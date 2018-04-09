Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. İsmail Arter, anket şirketleri gerçekleştirdikleri araştırmada, senin belediye başkanlığı seçimlerinde önde olduğunu söylüyor. Yarın bir seçim olsa İsmail Arter ipi rahatlıkla göğüsler ve seçimin galibi oluyor diyor. Tabi sizin meyve verdiğinizi görenler de ağacı taş yağmuruna tutmaktan çekinmiyor. Başkan meyve veren ağaç taşlanır ama dalları da kırılmaz. Sn. Arter, meyve veren ağacın dallarını kırılıncaya kadar taşlayan her insan kendine yakışanı yapar. Çünkü kalite asla tesadüf değildir.

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Sn. Ceyhun Ümitler, Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun. Sağlık Bakanlığına sağlıklı olarak gelip de sağlıksız olarak bakanlıktan ayrılan üst düzey bürokratlara çok rastladık. Aman yaşanan olumsuzluklar ve imkansızlıklar nedeniyle sinir sistemi bozulan bürokratlar zincirine siz de dahil olmayın. Sn. Ümitler çayın iyisi odun ateşinde, üst düzey bürokratın ve insanın iyisi gönül ateşinde demlenir. Bu zor bakanlıkta, zor işlerin üstesinden geleceğinizden ve gönül ateşinde demlenen çayınızın çok lezzetli olacağından umutvarız.

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Sn. Nazife Yılmaz, Su İşleri Dairesi Müdürlüğü göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun. Su Dairesini su koyuveren ve iş yapmaz daire konumuna getiren siyasiler, Türkiye’den gelen suyu bile doğru dürüst dağıtamadıklarından halk bunun dayanılmaz hafifliğini yaşıyor. Güzelyurt’ta bile Türkiye’den gelen suyu götüremeyen yetenekten çok ümitvar olmayın. Sn. Yılmaz, işine geldiği gibi davranan siyasetçi sabuna benzer. Belki önceleri elini yüzünü yıkar ama günü geldiğinde ayağını da bir güzel kaydırır. Bizden söylemesi.

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Sn. Mehmet Özsezer, nihayet sizi de çileden çıkardılar ve UBP yerine bağımsız olarak Dikmen Belediye Başkan adayı olduğunuzu açıkladınız. Genel Başkan Hüseyin Özgürgün’ün siz başkan adaylığı teklifi yaptığını, parti meclisinin de bunu kabul ettiğini ancak daha sonra Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen’in bu görev için daha uygun olacağını ifade ederek sizi ‘Mahalleye’ gönderdiğini ifade ettiniz. Sn. Özezer, sakın size teklif getirilirken 1 Nisan olmasındı? Güneş ‘D’ vitamini almanız açısından iyidir. Ancak fazlası insanı gara gavurma yapar. Güneş çarpması sonrasında feleğinizi şaşırırsınız. Anlaşılan Güneş sizi fena çarptı ve sersemletti. Sn. Özsezer, hiçbir zaman görünüşe göre hükme varmayın. Çünkü zengin bir kalp yırtık bir ceketin altında olduğu gibi, üç kuruş etmeyen bir kalp de çok gösterişli bir ceketin altında olabilir.

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Sn. Ercan Akerzurumlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü olarak görev yaparken, değişen hükümet nedeniyle 5 Nisan tarihinden itibaren görevinizden alındığınızı okuduk. Ancak şaşırmadık. KKTC siyasetinin değişmez bir kaderi olan görevden alma hastalığı yeniden depreşti. Tam verim verecekken hastalık nükseder ve meyve vermeye başlayan dalları kurutur. Sn. Akerzurumlu, Güneşi seviyoruz diyoruz gölgeye kaçıyoruz. Başakları büyütecek düşüncesi ile yağmuru seviyoruz şemsiyemizi açmak zorunda kalıyoruz. Bizi sevdiğini söyleyen hükümetler başa gelince kaçacak delik arıyoruz. Ne dersiniz?

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Sn. Ediz Tuncel, sosyal medyadaki paylaşımınızda, Rum’un katili teslim olmuş, Rum’un kafasını ezme ve yakma sebebini de açıklamış; Bana cinsel istismarda bulundu diyor...Bu kendinden sapık yaratık neden bu Rum ile birlikte olduğunu, babası yaşında biriyle, hatta dedesi yaşında biriyle neden ahbaplık kurduğunu, nasıl olur da böylesine vahşice bir cinayeti işleyecek kabiliyete sahip olduğunu açıklamıyor. Ama adamın üzerindeki paraların nereye gittiği de belli değil diyorsun. Ayrıca nedense tüm sapıklar ve vahşi katillerin hepsid e namus bekçisi oluyor diyorsun. Ediz Hocam, KKTCYeşiIçamoldu, her köşede bir artist. Kimisi, vatan kurtaran Memoti. Kimisi Tecavüzcü Coşkun. Kimisi Ringo Kit.

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Sn. İlker Edip,Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği Mesarya 4. Tiyatro Şöleni, “Ejderha Tepesi” oyunu ile başladı. Güzelde yakma, yıkma ve ateşe verme uzmanlarının kültür ve sanat ile pek ilgisi olmaz sanırdık. Onların yalnız gazeteler ile meclisin önünde eylem yapmak için çalışanlarına izin verip otobüsler ile eylem yerine gönderilerek ustalarına şirin görünme uzmanı olduğunu sanırdık. Sn. Edip, bazı belediye başkanları klavyedeki boşluk gibidir.Çok yer kaplarlar ama neticede hep işe yaramayan boşlukturlar.

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Sn. İbrahim Bender, Yenibakış Gazetesi taşınmaz mal kiralama listelerinde, bazı dernek ve vakıflara indirim yapılarak taşınmaz kiralandığının görüldüğünü, üstelik bu işleme tabii tutulan dernek ve vakfın çoğunun çeşitli tarikatlara hizmet ettiği konusunda büyük iddiaların da mevcut olduğunu belirtti. Ayrıca bazı vatandaşlar Vakıf Mallarının torpille dağıtıldığını ve bazılarından da kira alınmadığını dile getirdi. Sn. Bender, vakıflar idaresi kime yandığı belli olan sokak lambası gibi olmamalı. Vakıflar İdaresi Caddeprojektörleri gibi olmalı ve ülkeyi aydınlatmalı.

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Sn. Ali Kalyon Mahşeker, yaptığın açıklamada, Hamitlöy’de, Lefkoşa’da,Mağusa’da Girne’de deniz kenarında Vakıflara ait evler,torpilli kişilere verildi. Verilen yerlerin bazılarından kira alınmıyor. Kısacası ‘Nalıncı Keseri’ hep torpillilerin tarafına yontuyor imasında bulundun. Sevgili Ali, insanlar bu kadar kirlenmeseydi yağmura bile gerek kalmazdı. Ancak bu kiri sanırım artık 4 gün 4 gece yağacak yağmur bile temizlemez.

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Sn. Hür Alevkayalı, Balıkçılar Birliği Asbaşkanı olarak yaptığınız açıklamada, tüm balıkçı barınaklarının döküldüğünü ve özen gösterilmediğini dile getirdiniz. Tekne indirilen rampaların sorunlar yumağına dönüştüğünü ifade ederken balıkçılık mesleğinin her geçen gün kötüye gittiğini ve devletin bir an önce teşvik desteklerini göstermesi gerektiğini kaydettiniz. Sn. Alevkayalı, Türkiye’den bir süre önce kıyılarımızı halaç pamuğu gibi atan Trol ve Gırgır Teknelerini bile göremeyen siyasiler, bir Ada ülkesi olan KKTC’yi balıksız bir diyara çevirmenin dayanılmaz hafifliğini yaşıyor. Sahil balıkçılığı öldü, balık da kalmadı ikazınıza belki artık duyarlı davranırlar. Sn. Asbaşkan, önyargıları yoketmek ve iş yapma azminden uzak kişileri çalıştırmak atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur. Ayrıca 95 yaşında bir ihtiyarın pipisini kaldırmayan dünyanın en güçlü vincinin bile iş yapmak için kaldıramayacağı bizimkilerden iş yapmalarını bekleme zahmetine pek katlanmayın derim.

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Sn. Ayşegül Garablisosyal medyadaki paylaşımınızda ilginç tesadüfler yumağı mı yoksa, incelenmesi gereken önemli bir durum mu, bilinmez. Ama her nedense, denizdeki boğulmaların hemen hemen hepsi, İskele’de, trafik kazalarının, büyük bir çoğunluğu da, Lefkoşa- Güzelyurt yollarında oluyor diyorsunuz. Hocanım, gerçekten tespit çok yerinde. Ülke cenaze evi gibi oldu. EIimizi attıkça taziye mesajları peşi sıra gidiyor. Gitmesine gidiyor ama gözlerinde ‘FAGO’ olanlar bile bu durumu göremiyor.

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Sn. Ayşemden Akın paylaşımında her Meclis toplantısında kürsüye çıkıp 'Anavatana Biat' dersi veren Zorlu Töre, bu kadar hayransa neden gidip TBMM'ye girmiyorsun? Memleketin başka derdi yokmuş gibi her hafta o kürsüyü, 'Şükran Anavatan’ Türkiye olmasa biz bu koltuklarda oturamazdık. Rumlar bizi keserdi demek hangi kamu yararına sığıyor? Töre'yi ilgilendiren başka bir konu yok mudur bu memlekette? Diyorsun. SevgiliAyşemden, Vatan, Millet, Sakarya, Nurlu Ufuklar kitabının yazımı biterse, denizde, koltuk da mamma da biter. Deli olma, mafiş kitap mafiş koltuk demektir. Siyasi karakter makyaj tutmaz. O yağlama ve graso bir gün gelir o makyajı alaşağı eder.

Günün Fıkrası:

Eksoz deliğinden yaptı

Jinekolog’un biri doktorluğu bırakıp araba tamircisi

Olmaya karar Ustalık Belgesi alması için sınava girer ve

Sınavdan 100 üstünden 150 alıp geçer. Bunun üzerine soruşturma

Açılır ve müfettişler sınavı yapan hocayı sorguya çekerler.

Bu iş nasıl oldu diye de sorarlar.

Hoca, ‘Valla yapı değiştir dedim değiştirdi. Filtreyi değiştir

Dedim değiştirdi. Bujileri temizle dedim temizledi.

Müfettiş, ‘ iyi de neden 100 üzerinden 150?’

Hoca, Bunların hepsini arabanın eksoz deliğinden yaptı da ondan’

Günün Sözü:

Çakal gibi dostum olacağına

Aslan gibi düşmanım olsun.

Hiç olmazsa dostum gibi sırtımdan

Değil delikanlı gibi anlımdan vurursun