Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Zeki Çeler, Hamza Ersan Saner sana yönelik eleştirisinde, yaralanan bir işçinin yanına giderek insani yardımda bulunmanı şov olarak niteledi. Daha önce ne yani inşaatlardan düşer ve ölürlerse inşaatları mı kapatalım diyen birisinden daha insani bir açıklama sanırım beklemeniz safdillik olurdu. Saner zamanında her gün iş kazası olurken, şimdilerde kazaların köküne kezap suyu dökmen kıskançlığı Stratosfere çıkarttı. Zeki bakanım, bu memleketteki problem, koluna takacak insan ve siyasetçinin çok ama ömrüne katacak insan ve siyasetçinin aman aman olmamasıdır. Aslında bu siyasetçilere ben kızgın değilim. Kızgın olduğum onların gölgeleri. Çünkü bazılarını adam sanıp gölgeleri onları takip etmekten vazgeçmiyor.

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Sn. Özdil Nami Kıb-Tek’te yaşanan ek mesai konusunda söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Kıb-Tek’in çiftlik haline getirildiğini ve imkanları peşkeş çekildiğini belirtti. Arıklı, Seyıştay buraya girmeli derken hakkında Sayıştay raporu olan birinin kuruma yeniden müdür olarak atandığını söyledi.Kıb-Tek ıslah edilmesi gereken hastalıklı bir kuruma döndü denirken onu hasta edenlerden hesap sorulacak mı diye merak eder olduk. Sn. Nami, götürülenlerin büyük olduğu ileri sürülüyor. Bakın büyük balonların eceli küçük iğnelerdir. Bulamadıysanız bir toplu iğne getirivereyim. O zaman o büyük balonlar, Hanya’nın Girit’te Konya’nın Türkiye’de olduğunu o zaman anlar kanaatindeyim.

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Sn. Hayri Orçan, sahilden kamyonlar ile kum alındığı şeklindeki haberimize yaptığınız açıklamada, evet az bir miktar alındı. Ancak belediye olarak kum satmadık dediniz. Çöpler Anayol kenarına bırakılmıştı, Anayollar Karayollarına aittir ancak belediye olarak bu temizliği biz yaptık sahilden kum alanların da dikkatini çekeceğim dediniz. Başkan, birileri yapar, şahurga kabacığı da başkanların başında patlar. Aman bu seçim zamanlarında dikkatli ol. Dikkat etmez ve Allah Kerim dersen, Kerim’in kuyusunun derin olduğunu ve özellikle seçim zamanında derin olan kuyudan çıkılamayacağını görürsünüz.

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Sn. Bumin Bezmen sosyal medyada yaptığın paylaşımda, kırmızı ışıkta,yaya geçişinde, durursan,küfür yersin. Roundabouttasağdan gelenin geçiş önceliğiolduğunubilmeyip, dümdüz gitmeyin. Başka otomobile yol verirsen yol verdiğin sürücüden teşekkür selamı yerine öküz gibi bakmasına aldırmayın.Benim artık bundan sonra merak ettiğim Akıncının ne zaman,Leymosunluğunu unutup da Eroğlu’nun,Kayserili,Erhürman’ın ikinci vatanını açıkladığı gibi nereli olduğunu söylemesidir diyorsun. Yani Talat gibi Türkiye vatandaşı olsam AKP’ye ve Erdoğan’a oy verirdim demesini mi yoksa önceleri benim Anavatanım Kıbrıs’tır, Türkiye Ata vatanım derken sonrasında tersini söylemesini mi bekliyorsun? Sn. Bezmen, Makine yüzünden zaman insanın, ‘Emir Eri’ siyasiler sayesinde de siyasetçi, insanın hükümdarı oldu.

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Sn. Toparlanıyoruz Hareketi yetkilileri "Anayasa’nın 159 (1)(b) maddesi kapsamında olan tüm taşınmaz malların/arazilerin/binaların/tesislerin, Bakanlar Kurulu kararı ile Yasa kapsamından çıkartılarak kiralanmasının hukuka uygun olmadığını belirttiniz. Doğru söylüyorsunuz da Özal’ın dediği gibi Anayasa bir defa tecavüze uğramakla bakireliğini kaybetmez. Her ne kadar bizim Anayasa tecavüze uğraya uğraya bir zamanların meşhur Abbas’ın Şerifini solda bırakmışsa da, yine de onlar sayılmazsa bakire sayılır. Kâğıda dokunan kalem, kibritten daha çok yangın çıkartır. Ve hak sahiplerini işte böyle gara gavurma yapar.

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Sn. Ziyat Aşina, tamam aşk yaşanacak en güzel duygudur. Ama karşılıksız aşk, ıstıraptan öte insana bir şey vermez. Sen iş arkadaşına platonik aşk besleyerek, senin ile konuşması için korkutmak maksadıyla iş yerine atışa hazır av tüfeği götürmen akıl işimiydi? Şimdi pirincin içerisine döktüğün bu taşları kim ayıklayacak dersin? Sn. Aşina, ne kalana git, ne gitmek isteyene kal, deme. Kalacak olan yerini, gidecek olan yolunu bilir. Zorla kal dersen, işte böyle başına püsküllü bela kesilir.

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Sn. Bülent Berkay, paylaşımında, 2 saatte Girne diyorsun ve kızgınlığını gönderdiğin işaret ile dile getirmeye çalışıyorsun. Bizim Hacı Hüsrev Efendi işin iyisi ve güzeli 9 ay 10 günde çıkar. Çıkmadan da sıkıntısı ve acısı dağları devirir derdi. Sevgili Bülent, bizim yavruda birçok 9 ay 10 gün geçti. Ama damda gezer takyanoz vur beline kazmayı modundan bir türlü çıkamamanın dayanılmaz hafifliğini yaşıyoruz. Siyasi arenayı arşınlayan bazı böyük şahsiyetlerin egoları geçmişte öyle bir beslenmiş ki, maalesef karakterleri aç kalmış.

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Sn. Mehmet Kumser, inşaat sektöründe yaşanan patlamaya dikkat çekerek, hızla artan evlerin alıcılarının yabancılar olduğunu söylediniz. Ayrıca inşaat sektörüne bu kadar fazla yüklenmeyi ise bir facia olarak değerlendirdiniz. Yapılan inşaatların çoğunun hiç temeli olmadan yapıldığına dikkat çekerken, inşaatlarda kalite diye bir şeyin kalmadığına vurgu yaptınız. Sn.Kumser, ülkede yapılan bina satışı değil bir katliamdır iddianız az buz bir iddia değil insan yaşamını ilgilendiren bir olaydır. Sanırım bu açıklamanız, aksona gardası kırılan. Makinesi golos eden, tekerlek rulemaları yendiği için yampuriyampuri giden denetleme mekanizmasını harekete geçirir.

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Sn. Niyazi Çelebi, Girne’deki KyreniaAnimalRescue (KAR) Barınağı’nda 13 gün içerisinde 80’e yakın köpeğin ‘Gençlik Hastalığı’ olarak bilinen virüs salgını ile yaşamını yitirdiğini, Barınakta 300’e yakın köpeğin ise risk altında, karantinaya alındığını belirttiniz. 80 köpeğe yazık oldu. İnşallah daha fazla kayıp yaşanmaz. Sn. Çelebi, çaresizlik içerisinde çırpındığınıza tanık oluyoruz. Bizler nedense kar tanelerinin bir birine zarar vermeden yol alınabileceğini henüz öğrenemedik. Herhangi bir canlının yaşamı için çırpınan birinin kanadını kırmayın demesini de beceremedik. İnşallah bundan sonra öğreniriz ve sizin gibi değerlere sahip çıkma becerisine sahip olabiliriz.

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Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesinin, Mali sıkıntılarla boğuşmasına rağmen başarılı pek çok projeye imza attığını belirttiniz. GeçitkaleBelediyesi artık atıl vaziyette bir arka bahçe değildir derken kırsal kesim bölgesinde bulunan küçük belediyeler için köklü çözümler üretilmesi gerektiğini belirttiniz. Sn. Öztaş, yaptıklarınız, yapacaklarınızın teminatıdır. 48 projenin yanısıra, bölge insanı bölgeye gençlik için spor tesisi ve futbol sahası yapacağınıza olan inancı da tamdır. Başkan, bugüne kadar kendi yağınız ile ciğerinizi kavururken, kimseye eyvallahınız olmadı. Bunun dışında kimseye ederinden fazla değer de vermediniz. Çünkü ederinden fazla değerin soytarıyı kral edeceğini bilenlerdensiniz. Hacı Hurşit amcam, söyle Hasan ovlucuğuma hep böyle kalsın dedi.

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Sn. Eralp Münür Pınar, Girne Bölgesinde yapılmakta olan Kaya Gruba ait Artemis PalazzoResord Hotel@ casinosu ile ilgili başvurusunun olduğu, ancak iznin olmadığı açıklandı.Casinonun reklamı var, ancak izni henüz yok. Daha önce ‘kaçak kat’ şimdi de ‘casino açma’ izni sorunu derken Karaoğlanoğlu’ndaki Kaya Gruba ait otel, gündemden bir türlü düşmüyor. Nisan ayı içerisinde galiba casinostart alıyormuş. Sn. Pınar, Türkiye’den yatırımcı adı altında gelen kumarhane sahiplerine pınar gibi akan yağlama ve grasolama ustası emir erlerimiz sizlerin de elini kolunu bağlıyor. Necmeddin amca, güzel Adamızı kumar cennetine çevirenlere ben küfür edemem. Çünküküfür bile hak edene yakışır diyor.

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Sn. Esat Nurçin, öncelikle Yenierenköy Belediye Başkan adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Sosyal medyada yaptığınız açıklamada, normal şartlarda herkes talip olur. Biz bitti denilen yerden devrim yapmaya geliyoruz dediniz.Yenierenköy gemisi mercan kayalıklarına oturdu. Ağır hasarlı. Devrim, Che Guevera gibi, Deniz Geçmiş gibi zor olanı hayatı pahasına yapmaktır. Sanırım mercan kayalıklarına oturan gemiyi yüzdürmeyi başarırsınız. İşte gerçek devrim o zaman olur. Sn. Nurçin hayat üç buçuk ile dört arasındadır. 7 ay ödenemeyen çalışanlar ile belediye hizmeti alamayan Yenierenköy’lülerin kalbi üç buçuk atarken inşallah devrim sonunda sizinle birlikte dört dörtlük yaşarlar.

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Sn. Ahmet Varış, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı olarak,sağlıkla ilgili uygun takvimlendirme yapılmaz, personel, alt yapı ve yasal eksiklikler ivedilikle giderilmezse kamu sağlık hizmetlerinin durabileceği uyarısında bulundunuz. Ayrıca, Kamu hastanelerinde 300’e yakın hekimin 2017’de bir milyon civarında hastayı muayene ettiğini kaydettiniz. Doktorum, sağlık bir okyanus. Siz doktorlar okyanus içerisinde küçük bir sandal. Ben size bu durumu yaşatanlara ağzımla sövmüyorum. Ama onun yerine küfür edercesine gülüyorum. Sinirlenip, öfkelenmeyin, çünkü etraf kendini farklı sanan ‘Aynılarla’ dolu.

Günün Fıkrası:

PAPAZIN KIZI

En önemli yerleşim birimlerinden birisindeki kilisenin Papazının çok güzel bir kızı varmış. Papazın kızını gören ona bakmaktan kendini alamıyormuş. Kızda gördüğü bu ilgiden oldukça memnun kırıttıkça kırıtıyor ve kalça sallayarak bel kıvırarak gezmekten de son derece keyif alıyormuş.

Bu durumu gören Papaz efendi kızını erkeklerden korumak için ona erkek düşmanlığı aşılayarak aman kızım erkekler şeytandır. Erkekler aklını çeldimi sana çok kötü şeyler yapar. Sakın onların süslü laflarına kanarak altına yatma sonra iş işten geçer diyormuş.

Papazın telkinleri ile erkek düşmanı olan Papazın kızı, birgün koşarak babasına gelmiş. Baba demiş müjdemi isterim diyerek avuç açmış. Papaz merakla ne oldu kızım diye sormuş. Papazın kızı büyük bir keyifle, baba demiş erkeklerden bugün intikamımızı aldım demiş. Papaz şaşkınlıkla o nasıl oldu kızım diye sormuş. Baba demiş bir erkeği sır üstü yatırdım. Bu defa ben üstüne çıktım. O alta ben üste o altta kaldığı için öyle bir intikam aldım ki baba sorma demiş. Papaz başını elleri arasına alırken kendisinin duyabileceği bir ses tonu ile ahhh kızım alt da bir üste de bir demiş.

Günün Sözü:

Şeytana uymak istemiyorum. Beni zaman zaman

kandırmak istemesini görmezden geliyorum.

Hatta içimi gıdıklayan dürtülerine de

Aldırış etmiyorum

Ama İb.....in fikirleri

Hoşuma gidiyor.