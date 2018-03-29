Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Serdar Denktaş, dün Yenibakış Gazetesinde 2016 yılında Tütün Endüstrisinde hissesi olan bir kişiye antrepo izni verdiğinizi ve bu iznin Akıncılar’da DP Örgüt Başkanına ait bir depo için kullanılarak, bu depoda tutulan sigaraların Rum tarafına kaçak yollarla geçirilerek rant elde edildiği iddia ediliyor. Kaçak Domuz etlerinden sonra şimdi de kaçak sigaralar ile ilgili Luricina’nın isminin geçmesi, buna sizin isminiz de dahil edilmesi gündeme bomba gibi düştü. Sn. Denktaş, zor durumlarda farkını gösteren değil, farkıyla zor duruma düşürmeyen farklıdır. Güvendiğiniz insanlar farkları ile sizi zor duruma düşürdüler. Ali dayı bu nedenle size güvenme insana zariftir ölür. Yüklenme ağaca zariftir çürür mesajını gönderdi.

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Sn. Tufan Erhürman, Yenierenköy Belediyesi çalışanlarının Sosyal Sigortaları ile İhtiyat Sandığı primleri ödendikten sonra kıdem tazminatlarının ödenerek işten durdurulacağını belirttiniz. Bu konudaki önergeyi meclise Çarşamba veya Cuma günü vereceğiniz söyleniyor. Dipkarpaz ile Yenierenköy Belediyelerinin birleştirilerek Karpaz Belediyesi adı altında yeni bir belediye kurulacağı öne sürülüyor. Yenierenköy Belediyesi gibi bazı belediyelerin durumlarının sürdürülemez olduğu doğru ancak bu insanların birilerinin başına tabanca dayayarak işe girmedikleri de bir gerçek. Bizim Halim amca, bu insanların borçları, harçları var. Acaba bir yerlerde başka bir iş temini imkanıyokmu diye soruyor. Sn. Başbakan, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. İşten çıkartılacak insanların bir yerleri üç buçuk atarken, bu işlere neden olan Belediye Başkanlarının da yaşananlar sonrasında keyiflerinin dört dörtlük olmasının doğru olmadığı dile getiriliyor.

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Sn. Neriman Saygılı, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) müdürlüğünden alındığınızı öğrendik. Şubat 2014 yılında Hüseyin Yalyalı’dan aldığınız görevi bukez bir KKTC vatandaşı yerine, buralardaki kişilerin suyu çıkmış gibi Türkiye’den gelen birisine devrettiniz. Sn. Saygılı, keyfimizden Değil, işini layığı ile yaparken, Demeklesin değil, siyasetin kılıcının ensesine düşmesinden sinirden kuduruyoruz.. . .

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Sn. Yenal Senin, Halkın Partisi’nde (HP) görev değişimine gidilerek, Ulaştırma Bakanlığı görevini devralan Tolga Atakan’ın yerine partinin Genel Sekreterliğine getirildiğinizi öğrendik. Öncelikle yeni göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun. Zor bir görevi devraldınız. İstifaların alışkanlık haline getirildiği Halkın Partisinde inşallah bu alışkanlık hastalığı size de bulaşmaz. Sn. Senin, zor günlerde görev üstlenmek biraz cesurluk ister. Yalnız sizin cesur olmanız bir şey değiştirmez. Karşına çıkanlar iki yüzlü ise her türlü kaybedersin. Aman dikkat et ve sıkı bas.

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Sn Duygu Alan, Basın – Sen’in düzenlediği ödül gecesinde en iyi ‘Haber Ödülüne layık görüldünüz. Basın Sen bu dalda sanırım en iyi seçimlerinden birisini yaptı. Çünkü bu dalda bana göre üç- dört arkadaşımızdan bir tanesisin. Yapmış olduğun haberler gündemde 7.7 şiddetinde deprem yaratırken, sismik dalgalar günlerce kendini hissettiriyor. Sevgili Duygu, zirvede kartallarda bulunur yılanlarda. Ancak oraya sürünerek mi? Yoksa süzülerek mi çıkıldığı önemlidir. Maşallah sen yeteneklerin ile o zirveye süzülerek çıkan kardeşimizin. Kutlarız.

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Sn.ErenŞişik, oncaspor yazarı arasından özenle seçilerek ‘En İyi Spor Ödülü’ne layık bulundun. Ödül alanlara hep hımmmm, acaba diye burun kıvıranlar çok olur. Ama bakıyorum da senin ‘En iyi Spor Ödülü’ne ne acaba ne caba caba nede burun kıvıranlar oldu. Hakkı dayı bile Eren, bu ödülü hakça aldı Hakkı’dır dedi. Sevgili Eren, kişinin kıymeti dilinin altında ve kalemlerinin ucunda gizlidir. Onu söz ve yazı açığa vurur. Eh senin de bu gizli kalmış yetenek ve kıymetin ödül ile açığa çıkmış oldu. Tebrikler.

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Sn.DervişÖzkeser, KKTC olarak isimlendirdiğimiz coğrafyada yaşamak inan büyük fedakarlık ister. Hasta olursunuz ilaç bulamazsınız. Bir yerinizde bir çıban çıkar, Fikri Orakçıoğlu gibi onu tedavi etmek için doktora gidersiniz, hayatınızdan olursunuz. Trafikte yola çıkarsınız bir ‘Trafik Magandasının’ arabasının altında kalır hayata bay bay dersiniz. Bir siyasetçiye eleştiri yaparsınız, intikam için evladınızın, yakınınızın iş yerleri basılır. Şeker hastalığınız ile ilgili olarak gittiğiniz hastanede ilaç bulamadığınızı belirttiniz. Sevgili Derviş, ilaç yerine yağlama ve grasolama makinesi istemiş olsaydınız sanırım hemen bulurdunuz. Bu coğrafyada biz vatandaşlara yapılanlara karşı sesimizi yükseltememenin şimdi Milletçe sıkıntısını yaşıyoruz. William Shakespeare’in dediği gibi İnsan sesini değil, sözünü yükseltmeli. Çünkü yaprakları yaşatan gök gürültüleri değil, yağmurlardır.

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Sn. Suphi Coşkun, .4’lü koalisyon hükümeti, dibe vuran Yenierenköy belediyesini, başkanı olduğunuz Dipkarpaz Belediyesi ile birleştirmek istiyor. İstemesine istiyor ama Suphi Coşkun’un bunu isteyip istemediğini sormuyorlar. Şartlara bakayım, uygunsa olur ancak değilse istifa ederim de bu birleşmeye imza atmam dediniz. Suphi Başkan, bir başka deyişle adaletli bir birleşimi ima ettiniz. Başkan adaletsizliği engelleyecek gücünüzün olmadığı zamanlar olabilir. Fakat itiraz etmeyi beceremediğiniz bir zaman asla olmamalı derim. Başkan unutma, Adalet için en büyük talihsizlik, devleti idare edenlerin zalimliğidir.

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Sn. Vedat Yorucu, Türkiye’nin jeopolitik gelişmelere bağlı olarak birtakım belirsizlikler içerisinde olduğunu ve bunun da TC ekonomisine olumsuz yansıdığını dile getirerek dövizin önlenemez yükselişi sonrasında daha da artacağını ve KKTC’de döviz ile hareket edilen konut sektörünün, iflas edeceğini söylediniz.Sn. Yorucu, ölüm su değil ki içipde ölesin.Birçok siyasetçi yetenek özürlüdür, bu nedenle inanıp da güvenemezsin. Adam gibi bu işleri idare edebilecek biri yok ki ALLAH’ına kadar inanıp güvenesin.

Günün Fıkrası:

Saf Gelin

Köyün birinde bir kız yaşardı. Ailesi bunu okula göndermediği,dışarı çıkartmayıp,köyün delikanlılarından uzak tuttuğu ve bundan dolayı cinsel hayatı bilmediği için ona saf derlerdi. Bir gün bu kızı hasan adında biriyle evlendirirler ve sıra gerdek gecesine gelir.Hasanın penisini gören saf gelin şaşırır ve bu ne diye sorar. Hasan anlatmaya başlar:

-Bundan sadece bende var başka kimsede yok, sakın kimseye söyleme der.

Ve sevişmeye başlarlar.Safgelin bundan çok memnun kalır.1sene sonra hasan askere gider saf gelini Ahmet adındaki en iyi arkadaşına teslim eder.1 hafta sonra ahmet dayanamaz ve saf gelinin önünde soyunur ,Ahmette de penis gören safgelin şarır ve neyse sevişmeye başlarlar, Hasan askerden döner, akşam olur tam sevişmeye başlayacakları sırada safgelin:

-Hasan sana bir soru soracağım.Hani penisten sadece sende vardı,Ahmettede varmış.

Hasan ;

-Bende iki tane vardı tekini ona verdim..

Saf gelin bunun üzerine şöyle der;

-Niye iyisini ona verdin Hasanım

Günün Sözü:

Hayt bir fincan Kahve gibidir

Bazen acı bazen tatlı olur

Önemli olan kahvenin tadı değil

Onu kiminle birlikte içtiğinizdir