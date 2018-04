Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Tolga Atakan, Ulaştırma Bakanlığında işler ağır ağır rayına oturuyor. Tabi Nasreddin Hocanın hikayesinde olduğu gibi ay yerine geldi ama …. Çektiğini bilir hesabı, sizin neler çektiğinizin de farkındayız. UBP zamanında, kayıttan düşen araçlar ile ilgili olarak, Bakanlar Kurulunun kanun gücündeki kararnamesi ile çıkartılan yasanın iptali Mecliste görüşüldü. Açıklamanızda 198 bin 875 araç 156 bin 616’sının seyrüseferinin çıkartıldığını 41 bin aracın seyrüseferinin çıkartılmadığını açıkladınız.Sanırım bu araçların kayıt altına alınması için bir af gereklidir. Bu konuda Araç Kayıt dairesi sorumlusu, Salih Boran’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı çözüm vardır. Bu arada, golifa gibi Turistik T izin dağıtan izin kurulu başkanı Nazmiye Çelebi’yi de Mukayyitlik görevi verilmiş. Hayırlı olsun. Ancak tartışmalı izinler ile ilgili bilgileri Nazmiye hanımdan nasıl alacaksın doğrusu merak ediyorum. Sn. Atakan, Salih Boran’dan çalışması ile ilgili doğru bilgileri alırsan devlet gelir elde eder, kayıttan düşen araçlarda kayıt altına alınır. Tabi bu konuda arzu ve istek varsa. Sabır sevgili Tolga. Sabır bir dikeni yutmak, yutarken içini parçalayıp geçerken ses çıkartmamaktır.

Sn. Süleyman Manavoğlu, sorma gir hanı olarak nitelendirilen KKTC’de uyuşturucu, hırsız, dolandırıcı ve soygun çeteleri artarken, bunlara birde ‘Haraç Çeteleri’ dahil oldu. Bir süre önce Ada’ya gelen 13 kişilik haraç çetesinden sonra bukez…..09 plakalı araçla gezen bir haraç çetesinin varlığından söz edilmeye başlandı. Sn. Manavoğlu, kadrosu tamamlanmayan ve eksik personel ile hizmet verirken, bankaların, finans kuruluşlarının tahsilatçısı yapılan. Bekçi konumuna sokulan polisin üzerine yüklenen yük arttıkça artıyor. Sn. Manavoğlu, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Polise gerekli istihdamı yapmayan siyasiler hem polisin hemde biz halkın bir yerinin üç buçuk atmasına neden olurken, kendileri dört dörtlük bir yaşam sürdürmenin dayanılmaz hafifliği içerisindedir.

Sn. Ömer Meraklı, Festival, panayır, kültür etkinliği adını ne istersen koy, şu Kalavaç’ın yaptığı festival bir başka oluyor. Kültürümüze ait yiyecek içecek aranıyorsa Kalavaç’ta .Giyisi aranıyorsa alası oralarda. Bu festivale şapka çıkartılır Muhtarım, baba gibi devlet. Ana gibi nimet. Evlat gibi servet. Ömer Meraklı gibi muhtariyet bulunmaz.

Sn. Güven Arıklı, Kıbrıs İlim Üniversitesinde görev aldığını öğrendik. Hayırlı ve uğurlu olsun. Senin gibi donanımlı, düzgün, dağarcığı dolu birisinin güzide üniversitelerimizden birisinde görev alması ülke eğitimine artı getirir. Güven Hocam, sen göreve gelir gelmez, başarılı 20 öğrenci, Kıbrıs İlim Üniversitesi tarafından Ada’da bir ilk olarak başlatılan “Başarı Programı” çerçevesinde İstanbul Teknoloji ve İnovasyon Kampı’na götürülüyor. Fark farkı yaratanlardır der ünlü düşünürler ve o fark kendini seninle hissedilmeye başlandı. Hocam bir insanı güzel yapan, güzelliği değil, bilgi dağarcığı, çizgisi, insanlarla iletişimi ve kişiliğidir. Bu durumda kazanan taraf sanırım seni bünyesine katan Kıbrıs İlim Üniversitesi oluyor.

Sn. Özgür Kaçmaz sosyal medyadaki paylaşımınızda, Zorlu Töre, Türkiye’ye çağrıda bulunarak KKTC’ye deniz ve Hava üssü kurmasını istemiş. Sadece kara kuvvetleriyle olmazmış. Konuyla ilgili çalışmasını meclise sunacakmış. Sayın Töre isterseniz biz Kıbrıslılar olarak burayı terk edelim, KKTC, TC’nin askeri üstü olarak kullanılsın. İnsanımız kim cenazesine, düğününe geleni desteklerse olacağı budur. Lefkoşa’daki cenazelerin daimi üyesi Zorlu Töredir diyorsun. Sn. Kaçmaz, Zorlu Töre, vekil olabilmek için cenazelerde, düğünlerde sayısız ayakkabı çürüttü. Sayısız, Vatan, Millet, Sakarya, Nurlu ufuklar şiirleri ezberledi.

Sn. Adnan Uçan, sana sayın demeyeceğim çünkü o sayın sözcüğüne layık değilsin. 56 yaşındasın ama 7 yaşınaki çocuğun aklı kadar aklın yok. Hukuk okuyorsun ama ne anlama geldiğinden bile bihabersin. kısa giyindiklerini öne sürerek 2 kız öğrenciye cinsel organını göstererektacizce kalkışmak ve gelin orgazm olmak istiyorum demek erkekliğin hangi kitabında yazar. Uçar efendi bence sana verilecek en büyük mükâfat seni hapishanedeki gulumbaraların arasına salmaktır. Uçan pardon, fazlalıklarını sergileyen efendi, emeksiz zengin olanın, kitapsız bilgin olanın, sermayesi senin gibi uçkuru olanın, rehberi şeytandır diyor ünlü düşünürler.

Sn. Eralp Şerifoğlu, ülkemin gencine bir kuruş emeği geçmeyen, tüm derdi tasası Başak- Bahçe, ve Taş-Saray, olanlar vicdan varmı vicdan diye soruyorsun. Ah be hocam, Atatürk Stadındaki gece maçına gitmeyi düşünüyordum. Ama bu akşam Çukur, sonra siyah beyaz, vakit kalırsa vatanım sensin dizi filmleri var. Yarın akşam, yine Ahdülhamid Han, yırtık atın feryadı ve kovboy filmi atını ısıran kovboy var. Vallahi inan gençliğe yardım için vakit kalmıyor. İşte yazdım sende gördün. Sahi vakit kalırmı be hocam? Yoksa üç beş kuruşluk yardım söz konusu mu olur. Hocam biz çocukken, yollar bozuktu. Futbol sahaları bozuktu. Hatta okulun zilleri bozuktu. Paralar da bozuktu. Ama insanlar sağlamdı be hocam.

Sn. Mehmet Özkardaş, Muhtarlarını devletin parasıyla yurt dışına gezmeye gönderen , "ekonomide herşeyyolunda" diyen bir ülkede, dünyadaki tek çocuk bayramı olan " 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı " kutlamaları için , " kaynak yok. Kutlamaları yapmak için sponsor bulun, denildiği doğruysa eğer, bunun adı en hafifinden Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı olur diyorsun. Başkan, Atatürk sevgisini içlerinde yaşatamayarak susarak yaşamayı, yaşayarak alışmayı, güvendikleri tarafından aldatılmayı, öğrenmiş bir insan için evet efendim demek dert değil. Tam tersine bir Zevktir.

Sn. Sıddıka Elbasan doğum günün kutlu olsun. 41 kere maşallah derken sanırım 23 yaşından 22 yaşına bastın. Biz ne 23 ne 22 nede 41 kere maşallahın pastasını yedik. Adana’dan geldiği öne sürülen cezerye gibi pastada sanırım buhar oldu. Kahve buz olurken, cezerye buhar, pastada herhalde ekşime moduna girdi. Sevgili Sıddıkahayat bazen bir kelebeğin ömrü kadardır. Ne kırmaya gelir nede kırılmaya. Gel sen bizim kahveyi ve pastayı bizi kırmadan hazırlayıver.

Sn. Murat Girgen, SOS Çocuk Koyu ve 9. Günaltay Durmuş anısına yaklaşık 70 çocuğun akşam köyümüzde (Temroz’da) başlatmış oldukları etkinlik bugün (Dün) sabah Archway’de kahvaltı ile başlayıp St. Hillarion yürüyüş parkurundan Ilgaz’a doğru devam ediyor diyorsun. Sevgili Murat, bu güzel etkinlik sonrasında,bir insanın yatmadan önce ettiği duada yer almak duaların en hayırlısında yer almaktır. Sen bir anı etkinliğini çocuklar ile gerçekleştirmen sonunda sadece bir duada değil birçok duada yer aldın.

Sn. Hasan Onbaşı,Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu başkanlığından alınan Emin Bilgen’in yerine başkan olarak, getirildiğinizi öğrendik. Birlikte çalışacağınız Yönetim Kurulu üyeliklerinin de Osman Kocatürk ve Zerrin Metcaoğlu olduğunu öğrendik. Hayırlı uğurlu olsun. Sn. Onbaşı, bugün sizi oralara getiren siyasilere hiç güvenmeyin. Bilgilisiniz. O iş dalında yeteneklisiniz. Bence siz ona güvenin. Çünkü, bugün hayatını kurtaran su, yarın seni boğup hayatından edebilir.

Sn. Feminist Öğretmen İnisiyatifi yetkilileri, Vakıflar İdaresi'ni eleştiren açıklamanızda yüzyıllardır adamızda varlığını korumuş ve öncelikli olarak toplumun faydasını beka edinmiş Vakıflar İdaresi, iyilikle alakası olmayan festivallerle, cami avlusuna oyun parkı projeleriyle, kırsaldaki belediyelere rüşvet nitelikli yemek servisleriyle, bet ofisi ve gece kulüplerine kiraladığı alanlarla konuşulur olmaya başladı diyorsunuz. Ve iyiliğin gizli yapılması gerektiğini, iyilik yapar gibi görünmeyip iyilik yapılması gerektiğini belirttiniz. Hocalarım, Zeus Tanrılar Tanrısıdır. Eros Aşk Tanrısı, Hades Karanlıklar Tanrısı, Priapus, Bereket Tanrısı, İsmail Benter de günümüzde Şov ve Din Tanrısıdır. Bilmem anlatabildim mi?

Sn. Alptürk ve Sn. Civisilli, yaptığınız açıklamada, Telefon Dairesinin yıllardır değişmeyen fiyat tüzüğü nedeniyle sağlıklı bir internet hizmeti sağlanamamasından yakınıyorsunuz. Ayrıca internet fiyatlandırılmalarında da fahiş fiyatların ortaya çıktığını dile getiriyorsunuz. Tekelciliğe hayır diye ‘Yafta’ taşıdığımız ülkede nedense devlet tekelciliğine ses çıkartmıyoruz. Bizim çeşmede su olmadığı zaman tıssss diye ses çıkarken, okkalı zam kazığı altında uvvvv anam anam çekenlerden tısss sesini bile duyamıyoruz. Sn. Alptürk ve Sn. Civisilli, halk olarak bizler elindekilerin değerini kaybedince bilenlerden değil, değer verdiği için kaybedenlerdeniz.

Günün Fıkrası:

ABD Başkanı ve öğrenciler

George Bush bir ilkokulu ziyaret eder. Çocuklara:- Sorusu olan var mı? Der. VeküçükBop sözü alır. Benim üç sorum olacak:

1- Seçimlerde daha az oy almanıza rağmen nasıl oldu da Başkan oldunuz?

2- Hiroşima’ya atılan atom bombası sizce dünyanın en büyük terör faaliyeti değilmidir?

3- Hiçbir neden yokken neden Irak'a saldırdınız?

Aniden zil çalar ve çocuklar teneffüsse çıkarlar. Çocuklar geri döndüğünde bu sefer sözü küçük Tom alır. Benim beş sorum olacak:

1.Seçimlerde daha az oy almanıza rağmen nasıl seçildiniz

2- Hiroşima’ya atılan atom bombası sizce dünyanınen büyük terör faaliyeti değilmidir?

3- Hicbir neden yokken neden Irak'a saldırmak istiyorsunuz?

4- Bugün neden zil 30 dakika erken çaldı?

5- Bop nerede?

Günün Sözü:

Kötülük görmeyince İYLİĞİN..

Yaşlılık olmazsa GENÇLİĞİN..

Hastalık olmazsa SAĞLIĞIN..

Yoksulluk olmazsa VARLIĞIN..

Değeri anlaşılmaz..