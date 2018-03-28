Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Sibel Siber, yapmış olduğunuz açıklamada, Yenişehir’de devlete ait arazinin yurt yapılması amacıyla, İTEM Yasası kapsamından çıkarılmasının, Anayasa’ya aykırı olduğunu belirttiniz. Araziyle ilgili sorunun, kiralamanın yasal veya etik olup olmamasında değil, eşdeğercinin hakkını koruma amacı taşıyan ilgili Anayasa maddesinin çiğnenmesinde olduğunu kaydettiniz. Sn. Siber, TC Eski Cumhurbaşkanı Özal, Anayasa bir defa delinmekle bir şey olmaz demişti. Bizde Anayasa ‘Abbas’ın şerifine döndürüldü. Eve ne girenin nede çıkanın hesabı tutulamadığı gibi kevgire dönen Anayasa’nın ırzına kaç kez geçildiğinin listesi de tutulamadı. Bal yiyen arısından gocunmaz. Gül koklayan dikeninden çekinmez tamam ama biz gül yerine kaktüsü koklayıp avuçlamaya kalktık.

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Sn. Zeki Çeler, inşaatlarda çalışan inşaat işçilerinin yanısıra, inşaat yanından geçen insanların güvenliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirlerin yanısıra inşaatlarda insan hayatını risk altına sokmayacak tedbirlerin alınmadığını öğrendiğiniz zaman hemen hareket geçerek bakan ve bakanlık olarak sizin tedbir almanız puan toplamanızın yanısıra, ahalinin gönlünde taht kurmanıza neden oluyor. Onların yüreklerindeki en müstesna yerdeki kapsama alanından çıkmazken, kalplerinde daimi ikamet izni de alıyorsunuz. Hacı amca yedi ayrı iklimden yedi çeşit arı getirseler.Yedi çeşit arı yedi ayrı çiçeği dolaşsa ve yedi ayrı çiçekten bal yapsa, özellikle senin inşaatlarda aldığın tedbirler sayesinde insanların hayatını kurtardığın kadar tatlı olamazdı diyor.

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Sn. Özdil Nami, Türkiye’den denizaltından kablo ile elektrik getirilmesi projesi ile ilgili olarak ilk öncelikler elektriğin maliyetinin ne olacağı ve yenilenebilir enerji kaynakları bakımından yeni fırsatlar yaratıp yaratmayacağı olduğunu söylediniz. Vallahi ceryan, faturasına bakanları fena tepiyor. Tepmekten öte faturaya dokunanı da cin çarpmışa döndürüyor. Şu ceryan denen mereti, yola getirirseniz ahaliye büyük iyilik yapmış olursunuz. O zaman bir gönülde bir çiçek olma yerine Kıbrıs Türk Halkının gönlünde buket olursunuz.

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Sn. Jale Refik Rogers, Halkın Partisi Milletvekili olarak geçtiğimiz gün Mecliste tekrar görüşülüp oy birliğiyle kabul edilen Kamu Sağlık ÇalışanlarıYasa Tasarısı’nın daha net hale getirildiğini söylediniz. Tasarıya Cumhurbaşkanı’nın yaptığı itirazın haklı olduğunu dile getirerel, soyut kavramların somut hale getirildiğini ve muğlak ifadelerin temizlendiğini belirttiniz. Sn. Rogers, eskiden muğlak ifadelerin arkasına saklanarak saklambaç oynayanların, papatya falı açarak sever sevmez oynayanların yerine sizler anlaşılır olmayı tercih ettiniz. Eskiden bazı siyasilerin, sokak lambası gibi kime yandıkları belli değildi. Siz cadde projektörü oldunuz ve özellikle ikinci iş konusunda ülke insanı aydınlatmaya çalıştınız. Unutmayın, insanların en hayırlısı, insanlara yararı olandır. Sözün en hayırlısı, az ve anlaşılır olanıdır.

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Sn. Cemal Gülercan, Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği (GİAD) Başkanı olarak yaptığınız açıklamada, hayati konuların, hükümet üstü ülke politikası haline gelmesi gerektiğini belirttiiz. Bunun yapılmaması halinde de bir adım ileriye gidilemeyeceğini kaydettiniz. .Toplumsal birlik için, geçici bir devlet, geçici bir düzen mantığından çıkıp, çağdaş, elli yıllık planlar yapabilmek için, artık oturup düşünmemiz gerektiği inancındayız” dediniz. Sn. Gülercan, Allah nasip ettirmeyeceği hiçbir şeyi hayal ettirmez. Çünkü herkes bir yaşam biçimini seçer ve seçtiği yaşamın bedelini öder.

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Sn. Güven Bengihan, KTAMS Başkanı olarak yeni bir tiyatro salonunun en erken zamanda sanatçılara ve halka kazandırılması için yetkilileri bir kez daha göreve davet ettiniz.“Ülkemizde 19 yıl önce yanan ve yerine hala daha yenisinin yapılmadığı devlet tiyatro salonunun durumu, gelmiş geçmiş hükümetlerin sanata ve sanatçıya hak ettiği değeri vermediğinin en açık göstergesidir” ifadesinde bulundunuz. Sn. Bengihan, özelde Meclis genelde ülke bir tiyatro sahnesi değil mi? Ülkede genelinde dram türünde, mecliste de trajik- komik türünde oyunlar sahneleniyor. Türk dizi filmlerindeki gibi ağlamak isteyenler ülkeye, hem gülüp hemde üzülmek isteyenlerin de Meclisi Mebusan’a bakması yeterli olur sanırım..

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Sn. Remzi Gardiyanoğlu, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı olarak yaptığınız açıklamada Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin, (KTTB) ülkedeki tüm hekimlerin örgütü olduğunu vurgulayarak, eğer bir yasa yapılacaksa bunun adının Kamu Tabipleri Yasası değil, hak, hukuk ve eşitliğin olduğu bir ülkede Hekimler Yasası olabileceğini kaydettiniz. VeKTTB Başkanı için uykudan uyanma zili çalmıştır dediniz. Sn. Gardiyanoğlu, Adalet diyerek yola çıkanların yaptığı adaletsizliğe kızan ve kalp krizi geçiren Adalet abla rahmetli oldu.Hak, hukuk diyenlerin yaptığı uygulamalara sinirlenen Hakkı dayı hakkın rahmetine kavuştu.Adil bir düzen deyip de Adil amcanın yoğun bakıma kaldırılmasına neden olanların hala daha cirit attığı bu ülkede birilerini uykudan uyandırmak kadar zor bir olay sanırım yoktur.

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Sn. Fuat Namsoy, KKTC’nin Sanat ve Kültür Elçisi Turgay Hilmi’den Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu öğrencilerinin 4 Nisan günü Tokyo'daki konsere katılabilmeleri için katkıda bulunmanız nedeniyle size kalpten teşekkür etti. Bir ülkenin en büyük zenginliği, Milli ve Manevi değerleri, kültürü ile sanatında saklıdır. Sn. Namsoy, bu zenginliğe sizde bir nebzecik katkıda bulundunuz. Sn. Namsoy, kültür ve sanata oksijen veren bir sanat ve kültür elçimiz Turgay Hilmi var. Sizlerde o oksijeni sağlayanlarsınız. Sizleri görmezden gelmek sanat ve kültür dünyasının oksijensiz kalması gibi bir şey olur.

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Sn. Ali Yeltekin,Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Sekreteriolarak yapmış olduğunuz açıklamada, asgari ücret ile ilgili belirlenen ücretin 4 kişilik bir ailenin temel gıda maddelerini karşılamaya bile yetmeyeceğini ifade ettiniz. Parlamentoda bulunan 50 milletvekilinin Ocak 2018 ayında almış olduğu 900 TL ek artışla aylık maaşlarının 12 bin 500 TL’ye ulaşmasından dolayı asgari ücretliye söyleyecek hiçbir sözleri bulunmayacağını söylediniz.. Sn. Yeltekin, bu ülkede bal küpünü tutanların, balı parmağı bıraktık. Kaşığı es geçtik. Kepçeyi teğet geçerken kürek ile yemeğe başladıklarını görmeye başladık. Hayatımız kötü bir yola girmişse, unutmayalım ki; direksiyonda olan halk olarak biziz. Siyasiler sayesinde hayatın, bir fotoğraf makinesinin objektifi olmadığını ve ne yazık ki; her karesinde gülemeyeceğimizi öğrenmiş olduk.

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Sn. Yusuf Önderol yapmış olduğunuz yazılı açıklamada, Değirmenlik – Girne Anayolunda kamyonu devirerek kaza yapan, Kartal Taşkal’ın çalışma izninin 2 yıl önce iptal edildiğini, Harun Yaltılıgil ve Muhammed İmdatullah’ın ise Çalışma Dairesi’nde hiçbir kayıtları bulunmadığının dile getirdiniz. Daire tarafından ilgili yasal mevzuat uyarınca gereken yaptırımların uygulanacağını belirttiniz. Sn. Önderol, eskiden bu tip olaylar yaşandıktan sonra ortalığı bir sis bulutu kaplar, göz gözü görmezdi. Sonrasında kalın bir örtü ile birçok şeyin üstü örtülür ve örtü altı edilirdi. Sanırım siyasi tarih sizden önce ve sizden sonraki devir olarak ikiye ayrılacak. Sizin devrinizden önceki çok bilinmeyenli denklemin yarattığı sis siz gelince dağıldı perde de kalktı. Yusuf bey, Aklı bizde olmayan siyasetçiyi, ısrarla yüreğimizde taşımanın,dünyanın en büyük yükü olduğunu bize yaptıklarınız ile göstertmiş oldunuz.

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Sn. Mustafa Billur, sosyal medyada yaptığın açıklamada Özersay, ülkemizde bulunan 15 Rus elçiliği mensubunun KKTC'den derhal sınır dışı edilmesini emrediyordu ki tam o anda bizim ülkede Rus elçiliği olmadığı aklına geldi ve TRNC Forever diye içinden üç kez tekmil çekti diyorsun. Belki sen doğrusun ama bence Ankara’ya gittiği zaman, abileri sakın Rus Elçisini ülkeden kovma, şu sıralar onlar ile aramız iyidir. Sonra onlarla da düşman olmayalım dedi. O da emir demiri keser diye düşünerek Rus Elçisini bir defaya mahsus bağışladı diye düşünüyorum. Ne dersin?

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Sn. Mağusa İnisiyatifi ile Güney Kıbrıs’tan Mağusa Kentimiz Örgütü yetkilileri, Cumartesi günü Derinya Kapısının iki kesim arasında geçişlere açılması istemiyle bir eylem düzenleyeceğiniz açıklandı. Mağusa İnisiyatifi ile Mağusa Kentimiz Örgütü’nin, Derinya yolunda 31 Mart’ta saat 10.00’da yapılacak eylemle ilgili olarak, ahaliyi eyleme katılma çağrısında bulundunuz. Ancak en önemli açıklamanız bence “Kıbrıslı Türk veya Kıbrıslı Rum olarak değil, Kıbrıslı hissedeceği bir vatan” yaratmak olduğunun kaydedilmesidir. Avrupa’nın tek dişi kalmış canavarı olarak nitelendirilen duvarı yıkmak için ‘Guspo’ ile küreği elinize almanız bu konuda meşaleyi yakmanız demektir. Sizi takip edenlere ümitsizler köyüne gitmemelerini çünkü ümitlerin henüz var olduğunu, karanlığa doğru yürümemelerini çünkü güneşlerin de olduğunu söylemek isterim.

Günün Sözü: