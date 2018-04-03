Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Andros Kiprianu, AKEL Genel Sekreteri olarak yaptığınız açıklamada, Kıbrıs sorunundaki durağanlıkla ilgili “SOS verdiği” ve Kıbrıs Türk toplumuyla uzlaşı sağlanmazsa, Kıbrıs Türk toplumunda meydana gelecek gelişmelerin, 2 ya da 3 yıl içinde kalıcı bölünmeye yol açabileceğini iddia ettiniz. Ayrıca Anastasiadis’in, Erdoğan’ın “kabul edilemez” olduğunu ve Erdoğan ile uzlaşı çerçevesinin bulunmadığını söylemesinin yeterli olmadığını söylerken kendisinin de yeterli olmadığını ve suçun onda da olduğunu kabul etmesi gerektiğini belirttiniz. Sn. Kiprianu, önceleri Kıbrıslı Türklere de sempatik gelen Anastasiadis’in maskesi ve şapkası düştü. Kısacası hem keli hemde yüzündeki çirkinlik ortaya çıktı. Bakın mayınlar da sessiz ve sakindir. Taa ki, üzerine basana kadar.

**

Sn. Taner Yolcu bir ilke imza atarak, kullanıma hazır duvar paneli üretip “DUVARPANEL” markasına tüm testleri geçtikten sonra patent almayı başardığınızı öğrendik. Ayrıca Kıbrıs’ta 1958 yılından beri ilk defa bir yapı elemanına PATENT aldığının söylenmesi de sanırım ayrı bir gurur kaynağı oldu. Sn. Yolcu, beceri, yetenek ve eğitim sadece okumak değildir. Okudukları üzerinde düşünebilmek ve yapabilme yeteneğidir. Bilmem anlatabildim mi?

**

Sn. Perol Mavili Yenierenköy Belediye çalışanlarının işten durdurulmaması için eyleme katılanlar arasında sizi de gördük. Evine ekmek, çocuklarının daha iyi eğitim alması için maaşa gereksinme duyan çalışanlar bırak 7 ay maaş alamamayı işten durdurulma tehlikesi ile de karşı karşıya kaldı. Çalışanların haklarının korunması, çalışanların işten atılmaması izlenecek en iyi yoldur. Sn. Mavili Karpaz insanının yüreği merttir. Gönlü bir siperdir. Kimler geldi kimler geçti. Sizin gönlünüzde bir çiçek olana siz buket oldunuz. Olmayanın hiçbiri desize dert olmadı..

**

Sn. AyseÖztabay, sosyal medyada yaptığın paylaşımda, mutlu yarınlar babacığım. Bütün babalar gibi evlatlarına ve memleketine verdiğin emeklerin ellerinden öperim. Bizleri her zaman sahiplenen ve kollayan gölgende mutlu bir hayat paylaşma dileğiyle sağlıklı bir ömür umut ediyorum. Akşama gelirken pastayla gelecem evdekiler garışmasın diyorsun. Sevgili Ayşe böyle bir babaya sahip olduğun için ne kadar gururlansan yeridir. Ancak birtek şeyi babandan almadın. Baban bonkör sen kusura bakma cimrisin. Habibe Teyze, Ayşe hani Taner ile benim pastam. Yoksa onu da mı yedin hanım kızım diye soruyor. O zaman hadde ver cevabını. Bak Ayşe pasta gelmezse, öfkeyle kalkarım. Sorun değil ama zararla oturmam. Hışmımdan sakın. Hesabını sen yap. Gelir o pastayı alırım bilmiş ol.

**

Sn. Önder Gazi, evinizde bir kaza geçirdiğinizi ve hastanelik olduğunuzu öğrendik. Öncelikle eski bir dostun ve arkadaşın olarak geçmiş olsun dileklerimizi lütfen kabul buyurun. Yıllarca bir yargıç olarak kılı kırk yararak verdiğin kararlarda Adalet ablanın terazisi hiç şaşmadı. Kefeler hep haklının yanında eşit durdur. Sn. Gazi bu ülkeye lazımsın. KKTC insanının gönlünde bir çiçek olma yerine hep buket oldun. Tez ayağa kalk ve aramıza katıl.

**

Sn. IlkşenVaroğlu Atik yeni görevinizde başarılar dilerim.Seni uzaktan da olsa tanıyan ve eğitime verdiğin katkı ile insanların her zaman gurur duyan birisi olduğunu bilenlerdenim. Sana güvenenlerin güvenini boşa çıkarmayacağından adım gibi eminim. Zaten Esat Varoğlu’nun kızından kesinlikle bunun dışında bir şey beklenmez. Malum gen meselesi. Hocanım, kimisi zirveye ‘Kartal ‘ gibi süzülerek, kimisi de yılan gibi sürünerek çıkar. Babandan aldığın görgü ve yetişme tarzın nedeniyle senin zirveye hep süzülerek çıktığını bilenlerdeniz. Birkez daha hayırlı olsun

**

Sn. Ahmet Varış, Tıp-İş Başkanı olarak 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle yaptığınız açıklamada, kanserden ölümlerin, dünyada ölüm sebepleri arasında ikinci sırada yer aldığını ve 2015 verilerine göre 8.8 milyon insanın kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini belirttiniz. Net istatistik bilgi yok derken, Onkoloji hastanesi, hekim, personel, teçhizat ve ilaç eksikleri giderilip çağın gereklerine uygun hale getirilmeli dediniz. Bir başka deyişle, ilaç, teçhizat, hekim ve personel eksik demeye getirdiniz. Sn. Varış, kanser ve diğer hastalıkların kol gezdiği ülkemizde ‘Andilla’ koyarak bakanbazıları uzaktan mı insandır yoksa insanlığa mı çok uzaktır anlamak gerçekten zordur.

**

Sn. Cemre Günsel, yaptığınız açıklamada hükümet olmak demek, hatta siyasette aktif bir rol üstlenmek demek en başta cesaret sahibi olmak demektir. Dolayısı ile cesaret edememe gibi bir durumun söz konusu olamaması gerektiği düşüncesindeyim. Eğer bunun adını devrim koyacaksak, bu devrimin zamanı çoktan gelmiştir derim dediniz. Ve çokta güzel söylediniz. Ancak 32 yaşındaki KKTC’yi dinamik bir genç yapacaklarına prematüre bebek konumunda bırakanlar, dikkat denince, Venedik zamanından kalma dikili taş altında tırnak kontrolü yapmak için birerli kolda hizaya gelenlerin, devrimi nasıl yapacaklarını da lütfen söylermisiniz? Cemre abim, Yeteneksiz olmak problem değildir, ama emir eri olmak problemin ta kendisidir.

**

Sn. Zorlu Töre, dün sabah rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığınızı, öğrendik. Öncelikle geçmiş olsun. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığınız ve durumunuzun kaygı verici olmadığını Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı’dan öğrendik. Rahatsızlığınızın güneş çarpmasından mütevellit olduğu açıklandı. Sn. Töre, sana güneşe dikkat et. Adamı öyle bir çarpar ki feleği şaşar demiştik.

**

Sn. Hasan Barbaros, senin Luricina, kaçakçıların diyarı oldu. Sigara kaçakçılığımı istersin. Yoksa et ve hayvan kaçakçılığı mı ararsın. Hepsi oradaki menüde var. Adamlar işi o kadar ilerlettiler ki, kaçak sigaralar için antrepo bile tutmuşlar. Hadde hükümet uyku modundadır. Polis boş ver gitsin eğilde gülle geçsin diyor. Ancak belediye olarak sizler bu tekere neden bir çomak sokmuyorsunuz diye sorsam. Sn. Barbaros 300 kişilik nüfusluk bir yer Teksas’ın vilayeti oldu. Başkan bu Luricina ne bir derya nede bir gemi. Bu iş böyle giderse bu seçimlerde sanırım çok öperler seni.

**

Sn. Şener Elcil, Rum Eğitim Bakanı’nın faşist neo-nazi Elam Partisi’ni ziyarete etmesi sonrasında yaptığınız açıklamada, Milliyetçilik ve ırkçılık Kıbrıs’ta kan, gözyaşı, göçler, ayrılıkçılığın ve çekilen acıların temel nedenidir. Irkçılığın ve faşizmin milliyeti yoktur. Bu söylemler bazı politikacıları öne çıkarıp oy avcılığı yapmalarına yardım etse de topluma verdiği zararın en güzel örneği Kıbrıs’tır. İki toplumu bölmek ve ülkenin içinde bulunduğu bölünmüşlüğü yaratmak için eğitimi kullandıkları açık bir gerçekliktir dediniz. Hocam domuzun kuyruğunu 40 gün mengeneye koymuşlar. Çıkarınca yine eski şeklini almış. Hocam bu tipler kar tanelerini bile örnek almadılar. Kar taneleri yol alırken bir birine zarar vermeden yol almasını ne güzel beceriyorlar değil mi?

Günün Fıkrası:

Eksoz deliğinden yaptı

Jinekolog’un biri doktorluğu bırakıp araba tamircisi

Olmaya karar Ustalık Belgesi alması için sınava girer ve

Sınavdan 100 üstünden 150 alıp geçer. Bunun üzerine soruşturma

Açılır ve müfettişler sınavı yapan hocayı sorguya çekerler.

Bu iş nasıl oldu diye de sorarlar.

Hoca, ‘Valla yapı değiştir dedim değiştirdi. Filtreyi değiştir

Dedim değiştirdi. Bujileri temizle dedim temizledi.

Müfettiş, ‘ iyi de neden 100 üzerinden 150?’

Hoca, Bunların hepsini arabanın eksoz deliğinden yaptı da ondan’

Günün Sözü:

Çakal gibi dostum olacağına

Aslan gibi düşmanım olsun.

Hiç olmazsa dostum gibi sırtımdan

Değil delikanlı gibi anlımdan vurursun