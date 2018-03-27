Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Varna ziyareti öncesi yaptığınız açıklamada, ABD’nin Münbiç’ten çıkmayız açıklamasının Trump'ın kendi iradesi olmadığını dile getirdiniz. Bizde de çok doğru, çünkü sertlik yanlısı AIPAC ile Pentagon’un özellikle Trump ve damadı üzerinde oynadığı oyunun yanısıra ılımlı Tillerson'ın görevden alınarak yerine Peompeo’nun getirilmesi, CIA Başkanlığına şahin kanattan Gina Haspel’in atanması zaten gidilecek köyün minarelerini göstertmiş oldu. Sn. Erdoğan, İsrail’in Kudüs sokaklarında Diyarbakır, Erzurum bölgelerini İsrail’in kutsal toprakları olarak göstertmesi, Israil’in iştahının kabardığını gösterir. Ancak kabaran iştah hazımsızlığa daneden olur. Sonrasında mide gastrit yapar ve çık şiddetli ağrılar başlar. Günün sonunda mide de gider. Kısacası pirinç için dimyata gitmeye çalışan İsrail, evdeki bulgurdan da olur. Ne diyelim? Edepli edebinden susar, edepsiz susturduğunu sanar.

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Sn. Kadın milletvekilleri,Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği (KISAD) bünyesinde yürütülen ve Kuzey Kıbrıs’ta kadın sağlığı haritasının oluşturulmasını hedefleyen “Kıbrıs Kadın Sağlığı İnisiyatifi (KISAA)” projesine katılarak gönüllü destek verdiğinizi gördük.Bu girişiminiz sonrasında, destek olmak isteyen tüm kadınların dernekle iletişime geçmeye davet ettiniz. Da, şu dövülen, hırpalanan, evden atılan kısacası ezilen kadınların kalabilecekleri ‘Kadın Koruma ‘ evlerini de gündeme getirseniz diyorum. Malum, siyasetçilerimiz ‘Kadın koruma evlerinin’ köküne kibrit suyu döktü. Sn. Vekiller, geçmişte o koltukta oturan bazı siyasilere bakıyorum da Kibrit çöpü kadar ışık saçmayanların, kendilerini Olimpiyat Meşalesi gibi görmelerine şaşıyorum.

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Sn. Ersin Tatar, kamu arazilerinin kiralanmasında usulsüzlüğün söz konusu olduğunu ve kamu yararı gözetilmeyen uygulamaların yapıldığını öne sürdünüz. Bu hususta, Eşdeğer Hak Sahipleri Derneği’nin de şikayetleri olduğunu ifade ettiniz. Başbakan Tufan Erhürman da bu konuda size hak vererek 1 (Bir) TL’ye arazi kiralandığını belirtti. Sn. Tatar, arazi denilince birilerinin elinden ne uçan, nede kaçan kurtuluyor. Sn. Tatar, bu garip dünyada, deveyi avurdu ile götürdükten sonra karnı tok olup da küfür edenlerde var. Eş değeri olmasına karşın kuruş arazi alamayıp karnı aç olup da haline ‘Şükür’ edenler de var. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa ne savcı kaldırdı nede yasa.

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Sn. Ali Kişmir sosyal medyada yaptığın paylaşımda, Zeki Çeler'den önce "Yapılan denetimler sonucunda x inşaat kapatıldı" diye bir haber duyamazdınız. Hatta bir önceki Çalışma Bakanı'nın "İnşaatları denetleyemeyiz çünkü hepsini kapatmak zorunda kalırız" diye toplumla dalga geçen bir açıklaması vardı. Zeki Çeler göreve geleli 1 ay oldu ve bu bir ayda toplam 171 inşaat denetlenip 75'in faaliyeti durduruldu. Ancak bazı mizah anlayışından yoksun kalemler kalkıp Zeki'nin yaptığı mizahı alıp ona belden aşağı vurmaya çalışıyorlar. Sevgili Ali, meyve veren ağaç dalları kırılıncaya kadar taşlanır. Pudra süreyim derken abartıp Un kurabiyesine dönen kızlar gibi, insanoğlu topraktan geldi deyip de suyu görünce çamurlaşanlarda var.

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Sn. Tolga Kınacı, açıklamanızda, uzun uğraşlar ve mücadelenin sonucunda EUSA ( Avrupa Üniversiteler Spor Federasyonu) üyelik girişimlerinizin, 8-10 MART 2018 tarihlerinde, Fransa’da yapılan EUSA genel kurulu toplantısında, yapılan oylama sonucunda KKTC Üniversite Sporları Federasyonunun 13 KABUL 2 ret oyu ile EUSA üyeliğine kabul edildiğini belirttin. Sn. Kınacı, hap yazma yutamam, şuruptan midem bulanır, iğneden de korkarım, diyen hastaya “muska mı yazayım, diyen doktora saygılar ama ağzından ambargo sözcüğünü düşürmeyip biz bu işi yapamayız diyenlere de Arif Hoca’yı öneririm. Haaaa size de koskoca tebrikler hocam.

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Sn. Cemal Erdoğan,Önümüzdeki seçimlerdeCTP’den Esentepe Belediye Başkan adayıyım. Halkın yüzde 66’sı benden memnundur. 6 aydır ödeyemediğimiz çalışanların maaşlarını da Nisan ayı içerisinde ödeyeceğim dediniz. Da, acaba sizden memnun olan yüzde 66 arasında, bu çalışanlar ile aileleri de varmı dersiniz? Veya ters düştüğünüz site sakinleri de bu rakamlara dahil mi? Sevgili Cemal, kalp bir bahçe gibidir. Oraya ne ekersen o biter. Sen bu insanlara bir adım gelsen inan onlara sana freni patlamış kamyon gibi gelmezlerse namerdim. Yeterki 1500 feet yerine biraz aşağılarda seyret.

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Sn. Turgut Çevirgen, UBP’den İnönü Belediye Başkan adayı olduğunuzu öğrendik. Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Bir süre önce oralarda, birileri tarafından devenin bir güzel ateşte nar gibi kızartıldıktan sonra avurdu ile götürüldüğü öne sürülmüştü. Seçilirseniz devenin etini değil ama kemiklerini olsun bir zahmet arayıp bulun. Bardak kırınca bizler “sakar” annem kırınca “nazar” babam kırınca “o bardağın orda ne işi var olur. Belediyelerde de deve avurdu ile götürülünce, götüren ‘İftira’ seyreden ‘Hata’ müfettişler ‘İftiracı’ olur.

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Sn. Sermet Nereli, gemiler fırtınaya yakalandığı zaman ‘SOS’ işareti verdiği gibi sizin de İskele Belediye gemisinin, dümenindeki kaptanın rota sapması nedeniyle Mercan Kayalıklarına bindirdiği söyleniyor. Gemiyi kurtarmak için verilen SOS’e karşılık olarak, İskele Belediye Başkanlığı için aday sinyali vermeye başladığınızı gözlemledik. 2014 yılında yapılan İskele Merkez Mahallesi muhtarlık seçimlerini %78 oy alarak açık bir farkla kazandığınızı bilenlerdeniz. Adaylık düşüncenizin genelde bölgede, özelde İskele Belediye Amiral köşkünde heyecan yarattığı söyleniyor. Sevgili Sermet sanırım senin kazanman sonrasında, keyfinin kâhyasını, paşa gönlünü ve tepesinin tasını alarak, burnunun dikine gitmeye bayılanlara da bu ibretlik ders olur.

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Sn. Volkan Vaiz, paylaşımında, bir ülkede doktor 3500 TL. İmam 4500 TL. alıyorsa pamuğu yaraya basana değil, kaba yere basana değer verildiğini gösterir. Volkan, Allah böyle takdir buyurdu. Doktora 3500, İmama 4500 vereceksin dedi. Tövbe et. Günah işleme be oğlum. Vallahi çarpılırsın. Cami yapılsın diye 30 dönümlük arazinin 200 TL’ye kiralandığı, 1900 Camiye karşı 1250 civarında okulun bulunduğu bir ülkede, yüce rabbim İmamları daha kıymetli kılmış demek ki. Bak Cüppeli Hoca bizleri çekemeyenlere tavsiyelerim; Halay, mekik, fön, yada kafa çeksinler. Baktılar olmuyor; takunyalarını giyerek tespih sonrasında da sabır çeksinler. 6-7 yaşındaki çocukları bademlemeden geçirsin diyor. Yaaaa!..

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Sn. Banu Cyprus, Ali dayı öldü, millet sosyal medyada atıp tutuyor. Sağlığında nerelerdeydiniz? Cenazede de yoktunuz diyorsun. Banu hanım, KKTC’de erkekliğin onda dokuzu kaçmak biri de hiç görünmemektir. Ali Dayı yaşarken, ne olur ne olmaz diyenler, ona görünmemek için erkekliğin onda dokuzunu hayata geçirdi. Tabi öldükten sonra da bu sıcakta, cenazeye gidip orada beklerken terlememek için görünmemenin de iyi olacağı düşünüldü. Bilginize.

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Sn. Mehmet Demirci, AK Partinin, Kıbrıs Temsilciliğine soyunarak, Ak’ı karaya dönüştürmemek ve koltuktan uzak kaldığınız sürede paslanan tekerleğin daha iyi dönmesi için Meclis ve gazete önlerinde cenk ettiniz. Ulubatlı Hasan ve Bayraktar gibi ön saflarda cenk ederken, ulu kaftana yüz sürmeyi düşlediniz. Hayırlı ve uğurlu olsun diyemeyeceğim. Çünkü ben hayırlı ve uğurlu olsun dileğinde bulunursam, graso ve yağlara bulanacağımız için bizler için hayırlı olmayacağını düşünüyorum. Sn. Demirci, seçim otobüsüne bindiniz. Ama yağlama ve grasolama ustası olarak ayağınız kayacağından sizinkisi ilk durak, diğerlerinin son durak olacak.

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Sn. Ejder Aslanbaba ile Oktay Güney, YDP’den İskele Belediye başkanlığı ile ilgili olarak isimlerinizin geçtiğini öğrendik. Milletvekilliği seçimlerinde herhalde aldığınız yüksek oylar tercih edilme sebebiniz oldu. Sevgili Ejder, Edison elektriği buldu, ama faturasını biz ödüyoruz. Partiler de yüksek oy alan sizleri buldu ama cefasını da siz çekiyorsunuz. Kolay gelsin.

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Sn. İbrahim Gürsel, bu toplumun en büyük sorunlarından birisi İKİYÜZLÜ politikacılardır.Bu politikacılar muhalefetteyken başka iktidardayken başkadırlar. Örneğin şu an Yenişehir’de mahallemizde yapılacak olan yurt için kıllarını kıpırdatmayıp başsavcılığın arkasına saklanırlarken, muhalefetteyken Metehan’daki benzeri olay için Maliye Bakanına dünyayı neredeyse dar etmişlerdi.Ben bu tutumlarını sürdürdükleri sürece oy vermeyeceğim dediniz. Sn. Gürsel, Politika, Yunan dilinde yalan söyleme sanatıdır deniyormuş. Yalnız bizimkiler vallahi de billahi derken bir ayaklarını yukarı kaldırıyor. O yalan o ayağın altından geçip gidince ahaliyi kandırmış olmuyorlarmış. Bir gün çok zengin olursam, yalan söyleme sanatının büyüklüğü onlarda kalsın diye "Çocukluk" satın alacağım.

Günün Fıkrası:

Birinci’yi Ocak’ta, ikinciyi Ağustos’ta !..

Yaşlı bir karı koca doktora gitmişler. Adam:

- "Doktor bey birincide acayip üşüyorum tirtir titriyorum, ikincide ise sıcak basıyor acayip terliyorum"

deyince doktor adamı dışarı çıkarmış karısına sormuş:

- "Nasıl oluyor bu?"

karısı da:

- "Tabii birinciyi ocakta ikinciyi ağustosta yapıyor" demiş.

Günün Sözü:

Kardelene sormuşlar, bütün çiçekler sıradan

Yerlerde açıp insanlara yakın dururken sen neden

Yüksek dağlarda açıyorsun.

Kardelen ‘Gülü seven dikenini, menekşeyi

Seven rengini, beni seven ‘Ölümü’ göze Alır’