Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Kudret Özersay,halk arasında sizin ve partiniz ile ilgili söylentiler arşı aştı ve Mars’a doğru yol almaya başladı. Kimisine göre siz, hükümet kurulurken, söz verilip de yerine getirilmeyen vaatlerden dolayı rahatsızlık yaşadığınızı, yolsuzluklar ile ilgili soruşturma açılmasının gecikmesinden dolayı rahatsız olduğunuzu kimisine göre de Türkiye UBP’de yaşanacak genel kurul sonrasında başkanın değişmesi sonrasında UBP ile koalisyon kurmanızı istediğini sizin de buna sıcak baktığınız söyleniyor. Sn. Özersay, daha düne kadar hükümet kuruluncaya kadar ‘İyi niyetliler’ vardı. Sonra ‘Art Niyetliler ‘ ortaya çıktı. Galiba şimdi yeni bir tür peydah oldu. Sanırım onlarda ‘Niyeti belirsizler’ sınıfındandır.

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Sn. Ali Maheşeker, bu aralık kara bulutlar üzerinizde olayışıyor. Önce LTB, sizin kapıya kilit astı, sonrasında kilitin kaldırılması için başvurduğunuz mahkeme hayır bu kilit artık burada kalacak ve kapı açılmayacak dedi. Mahkeme kararından sonra diğer Gece Kulüplerine de kilit vurulursa yandı gülüm keten helva, kim zapt edecek seninkileri. Hatta çelik leblebiler bile havada uçuşacak diye düşünenlerdenim. Sevgili Ali, hadde kapatacaklar anladık. Peki devlet sizden neden kira ve işletme vergileri aldı diye sorsam. Acaba kör tuttuğunu öptükten sonra kaçanı da yakalayarak öpüyor mu dersin. Altından kupası da olsa, kuru çeşmeden su dolmaz. Kişi ne kadar işini düzgün yapmaya çalışırsa çalışsın, düşerse dostu olmaz.

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Sn. Aytaç Çaluda, yeni yaşın hayırlara vesile olsun. Doğum gününü kutlarız. Tabi bizim sözlü kutlamamıza karşın dostların ve ailen ile yemeli içmeli bir kutlama yaptığını gördük. Kadim dostun Ersin Tatar, masanın başında sana eşlik ederken güzel bir gece geçirdiğini söylüyorlar. Eeeee böyle sevildiğine göre bir gönülde bir çiçek olma yerine birçok gönülde buket olmuşsun.

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Sn. Harun Maden, İstanbul’da gerçekleşen ve birçok ülkeden gelen Türkcel’lilerin salonlara sığmadığı konferans muhteşem geçti. KKTC’den İstanbul’a giden kafile oralarda çok iyi ağırlandı. Sn. Genel Müdür bir yolu, bir binayı yaparken, ne bileyim bir etkinliği düzenlerken alt yapı sağlam değilse o bina çöker o etkinlik de Hüsamettin amcanın humus çorbasına benzer. Sn. Maden, Maşallah sizlerin alt yapıyı organize eden altın madenleriniz, Gülten ve Ayhan hanımlar var. Vallahi Turkcell’de un var. Şeker Var. İrmikte var. Ama o helvayı cıvık cıvık yapmadan, tam kıvamında, yapan böylesi becerikli ustalarınız da var. Sn. Maden, ünlü düşünürler, kiminle arkadaşlık veya çalıştığınıza dikkat edin. Karga çöplüğe bülbül güle götürür der. Maşallah siz çalıştıklarınız ile gül bahçesinden bir türlü çıkmıyor, güller arasında dolaşıyorsunuz.

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Sn. Ersin Tatar ve Sn. Faiz Sucuoğlu, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün siyaseti bırakacağım açıklamasından sonra UBP Genel başkanlığı için ikinizin ismi konuşulmaya başlandı. Son zamanlarda UBP’nin Cumhurbaşkanı ile dalaşması hem halk tarafından hemde siyasi çevreler tarafından hoş karşılanmıyor. Cumhurbaşkanlığı makamında bugün Akıncı varsa yarın sizler veya sizlerden birileri olabilir. Bu makamı yıprattıktan sonra o makama oturacak kişi de kısmen yıpranmış olur. Bu işlere genel başkanınızdan çekinmeden artık androş (takoz) koysanız diyoruz. Sn. Tatar ve Sucuoğlu, makam ve rütbeler elbise gibidir. Kimisine dar gelir güldürür. Kimisine bol gelir düşündürür. Sizin oralarda birisine dar gelen elbise halkı sürekli güldürüyor.

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Sn. Erkut Şahali, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak Doğu Akdeniz’de meydana gelebilecek olağanüstü bir durumda yaşanabilecek olumsuzluğa karşı hayvansal yem hammaddelerinin tedarikine ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasına başlandığını açıkladınız. Sn. ŞAhali, bombalamalar ŞAM’da patlamaya başladı. Gemiler denizde, savaş uçakları havada vızır vızır volta atıyor. Biz başladık derken Nasreddin Hoca aklıma geldi. Nasreddin Hoca alacaklısına, evin önüne dikenli çit ektim. Onlar büyüyecek, koyunlar buradan geçerken onlara sürünecek. Bizde o yünleri toplayıp satacağız ve sana paranı ödeyeceğiz demişti. Bizde ölme eşeğim ölme mi diyelim?

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Sn. Suphi Coşkun, Atatürk, Çanakkale savaşı ile kurtuluş savaşında 7 düvele karşı savaşmış ve en sonunda emperyalist güçleri ülkeden kovmuştu. Sonrasında Türkiye Cumhuriyetini kurmuştu. Teşbihte hata olmasın, bakıyorum sen 7 değil, 14 düvele karşı savaş veriyorsun. Yalnız UBP Çin Ordusu gibi kalabalık bir ordu ile karşına çıkıyor. Başkan, evin başı erkektir. Kadın ise boynudur. Boyun ne tarafa isterse baş o tarafa döner. Bölgelerde güçlü partiler baştır. Boyun ise halktır. Boyun ne tarafa dönerse o sırada başın hükmü kalmadığı için boyunun istediği tarafa dönmek mecburiyetinde kalır. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Hazar Aşçıoğlu, Mağusabölgesinde beraberinizdeki ekiple kontrol yaptığınız esnada Afrikalı olduğu tahmin edilen bir öğrencinin, kullanmakta olduğu PU 131 plakalı MErsedes aracı ile sizinkasıtlı olarak aracı üzerinize sürerek size çarptıktan sonra "Dur" ihtarına uymayarak kaçtığını öğrendik. Öncelikle geçmiş olsun. Hazar çavuşum, memleketin artık dingili koptu. Eskiden polisi görenler neredeyse hazır ola geçerken şimdilerde arabayı polisin üzerine sürüyor. Tabi bu duruma buraları getiren siyasilerin yaptıkları hatalardır. Ya hatalarımız ile yüzleşir ve düzeliriz, yada hatalarımıza aldırmayıp, yüzsüzleşiriz. Tabi camide imam osurursa cemaat s…r demeyeceğim. Ama cahiller cahilliğin ayrı, pisliğin ayrı bir şey olduğunu çözemediler.

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Sn. Kemal Oktar Sağlık Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) adına alınan arazi tipi aracı, adınıza kayıt ettiğiniz iddiası var. Sendika Eski Genel Sekreteri Salih Çavuş, polise ifade vererek sendikaya ait GS580 plakalı Pajero cip aracı adınıza geçirdiğinizi söyledi. Yaptığın açıklamada böyle bir suç varsa zaten kendisi de birinci derece sorumludur çünkü tüzük gereği demirbaşın sorumlusu odur. Sağlık-Sen Başkanı olarak Salih Çavuş’un, Filen soruşturması devam eden kumar davası var. Ek mesai saatleri içerisinde, mesaideymiş gibi görünüp de kumar oynarken basın mensupları tarafından görüntülendiği için kendisi mahkemeliktir sahip çıkmadım, o yüzden bize başka yollarla saldırıyor. dedin. Sn. Oktar, sanırım bu olay sonrasında Salih Çavuş’un ismini çizdin. Zaten bir insan gözünde bir defa küçüldüyse artık onun ile büyük hesaplar yapılmaz.

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Sn. Muhammet Aygün, Teksas’ın Esentepe Şübesinde vahşi batı kanunu uygulanıyormuş. Zümrüdü Anka kuşuna Gak deyince et, guk deyince su verilirken Esentepe’de Başkan diyene yumruk, Maaş diyene de yakın döğüş sporundan figürler uygulanıyormuş. Sizin memlekette Polis, hükümet bireyleri, ne bileyim vahşi batıda düzeni sağlayan Şerif gibi bu dayak atma hastalarına hesap soracak bir merci yokmu? Sn. Aygün, arkadaş seçtiğimiz ve koltuklara koyduğumuzu koyduğumuz yerde bulamıyoruz. Dil yarası yılan zehirinden çok daha öldürücüdür. Yılan zehiri bir kez ancak Dil yarası bin kez öldürür. Dili vasıtası ile bin kez öldüren makam sahipleri, yumruklayarak darp ederek insanları bin kez değil milyon kez öldürüyor.

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Sn. Derviş Dağman, GÜÇ - SEN’in 13. Olağan Genel Kurulunda, sendika başkanlığa seçildiğini öğrendik. Öncelikle tebrik ederiz. Genel Kurulda, Sendikal Platform adına Selma Eylem, öğretmenler adına Şener Elcil, işçiler ve özel sektör adına Hasan Felek, kamu adına Güven Bengihan ve basın adına Ali Kişmir konuşma yaparak Güç-Sen’e destek verdiler. Sn. Dağman insanlar, özellikle sendika başkanları güvendiklerinin yanında dururlar. Demekki, KKTC’nin bu güçlü sendikaları sana ve ekibine güvendikleri için destek verdiler. Sn. Dağman olgun insan güzel söz söyleyen değil. Söylediklerini yapan ve yapabileceklerini söyleyendir. Unutma.

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Sn. Arif Alasya sosyal medyada yaptığın paylaşımda, ben UBP Genel Başkanının, ‘Ben Cumhurbaşkanlığı makamına saygım var ama Cumhurbaşkanı Akıncı 'ya saygım yok.'' Söylemine UBP Taban ve Milletvekillerinin katılmadığını düşünmek istiyorum. Fakat ne yazık ki kimsesinden aksi bir söz yok. Susmak kabullenmektir hatırlatmak istedim. Arif gardaş bazen sükut altındır. Boş tenekenin çıkardığı gürültüye karşılık verme insanın değer yargısını erozyona uğratır. İnsana yapılan yatırım ile değer eşittir kalite. Kaliteli bir İngiliz Gazmirin duruşu ile basma bir bez arasındaki kalite sanırım tartışılmaz. Bu nedenle boş ver. Ve boş tenekelerin çıkardığı seslere kulak asma. Sn. Alasya, öyle bir an gelir ki, bazı yolların dönüşü, batı hataların özrü, bazı insanların anlamı olmaz.

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Sn. Hasan Barbaros,başkanı olduğun Luricina sanırım kaçakçıların yolgeçen hanına dönüştü. Önüne gelen oralarda kamp kurarak yükte hafif, cepte ağır ne varsa o taraftan bu tarafa fora ediyorlar. Et, sigara ve bilumum mal oralardan geçip bizim tarafta piyasada cirit atıyormuş. Başkan, bir köylüyü kuru inat, zengin tüccarı asi evlat, bir aileyi hayırsız evlat, memuru süslü avrat. Şoförü aşırı sürat, esnafı asık surat, ama bir belediye başkanını da kontrol edemediği kaçakçılık diyarı yıkar.

Günün Fıkrası:

Nasrettin Hoca'ya sormuşlar:

“Kimsin?”

“Hiç” demiş Hoca, “Hiç kimseyim.”

Dudak büküp önemsemediklerini görünce, sormuş Hoca:

...“Sen kimsin?”

“Mutasarrıf” demiş adam kabara kabara.

“Sonra ne olacaksın?” diye sormuş Nasrettin Hoca.

“Herhalde vali olurum” diye cevaplamış adam.

“Daha sonra?” diye üstelemiş Hoca.

“Vezir” demiş adam.

“Daha daha sonra ne olacaksın?”

“Bir ihtimal sadrazam olabilirim.”

“Peki, ondan sonra?”

Artık makam kalmadığı için adam boynunu büküp son makamını söylemiş:

“Hiç.”

“Daha niye kabarıyorsun be adam. Ben şimdiden senin yıllar sonra gelebileceğin makamdayım: "Hiçlik makamında!”

Günün Sözü:

Dünya güzel olsaydı

Doğarken ağlamazdık

Dünya temiz olsaydı

Ölünce yıkanmazdık