Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Tufan Erhürman yaptığınız açıklamada, CTP çözüm prensibi ile hareket eden ve çözümü isteyen bir partidir. Bugüne kadar bu yöndeki politikaları hep öngörmüştür dediniz. Da, basın toplantısında size bu hükümet halkta çözüm umudunu artırdı şeklinde sorulan soruya sinirlenerek, bu hükümetin protokolü içinde çözüm ile ilgili bir madde yok. Bizim de yok. Halka öyle bir yansıma olmasın. Halkta da sizde de öyle bir düşünce oluşmasın. 4 parti herbiri ayrı telden çalıyor. Çözümü nerden çıkartıyorsunuz demeniz sanırım çözüm açıklamanız ile bağdaşmıyor. Hasibe teyze, vallahi son zamanlarda yapılan açıklamalara bakılırsa sanırım bundan sonra herşey çok güzel olacak. Ancak cümledeki ‘Ç’ kılığına bürünmüş ‘B’ yi de görmezden gelemeyiz diyor.

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Sn. Kağan Mındıkoğlu,Kıbrıs Türk Memur Sendikası Başkanı olarak katıldığınız Televizyon programında Sendikacılığın çivisi çıktı dediniz.Doğru da, Hacı amca sendikacılığın, yalnız tabutunun bir çivisi çıktı. Memleketin ‘Teneşir Tahtasının’ her tarafından çıkan ‘MIH’lar ölünün yıkanmasını önlüyor. Yıkanamayan ölü koktu. Her tarafı ‘MOK’ kokusu götürüyor. Başa gelenler tatlı yiyip tatlı konuşalım diyerek ağızlarından bal akıtmaya çalışıyorlar. Ancak bu görüntülere göre artık Mantı yiyerek ‘MANTIKLI’ konuşmaları gerekmez mi?

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Sn. H.E.G. (E-37) ve A.T. (E-49),11 Temmuz 2017-23 Mart 2018 tarihleri arasında, Meriç’te yeni havalimanı inşaatında maaşlardan sorumlu olarak çalışıyormuşsunuz. Tam bu sıralarda, daha önceden iş yerinden ayrılan on kişi adına çalışıyormuş gibi maaş ödemesi yaparak toplam 112.285,56 TL parayı ‘Cep’ yaptığınız öne sürülüyor. Üç kuruş para için sicili ‘MOK’ etmeye, kişiliğinizi yerlerde süründürmeye değdi mi? Arkadaşlar, bal yiyen arısından, gül koklayan dikeninden çekinmez ama size gidin de kaktüsü avuçlayın diyen de olmadı. .

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Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Gençler Birliği Kulübü ile ilgili iddialar ortalığı kasıp kavuruyormuş. Bu arada durum Mali Polise ve İçişleri Bakanlığına intikal ettirilince, kulüp başkanı ben yanarsam sizi de yakarım diyormuş. Yahu kulüp başkanı sizin benzin istasyonundan benzinmi aldı da yakmaktan bahsediyor. Haaaa şimdi bunu söylediğimiz için senin Rahme yine bizi bir yerlerin yalayıcısı olarak gösterip bize mesaj atabilir. Ona Bozacının çırağı şıracıdır diye bilirim ama demeyeceğim. Başkan, siyasette Belediye Başkanlığı, saygı duruşu, cicim ayı, trip ayı, 1500 Feet yükseklikte uçma ayı, sonrasında Ozon Tabakasında delinip yere çakılma ayı, Hoca’nın siyasi mevtayı nasıl bilirdiniz ayı derken İstiklal Marşı ve kapanış. Sonrası mı? Mahalleye gidiş ayı.

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Sn. Osman Bican, CTP’nin Güzelyurt Belediye Başkan adayı olduğunuz açıklandı.Gerçekleşen toplantı sonrasında, CTP Güzelyurt İlçe Yönetim Kurulu üyesi ve Güzelyurt Belediye Meclis üyesi Veleddin Taşkent tarafından başkan adaylığınız sosyal medyada duyuruldu.Vallahi haberlere baktığımız zaman özellikle Güzelyurt’a bağlı köylerin, beklentilerinin büyük olduğunu gördük. Sn. Bican, bir insanın yatmadan önce ettiği duada yer almak duaların en hayırlısında yer almak demektir. Köylülerin beklentilerini karşılaman halinde bu dualarda yer almak hayır duaların en yücesinde yer alacaksın demektri. Hayırlı ve uğurlu olsun diyelim.

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Sn. Erhan Arıklı, hükümete mecliste verdiğin destek, Ulusal Birlik Partisinde rahatsızlık yarattı. Bu rahatsızlık önceleri 3 desibel ses ile dile getirilirken son günlerde bu 7 desibel şiddetine çıktı. Tabi sende kulakları tırmalayan bu sesten dolayı, rahatsızlık duyarak , "ayıp ediyorlar" hükümete 100 günlük süre tanıdık ifadesini kullandın. Sn. Arıklı, anlayış yeteneğine sahip olmayanlar hariçten gazel okurken, anamızı ağlatırken geride play back yapmayı tercih ediyorlar. Anlayış yoksunu kalplerde yer almaktansa, bu anlayış ile yanlış yerde ve yanlış bir kalplerde olmak yerine doğru kalplerde olmak sanırım çok daha iyidir.

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Sn. Ahmet Tolgay sosya medyada yaptığınız açıklamada dudak uçuklatıcı, KIB - TEK'teki bir şoför 2 yıl boyunca her ay 14 bin TL fazla mesai ücreti almış, maaşına ek olarak..Tabii ki teksin sen KIB TEK... Yeryüzünde ve tarihte benzerin asla yoktur diyorsun. SN. Tolgay, Hurşit amca tabiki Kıb-Tek tarihinde tektir. Ek mesai ile 18 bin TL maaş alanların sırf Adana Kebabı yesinler diye Adana’ya gittikleri bir başka kurum çalışanını gördünüz mü? Ahaliyi yollarken, bir otele 9 milyon indirim yapıldığına tanık oldunuz mu? İhaleleri Mahkemeden dönen bir başka Milli Kurum KKTC’nin lugatına büyük harflerle yazıldı mı? diye soruyor. Ahmet Tolgay, yukarıda Kanuni Sultan Umumiyesi, bir cebinde ihalesi, diğer cebinde ek mesajisi, bitermi hiç keyfi.

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Sn. Mustafa Yalınkaya, BES olarak, Yenierenköy Belediyesi ile ilgili 18 maddelik önerilerinizi sundunuz. Öneriler arasında, Yenierenköy Belediyesi'nde 40 fazla personel olduğu tespitini de yaptınız ve önerilerde çalışanların mağdur edilmeden Yenierenköy Belediyesi'ni kurtarma planını hayata geçirilmesini istediniz. Bir başka deyişle yemeği pişirdiniz. Akıdelendirdiniz ve tabaklara koyarak masaya servis yaptınız. Buyrun afiyet ile yiyin de dediniz. Ancak sizin yemeği beğenmeyip illa fasulyeyi biz pişireceğiz ısrarında bulunanların fasulyenin yahnisini yaparken hep dibinin tuttuğunu da unutmamaları gerekir. Haaa bukez fasulyenin dibi tutarsa sanırım bu defa tencereyi de atma durumunda kalacağız. Sn. Yalnıkaya, sunduğunuz öneride un var. Şeker var. İrmikte var. Eh bu helvayı yapacak BES gibi birde usta var. Daha önce yapılan helvanın altının hamur üstünün vıcık vıcık olduğunu gördük. Bıraksınlar da bu defa helva kıvamında pişirilsin.

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Sn. Ahmet Çaluda: HÜR-İŞ Başkanı olarak yaptığınız açıklamada, biraz da devlet fakirleşsin diyerek asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığını söylediniz. Ve bu asgari ücretle değil geçinmek değil ev almak, kira bile ödenmiyor dediniz. Halkın alım gücü döviz karşısında yerle bir oldu dediniz. Başkan, baştakilerinin mentalitesi, mühim olan halkın değil kendilerinin zengin olmasıdır. Aksi düşünce olsa 900 TL kendilerine 190 TL.’yi asgari ücretliye uygun görülürmüydü? Sn. Çaluda, halk ile dans etmeye kalkışmasınlar. Sonra yürümeye hasret kalırlar.

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Sn. Selma Eylem, Namık Kemal Lisesi’ne ait alanın içerisinde bulunan türbeye son zamanlarda cüppeli ve sarıklı kişiler gelmeye başladığını söylediniz. Okula ait alanda, içerisinde neler yapıldığı belli olmayan bu yapının orda faaliyette bulunmasının eğitim ve pedagojik açıdan doğru olup olmadığını ve gelen cüppeli sarıklı kişilerin ibadete mi geldiğini sordunuz. Yapının türbemi, Dergâh mır? Yoksa Mescit midir?” sorusunu da sordunuz. Sn. Eylem, bindik bir alamete gidiyoruz, Ayettullahlar ülkesine diye sorunuza cevap vermek isterim ama, bindiğimiz o alamet ile felakete desem daha doğru olacak diye düşünenlerdenim. Hocanım, hepimiz verilen emirlerin demiri keserken çıkardığı ışından dolayı kördük. Tabi şimdilerde ebemizi gördük.

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Sn. Ali Savaş Altan, Afrika gazetesine yapılan saldırıda üç.-beş sivil polis ile kapıları tutarak eylemciler ile boğaz boğaz boğuşmanız size pahalıya patladı. Başarı Madalyası beklerken verilen madalyanızın sürgün madalyası olduğunu gördük. Gumandan, nasıl ki bazı sözler incidir ama bazıları incitirse, yapılanlarda kahrettirir.

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Sn. Hüsam Genç, sosyal medyada yaptığın paylaşımda, halkın devlet dairelerindentıksırmesinin nedeni,bugüne kadar işe alınan bilgisiz iş yapmayı bilmeyen insanlar olmasıdır diyorsun. Sn. Genç, parti başkanının kayınçosu, İlçe Başkanının kayınbiraderi, üst düzey bürokratın kayınvalidesi derken, işe göre adam değil adama göre iş yaratma buralarda maksıl oldu. Adamın karnına vurduğunuz zaman ah arkam demezse onun işi olmaz. Gıccaccık ve oğlancığın işe girmesi için bizden olması gerekir. İzmir Marşı ile işe girenlerin ‘Mehter Marşı ‘ ile iş yapmaları da doğaldır.

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Sn. Ali Riza AltayTürk-Sen Başkanı Sayın Aslan Bıçaklı’yı bir TV programında dinledim.Program bitene kadar ekrandan gözümü ayıramadım. .Ayıramadım çünkü sevgili Aslan çalışma hayatında olması gerekenleri örnekleri ile anlattı.Özet olarak, Aslan Başkan”Çalışma hayatının çağdaş olması ve kontrol altına alınabilmesi için tüm devlet ve özelde çalışanların sendikalı olmaları yasa ile zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir dedi.Diline ve yüreğine sağlık Bıçaklı Başkan diyorsun.Sevgili Ali Riza, memleketin körkütüklüğü, birçok siyasetçinin kör, halkın çoğunluğunun da hesap sormaktan aciz kütük olmasındandır. Bilmem anlatabildim mi?

Günün Sözü:

İnsanı olgunlaştıran yaşı değil

Yaşadıklarıdır.

Günün Fıkrası:

Bak gitmem

Bir ülke varmış orada kablumbağalar yaşarmış. Ülkede bir gün su bitmiş bir dağın arkasında da gölet varmış. Ancak sularını oradan bulabilirlermiş. Kablumbağa su sorununu çözmek içinheyeti toplanmış. Neyse aralarından iki tane kaplumbağa seçmişler. iki tane genç kablumbağa yola düşmüşler 10 yıl 20 yıl 30 yıl 40 yıl 50 yıl 60 yıl derken gölete varmışlar.Bir bakmışlarki yanlarına kap almamışlar. Kaplumbağalar düşünmeye başlamışlar.Birisi demiş sen git gel hadi demiş niye ben gidiyom sen git demiş neyse bunlar o zaman yazı tura atalım demişler.

Yazı turayı kaybeden kaplumbağa ben gelinceye kadar sende su içmeyecen demiş. Yola düşmüş 10 yıl 20 yıl 30 yıl 40 yıl.....100 yıl gelen giden yok gölettin başında bekleyen kaplumbağa oooo demiş bizim ülkedekiler ölmüştür demiş yavaşça su içmeye yaklaştığındaarkasından bi çıtırtı gelmiş diğer kaplumbağa bak böyle yaparsan gitmem demiş.

Günün Fotosu: