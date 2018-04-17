Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Narin Şefik, Yüksek Mahkeme Başkanı olarak, yaptığınız açıklamada, Anayasa’nın vatandaşlara tanıdığı “beleşe denize” girme hakkı sonrasında “halkın denize girmesini hiçbir işletmenin engellemesi mümkün değildir. Vatandaşlar haklarına sahip çıksın, ısrarcı olsunlar” dediniz. Da, para babalarının, teller ile Lefkara işi gibi ördükleri deniz sahillerinin, kapılarına koydukları bekçilerin ‘YasahHemşehrim’ bastır parayı gör mevlayı tekerlemesi nasıl kırılacak. Kırmaya kalkanların kafası kırıldı ama Polis bile bunu kökünden çözemedi.. Sn. Şefik, hak diyorsunuz ama Hakkı dayı sinirden rahmetli oldu. Adalet diyorsunuz ama Adalet ablada öfkeden kalp krizi geçirdi. Anayasa dediğinizde Babayasarevaşta deniyor. Umut içerisinde bekliyoruz ama Umut’cukta bisikleti ile arabanın altında kaldı. Şimdi lütfen ne yapılması gerektiğini söylermisiniz?

**

Sn. Erdoğan Sorakın, Cumhuriyetçi Türk Partisinin, 1 Temmuz 2018'de yapılması planlanan Yerel seçimler ile ilgili “Belediye Başkanlığı Aday Başvurusu” kabul edeceğini duyurdunuz. Bizim Hacı amca, Lefkoşa, Vadili, İnönü, Tatlısu, Yenierenköy, Lapta, Alsancak, Çatalköy ve özellikle Esentepe’den başvuru yapılmasını istemediniz. Hadde Tatlısu ile İnönü’yü DP’ye bıraktılar. CTP’nin olan Esentepe’den neden aday kabulü istemediler merak ettim diyor. Sn. Sorakın bir kadına tekme atma hakkı yalnız karnındaki bebeğin hakkı ise, densizlik yapan bir başkana da kötek atma partinin hakkıdır sanırım. Ne dersiniz?

**

Sn. Cemal Erdoğan seçimlerde CTP adına katıldığınız Esentepe belediye başkanlığını kazanmıştınız. Sonrasında bazı hoş olmayan durumlar oldu ve tepki toplamıştınız. CTP’ninsizi es geçerek, Esentepe’den aday çıkarmayacağını ve bağımsız aday, Sinan Güneş’i destekleyeceği söyleniyor. Tabi size de tek yol bağımsız aday olarak seçime katılmak kalıyor. Kalp dediğin zaten atıyor Cemal’ım. Mühim olan ritmi değiştirmekse, fazla ritim de kalbi yoruyor.

**

Sn. Ayşegül Baybars, Gece kulüpleri ile ilgili bir Çalıştay düzenleyeceğinizi açıklayarak Gece kulübü patronları da dahil olmak üzere ilgili paydaşları da bu Çalıştay’a çağıracağınızı açıklamıştınız. Ancak daha önce davet gönderdiğiniz bazı patronların nedense ‘katılımlarını iptal’ etmişsiniz. Bu hoş karşılanmadı. Sn. Baybars, sanırım bu noktada ensesi kalınlar, gerdanı sarkıklar IN karnına vurduğunuz zaman ah arkam demeyip ahhh karnım diyenler OUT oldu. Gece kulüplerinde 100 dolara bir bardak su satan kızları da keşke Çalıştay’a davet etseydiniz. Sn. Bakan, mutluluk çok gariptir. Daha düne kadar bir maşrappa suyu 100 dolara satan gece kulüpleri, musluk kapatılıp tısss diye ses verince mutlulukları gitti. Artık çağırsanız da gelmez.

**

Sn. Asım İdris, dövizdeki artıştan dolayı özel okulların ücretlerinin TL’ye endekslenmesi konusunda, Eğitim Bakanlığı’nın yaptırım yapabileceği bir mevzuatının olmadığını söylediniz. Ancak hükümetin bu konuda bir karar üreteceğini, bu karar doğrultusunda kurumlarla bakanlık olarak istişare içine gireceğinizi söylediniz. bakanlığın bu konuda yaptırım yapabileceği bir mevzuatının olmadığını kaydederken henüz bir girişimin olmadığını da dile getirdiniz.Sn. İdris, döviz yakıp yıkıyor. Bastığı yerden ot bitmiyor. Kaplumbağa hızında giden hükümet, vites değiştirip, en azından tavşan hızına geçse bence hiç fena olmayacak.

**

Sn. Atıl Taşkun,Ercan Havalimanı’nda yapımı süren yeni havalimanı inşaatında geçtiğimiz yıl işten ayrılan 12 kişiyi çalışır göstererek binlerce lirayı zimmete geçirme olayında suçsuz olduğunuz ortaya çıktı. Olayla bağlantınız olmadığı ortaya çıkarken suçsuz günahsızken şahurga kabacığı başınızda patladı. Sn.Taşkun, bugüne kadar üretilen hiçbir navigasyon cihazı bir babanın gösterttiği doğru yolu göstertme becerisine sahip olamadı. Ne mutlu size ve babanıza ki, size doğru yolu göstertti ve sizde o doğru yoldan sapmadan gittiniz.

**

Sn. Okan Mustafa Hacı Ali, halka kaliteli ve ucuz yumurta sattığınız için Rekabet Kurulu'nun 'ucuz yumurta satışı' cezası ile yargıya başvurmasını anlamış değiliz. Birilerinin halka kaliteli ucuz yumurta satıyor diye şikâyet etmesini dikkate alan Rekabet Kurulunun, bunca rekabetsizliğe seyirci kalırken, sizin tribünde sizin ucuz ve kaliteli yumurta satışınıza off – side demesi sanırım çözümü zor, çok bilinmeyenli bir denkleme dönüştü. Sevgili Okan, makamlar ve insanlar elbise gibidir. Kimisine bol gelir güldürür. Kimisine dar gelir öldürür.

**

Sn. Turgay Hilmi, ülkenin en büyük sanat kuruluşu Kıbrıs Sanat’ın direktörleri olarak ülkede yapılan ‘Dünya’ Sanat Günü kutlamalarına davet almadığınızı belirttiniz.Mütevazı kişiliğinizden zerre taviz vermeyerek sağlık olsun, bizde zaten dünyada ‘Boyumuza göre takılıyoruz’ diyerek ipliği, iğnenin deliğinden içeri soktunuz. Sizler zaten, Papa’nın, Bavyera Başkanının, Teksas Parlamentosu valisinin, Japon İmparatorunun huzurunda konserler vermenin zaten dayanılmaz hafifliğini yaşıyorsunuz. Bu nedenle boş tenekelerle uğraşmayın. Onlar çok ses çıkartır ama içleri boştur. Turgay hocam, küçüktük, annemiz bize seneye de giyer diyerek elbiseyi bir beden büyük alırdı. Elbise bize büyük gelirdi. Sanırım bazılarında bu durum alışkanlık yaptı ve elbiseler üzerlerine bol geliyor.

**

Sn. Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Belediyesinin, Devrimci Genel İş Sendikası ile 2018-2019 yıllarını kapsayacak Toplu İş Sözleşmesi’ni imzaladığınızı öğrendik. 2014 yılında göreve geldiğimde personelimizin maaş ve özlük hakları ile vermiş olduğum tüm sözleri yerine getirmenin huzur ve mutluluğu içerisindeyim.TİS’in belediyemize ve emekçi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum dediniz. Başkan, başlangıç güzel de sonu da güzel olsun. Seçimlerde Pandoranın Kutusundan fırlayıp ipi göğüsledikten sonra da huzur ve mutlu olmak gerek. Sn. Sarıçizmeli, bugüne kadar dinleyenin çok ama anlayanın az olduğu yabancı bir şarkı gibi olmadın. Hep anlaşıldın. Sanırım halk seni ne dağlara nede buğulu camlara yazmadı. Bölge halkı seni gördüğüm kadarı ile yüreklerine yazdı.

**

Sn. Erdal Süreç, paylaşımınızda bizim yaşayacak başka yerimiz yok. Federal Kıbrıs hedefinden, zihniyet değişikliği diyerek kaçış yolu aramayın. Nereye varmak isterseniz isteyin yine masaya oturup görüşecek ve tartışarak sonuca gideceksiniz. Başka yol yoktur. Hani bu yolda proaktif politika izlenecekti diyorsunuz. Sn. Süreç, Demirel dün dündür bugün de bugün dememişmiydi? Dün Akıncı beylerbeyi olarak Akınlarda çocuklar gibi şendik. 15 kişilik ordu ile dev gibi çözümsüzlük çözümdür diyen siyaset ordularını yendik. Bugün yapılan akınlarda, Anamızın buyruğu üzerine özürlerden bir demet sunduk.

**

Sn. Tuncer HuseyinBağışkan, sosyal medyadaki paylaşımınızda, ülkeyi uyduruk Osmanlı şehit mezarlarıyla doldurdular. En sonunda Mağusa'ya da el attıkları bilgimize getirildi. MağusaMehmetali Görmüş Sokağında Garip (Öksüzce) Dede'nin bir mezarı varken, şimdi yanına ikinci sözde Osmanlı şehit mezarı daha oluşturuluyor..Bu uyduruk şehit mezarlarının yapılmasındaki amacın ne olduğunu ve kimin tarafından yapıldıklarını hükümetimize ve başbakanımıza ciddi ciddi soruyorum. Bu hokkabazları kim durduracak söyler misiniz? Diyorsunuz. Sn. Bağışkan, adam gibi siyasetçi olmak için servete gerek yok. Adam gibi adam gibi dik dursalar fark yaratacaklar. Hepsi bu.

**

Sn. Erhan Arıklı Lefkoşa’da YDP'nin kendi adayını çıkaracağınızı açıklarken, Mağusa’da bağımsız aday İsmail Arter’i,Paşaköy’de Mahmut Erdem, Geçitkale’de Olsan Oran ve Yeniboğaziçi’nde Şeyda Yılmaz’ı destekleyeceğini belirttiniz. YDP’nin hiçbir parti ile ittifak yapmayacağını da açıklarken her Belediye’de encümen adaylarını göstereceğinizi de belirttiniz. Hayırlısı olsun demekten başka ne diyebiliriz ki? Sn. Arıklı, Lefkoşa dışında Belediye Başkan adayı bulamadınız mı? Galiba problem, partiniz koluna takacağı adamın çok, ama ömrüne ömür ve prestij katacak adamın çok olmamasından kaynaklanıyor.

Günün Fıkrası:

Kaykayla dolaşıyordu

Üç adam ölür ve cennete giderler..Sorgu meleği birincisine sorar:

- “Seni cennete yollamadan önce sana bir sorum var:

- Karına karşı sadık oldun mu?” Adam yanıtlar;

- “Evet, asla bir başka kadına bakmadım.”

Sorgu meleği;

- “Şuradaki Rolls-Royce’u görüyor musun? O senindir..Cennetteyken kullanabilirsin..”

Sorgu meleği ikinci adama da aynı soruyu sorar ve şu cevabı alır;

- “Bir kez karımı aldattım ama bunu ona itiraf ettim..Beni bağışladı ve mutlu yuvamızı kurtardık.”

Bunun üzerine sorgu meleği;

- “Şuradaki Mercedes’i görüyor musun? Cennetteyken onu kullanacaksın..”

der ve üçüncü adama da sorar;

- “Karını hiç aldattın mı?”

Adam yutkunur ve şöyle der;

- “itiraf edeyim ki; bulduğum her kıza asıldım ve her fırsatta onlarla yattım, bir çoğu ile beraber oldum..Üzgünüm.”

Sorgu meleği;

“Ehh” der; “Ama temelde iyi bir adamsın. Şuradaki eski vosvos’u görüyor musun? Cennette onu kullanacaksın.”

Bunun üzerine üç adam vedalaşır, arabalarına atlar ve kendi yollarına giderler.Bir kaç hafta sonra ikinci ve üçüncü adam birlikte gezerlerken barın önünde birinci adamın Rolls-Royce’unu görürler..Bara girdiklerinde adamın perişan bir halde, etrafındaki boş şişelerin arasında salya sümük oturduğunu görürler ve şaşırırlar.

- “Heyy! ne oldu sana?” der ikinci adam, “Cennettesin, altında bir Rolls-Royce var, hersey mükemmel ama sen niye bu haldesin?”

- “Bugün karımı gördüm!” der birinci adam.

Diğerleri;

- “Aaaa! ne kadar güzel, peki derdin nedir?” diye sorarlar..Adam içini çekerek konuşur;

- “Kaykay’la dolaşıyordu…”

Günün Sözü:

Kalp deniz

Dil kıyıdır.

Denizde ne varsa

Kıyıya o vurur