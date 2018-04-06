Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Bakanlar Kurulu üyeleri, Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat Harçları ile Sürüş Ehliyetleri İçin Ödenecek Harçların Yeniden Belirlenmesi (Değişiklik) Tüzüğü”nde bazı değişiklikler yaptığınızı gözlemledik. Tüzükte yer alan sürüş ehliyetlerine ödenecek harçlar bölümünde 5 yıllık ehliyet için istenen 454,50 TL’lik harç miktarının 554.50 TL’ye yükseltildiğini açıkladınız. Vallahi bu kadarcık zam için sizin toplanmanıza değmezdi. Hazır eliniz değmişken bunu iki misli yapsaydınız. Günün sonunda sizin 900’lüklere karınca kararınca bir 300-400 daha ilaveye zemin olurdu. Bundan sonra kıynıksız zam kazığı yerine lütfen kıynıklı olanı seçiniz. Rahmetli babam hep üç çeşit insan vardır: Olmazsa olmazlar, olmasa da olurlar ve olmaması gerekenler derdi. Siz hangi sınıfa girdiğinizi lütfen kendiniz belirleyin.

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Sn. Asım Vehbi, rahmetli babanızın başkanlık Çetinkaya’nın başına geçtikten sonra bir gönülde iki yar olmaz düşüncesi ile GAÜ’ye biraz mesafeli davranmaya başladığınızı düşündük. Ancak sizin nefesinizin olmadığı yerde pek hareket olmaması nedeni ile zirveye süzülerek çıkma yerine sürünerek çıkmaya başlayan GAÜ’ye tekrar kanca atarak hareketlendirdiğinizi gözlemledik. Sn. Vehbi, her güçsüzün güçlü, her güçlünün de bir güçsüz yanı vardır. GAÜ’nün en güçlü yanı sensin.

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Sn. Enver Karakaya, Turcell Teknoloji Zirvesine katılan heyet içerisinde yıldız gibi parladığın söyleniyor. Hoş sohbetlerin, cana yakınlığın ile gönülleri fethettiğin dile getiriliyor. Habibe Teyze insanların gerçek kişiliğini öğrenmek istersen onlar ile seyahat et nasıl biri olduğunu anlarsın derdi. Bu seyahatte tek bir hatan MTG’yeYenicami karşısında aldığı galibiyet sonrasında yaptığın tezahürattı. Kafilede bulunan Yenicamisempatizanı birisini çok kızdırdığın söyleniyor. Sevgili Enver, kızlar beyaz ‘Yatlı’ prenslerini beklerken, full çeken bataryan ile girdiğin kalplerin kapsama alanında dolaşman nedeniyle bir başka seyahate dostların senin ile seyahate çıkmanı bekliyor.

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Sn. Alihan Pehlivan, TAK Yönetim Kuruluna, Anamuhalefet partisi UBP’nin temsilcisi olarak girmişsin. Dursun Oğuz’un önerisi ile TAK Yönetim Kurulunda üsteleneceğin görevi başarı ile yapacağın kesindir. Saray Önü Gazetecisi Alihan, Haşim amca, bir insanın gerçek zenginliği, ona bu dünyada gösterilen ilgi ve sevgidir. Demekki, hem muhalefet hemde iktidar bireyleri tarafından seviliyorsun be Alihan.

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Sn. Mustafa Kendir, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü’ne atandığınızı gördük. Hayırlı ve uğurlu olsun. Dışişleri hem zor hemde çok kolay bir bakanlıktır. Anastasiadis’in zaman zaman saçmalıklarına aldırmazsan ense büyütür yok arkadaş ben dayanamam deyip çalakalem cevap verme gibi uğraş içerisine girerseniz sinir küpü olursunuz. Unutmayın, Eğitim sadece okumak değildir. Okudukları üzerinde düşünebilmek yeteneğidir.

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Sn. Gürcan Erdoğan ödeme yetkisi olan asgari ücretin 10 ve 20 katını aşan ödemeleri bölerek yaptığın öne sürülürken Genel müdürün yetkisini aşan birçok ödemeyi bu şekilde gerçekleştirdiğin öne sürülüyor. İddialara karşın, kendi yetkilerin içerisinde ödeme yaptığını, faturaları bölme gibi bir işleme girmediğini savundun. Da bizim Şukufe teyze, aaaovlucuğum, bir milyonluk işi bine bölerek yetkin dahilinde sana verilen faturaları ödersin ve milyonu böylece tamamlarsın. Böylelikle senin anlında akıllı bizimkisinde de enayi mi yazar sanırsın diyor.Şekibe Halayık ise sakın bir kızın ‘Aşkım’ lafına kanmayın. Onlar oyuncak ayıya bile o lafı söylüyor. Ve bir sakın bir üst düzey bürokratın da ben harama el uzatmam demesine aldırmayın, devenin bir tarafı kaldı mı ona bakın derdi. Ne demek istediğini anlamadım. Siz anladınız mı?

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Sn. Hüseyin İnce, Kıb-Tek’te makam şoförlüğü yaparken almış olduğunuz ek mesailer gündemde bomba etkisi yarattı. Yaptığın açıklamada “Medyada yargısız infaz yapılıyor. Aldığım fazla mesai toplam 66 bin 500 lira, aylık ortalama 2770 liradır derken, bunun gölgesini bile göremeyenleri nedense sende göremiyorsun. Müdür ile arıza diyerek gittiğin yerlerde sakın birileri için seçim yatırımı yapmış olmayasın? Sevgili İnce, belki soyadın incedir ama aldığın para ve yarattığın etki çok ‘Kalın’ oldu be abim.

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Sn. Seda Giray Erçiner Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü görevinden 2 Nisan itibarıyla üçlü kararnameyle görevinizden alındığınızı gördük. Vallahi siyasetin şanından bir tanesi olan görevden almadan sizde nasibinizi aldınız. Dağarcığı bilgi ile dolu olanlar hükümet değişikliğinde kapı önüne konurken, dağarcıkları boş olup da yahu onlarda bilgi ile doldururlar denilenlerde kapıdan içeri alınıyorlar. Sn. Erçiner, bütün erkekler aynı değildir paşam, Kimileri dansa kaldırır, kimileri namaza diyenlere, bütün siyasilerde ayni değildir muhterem. Kimileri benden değil dediklerini OUT, bizdendir dediklerini de IN yaparlar derim.

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Sn. Raziye Kocaismail kanser hastalarına verdiğin destek ile gönüllerde taht kurmaya devam ediyorsun. Son olarak geri dönüşüm projesine destek istemeniz ve “Yırtık, lekeli giysileri çöpe atmayın, bize gelsin paraya dönüşsün. Sadece eski değil, çöpe gidecek olanı bile kabul ediyoruz” açıklaman birçok vatandaşı harekete geçirecek diye düşünenlerdenim. Vallahi Millatan önce ve Milattan sonra değil Raziye Kocaismail’den önce ve Raziye Kocaismail’den sonra diye kanser literatürüne girmesi gerekir. Raziye hanım, Olgun insan güzel söz söyleyen değil söylediğini yapan ve yapabileceklerini gösterendir. Ve o insanların yalnız alınlarından değil ellerinden de öpmek gerekir.

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Sn. Salih-Canan Öztoprak, çok değerli varlığınız, oğlunuz Çetin Öztoprağın ölümünü büyük üzüntü içerisinde öğrendik. Karıncaya bile zararı olmayan değerli oğlunuzun acına katlanmanın zor olduğunu ve evlat acısının diğer acılara benzemediğini de biliyoruz. Ancak zaman herşeyin ilacıdır. Acınızı paylaşır, sizlere Tanrıdan sabırlar, rahmetliye de Allah’tan rahmet diliyoruz.

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Sn. Deniz Osman Cin, Sokak Hayvanları Günü'nde, Altın Patiler Derneği Başkanıolarak yaptığınız açıklamada sokak hayvanları için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söylediniz. Ayrıca sorumluluğun devlet ve belediyeler yanı sıra tüm halka düştüğünü belirterek, herkesin sokaktaki hayvanların bakımı, beslenmesi kısırlaştırılması, gerekli aşılarının yaptırılması için harekete geçmesi gerektiğini belirttiniz. Vallahi bu açıklamanın altına imza ve mührümü atarım. Hatice abla bu dünya yalnız insanların değil, diğer canlılarındır da diyor. İnsanoğlunun onlara zarar vermemesi gerekirken imkanlarında da yararlandırması gerekir diye de ilave ediyor. Sn. Cin, koltuklarda oturup da ahkam keserken kılını kımıldatmayanlara aslında hak ettiği gibi davranacaksın. Da, davranalım dediğimiz anda olmuyor işte bizde Allah korkusu var.

Günün Sözü:

Yaşlanarak değil,

Yaşanarak tecrübe kazanılır.

Zaman insanları değil

Armutları olgunlaştırır.

Günün Fıkrası:

Ananııııı!..

Bir tatbikat sırasında paraşütçü komandolar uçaktan atlıyorlardı. Atlama sırası gelen en son paraşütçü epey bir vakit geçtiği halde atlamamıştı. Komutan sinirli bir şekilde "Atlasana oğlum" diye bağırdı.

Paraşütçü "Atlamam komutanım"

Komutan iyice sinirlenmişti "Ne demek atlamam lan sana emrediyorum çabuk atla" deyince, asker;

"Komutanım bırak emretmeyi, öldür yine atlamam." diye cevap vermişti.

Komutan bakmış olacak gibi değil, rica eder bir tavırla;

"Bak oğlum aşağıda benim komutanlarım var, onlarda benden hesap sorarlar, haydi atlayı verde senin yüzünden benim başım belaya girmesin."

Asker inadım inat cinsinden,

"Atlamam komutanım"

"Peki neden atlamıyorsun evladım, geçerli bir sebebin var mı?"

"Komutanım benim annem çok mübarek bir kadındır, gördüğü bütün rüyalar çıkar. Sabah telefon açtı, oğlum rüyamda senin paraşütün açılmadığını gördüm sakın atlama dedi, onun için atlamıyorum." deyince komutan,

"Oğlum inanma böyle şeylere hadi atla gözünü seveyim." diye yalvarıyordu asker ise kararından vazgeçmiyor "Atlamam" diye diretiyordu. Ne yapacağını şaşırmış olan komutan çaresizlik içinde,

"Peki oğlum gel paraşütleri değişelim, benimkini sen tak, seninkini ben, o zaman atlarmısın?" diye ümitsizce sordu. Asker bu teklife olumlu baktı ve kabul etti paraşütleri son sürat değiştirdiler ve delikanlı kendini uçaktan boşluğa bıraktı. Paraşütü açıldı ve sakin süzülürken yanından,

-Ananııı!!! diye komutanının feryadı geçip giderken, asker komutanının feryadının sonunu bile duyamamıştı.