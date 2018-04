Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, uzun bir aranın ardından 16 Nisan’da bir araya geliyormuşunuz. Anastasiadis,ile en son haziran ayında, İsviçre’nin Crans Montana kasabasında gerçekleşen ve başarısızlıkla sonuçlanan Uluslararası Kıbrıs Konferansı’nda bir araya gelmiştiniz. Ondan sonra sizin artık bu iş bitti. Herkes yoluna şeklinde sözlerinizi sıklıkla duymaya başladık. Sn. Akıncı ben bir zamanlar Sn. Talat için televizyonda siz konuşurken yüzünüzü kapatır ve çocuklara kim konuşur diye sorardım. Onlarda Denktaş derlerdi. Şimdi ayni oyunu yine oynuyoruz ve siz konuşurken yüzünüzü kapattıktan sonra kim konuşur diye soruyorum. Onlar da Denktaş diyorlar. Ne dersiniz?

Sn. Cemal Özyiğit, eğitimi okul öncesinden üniversiteye kadar yeniden yapılandıracağınızı vurguladınız. Eğitime daha fazla katkı konulması, sınırlı olan kaynakların arttırılıp, geliştirilmesi noktasında herkese görev düştüğünü, bu bağlamda ülkenin önemli kurum ve kuruluşlarıyla bir takım görüşmeler gerçekleştirdiğinizi belirttiniz.Sn. Özyiğit, okulları gezip, eski hatıraları yad edip, ağlarken nostaljimodundan çıkıp, nihayet gerçek dünyaya dönmenize sevindik. Asım İdris ilacı sanırım, dürtüp uyandırma açısından iyi geldi. Halis amca, hoca yürüdüğü yolda kimseyi beklemesin. İşi düşerse, onlar ona yetişir diyor

Sn. Kudret Özersay, sosyal medyada yaptığınız açıklamada isminizin kullanılarak dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığını dile getirdiniz. İstanbul'dan bir şahısın, Kıbrıs'taki bir kuyumcuyu arayarak, ben Kudret Özersay, bugün hafta sonu olduğundan para aktaramadık, İstanbul’da ihtiyaçlı bir vatandaşımız için bin Euro nakit paraya ihtiyaç var. Lütfen miktarı şu IBAN numaralı hesaba, vatandaşımız için havale edin dediğini belirttiniz. Sn. Özersay, Çiftlik Bank’ın basında sıklıkla yer aldığı bu günlerde, bu tür istemlerle, Çiftlik Bank’ın koyunları arasına katılmak, olmadı ‘Öküz’ olup satın alınmak isteyenler varsa kim ne diyebilir ki? Ben bu Çiftlik Bank üretimlerinin, işlerine geldiği gibi şekillendirdikleri vicdanlarına tüküreyim.

Sn. İlker Edip, 4. Mesarya Tiyatro etkinliği düzenlemeniz gerçekten güzel. Ancak etkinliği tanıtırken, kağıt içerisinden bildiriyi okurken sparları (Buji) yağlanmış araba gibi teklemeniz, sonrasında da kendisini istemeye gelen erkek ailesinden utanıp da başını sürekli sokulu tutan kız gibi başınızı masadan kaldırmamanız dikkat çekti. Habibe Teyze, bence bu okuma teklemesini gidermek için İlker Başkan bol bol kitap okumalı dedi. Başkan, sen bu tekleme ile değil Eros’un oku ile vatandaşın kalbini çalarak oyunu almak, Zeus’un şimşeği girse, sen o Pandoranın kutusundan çıkamaz ve orada kala kalırsın.

Sn. Eriş Çoban Mağusa İlçe Başkanı Güneş Güneşoğlu, size yazdığı UBP anketli görevden alma yazısında, Parti MYK 28.3.2018 tarihli yazısına, Parti Yetkili Kurullarının kararlarına rağmen muhalif tavır sergilediğiniz için Parti Tüzüğünün 52. Maddesi uyarınca, örgüt başkanı görevinizden alındığınızı belirtiyor. Türkçeden Türkçeye tercüme edersek, sen bağımsız da olsan seçime katılmayacaksın. Şuanki belediye başkanımıza ayak bağı olmayacaksın. Sen demokrasi, memokrasi gibi kavranları boş ver çünkü senin aday olma gibi bir lüksün olamaz deniyor. Sn. Çoban, Ne trip atarlarsa atsınlar, yine son noktayı sen koyacaksın. Ve biliyorsun nokta küçüktür ama cümleyi bitirir.

Yeni Kıbrıs Partisi’nin (YKP) yetkilileri, yaptığınız açıklamada, Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de belediye meclis üyesi adayı belirlemek için ileri çalışma yapacağınızı bildirdiniz.Partinin diğer bölgelerdeki tavrınınsa henüz netleşmediğini kaydettiniz. Da, hangi dağda birceğez kurt öldü de seçime katılma kararı aldığınızı bizim Habibe teyze bile merak etti. Beyler, Dikeni var diye güle küsmek doğru olmazdı. Sizin küskünlüğünüz nedeniyle, bizler gülü sevmemize ve onu avuçlama isteğimize karşın, bugüne kadar hep kaktüsü avuçlamak durumunda kaldık.

Sn. Ayşegül Baybars, Doğancı’ya giderek, aralarında tartışma olan arazi sahiplerinin fiili kullanımları ile harita ölçümleri arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesine yönelik toplantı gerçekleştirdiğinizi öğrendik. Bölge insanı ile ihtilafların çözülebileceği kriterler konusunda uzlaşıldığı da söyleniyor..Sn. Baybars, kaplumbağa hızında ilerliyor. Bu iş ağır geldi diyenler olabilir. Kişinin aynasıdır iş lafa bakılmaz derim. Bırakın isteyen istediği gibi arkanızdan ahkam kessin. Bilin ki, Martı ‘Moku’ le deniz kirlenmez.

Sn. Şaban Enre, sparkı yağlanan araba gibi tekleye tekleye giden ekonomide sizin araba nasıl gidiyor diye sorsam herhalde ayıp etmiş olmam değil mi ? Sanırım o da pek iyi gitmiyor ki, Auidi ve VolksWagen satarken, birçok ihaleye girmek durumunda kalıyorsunuz diyor bizim Minik Kuşlar. Hatçe Teyze,Auidi ve VolksWagen satarken birden önüne çıkan her ihaleye maydanoz olması da bundandır diyor. Haaaa Şahap Bey amca da Şaban bey, yakında açık pazarda satmalar için molehiya, bullez ve golokas ihalesi de açılacakmış. Bu ihalelerden sonra patates ve turp ihalesi vardır. Bakarsınız o ihalelere de girer diyor. Bakın bazı kişiler vardır insanın kalbini ısıtır, kanını sulandırır. Ancak bazı kişilerde vardır ki maydanoz olunca insanın beynini sulandırır.

Sn. Filiz Besim, bir yıl önce yanan Devlet Laboratuvarının yeniden sağlıklı bir şekilde hizmet vermesi için, BRTK’nın arkasında yer alan ve Türk Ajansı Kıbrıs için inşasına başlanan binanın, Sağlık Bakanlığı’na devredildiğini belirtiniz ve binanın laboratuvar olarak tamamlanacağını açıkladınız. Sn. Bakan, kadının fendi demeyeceğim ama demir yumruğu daha çok erkeklerden kurulu Meclisi mi yoksa hükümeti mi yendi de bugüne kadar kotarılamayan laboratuvar işini bitirdi diye düşünmeden edemedim. Filiz hanım, büyük insanların gayeleri, diğerlerinin hevesleri vardır. Mühim olan insanların gayelerini gerçekleştirmesidir, çünkü hevesler çabuk biter.

Sn. Abdülkadir Kösedağ, Kıbrıs’a Büyükelçi olarak atanması gündeme gelen Ertan Tosun’un, buralara elçi olarak atanmasının seni kızdırdığını gördüm. Sosyal Medyada yaptığın açıklamada, artık tayip beye güvenim kalmadı. Bu adam görevden alındı. Yapmadığı pislik kalmadı. Elçi olarak gönderirse hani Tayip bey, Fetocuları inine İneceğiz diyordu ya. Fetocular. Tayip beyin inine inmişlerse haberi Yok diyorsun. Abdülkadir gardaş, oyun bitti perde kapandı gerçek hayata hoş geldin. Gemileri yakıp gidenlerin, hepsinin yüzerek geri geldiklerini çok gördük. Senin ve senin gibi menfaat gözetmeden çıkarsız sevgileri, bazılarının menaat terazilerini bozar.

Sn. Fırat Ataser bağımsız olarak çıktığınız belediye başkanlığı seçiminde sizin arabaya yardımcı vites ve turbo takıldığını öğrendik. UBP’nin turbo görevini yapacağı, muhtemelen yardımcı vites de bazı YDP ve DP’lilerden de gelebilir. Sn. Ataser, kazanma ibresi şimdilik sizi işaret ediyor. Ancak, bizler ne kadar plan yaparsak yapalım, kaderin de mutlaka sürpriz olabilecek bir planı vardır.

Sn. Mustafa Aktuğ,Lapta'dan bağımsız belediye başkan adayı olarak seçime katılacağınızı açıkladınız.Bu konu ile ilgili olarak da 4 Nisan 2018 Çarşamba günü , saat 12:00’de Lapta LapidaHotel’debir basın toplantısı düzenleyeceğinizi ve projelerinizi açıklayacağınızı belirttiniz. Sn. Aktuğ, öncelikle adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Yalnız unutmayınız, Lapta, Beşparmakların eteklerinde kurulan bir yerleşim alanımızdır. Yolları hep yokuştur. Bu yolları iyi incelemeden tırmanmaya başlarsanız, makine su kaynatabilir. Sn. Aktuğ, unutmayın, rakibiniz Fuat Namsoy’un 20 yıllık kendisi ile gelen bir karizması vardır. Ve siz ne kadar açık ve net konuşursanız konuşun, karşınızdaki sizin ile ilgili ön yargı mekanizmasını kullanırsa, sizi birilerinin anlaması mümkün değil.

Günün Fıkrası:

Arabic technology

Amerikalı'lar yeni bir uçak geliştiriler ve bu uçağı denemek için Arabistan'a götürürler.

Bir Arap pilotunu uçağa bindirirler ve uçak havalanır.

Arap pilot uçağı kullanırken dört motordan biri patlar.

Göstergelerde "Don't panic. This is American technology" yazısı görülür.

Pilot rahatlar. Daha sonra bir motor daha patlar ve göstergelerde yine aynı yazı görülür.

Pilot da uçmaya devam eder. Ne var ki az sonra iki motor birden patlar.

Hiç motor kalmayınca Arap pilot panikler.

Tam bu esnada göstergelerde yine aynı yazı görülür ve uçak

kendi kendini yumuşak bir şekilde indirir.

Araplar pilottan bu olayı öğrenince şaşırırlar ve kendileri de böyle bir uçak yapmaya karar verirler.

Pilot biner uçağa, başlar uçmaya. Bir iki dakika sonra bir motor patlar. Göstergelerde "Don't panic. This is Arabic technology" yazısı görülür.

Az sonra ikinci motor da patlar ve aynı yazı gözükünce Amerikalı pilot: "Ulan bizim uçağın aynısını taklit etmişler." der.

Derken iki motor birden patlayınca uçağın kendi kendini yere indireceğini düşünen pilot göstergelerde şu yazıyı görür:

"Don't panic. This is Arabic technology. Please repeat after me. Eşhe dü enla ilahe illallah...."

Günün Sözü:

Hayatta herşey olabilirsin,

Fakat mühim olan

Hayatın içinde

‘İnsan’

Olabilmektir.