Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Sibel Siber, yaptığınız açıklamada, Yasama hükümetin kontrolünde. Meclis yasama ve denetim faaliyetlerini gerektiği gibi yapamıyor; 'mış gibi' yapıyor. Bu sistemin adı olsa olsa hükümet sistemidir. Meclis hükümetin alt organı gibi çalışıyor. Hükümet hem yasamada hem yürütmede yer alıyor. Koalisyon pazarlığında, Meclis Başkanlığı bakanlıklardan biriymiş gibi ele alındı. “Yani kendisini denetleyecek olan organ olan Meclis’in başkanını hükümet tayin ediyor” dediniz. Sn. Siber, sağlıklı denetleme olursa, KKTC bol kepçe lokantasında, avurdu ile götürülen develerin bırakın ortaya çıkmasını hesabını da ödeyecekler. Suç üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi sessiz duran halktadır. Unutulmasın mayınlarda sessizdir. Taki üzerine basılana kadar. Tabi anlayana.

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Sn. Hüseyin Özgürgün,Yerel seçimde kötü bir sonuç alırsam sorgularım. Cumhurbaşkanı adayı olarak seçim kazanamazsam siyasete nokta koyarım. Kimseye meydan okumadım ama seçimden asla kaçmadım. 75-80 yaşına kadar koltukta oturacak değilim.2020’den sonra politikaya devam etmem mümkün değil. 2020’den sonra ben yokum dediniz. Bir başka deyişle ben Cumhurbaşkanı seçimlerinde adayım mesajı verdiniz. Sn. Özgürgün, siyaset bu kadar kirlenmemiş olsaydı sanırım yağmura da gerek duyulmazdı. Bıkkınlık duymanız sanırım bundandır.

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Sn. Neşe Arsu, bir süre önce evinizde fenalaşarak ambulans ile Acil Servise giderken kalbinizin 25 dakika boyunca durduğu açıklandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Yakın Doğu Hastanesine kaldırıldığınızı öğrendik. YDÜ Hastanesinde yapılan tetkik ve incelemelerde, Yemek ve Soluk Borusu Arasındaki Dokuda Delik Olduğu tespit edildi ve delik Prof. Dr. Ferhat Erişir Tarafından kapatıldı. Allah’ın sevgili kulu olduğunuz belli oldu. Hacı amca, YDÜ’nün kapısına kadar öldü denilenler bile ölmeden gelirs, kapıdan girdikten sonra artık ölmez. Çünkü YDÜ tabelasını gören ‘Azrail, Aresol görmüş sinek gibi kaça kaça bir olur dedi. Sn. Arsu, öyle yürekler var ki, sıcacık içten, yüz güldürüp hayatı sevdiren. Ve artık öyle doktor ve YDÜ gibi hastanelerimiz var ki hayat kurtaran, sizden kaçıp gitmeye hazırlanan hayatınızı alıp geri vücuda koyan.

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Sn. Ersel Baflıgil, paylaşımında, TC’nin buradaki varlığı bence tartışma konusu değildir. Maalesef aramızda İngiliz’inmokunun bile savunucuları bulunabilmektedir.Dünyanın en iğrenç milleti İngilizlerdir ve hiç kuşkum da yoktur bundan.Bu üsleri kapatmayı başarabilsek gerisi çocuk oyuncağıdır diyorsun. Sevgili Ersel, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Sömürgeci İngiliz, böl ve yönet ile bizleri bir birimize düşürerek bir yerlerimize üç buçuk attırırken, sömürdükleri ile kendisi dört dörtlük yaşıyor.

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Sn. Şükrü Umarbeyli sosyal medyadaki paylaşımında, 2017'de 1 milyon insan tedavi oldu. Nüfus ise 300 bin diyerek bazı imalarda bulunuyorsun. Sevgili Şükrü, 800 bin ekmeğin fırından servis yapıldığı bir ülkede, nüfus Dejur olarak 300 bindir. Ancak De Facto nüfus Allah’a kalmıştır. Siyasilerimizin dediği gibi nüfusumuz ‘Kalabalıktır’. Bunun dışında, ekonominin getirdiği yaşam sıkıntısı, stres, siyasilere kızgınlık derken zaten hepimiz ‘Kıbrıs Sendromu’ hastası olduk. Sanırım seneye tedavi olan insan sayısı 2 milyon olur. Nüfusumuz kalabalık diyerek boş boş konuşarak moralinizi bozanları takmamak gerek. Unutmayalım ki boş tenekeden çok ses çıkar.

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Sn. ‎Bora Güllü Özkeser, paylaştığınız videonun altına yazdığınız mesajda, Sn.Hayri Orcan burada çekmiş olduğum video'daki kumsal sizin Belediyenizin iş araçları tarafından talan edilmiş ve yok edilmiştir. Ayni zamanda siz bu kumu satarak vatandaştan Belediyenize gelir elde ediyorsunuz. Üstelik bir kaplumbağa yumurtlama alanı olduğunu bildiğiniz halde, sizin çevre sevginiz bu kadar diyorsunuz. Sn. Özkeser, yaban yaşamın ve çevrenin kıymetini bilmeyen insanlar ile sınanıyoruz. Ancak bunların yaptıkları sonrasında ya sabır çekerken sabrın da yorulduğunu artık görmemiz gerek. Sinir ve öfkemiz ile kızgınlığımız bunadır.

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Sn. Ahmet Latif, son zamanlarda belediye başkan adaylarının stoptan ayaklarını çektikleri ve benzini köklediklerini görüyoruz. Kısacası senin 3 sene evvel benzine basarak bölgeye o hız ile yaptığın hizmeti birileri şimdi yapmaya başlıyor. Sn. Latif, birisinin yatmadan önce ettiği duada yer almak, duaların en hayırlısında yer almaktır. Maşallah sen verdiğin hizmet ve yaptıkların ile bu duada sıklıkla yer buluyorsun. Hayırlısı diyelim.

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Sn. Mehmet Eziç, sosyal medyada hakkınızda çıkan haberlere çok öfkelendiğinizi gözlemledik. Bu haberlere verdiğiniz yanıtta, 28 yıllık meslek hayatınızda en çok dikkat ettiğiniz şeyin, hukuk kuralları içerisinde ilerlemek olduğunu belirttiniz. Atılmaya çalışılan çamurla, hukuki zeminde mücadele edeceğinize de vurgu yaptınız., Ayrıca yanlı ve makstalı bir saldırı altında olduğunuzu, amacınızın istihdam için ülkeye hizmet olduğunu dile getirdiniz. Sn. Eziç, belli ki, yatırımlarınız fincan yüklü katır kervanını ürküttü. Bırakın arkanızdan konuşan konuşsun. Biliniz ki, Martı ‘Moku’ ile deniz kirlenmez.

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Sn. Hasan Sertoğlu, Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıslı Türkler Birliği (ATCA), geçtiğimiz günlerde İngiltere’de yaşamını sürdüren Kıbrıslı Rumların örgütlü bulunduğu Birleşik Krallık Ulusal Kıbrıs Federasyonu’nun yine boyundan büyük işlere kalkıştığını belirtti. KKTC Milli Futbol Takımı’nın, 31 Mayıs–9 Haziran tarihleri arasında Londra’da gerçekleştirilecek olan CONIFA 2018 Dünya Kupası’na katılımını engellemek için bir dizi eylemler gerçekleştirdiklerini duyurdu. Başkan yaptığın açıklamada, “Londra için biletlerimizi şimdiden kestik, oynanacak maçlar için hazırız” açıklaman sanırım seni yeterince tanımayan Rum’a da net bir cevap oldu. Benim bildiğim Sertoğlu, işlerine geldiği gibi vicdanlarını şekillendirmeye çalışan 3 gram ve 3 adet beyin hücresi olanların vicdanlarına işte böyle tükürür.

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Sn. Cemal Erdoğan,Esentepe Belediyesi’nde çalışan işçilerin 7 aydır maaşlarını alamadıklarını şimdilik bir kenara koyduk. Anacakmaaşlarını alamamak bir yana belediye çalışanlarından Mustafa Günay’ı, tehdit ederek yakasından tutarak ittiğini ve dolayısıyla darp ettiğini bilahare de seni öldürürüm dediğiniz öne sürülüyor.Başkan, çözülmesi zor, çok bilinmeyenli bir denkleme dönüştüğünü kusura bakma ama söylemek zorundayım. Cemal Başkan, sorunun kendisinde olduğunu anlamayan yöneticiler ve insanlar çözümü başkalarının huzurunu bozmakta bulurlar. Dikkat et şimşekleri üzerine çekiyorsun.

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Sn. Ahmet Benli, hep Belediye Başkanı olduğun Gönyeli’debirşeyleri yapmak ve Gönyeli’yi sayılı kentler arasına sokma uğraşı içerinde bulundun. Ancak bu uğraşı yaparken azami süratini 100 Km. ile sınırlı tuttun. Ancak son zamanlarda hız sınırını Ferari’nin ulaştığı 220 Km. düzeyine çıkarttığını gördük. Başkan, bu hız Gönyeli’ye görsel bir güzellik katarken, özellikle Anayolların vitrinin süper bir görüntü yansıttığına tanık olduk. Bazıları yaşadıkları yeri cennet yapamayanların kaçtıkları her yerin cehennem olduğunu bilmeleri gerekir. Bilmeyenler seni takip etsin derim.

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Sn. Havva Elkovan, gözden ırak ancak gönülden ırak olmayan, Karpaz’da durumlar nasıl? 9 bufor şiddetinde esen rüzgar duruldu mu yoksa o 9 bufor şiddetindeki rüzgarı gören birileri Demir çiğnemeye devam mı ediyor? Sevgili Havva, azim herşeyin üstesinden gelir. O azim ile yola çıkan da yolda kalmaz. Demirin üzerine 9 kuvvetinde asit döküldü. O asit ile o demir çürümeye mahkumdur. Kovandaki bala göz koyanlar, ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi olduğunu da bilmeli ve o kovandan uzak durmalı.

Günün Fıkrası:

İKİ AİLE

İki aile varmış ve her iki ailenin de birer kız çocuğu varmış.

Bir gün misafirlikte sohbete başlamışlar; Eee sizin kızdan ne haber?..

Valla işte ne olsun biliyorsunuz işe girdi geçen sene. Başını kaşıyacak vakti yok

İlk başlarda geceleri fazla mesai yapıyordu.

Sonra hafta sonları da çalışmaya başladı,, Patronu çok sevmiş her işi ona veriyormuş. Derken Ankara

seyahatleri başladı. Bizimki çanta sekreter gibi patron nereye o oraya.

Sonra Paris seyahatleri falan filan en sonunda bu iş böyle olmayacak dediler,

patronu ev tuttu. Deli gibi çalışıyor evladım.

Ee, peki sizinki ne alemde?

Valla bizimki or**pu oldu, ben sizin kadar güzel anlatamıyorum.

Günün Sözü:

İnsanları geçimsiz yapan

SEVGİSİZLİKTİR

Bir birine düşman eden

İLETİŞİMSİZLİKTİR

Güzellikten yana ne varsa

yok eden

İLGİSİZLİKTİR