Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Kudret Özersay, 10 Ocak 2014 tarihinde yaptığınz paylaşımda, akşam bir zam, sabah iki atama. İki zam bir atama bir zam. Ülkemdeki siyaset modelinin Örgü motifi budur. 1 Kasım 2017 tarihli paylaşımınızda döviz artışından vatandaşı korumak için adım atacağız. 24 Ocak 2014 tarihli paylaşımınızda da bakanlar kurulu dövizdeki fırlamaya karşı firar istikrar fonu yoluyla yada da ithalatçı firmalar ile görüşerek, bir adım atarmı acaba diye beklerken, ZAM yapmayı tercih etmiş dün dediniz. Sn. Özersay dün muhalefette söylediklerinizi, bugün iktidarda yerine getirememenin dayanılmaz hafifliğini yaşıyorsunuz. Yapılan okkalı zamları saymazsak zam hiç yok. Memleketi yangın yerine çeviren döviz hiç artmadı. Bu nedenle tedbir alınmasına gerek duyulmadı. Bizim Hacı amca, sözünü hiç tartmadan söylüyorsan eğer, aldığın cevaplardan da incinmeyeceksin dedi.

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Sn. Hüseyin Özgürün, Avukat Boysan Boyra, eski eşiniz Dilek Hanıma ödemeniz gereken 250 Bin STG'i ödemediğinizi ve aleyhinize hileli mal devri davası açacağını söyledi. Ayrıca davaya şimdiki eşiniz İnci Pars’ı da dâhil etmek durumunda kalacağını belirterek,bukez banka hesaplarınızı yeniden gündeme getireceğini açıkladı. Sn. Özgürgün bir taraftan eski eşiniz ile bir taraftan da parti içerisindeki muhalifler ile uğraşıyorsunuz. Rahmetli babam bak oğlum yola çıktıklarını yolda buldukların ile değiştirirsen, hem yolunu kaybedersin, hemde dostunu derdi. Bugünlerde hem eski eşinizi hemde kol kola girdiğiniz partideki dostlarınızı kaybettiniz.

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Sn. Ersin Tatar, açıklamanızda, ülkenin ve halkın ihtiyacı Anayasa’ya, yasalara uyan, şaibeli işler yapmayan, temizliği, doğruluğu benimseyen, sorunlara akılıcı, çağdaş çareler üreten bir hükümettir. Yerel yönetim organları seçiminin 1 Temmuz’a alınmasınınAnayasya aykırı, Başbakan Erhürman’ın yerel yönetim organı seçimlerinin bir yıl ertelenebileceğini ifade etmesini Anayasa’yı hiçe saymaktır dediniz. Sevgili Ersin, Anayasa deline deline Abbas’ın Şerif’ine döndürüldü. Irzına geçilmedik ne Ana ne Babayasa bırakıldı. Unutma Bazı insanlar fotoğraf karesi gibidir. Ne kadar büyütürsen kalitesi o kadar düşer.

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Sn. Turan Büyükyılmaz, Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteriolarak yaptığın açıklamada YDP’nin Lefkoşa dışında YDP'nin 27 Belediyede başkan adayı çıkartmayacağını ve hiç bir belediye başkan adayına resmi destek vermeyeceğinizi belirttiniz. Kısacası tabanı serbest bıraktık diyorsunuz. Teşbihte hata olmasın, rahmetli babam kendi haline bırakılan kız ya davulcuya yada zurnacıya varır derdi. Sn. Büyükyılmaz, Cahilsin, okur, öğrenirsin. Gerisin, ilerlersin. Adam yok, yetiştirirsin. Paran yok, kazanırsın. Her şeyin bir çaresi vardır. Fakat insan ve partiler bozuldu mu, bunun çaresi yoktur. Ekşiyen yemeğe dönüşür

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Sn. Feminist Öğretmen İnisiyatifi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ni eleştirerek :"Kıbrıs Vakıflar İdaresi, her akademik yıl sınıflarda ders materyali olarak kullanılması önerisi ile okullara takvimler dağıtmaktadır. Bu takvimlerin içeriği incelendiginde, bilimsellikten uzak, gerici unsurları ve İslam yaşam şekli dayatmaları ön plana çıkmaktadır. Özellikle görsellerde görülen dini öğe ve simgeler açıkça dini dayatma ve istismardır dediniz. Sn. İnsiyatif üyeleri, bizim emir erlerine kızmayın. Çünkü onlar Ancacıklarının kuzusudur. NE denirse onu yaparlar. Takvimleri es geçtik, Vakıf mallarında cirit atan tarikat üyelerine, bunlara kiralanan yerlere ne dersiniz? Bizler noktayı cümlenin sonu yerine tereddüt ettiğimiz yere koymayı bir türlü öğrenemedik.

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Sn. Tolga Atakan, ciklos mevkiinde, yol içerisinde bulunan Çakıl taşlarıyla ilgili uyarıcı bir paylaşımda bulunan Kartal Harman’ın uyarısını dikkate alarak yolda gerekli temizliği yaptınız. Kartal sana teşekkür ederken bizler sana kırgın ve kızgın kaldık. Tolga bakanım o yolu temizlemeyecektin. Kartal o çakılcıklardan dolayı Girne'de kalacak,dolayısıyla hem bizler,hemde siyasiler ile millet elinden kurtulacaktı. Sn. Bakanım, çok yanlış yaptın çoooook. Allah Kerim bu kez icabına bakarız dersen, unutma Kerim’in kuyusu derin. İnersek bu Kartal ipi keser ve o kuyudan yandım Allah bizi çıkartmaz bilmiş ol.

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Sn. Gürsel Uzun, sizin ile birlikteErdoğan Mani, Hakan Fellahoğlu, Kemal Özçakır, Mustafa Tunçalp ve Şefik Aşçıoğulları’nın,Bakan Kurulu, kararı sonrasında Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’ndaki görevinden alındığı açıklandı. Tabi görevden aldık deme yerine görev süreleri sona erdi denildi. Bir başka deyişle dedem değil, annemin babası denildi. Sn. Uzun, makam ve mevkiler elbise gibidir. Kimisine dar gelir öldürür, kimisine bol gelir güldürür. Bırakın yapılanlara bakıp kahkahalar ile gülelim.

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Sn. Mustafa Naimoğullarıaçıklamanızda umutsuzluk ve mutsuzluk başta üretim sektörü olmak üzere genelde tüm halkımızı sarmıştır. Bu ortamda dövizdeki yükselişe önlem alamayan dörtlü koalisyon hükümeti üreten insanları yalnızlığa terk etmiştir. Bir yandan ülkede ciddi bir kuraklık yaşanırken diğer yandan girdi maliyetlerine gelen artışlar üreticiyi zora koyuyor. Üreticinin üretmiş olduğu süt fiyatları dibe vururken bir fincan kahve içebilmek için 2 litre sütü satmak zorunda kaldık dediniz. Sn. Naimoğulları, insan yapılanları zamanla unutur. Ancak İlahi Adalette zaman aşımı yoktur. Bilerek bastığımız karıncanın bile birgün hesabı sorulur. Haaaa birileri bu hesabı günü gelince öder mi? O da bilinmez.

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Sn. Ali Yeltekin yaptığınız yazılı açıklamada, geçtiğimiz gün kaza yapan ambulans şoförünün tüm yasal sorumluluklarını yerine getirmesine karşın kiralık arabanın kullanıcısı olan 19 yaşındaki Mısırlı şahsın, Mısır sürüş ehliyeti ile kullandığı kiralık aracın sigortasının kendisini kapsamadığını ifade ederek devlet yetkililerini göreve çağırdınız. Sn. Yeltekin, altına bir kiralık araç çeken yollarda cirit atıyor. Birisinin kiraladığı aracı bir diğeri kullanıyor ve Sigorta kapsam dahiline girer mi girmez mi bakmıyor. Tabi bu noktadaki denetim eksikliği de işin kalitesiz tuzu, yağı ve biberi oluyor. Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı bu fettan Ada’da kimin eli kimin cebinde kimse bilmiyor. Unutmayın, gideceği limanı bilmeyene hiçbir rüzgâr yardım etmez.

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Sn. Derman Atik, Mesarya 4. Tiyatro Şöleni "Usta Sanatçı" plaketi, Şölen Komitesi tarafından sana uygun görülmüş. Usta Sanatçı plaketini, Türkiye Tiyatrolar Birliği Başkanı Zafer Gecegörür'den aldığınızı öğrendik. Derman Hocam, kültür sanata, özellikle tiyatro alanında öğrenciler yetiştirerek, ekipler kuran, ülkemize tiyatro mekanları kazandırılmasına öncülük eden size bu ödül yakışır. Ve bu ödül sizin Annenizin Ak sütü gibi helaldir. Sn. Atik, aldığınız bu ödül birilerine batabilir. Fesattan ölebilir ve otopsi raporlarında fesattan öldü diye yazabilir. Unutma yıkamakla çıkmayan tek pislik kalplerde yağ bağlamış haset ve art niyettir. Seni birkez daha tebrik ediyoruz.

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Sn. Umut Öksüzoğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı olarak yaptığınız açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki sorunları kökünden çözebilecek bir yönetsel yapının oluşturulması için kurumun özerkleştirilmesi gerektiğini söylediniz. Ayrıca, Kıb-Tek’in, Bakanlar Kurulu’nun atadığı Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu’nun atadığı müdür, enerjiden sorumlu bakan ve Bakanlar Kurulu tarafından yönetildiğini, sorunun kaynağının da bu olduğunu kaydettiniz. Sevgili Umut, bu atamalar olmasa, KKTC Bol Kepçe lokantasından millet nasıl karnını doyuracaktı. Makam arabaları, makam şoförlerine binlerce lira ek mesai ile deve avurdu ile birileri tarafından nasıl iç edilecekti. Deveyi kurtarın diye feryat edince, 3 gram beyni, 3 adet beyin hücresi olanların arada laf sokma yarışına kalkışması nedendir dersin?

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Sn. Metin Atan, yaptığınız açıklamada, TL yerlerde sürünüyor, hükümetin, asgari ücret ve döviz ile ilgili yaptığı açıklamalar artık inandırıcılığını yitirdi dediniz.Vatandaşın alım gücü sıfırlandı. Ev kiraları 500 sterlinlerde dolaşıyor. Bankalar şu anda yasal tefeci, ne kadar sömürürsek o kadar iyi diyorlar. İnsanlar depresyona girdi ve toplumsal sorunlar önlenemez boyuta geldi ifadesinde bulundunuz. Tabi bir anlamda, ülkedeki gerçekleri dile getirdiniz. Sn. Atan, yeterli idari yeteneğe sahip olmayan insanlar ile sınanıyoruz. Yahu biraz sabır inşallah düzlüğe çıkarız deniyor. Ama sınanırken, sabır da yoruldu. Ve yalanla kurulan zamanla yıkıldı.

Günün Fıkrası:

Saf Gelin

Köyün birinde bir kız yaşardı. Ailesi bunu okula göndermediği,dışarı çıkartmayıp,köyün delikanlılarından uzak tuttuğu ve bundan dolayı cinsel hayatı bilmediği için ona saf derlerdi. Bir gün bu kızı hasan adında biriyle evlendirirler ve sıra gerdek gecesine gelir.Hasanın penisini gören saf gelin şaşırır ve bu ne diye sorar. Hasan anlatmaya başlar:

-Bundan sadece bende var başka kimsede yok, sakın kimseye söyleme der.

Ve sevişmeye başlarlar.Safgelin bundan çok memnun kalır.1sene sonra hasan askere gider saf gelini Ahmet adındaki en iyi arkadaşına teslim eder.1 hafta sonra ahmet dayanamaz ve saf gelinin önünde soyunur ,Ahmette de penis gören safgelin şarır ve neyse sevişmeye başlarlar, Hasan askerden döner, akşam olur tam sevişmeye başlayacakları sırada safgelin:

-Hasan sana bir soru soracağım.Hani penisten sadece sende vardı,Ahmettede varmış.

Hasan ;

-Bende iki tane vardı tekini ona verdim..

Saf gelin bunun üzerine şöyle der;

-Niye iyisini ona verdin Hasanım

Günün Sözü:

Bak dostum!.

Körden değil, nankörden,

Yüzsüzden değil

İki yüzlüden,

Tipi bozuktan değil

Sütü bozuktan

‘KORKACAKSIN’