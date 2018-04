Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Tufan Erhürman, sinirlenip, öfkelenmezseniz, sinirlendikten sonra ses tonunu 7 desbile çıkartmayacaksanız, size Girne’de Casino açma limiti dolmasına rağmen, Bakanlar Kurulu kararıyla Kaya Palazzo’ya Casino izni nasıl verildi diye sormak isterim. Geçmişte Avrupa Birliği Uyum yasaları çerçevesinde, ve FAFT olarak isimlendirilen AB’nin suçlardan gelir elde etme kurumunun sıralamasında Kara Para aklayan ülkeler sıralamasının 3. Sırasına yerleşen KKTC’nin namusunu temizlemek için kara para trafiğini durdurmak adına yeni Casino izinleri durdurulmuştu. Ve tabi Casino izni vermek için Mecliste yasanın değiştirilmesi için yasa değişimi gerekiyordu. Yapılmadı. Ve izin çatır çatır verildi. Siz bu izni veren hükümet bireylerine acaba bunun hesabını soracakmısınız diye sorsam. Sn. Erhürman, eskiden kurulacağını duyduğumdɑ iş yapacak diye heyecɑnlɑndığınm ancak bugün gördüğünde hiçbir şey hissetmediğim 4 koalisyon hükümeti ile ilgili belki bukez diye hɑyɑl kurmɑyı seviyorum, Çünkü hayal dünyasında her şey yolundɑ…

Sn. Mahmut Özçınar, Güzelyurt Belediye Başkanlığı için dört partinin ortak aday olarak CTP’den Osman Bican’ın çıkarılacağı kaydedildi. Bunun dışında Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Reşat Kansoy’un da Güzelyurt Belediyesi’ne bağımsız aday olarak talip olduğu bilgileri geliyor. Kısacası Birleşik Orduya karşı savaşmak durumundasınız. Başkan, Atatürk bir zamanlar 7 düvele karşı savaşmıştı. Sonuç? Boşver söylemeyeyim. Sn. Özçınar, buraları bir telaş sarmış gidiyor. Batıda noel ve Yıl Başı, Doğuda yaşama telaşı, derken, KKTC’de seçim, Güzelyurt’ta da Mahmut Özçınar’ı koltuktan nasıl indiririz hesabı..

Sn. Narin Şefik, yaptığınız önemli bir açıklamada, birçok yolsuzluk dosyasının olduğunu ancak bunların mahkeme safhasına getirilmediğini dile getirdiniz. Serzenişinizde çok haklısınız. Yapanın yanına kar kaldığı Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı bu fettan Ada’da 49 dosyanın 4’ü hariç hepsine mesele yok denirse orada deniz bitmiş demektir. Sn. Şefik, odun ateşi üzerinde suyun kaynatıldığı kazan, tencereye dibin kara demiş. Oda o lafın altında kalırmı? Seninki benden kara deyivermiş. Bilmem anlatabildim mi? Narin hanım biz siyasilerimizi, kaşarlı, sucuklu tosttan seçmiyoruz. Seçim öncesi mertliğine sözüne bakarız. Ama galiba seçim zamanları yanılıp kaşarlı sucuklu tost yerken seçmeye kalktık. Sucuk bozuk çıktı.

Sn. Osman Işısal, Cemil Sarıçizmeli, başarılı bir grafik çizen ve başarı çizgisi hep yukarı doğru seyredenDeğirmenlik Belediye Başkanlığı ile Mehmetçik Belediye Başkan adayları arasında sizlerin gösterilmemesi halk arasında hayret uyandırdı. Hacı amca bile yahu CTP bu bölgelerde ‘Harakiri’ mi yapıyor dedi. Suskunluğunuzu halk arasında iyi anlaşılıyor. Çünkü bazen kelimeler cam kırıkları gibidir. Ağzına dolar ve sussan acıtır, konuşsan kanatır..

Sn. Filiz Besim, yaptığınız açıklamada, Gece kulüpleri dışında çok büyük başka bir fuhuş sektörü daha var. Sektörde çalışan ve düzenli sağlık kontrollerini yaptıran gece kulüplerinde çalışan kadınların dışında, çok büyük başka bir fuhuş sektörü daha vardır. Bu fuhuş sektörü genellikle var olan bu gece kulüplerinin çevresinde konuşlanmıştır. Sağlık anlamında hiç kontrol edilmeyen bu gruplar ise toplum sağlığı için büyük bir tehlikedir dediniz. Sn. Besim, bir maşrappa suyun 100 dolara servis edildiği bu sektör başı boş bırakılırsa, bizim Hacı Efendinin kızı gibi ya davulcuya yada zurnacıya varır. Sizin gelmeniz ile birlikte Hacı Efendinin kızı pencereden bile dışarı bakamıyor. Sanırım sıra 100 dolara giden o maşrapalardaki suyun kaynağını bulmakta. Sn. Besim, hiçbir insan hayatımıza öylesine girmiyor. Kimileri ceza, kimileri bela, kimileri imtihan, kimileri ise bize verilen armağandır. Siz armağan olurken bunlarda girdiğimiz imtihan sonucunda aldığımız cezalardır.

Sn. Mustafa Akyön, CTP’de yaşanan adaylık krizi nedeniyle bir ara Ahmet Benli Gönyeli Belediye Başkan adaylığından vazgeçme noktasına gelmişti. Sanırım aday olmamış olsaydı şimdi arabanın free feel yokuş aşağı gider gibi koltuğa oturup cigaranı tüttürmüş olacaktın. Aman şimdi dikkat et, araba iniş aşağı yerine yokuş yukarı çıkacak ve zorlanacak. Dikkat et motor hararet yapıp su kaynatmasın. Makine goloz ederse bu yarış mutlu son yerine ‘Mutsuzluklar’ The End olur. Ruhun yaralanır ve biliyorsun insan ruhunun yarası dikiş tutmaz.

Sn. Kürşat Özer, Lefkoşa’dan baktığımız zaman, Vadili Belediye başkanlığı için bağımsız adayların sayısının arttığını görüyoru. Geçtiğimiz günlerde Eriş Çoban bağımsız adaylığını açıklamış sonrasında da UBP'nin adayı olan mevcut başkan Mehmet Adahan'a karşı siz adaylığınızı açıklamıştınız. Sn.Özer, bizim minik kuşlar sizin sosyal alanda çok güçlü bir isim olduğunuzu ve belediyede Kıdemli İdare memuru olarak 22 yılıdır başarı ile görev yürüttüğünüzü söylüyor. Yani şimdiki başkana ‘Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz’ mı demek istiyorsunuz? Sn. Özer,.eğer Allah seni o koltuğa yazmışsa, bundan kaçışın yok. Lakin kader sana bir azizlik yaparsa ağlamaya da lüzum yok değil mi?

Sn. Rauf DenktaşYenişehir bölgesinde yapmak istediğin yurt yatırımdan vazgeçtiğini öğrendik. Bölge halkının direnmesi sonunda almış olduğun karar sonrasında Yurt yapımı konusu ortadan kalkmış. Eskiden ÇAtalköy Belediyesine ait olan ve Turizm Bakanlığına geçirilen sahile otel yapma düşüncesinden herhalde vazgeçmiş değilsin. Birde Surlar içerisindeki eski Genel Hastanenin restorasyon çalışmaları ile Mete Han’da yapılması düşünülen üniversite yapımının da devam edeceği kanaatindeyiz. Hatice teyze, mühim olan bir kalpte bir çiçek olmak değil birçok gönülde buket olmaktır diyor. Bırak o buketi, o tek çiçek bile kurursa yandı gülüm keten helva.

Sn. Mine Atlı, çalıştayın verimli geçtiğini, sürecin yakın takipçisi olacağınızı dile getirirken, çalıştay sonucunda gece kulüplerinde ‘fuhuş’ yapıldığına dair ortak görüşün ortaya çıktığını belirttiniz. Ve mevcut halleriyle gece kulüplerinin kapatılması, bu konuda etkin denetim sağlanması gerektiği üzerinde durulduğunu aktardınız. Sn. Atlı, gökyüzünü aydınlatan parlak ışıkların yarattığı görkemli vitrinin ‘Al ‘benisi sonrasında bir maşrappa suyun 100 dolara satıldığı bir ortamda bu çeşmenin sanırım kapatılması çok zor. Maşrappaların doldurulduğu yerde iki vana var. Biri devletin kasasına diğeri birilerinin kasasına bolca su akıtıyor. Tabi arada yemoşa giden seks kölelerini kimse de görmek istemiyor. Sn. Atlı,kimileri toprak kadar kıymetli, kimileri bir ot kadar değersiz. Herkes bir şekilde yaşıyor işte. Kimileri şerefli, kimileri şerefsiz. Ne diyelim ki?

Sn. Önder Sennaroğlu,senin Ahmet oğlanın üstüne birileri tank, top, tüfek, havan topu, bazuka ellerine ne geçerse saldırırken, senin mevziden başını çıkartmadığını görüyoruz..Hiçbirşeyden habersiz Ahmet’e kurulmaya çalışan kumpas pastalar börekler yenirken kuruluyor. Pastane köşelerinde hesap üstüne hesap yapılarak defter dürülmeye çalışılıyor. Mevziden başını kaldırsan ve yaşananlara bir göz atsan diyorum. Allah Kerim dediğini duyar gibiyim. Ama unutma, Kerim’in kuyusu da derin ve inilince çıkılmıyor. Bazılarına artık balcının bal tası varsa oduncunun da baltası olduğunu hatırlatmanın sanırım zamanı geldi

Sn. Kamil Gilanlıoğulları öncelikle LAÜ mütevelli heyetinin gerçekleştirdiği toplantıda oybirliği ile başkanlığa seçilmenizi kutlarız. 7 Ocak 2018 tarihinde yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi'nde Toplumcu Demokrasi Partisi'nin Güzelyurt bölgesinden milletvekili adayı olmanız sonrasında böylesi kutsal bir görevi üstlenmeniz, bence çok gurur verici bir olay. Sn. Gilanlıoğluları, LAÜ Rektörü Mehmet Ali Yükselen gibi başarılı bir Akademisyen ile çalışmak işinizi çok kolaylaştırır. LAÜ’yü zirveye taşıyan Mehmet Ali Hoca ile birlikte o zirvenin noktası daha yükseklere taşınır. Sn. Gilanlıoğlu, Zirvede Kartallarda, yılanlarda bulunur. Ancak mühim olan o zirveye süzülerek mi? yoksa sürünerek mi çıkmak önemlidir. O zirveye Kartal gibi süzülerek çıkan Mehmet Ali hoca ile birlikte çok daha iyi işler yapacağınıza inancımız tamdır.

Günün Fıkrası:

Boyam kurumamışta da ondan

İki Amerikalı bir barda oturuyorlar. Bunlardan biri Afrikalı biri de beyaz. Acayip sarhoş bu adamlar. Neyse beyaz olan biraz ırkçı, Afrikalı’ya diyorki:

- sizin avuç içleriniz ve ayaklarınızın altı neden beyazdır biliyomusun?

Afrikalı anlıyor birmoklukolacağını ama merak da ediyor adamın ne söyleyeceğini!

- neden beyazmış söyle bakalım diyor

Beyaz da:

- çünkü tanrı sizi boyarken siz dört ayağınızın üzerindeydiniz diyor

Afrikalı acayip sinirleniyor, bardaki herkes kesin kavga çıkacak diye beklerken Afrikalı beyaza bir soru soruyor:

- peki sen karının en mahrem bölgesindeki tüyler neden siyahtır onu biliyomusun? der!

Bu sefer de beyaz acayip sinirlenir ama o da Afrikalı’nın ne söylemesini merak ediyor.

- neden? Diye soruyorAfrikalı’ya:

- çünkü karın ile dün gece senin odanda senin viskini yudumlayıp, senin yatağında beraber olurken boyam kurumamıştı da ondan diyor.

Günün Sözü:

Flört aşamasında karakter

Ayarlarını değiştirip,

Evlenir evlenmez,

Fabrika ayarlarına dönen

Canlıya

‘TÜRK ERKEĞİ’ denir