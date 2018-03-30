Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Yenierenköy Belediye Çalışanları, işten durdurulacağınız yönündeki açıklama ülkede şok etkisi yarattı. Başbakan başımı kesseler bu işten dönmem derken, yaktığınız lastik ve yaptığınız eylem sonrasında sanırım biraz frene bastı gibi. Arkadaşlar, birilerinin ekmeği ile oynamak çok tehlikelidir. O uysal ve sakin kedinizin bile elinden ekmeğini almaya kalktığınız zaman aslan kesilir. Klavyedeki boşluk tuşu gibisiniz. Çok yer kaplıyorsunuz deyip de sizi kapı önüne koymaya çalışanlara, kırdığınız kalplerin sahiplerine iyi bakın, çünkü bütün yollar Roma’ya değil özellikle seçimlerde bu kalplere çıkar demeyi ihmal etmeyiniz.

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Sn. Tufan Erhürman, yaptığınız açıklamada, Başbakan ve siyasetçi olarak kendimden de memnun değilim. Basınımızdan da memnun değilim, medyadan da memnun değilim. Benim yönetimim altında olan BRT’den de memnun değilim, ama bunları söylemek şikâyet etmek değildir. İyiyi yapmanın mesajını vermek için kullandığım bir araçtır diyorsunuz. Sn. Erhürman, yolsuzlukların üzerine gideceğiz diyen ama gitmeyen, siyasilerin ham hum şorolopuna neşter atacağız deyip de seyreden, asgari ücretliye 190 TL, vekillere 900 TL veren ve en önemlisi birçok yol varken, iş sahası son derece az bir bölgedeki insanların ekmeklerini ellerinden almaya çalışan siyasilerden halk olarak bizde memnun değiliz. Bunu eleştiri olarak değil, daha doğru işler yapılması için kullandığım bir araçtır. Sn. Başbakan, hacı amca seçim öncesi verdikleri umudu geri alanlar, yapacakları ile alacakları ahı da o zaman güle güle kullansınlar diyor.

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Sn. Ahmet Sennaroğlu, adaylığın bakıyorum çok kişiyi korkuttu. Korkunun ecele faydası olmadığını bilmeyen, yetenek ve güç yoksunu bazı vekiller rotasını şaşıran gemi gibi ‘Mercan Kayalıklarına’ doğru gittiğinin bile farkında değil. Bu iş çiçekçi dükkanında, spor malzemesi sattık diyerek cukkayı doldurmaya benzemez. Sn. Sennaroğlu, Maraton uzun soluklu bir yarıştır. Bu yarışa ‘Petek Pastanelerinde’ organize işler yaparak hazırlanılmaz. Organize işler ile senin yoluna ‘Androş’ (Takoz) koymaya çalışanlar, bumerangın dönüp kafalarına çarpacağından bile habersizdirler.Başkan, organize işlere boş ver. Her insan kendine yakışanı yapar. Çünkü kalite asla tesadüf değildir. Çünkü öyle insanlar vardır ki, inan lağıma düşseler, lağımı kirletirler.

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Sn. Biray Hamzaoğlu, Yenierenköy Belediyesi çalışanlarının işten durdurulacağı yönünde Başbakanın açıklamasından sonra düzenlenen eylemde, belediye çalışanlarının sizin ile tartıştıktan sonra üzerinize yürüdüğü söyleniyor. Yaşanan tartışma sonrasında polisin araya girdiği de öne sürülüyor. Sn. Hamzaoğlu birileri yapar diğer belasını çeker. Karpaz halkının sürekli arasında olan senin bile sanırım yaşadığın tartışma sonrasında hayallerin alt üst oldu değil mi? Ancak bölge halkına yapılan yanlış sonrasında yalnızlığa sende alışacaksın. Unutma, kefen siyaset kefeni bile olsa tek kişiliktir.

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Sn. Ahmet Benli ne hikmetse başarılı olanların başarılarını çekemiyorlar. Ve sürekli olarak nasırlarına basmayı tercih ediyorlar. Araba düz yolda rölantide giderken beşinci vitesten birinci vitese inme son günlerin modası oldu. Gönyeli Belediyesi yolunda giderken, ona destek verecek olanların, köstek olması sonrasında galiba senin teller bir birine değdi ve kafanın tası atarak bu işten vazgeçebilirim dedin. Sn. Benli, sen, Osman Işısal, Yüksel Çelebi gibi başarılı başkanlar adaylıktan çekilirse, CTP tomofilinin aksona gardası kopar. Makine su kaynatır ve makine mangos eder. Tekerlek rulemaları da aşınacağı için tomofil yampuri yampuri gider. Başkan tarlan varsa içinde ol. Teknen varsa kıçında ol. İşin varsa başında ol. Eşin varsa yanında ol. Seçimde yürü de korkma diyen dostun varsa aman dikkatli ol.

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Sn. Erdoğan Sorakın,CTP Genel Sekreteri olarak sanırım Belediye Başkanlığı seçimi en çok senin başını ağrıtıyor. Adaylar arasında yaşanan tartışmalar sonrasında çalınan ilk kapı seninki oluyor. Başbakan yaptığı açıklamada, falan belediye çalışanları işten durdurulacak derken sinir ve öfkenin adresi CTP olurken sorun çözücü anahtar olmak yine size düşüyor. Sn. Sorakın, bir partiyi sevmek, üyeleri ve sempatizanları ile dost olmak gül gibi olmak demektir. Yaprağı ile dikeni ile.

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Sn. Mustafa Yalınkaya, zor günler yaşamak senin kaderindir. BES Asbaşkanı olduğun zaman Lefkoşa Türk Belediyesinde yaşadığın zorluk, zorluktan öte birşeydi. Şimdilerde BES Başkanı oldun ancak bukez karşına Yenierenköy Belediyesindeki işten durdurma sorunu çıktı. Sevgili Mustafa sana ne diyeceğimi bilemiyorum. Güneşi seviyorum diyorsun, güneş çıkınca verdiği sıcaklıktan gölgeye kaçıyorsun. Tamam güneş bunaltıyor yağmur severim diyorsun. Bukez sicim gibi başlayan yağmurdan rahatsız olup şemsiyeyi açmak zorunda kalıyorsun. Ben siyasileri severim diyorsun, onların yaptıklarından dolayı Karpaz yollarına düşüyorsun. Başkan bu sevgi işi galiba sana fazla geliyor.

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Sn. Şener Elcil, Sendikal Platform adına yaptığınız konuşmada, Kıbrıs’ta medyanın gücünün önemine vurgu yaparak, bu gücün barış için kullanılması gerektiğine dikkat çektiniz. Yalnız orantısız gücün güç olmadığını söylemek isterim. Çünkü çözüm yolunda kullanılacak olan bu güç, çözüm denilince kızan. Bizim parti programımızda böyle bir şey yok. Her parti bir tarafa çeker. Bizi çözüm hükümeti olarak gören halk bizi böyle görmesin. Çözüm, mözüm yok diyerek kızan bir Başbakanın, hükümetinin duvarından döner. Hocam, çözüm yolunda eskiden mangalda kül bırakmadıkları için baş tacı yaptıklarımızın, bugün gemileri yakıp gittiklerini görüyoruz. Ancak, gemileri yakıp gidenlerin, hepsinin yüzerek geri geldiklerini de çok gördük.

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Sn. Kemal Atakan, KTC Balıkçılar Birliği Başkanı olarak yaptığınız açıklamada, balıkçılıkta denetim noktasında yaşanan zafiyetler nedeni ile kaçak balıkçılığın önüne geçilemediğini ve sektörün de bundan büyük darbe aldığını kaydettiniz. Gelmiş geçmiş hükümetlerin sırf adamlarıdır diye bir kalbur samanı, iki eşeğe taksim edemeyen torpilli adamlar, işin başına getirilirse, Ada ülkesinde kutu balığına talim etmekten öteye gidemeyiz. Sn. Atakan, bu siyasiler bugüne kadar sadece hep gülüşümüzü gördü. Ancak halk olarak, öfkemizin bir gün onlara çok ağır geleceğini bir türlü göremedi.

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Sn. Hasan Sertoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi başkan adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. K.Kaymaklı Başkanlığı ve KTFF Başkanlığından sonra Amiral Gemisinin Başkanı olmak sanırım insana ayrı bir keyif katar. LTB’nin başkan adayı olarak katıldığın geçen seçimde, spor ambargosunun yarattığı olumsuzlukları gidermek ve gençlerin ayağındaki prangayı çıkartmak istemenin yanısıra sporseverlerin gözündeki pası uluslararası müsabakalarda silmek için yaptığın girişimin faturası, fanatikler tarafından sana pahalı ödetilmişti. Sn. Sertoğlu, olgun insan güzel söz söyleyen değil söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyendir. Sanırım yaptıkların yapacaklarının teminatıdır.

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Sn. Ebru Gündeş, KKTC’de gerçekleştirdiğiniz sahne çalışmaları nedeni ile elde ettiğiniz gelir sonrasında KKTC'de sanatçılar bazında vergi rekortmenliğinde birinci sırayı aldığınızı öğrendik. Neredeyse her hafta Girne'de sahneye çıkmanın getirisi karşılığında 2017 yılında 2 milyon 10 bin TL'lik kazanç beyanında bulunduğunuz açıklandı. Bu rakamın karşılığı olarak KKTC’nin Maliye Bakanlığına 414 bin 500 TL vergi verdiğiniz açıklandı. Hatta sizin de büyük bir sanatçı olduğunuz görmezden gelinerek, Mega Star olarak nitelendirilen Tarkan’ı bile sollayarak üçüncü sıraya ittiğiniz belirtildi. Sn. Gündeş, Kalp bir bahçe gibidir. Onda mutlaka bir şeyler biter. Siz o kadar güzel şeyler ektiniz ki içinde çok güzel şeyler bitiyor.

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Sn. Umut Öksüzoğlu, El-Sen başkanı olarak yaptığın açıklamada, Türkiye’den kablo ile gelecek olan elektrikle ucuz ceryan temin edileceği yönünde algı oluşturulmaya çalışıldığını ve 25 krş. Gibi bir rakamın telaffuz edildiğini belirttin. Halbuki şartların ve maliyetin göz önüne alınması halinde bunun böyle olmadığını dile getirdin. Sevgili Umut, bu mavro beytambal kalsın ceryan, bizleri tepe tepe bize bir haller oldu. Faturasına bakarken gözlerimiz kamaşıyor. Ellediğimizi fena teperek felç ediyor. Elimizi cebimize atamıyoruz. Kablo ile getirilirse sanırım suda olduğu gibi kıynıksız kazıktan koltuğa bile oturamayacağız.

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