ile bizler vatandaş olarak, karanlığa söveceğimize bir mum yakıp o karanlığı halk olarak aydınlatsak, sanırım çok daha iyi olacak.

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Sn. Ahmet Sennaroğlu, Haziran ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde hareketliliğin arttığı ve bizden olduğunu sandıklarımızın aslında karşı cephede bize karşı savaştıklarına da tanık oluruz. Nitekim sizde UBP’li bir Milletvekilinin karşınıza bağımsız bir başkan adayı çıkartmak için kolları sıvadığını söylediniz. Sn. Sennaroğlu, ordunun en çok uğraşan bireyleri ‘Çavuş’lardır. Ancak onların bir orduyu yönetecek ‘General’ mertebesine ulaştıkları görülmedi. Orduya çavuş olarak katılırlar ve general olamadan çavuş olarak emekliye çıkarlar. Başkan, sahte dost ve kıskanç partidaş, sabuna benzer. Elini yüzünü yıkar ama dikkat etmezsen ayağını da bir güzel kaydırır.

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Sn. İsmail Bozdağ Töre, Ulusal Birlik Partisi Değirmenlik Belediye Başkanlığı adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. 4 adayın yarıştığı Değirmenlik Belediye Başkan adaylığı yarışında üyenin çoğunun oyunu alarak Değirmenlik Belediye Başkan Adayı oldunuz. Sn. Bozdağ, Beşparmak dağlarını zor topuz aştınız. Ancak bukez karşınızda, Osman Işısal, Himalaya Dağı var. Himalaya’nın birçok insanı bitirdiğini sanırım bilenlerdensiniz. Sn. Töre, çayın iyisi odun ateşinde, başkanın iyisi gönül ateşinde demlenir. Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal gibi gönül ateşinde demlenirseniz,bu ipi anca göğüsleyebilirsin. Bilmiş olun.

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Sn. Ayşegül Baybars, gece kulüpleriyle ilgili etkin denetimlerinizin sürdüğünü ve bu kapsamda yasaya aykırı olduğu kararı verilen ışıklı veya uygunsuz tabelaların yol kenarlarından ayrıca gece kulüpleri bünyesinden kaldırılması için de işlem başlattığınızı öğrendik. Sn. Baybars, bir maşrappa suyun 100 dolara satıldığı yerlerde, ilk icraatınız olarak maşrapadaki suyu yarıya indirdiniz. Girişimleriniz sonrasında Allah Kerim buda usanır ve vazgeçer diyenlere, Kerim’in kuyusunun derin olduğunu ve ipleri kısa geldiği için çıkamayacaklarını gösterttiniz. Yola devam.

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Sn. Timuçin PirgalıoğluUlusal Birlik Partisi Lefke Belediye Başkan Adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. 3 aday olarak katıldığınız Belediye Başkanlığı yarışında ipi göğüslemeniz sizi Yerel seçimlerde Ulusal Birlik Partisi'nin Lefke Belediye Başkan Adayı olmanızı sağladı. Çıkmaz sokağa dönüştürülen Lefke’yi kazanmanız halinde inşallah çift şeritli yola dönüştürürsünüz. Sn. Pirgalıoğlu, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Bugüne kadar çıkmaz sokak olan Lefke halkının, yaşadıkları zorluklar ile kalpleri hep üç buçuk attı. Çıkmaz sokaktan inşallah kurtulurlar ve dört dörtlük yaşarlar.

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Sn. Stavrov, Sn. Yalçın, ırkçı ve faşist beyinlerce, bir araya gelmesi mümkün olmadığı ileri sürülen Kıbrıslı Rum ile Kıbrıslı Türk’ün bir araya gelmesini bıraktık, Kıbrıs’ı yürüyerek birlikte arşınlayabileceklerini de göstertmiş oldunuz. Güzel ülkemizin yürüyerek bir ucundan diğer ucuna gitmeyi hedeflerken Ada’nın doğal güzelliklerini de görmüş olacaksınız. Sn. Yalçın arkadaşınız Stavros ile Kıbrıs'ın sınırlarının dağlar ve denizler olduğunu belirterek, biz bir arada, birlikte yaşamak istiyoruz. Gerisi sadece boş laftır. Yolculuğumuza güneşin doğduğu adanın doğusundan başladık dediniz. Ne diyelim, günümüzde insanların yalnızca fiyat bildiğini, manevi değerler dersinden ise sınıfta kaldığını söyleyelim.

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Sn. Eriş ÇobanUBP Vadili örgüt başkanı olmanıza karşın,Vadili'de bağımsız aday olduğunuzu açıkladınız. UBP MYK Vadili Belediye Başkan adaylığı için mevcut Başkan Mehmet Adahan'ın aday olması yönünde karar aldığını dile getirerek hep beraber yapacak çok işimiz var dediniz. Vallahi bunun nasıl bir lahana nasıl bir turşu olduğunu inanın anlamış değilim. Vadili Mehmet Adahan da başkan adayı olduğuna göre bunun nasıl birliktelik olacağını anlamış değiliz.Hurşidiye teyze ben görünüşe göre karar vermem. Çünkü zengin bir kalbin, ucuz bir ceketin altında da olabileceğinin bilinci içerisindeyim diyerek kazanabileceğinizi ima ediyor.

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Sn. Hasan Elhabta, yol geçen hanına dönen KKTC’den Kiranızda bulunan tekneyle Anamur sahiline rammi yapıp gidip geri dönüyormuşsunuz. Girenin çıkanın belli olmadığı Abbas’ın Şerifinin, Girne Kapısındaki evine döndürdüğün, Girne – Anamur denizinde insan kaçakçılığı yaptığına yönelik şüphe olduğu da dile getiriliyor. Hasan Elhabta tamam sana Rammi yap dediler ama işin de fıcırığını çıkart ve KKTC’nin sahillerini kalbura çevir de demediler. Unutma, hayatın bazı püf noktaları vardır. Eğer sen bunlara dikkat etmezsen; ömrünün şimdi olduğu gibi geri kalanını, ‘tüh’ noktalarında geçirirsin.

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Sn. Kubilay Bilgi, sosyal medyadaki paylaşımınızda memleketin tek kadın belediye başkan aday adayı Nadir Hemsireyle UBP Lefke kongresinde olduğunu belirttin ve Nadir hanımınoyların %10'unu almasına karşın yarışı kaybettiğini dile getirdin. Sevgili Kubilay, bu yarışta kazanmak tabiki önemlidir. Ancak katılmakta bir cesaret ve özgüven meselesidir. Parti içlerinde bazı kişiler vardır öncesinde verdikleri destek sözleri ile insanın kalbini ısıtır, kanını sulandırır. Ancak bazı kişilerde vardır ki, verdikleri söz ve yeminlerden sonra insanın beynini sulandırır. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Devrim BarçınNe Siyasi Partiler Yasası'nda ne de Dernekler Yasası'nda Türkiye'deki bir siyasi partinin KKTC'de bir ilçe teşkilatı kurmasına yönelik izin veren hiçbir husus düzenlenmemiştir.Hade zorlayalım ve bu kişilerin Dernekler Yasası tahtında faaliyet yürüttüğünü varsayalım diyorsun. Da, biz bu yasayı düzenlersek, beyaz parti, siyah parti, en büyük parti militanları buralarda nasıl at oynatacak sevgili Barçın. O militancıklar yağlama ve grasolamalarını burada yaparken, bizimkiler bizim evin kedisi gibi ustalarının ayacıklarına sürünüp nasıl aferin isteyecekler dersin? Yapma Devrim. Papatya falı, seni bugün sever yarın sevmez. Ama kedicik gibi ustaların ayaklarına sürünenleri ustaları her gün sever.

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Sn. Hüseyin Samancıoğlu,Turunçlu halkına daha fazla hizmet verebilmek için 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde,Turunçlu Muhtarlığına adaylığımı koymaya karar verdim. Daha önce, hem futbol kulübümüze hemdegençlik merkezine yapmış olduğumuz karşılıksız emekler gibi bu kez de köyümüze modern bir çehre yaratmaya çalışacağız diyorsun. Da, bizde hayırlısı olsun diyoruz. Sn. Samancıoğlu, inşallah dediklerinizi yaparsınız. Çünkü Tecavüzcü Çoşkun’un yerli versiyonları çevrenin anasına ‘Yasin’, babasına da ‘Sela’ okuturken, çevre SOS diyor.

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Sn. Ahmet Ulubay, Makina Mühendisleri Odası Başkanı olarak gerçekleşen Genel Kurul’da, Yönetim Kurulunuzu belirlediniz. Serhat Mahan, Tamer Zaim, Yunus Terlik ve Meryem Baltacı’yı asil üye, NafiCabacaba ile Yusuf Ertürk de yedek üye olarak seçildiğni dile getirdiniz. Denetim Kurulu ise Mustafa Metbulut ile Memduh Aybar’dan oluştuğunu belirttiniz. Sanırım geride yönetimin, son model bir arabanın çalıştığı gibi çalışmasına kaldı. Sn.Ulubay, belki gerçek zengin parası çok olandır. Ama unutmayın, parasını çoğunu bilgisine kullanan gerçek zenginden çok daha zengindir.

Günün Fıkrası:

Pardon Yanlış numara

Adam evine telefon acar, telefonu yabancı bir bayan acar.Adam

karşıdaki sesi duyunca şaşırır, bayana sorar:

"Sen kimsin?" Kız cevaplar: "Evin hizmetçisiyim."

"Iyi de bizim hizmetçimiz yok ki!"

"Evin hanımı beni bu sabah işe aldı."

"Ya. Öyle mi? Ben de evin beyiyim.

Hanımı çağırır mısın?"

"Hanımınız şu an yatak odasında kocası sandığım bir adamla beraber."

Adam şaşırır, sinirlenerek,

"Elli bin dolar kazanmak istermisin?" Kız,

"Tabii ki isterim. Kim istemez..."

"O zaman çekmecedeki silahı al, yukarı çıkıp o cadi ile o sümsük

herifi vur!" Önce ayak sesleri duyulur, sonra iki el silah sesi. Hizmetçi telefona

geri gelir: "Öldürdüm efendim, cesetleri ne yapayım?" Adam,

"Cesetleri havuza at." Kadın duraklar:"Ama burada havuz yok ki?" Adam bir süre düşünür ve cevap verir: "Orası 112 43 44 değil mi?

"Hayır!!!!! "Pardon! Yanlış numarayı aramışım!!!!!"

Günün Sözü: