Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Cemal Özyiğit, siyasetin sizi de hasta ettiğini öğrendik. Öncelikle geçmiş olsun. Siyasetin getirdiği stres, yoğunluk ve yorgunluk insanı hasta ediyor. Ne tansiyonu yerinde tutarak zıplamasını önlüyor, nede kalbin ritminin düzenli atmasını sağlıyor. Din dersi mecburi mi olsun? Yok haftada bir olsun tartışmalarına hariçten gazel okuyanlarda katılınca yerinde duramayan tansiyonu mu? Yoksa tek tek basaraktan şarkısı ile oynarken birden TwistAgain şarkısının ahengine kapılan kalbin, dur oğlum otur oturduğun yerde, öyle hızlı oyunlara kapılma sözünü dinlemesini mi beklersiniz? Hocam, vites düşür. Çünkü eden kendisine eder. Unutma, sağlığınızı kazanmak koca bir ömür ister. Kaybetmeye ise anlık gaflet yeter.

**

Sn. Serdar Denktaş, Maliye Bakanı sıfatıyla yaptığınız açıklamada, basında yer alan iddiaların, işlemleri durdurmak amaçlı çamur atma olduğunu belirttiniz. Haberleri yapan gazetenin belge ve bilgileri ortaya koymasını isteyerek, “Açıklayamıyorsa da kamuoyundan özür dilesin. Biz kurum ve kişi olarak ceza davası açacağız” dediniz. İşlemleri durdurmanın da bir yolunun çamur atma olduğunu kaydederken, Vergi Dairesi’nin çalışmalarını devam ettireceğinizi, çalışanları ve kendisini kimsenin sindiremeyeceğini vurguladınız. Sn. Denktaş, siyaset insanın topuklarından etine kadar işlemiş bir nasırdır. Ya canın acıya acıya o eleştirilere rağmen adım atacaksın, ya da canını acıta acıta söküp atacaksın

**

Sn. Mehmet Harmancı, bugüne kadar şiddetle ihtiyaç duyulmasına karşın gelmiş geçmiş hükümetler tarafından bir türlü yapılmayan. Olanı da kapatılan ‘Kadın Sığınma Evi’ni yeniden hayata geçireceğin açıklandı. Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında, AB desteğiyle yürütülecek “Şiddete Karşı Yan Yana Projesi” çerçevesinde 800 bin Euroluk proje, LTB bünyesinde yürütülecek. Sanırım bu bugüne kadar belediyenin yapmış olduğu iyi işlerin ‘Baş tacı ‘ olacak. Sn. Harmancı, birisinin, insanların yatmadan önce ettikleri duada yer almak, duaların en hayırlısında yer alması demektir. Bu projen sonrasında, özelde kadınların genelde de tüm vatandaşların en hayırlı dualarında sürekli yer alacaksın.

**

Sn. Mahmut Kanber, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası olarak çok güzel bir olaya imza attığınızı öğrendik. Türkiye İş Bankası ile yaptığınız protokolde, ödeme gücü ve teminatlara bağlı olarak esnafa 50 ile 100 bin TL kredi alma olanağı sağladınız. 60 ay vadeli kredi, taşınmaz mal alımlarında, taksi, otobüs, kamyonet gibi her türlü iş aracı için istenebilecek. Sn. Kanber, odanıza rakip çıkarak tekerinize androş (takoz) koymaya çalışanlara, bu yaptıklarınızı gördükten sonra ağzım ile sövmüyorum ama küfür edercesine gülüyorum.

**

Sn. Emre Efendi, bir hukukçu olarak, Ekim 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla Karşıyaka'da dağın yamacındaki özel bir araziye ulaşımın sağlanması gerekçesiyle, KKTC devlet arazisinden kamu yolu açılması için izin verildiğini dile getirdiniz. Ve İnkişaf bulunmayan, kamu yararı olmayan, doğal bir alana, Bakanlar Kurulu, Lapta Belediyesi, Girne Kaymakamlığı ve Şehir Planlama Dairesi tarafından yol izni verilirken dağın yamacında şuanda bir doğa katliamının yaşanmakta olduğunu dağın iş araçları ile oyulduğunu dile getirdiniz. Tabi ülke sevginiz nedeniyle de konuyu ara emri talebiyle Yüksek İdare Mahkemesi'ne taşıdınız. Sn. Efendi, inanın yaşananlara baktıkça ve bunları eleştirdikçe ülkede yabancı bir şarkı gibi kaldığımızı, dinleyenimizin çok ama bizleri anlayanımızın az olduğunu görüyorum.

**

Sn. Pembe Cin, sosyal medyadaki paylaşımınıza baktığım zaman Kıb-Tek’in sizi sinir küpüne döndürdüğüne tanık oldum. Paylaşımınızda, Allah belanı versin Kıbtek yöneticileri, sabahtan beridir kapımın önünde topraklama için delik açıyor ve evde gürültüden durulmaz oldu. Yüzlerine tükürsek yağmur yağdı der bunlar diyorsunuz. Pembe hanım, Kıb-Tek’in başı gökyüzüne kadar uzanan Ceryanı bizi fena tepiyor. Alet edevatı ile çıkarttığı gürültü sizleri deliye döndürüyor. Eski yöneticileri yaptıkları ile bizleri deliye döndürüyor. Orası imparatorluk. Ne yapalım onlar ile onlarsız da olmuyor. Sn. Cin, insan ölmek için doğmuştur tamam. Bu yüzden her yağmur sonrasında toprak kokusunu sevdiğimiz de doğrudur. Ama o iş zamanı gelince olur. Bunlar bizi sinirden hergün öldürüyor.

**

Sn. Mustafa Zurnacılar, öncelikle Yeniboğaziçi Belediye Başkan adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Bildiğim kadarı ile uzun yıllar Belediyede çalışıyor ve konuları yakından takip ediyorsunuz. Bu sizin için bir artı. Ama en önemli artı, Halkın Partisinin yaptığı açıklamada size destek vereceğini açıklamasıdır. Başkan Katip Demir’e UBP, size de HP destek verirken, CTP’deSertaç Yalçın’a destek vereceğini açıkladı. Sn. Zurnacılar sanırım kıran kırana bir seçim yaşanacak. Bilmiyorum ama Osmanlı, Viyana’yı 3 kez kuşatmasına rağmen alamamıştı. Zor ama imkansız değil. Öğretinin kusursuzluğu yeterli değildir. Bireyin yaklaşımının kusursuz olması gerekir

**

Sn. Cemal Varoğlu, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreterliğiniz hayırlı ve uğurlu olsun. Toplantıya tek aday olarak katıldığınızı ve kimsenin rakip çıkmak istemediğini öğrendik. Yıllardır hizmet verdiğiniz partinin ikinci adamı olmanız bugüne kadar verdiğiniz hizmetin bir karşılığıdır. Tabi bu noktada sizi zor bir görev bekliyor. Hükümet ortaklarının oluşturacağı ittifaka bağlı kalınarak, belediye başkan adaylarını seçmek sanırım hiçte kolay olmayacak. Sn. Varoğlu, bugüne kadar verdiğiniz hizmetler nedeni ile bazı gönüllerde bir çiçek oluyordunuz. Ancak Genel Sekreter olarak vereceğiniz hizmetler sonrasında bütün TDP’lilerin gönüllerinde buket olacaksınız. Kolay gelsin.

**

Sn. Mustafa Yazıcı,Lösemi tedavisi görürken, hastalığı tekrarlayan 7 yaşındaki oğlunuz Tuğsan Yazıcı için aranan ilik ile ilgili yaptığınız çağrıda benim oğlum aylardır bu yatakta, Tuğsan bir koltukta beş dakika oturmazken şimdi yataktan çıkmıyor. Ne olur yardım edin. Oğlumun ilik nakli sayesinde hayata tutunmasının mümkün olacağını söylerken yürütülen kampanyalar kapsamında sadece 700 kişi kayıt yaptırttı. Bu çok az ve çok üzücü dediniz. Sn. Yazıcı serzenişinizde çok haklısınız. Bir insanın evladı en büyük değeridir. Ancak bir evlat o ülkenin, o Cumhuriyetinde değerlerinden bir tanesidir. Bu konu bu noktada kişisel olmaktan çıkar ve o ülkenin sorunu olarak gündeme gelir. Ülke vatandaşları bu konuda el ele verip uygun donörü bulmak için çaba sarfetmeli. Sn. Yazıcı, umutsuzluğa kapılmak size yakışmaz. Sakın, ümitsizler köyüne gitmeyin. Çünkü daha nice ümitler var. İçinizdeki karanlığa doğru yürümeyin, çünkü daha o yolu aydınlatacak çok güneşler var.

**

Sn. Havva Elkovan, bugüne kadar gönül verdiğiniz UBP’den, Dipkarpaz Belediye Başkanlığı ile ilgili aday olmanız için talep beklerken, onların Demir çiğnemeye devam ettiklerini görünce rotayı Halkın Partisine çevirdiğinizi gördük. Halkın Partisinin yaptığı teklif sonrasında da aday olduğunuzu öğrendik. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sevgili Havva, ne diyelim? Yıllarca hizmet veriyorsunuz. Karşılığında onlar da size umut pompalıyor. Ancak verdiği umudu geri alan, şimdi aldığı ahı da güle güle kullansın diyelim.

**

Sn. ŞehanTomgüsehan, Toprak Ürünleri Kurumu'nda (TÜK) Sn. Şahali tarafından açıklanan 4 milyon TL’lik arpa hibelerinde 943 bin TL’lik “kayıp para” konusunun ardından, bu kez eski hükümet dönemine ait “hukuka aykırı işlemler” olduğunu öne sürdünüz. Yönetim Kurulu Başkanı olduğunuz TÜK Yönetim Kurulu, UBP-DP Azınlık Hükümeti döneminde kurumda bu kez 7 maddelik ‘yasa dışı’ işlem tespit ettiğinizi açıkladınız. Bunlar arasında ‘Bakanlar Kurulu kararı olmadan borçlanma’, ‘yetki aşımları’, ‘ödenek aşımları’ olduğu belirtilen 28 dava dosyasının olduğunu söylediniz. Sn. Tomgüsehan, KKTC Bol Kepçe lokantasından kepçeler ile götürülenler ile ilgili bugüne kadar işlem yapılmadı. Diğer dosyalar gibi bu 28 dosya da ‘Mesele yok’ denilerek tozlu raflara kaldırılacak. Bu nedenle canınızı yemeyin. Ahh bir “zam” da şu insanlara gelse de kendilerini bu kadar ucuza satmasalar diyorum

**

Sn. Erhan Kaya, Belediye Başkan adaylığın hayırlı ve uğurlu olsun. Halkın Partisinden Vadili Belediye Başkan adayı olarak çıkacağın açıklandı. Spor Hocalığı, Televizyonda spor programcısı, gazetelerde spor yorumcusu derken bukez belediye başkanlığı yakışır. Sevgili Erhan, sen gökte ararken, sanırım yerde hiçbirşey bulmadın. Ama sanırım yerde bulacağın Vadili Belediyesini, birçok yerde bulup da göklere çıkarttığın şeyler gibi göklere çıkartırsın.

**

Sahibine Mesajlar

Sn. Cemal Özyiğit, siyasetin sizi de hasta ettiğini öğrendik. Öncelikle geçmiş olsun. Siyasetin getirdiği stres, yoğunluk ve yorgunluk insanı hasta ediyor. Ne tansiyonu yerinde tutarak zıplamasını önlüyor, nede kalbin ritminin düzenli atmasını sağlıyor. Din dersi mecburi mi olsun? Yok haftada bir olsun tartışmalarına hariçten gazel okuyanlarda katılınca yerinde duramayan tansiyonu mu? Yoksa tek tek basaraktan şarkısı ile oynarken birden TwistAgain şarkısının ahengine kapılan kalbin, dur oğlum otur oturduğun yerde, öyle hızlı oyunlara kapılma sözünü dinlemesini mi beklersiniz? Hocam, vites düşür. Çünkü eden kendisine eder. Unutma, sağlığınızı kazanmak koca bir ömür ister. Kaybetmeye ise anlık gaflet yeter.

**

Sn. Serdar Denktaş, Maliye Bakanı sıfatıyla yaptığınız açıklamada, basında yer alan iddiaların, işlemleri durdurmak amaçlı çamur atma olduğunu belirttiniz. Haberleri yapan gazetenin belge ve bilgileri ortaya koymasını isteyerek, “Açıklayamıyorsa da kamuoyundan özür dilesin. Biz kurum ve kişi olarak ceza davası açacağız” dediniz. İşlemleri durdurmanın da bir yolunun çamur atma olduğunu kaydederken, Vergi Dairesi’nin çalışmalarını devam ettireceğinizi, çalışanları ve kendisini kimsenin sindiremeyeceğini vurguladınız. Sn. Denktaş, siyaset insanın topuklarından etine kadar işlemiş bir nasırdır. Ya canın acıya acıya o eleştirilere rağmen adım atacaksın, ya da canını acıta acıta söküp atacaksın

**

Sn. Mehmet Harmancı, bugüne kadar şiddetle ihtiyaç duyulmasına karşın gelmiş geçmiş hükümetler tarafından bir türlü yapılmayan. Olanı da kapatılan ‘Kadın Sığınma Evi’ni yeniden hayata geçireceğin açıklandı. Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında, AB desteğiyle yürütülecek “Şiddete Karşı Yan Yana Projesi” çerçevesinde 800 bin Euroluk proje, LTB bünyesinde yürütülecek. Sanırım bu bugüne kadar belediyenin yapmış olduğu iyi işlerin ‘Baş tacı ‘ olacak. Sn. Harmancı, birisinin, insanların yatmadan önce ettikleri duada yer almak, duaların en hayırlısında yer alması demektir. Bu projen sonrasında, özelde kadınların genelde de tüm vatandaşların en hayırlı dualarında sürekli yer alacaksın.

**

Sn. Mahmut Kanber, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası olarak çok güzel bir olaya imza attığınızı öğrendik. Türkiye İş Bankası ile yaptığınız protokolde, ödeme gücü ve teminatlara bağlı olarak esnafa 50 ile 100 bin TL kredi alma olanağı sağladınız. 60 ay vadeli kredi, taşınmaz mal alımlarında, taksi, otobüs, kamyonet gibi her türlü iş aracı için istenebilecek. Sn. Kanber, odanıza rakip çıkarak tekerinize androş (takoz) koymaya çalışanlara, bu yaptıklarınızı gördükten sonra ağzım ile sövmüyorum ama küfür edercesine gülüyorum.

**

Sn. Emre Efendi, bir hukukçu olarak, Ekim 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla Karşıyaka'da dağın yamacındaki özel bir araziye ulaşımın sağlanması gerekçesiyle, KKTC devlet arazisinden kamu yolu açılması için izin verildiğini dile getirdiniz. Ve İnkişaf bulunmayan, kamu yararı olmayan, doğal bir alana, Bakanlar Kurulu, Lapta Belediyesi, Girne Kaymakamlığı ve Şehir Planlama Dairesi tarafından yol izni verilirken dağın yamacında şuanda bir doğa katliamının yaşanmakta olduğunu dağın iş araçları ile oyulduğunu dile getirdiniz. Tabi ülke sevginiz nedeniyle de konuyu ara emri talebiyle Yüksek İdare Mahkemesi'ne taşıdınız. Sn. Efendi, inanın yaşananlara baktıkça ve bunları eleştirdikçe ülkede yabancı bir şarkı gibi kaldığımızı, dinleyenimizin çok ama bizleri anlayanımızın az olduğunu görüyorum.

**

Sn. Pembe Cin, sosyal medyadaki paylaşımınıza baktığım zaman Kıb-Tek’in sizi sinir küpüne döndürdüğüne tanık oldum. Paylaşımınızda, Allah belanı versin Kıbtek yöneticileri, sabahtan beridir kapımın önünde topraklama için delik açıyor ve evde gürültüden durulmaz oldu. Yüzlerine tükürsek yağmur yağdı der bunlar diyorsunuz. Pembe hanım, Kıb-Tek’in başı gökyüzüne kadar uzanan Ceryanı bizi fena tepiyor. Alet edevatı ile çıkarttığı gürültü sizleri deliye döndürüyor. Eski yöneticileri yaptıkları ile bizleri deliye döndürüyor. Orası imparatorluk. Ne yapalım onlar ile onlarsız da olmuyor. Sn. Cin, insan ölmek için doğmuştur tamam. Bu yüzden her yağmur sonrasında toprak kokusunu sevdiğimiz de doğrudur. Ama o iş zamanı gelince olur. Bunlar bizi sinirden hergün öldürüyor.

**

Sn. Mustafa Zurnacılar, öncelikle Yeniboğaziçi Belediye Başkan adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Bildiğim kadarı ile uzun yıllar Belediyede çalışıyor ve konuları yakından takip ediyorsunuz. Bu sizin için bir artı. Ama en önemli artı, Halkın Partisinin yaptığı açıklamada size destek vereceğini açıklamasıdır. Başkan Katip Demir’e UBP, size de HP destek verirken, CTP’deSertaç Yalçın’a destek vereceğini açıkladı. Sn. Zurnacılar sanırım kıran kırana bir seçim yaşanacak. Bilmiyorum ama Osmanlı, Viyana’yı 3 kez kuşatmasına rağmen alamamıştı. Zor ama imkansız değil. Öğretinin kusursuzluğu yeterli değildir. Bireyin yaklaşımının kusursuz olması gerekir

**

Sn. Cemal Varoğlu, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreterliğiniz hayırlı ve uğurlu olsun. Toplantıya tek aday olarak katıldığınızı ve kimsenin rakip çıkmak istemediğini öğrendik. Yıllardır hizmet verdiğiniz partinin ikinci adamı olmanız bugüne kadar verdiğiniz hizmetin bir karşılığıdır. Tabi bu noktada sizi zor bir görev bekliyor. Hükümet ortaklarının oluşturacağı ittifaka bağlı kalınarak, belediye başkan adaylarını seçmek sanırım hiçte kolay olmayacak. Sn. Varoğlu, bugüne kadar verdiğiniz hizmetler nedeni ile bazı gönüllerde bir çiçek oluyordunuz. Ancak Genel Sekreter olarak vereceğiniz hizmetler sonrasında bütün TDP’lilerin gönüllerinde buket olacaksınız. Kolay gelsin.

**

Sn. Mustafa Yazıcı,Lösemi tedavisi görürken, hastalığı tekrarlayan 7 yaşındaki oğlunuz Tuğsan Yazıcı için aranan ilik ile ilgili yaptığınız çağrıda benim oğlum aylardır bu yatakta, Tuğsan bir koltukta beş dakika oturmazken şimdi yataktan çıkmıyor. Ne olur yardım edin. Oğlumun ilik nakli sayesinde hayata tutunmasının mümkün olacağını söylerken yürütülen kampanyalar kapsamında sadece 700 kişi kayıt yaptırttı. Bu çok az ve çok üzücü dediniz. Sn. Yazıcı serzenişinizde çok haklısınız. Bir insanın evladı en büyük değeridir. Ancak bir evlat o ülkenin, o Cumhuriyetinde değerlerinden bir tanesidir. Bu konu bu noktada kişisel olmaktan çıkar ve o ülkenin sorunu olarak gündeme gelir. Ülke vatandaşları bu konuda el ele verip uygun donörü bulmak için çaba sarfetmeli. Sn. Yazıcı, umutsuzluğa kapılmak size yakışmaz. Sakın, ümitsizler köyüne gitmeyin. Çünkü daha nice ümitler var. İçinizdeki karanlığa doğru yürümeyin, çünkü daha o yolu aydınlatacak çok güneşler var.

**

Sn. Havva Elkovan, bugüne kadar gönül verdiğiniz UBP’den, Dipkarpaz Belediye Başkanlığı ile ilgili aday olmanız için talep beklerken, onların Demir çiğnemeye devam ettiklerini görünce rotayı Halkın Partisine çevirdiğinizi gördük. Halkın Partisinin yaptığı teklif sonrasında da aday olduğunuzu öğrendik. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sevgili Havva, ne diyelim? Yıllarca hizmet veriyorsunuz. Karşılığında onlar da size umut pompalıyor. Ancak verdiği umudu geri alan, şimdi aldığı ahı da güle güle kullansın diyelim.

**

Sn. ŞehanTomgüsehan, Toprak Ürünleri Kurumu'nda (TÜK) Sn. Şahali tarafından açıklanan 4 milyon TL’lik arpa hibelerinde 943 bin TL’lik “kayıp para” konusunun ardından, bu kez eski hükümet dönemine ait “hukuka aykırı işlemler” olduğunu öne sürdünüz. Yönetim Kurulu Başkanı olduğunuz TÜK Yönetim Kurulu, UBP-DP Azınlık Hükümeti döneminde kurumda bu kez 7 maddelik ‘yasa dışı’ işlem tespit ettiğinizi açıkladınız. Bunlar arasında ‘Bakanlar Kurulu kararı olmadan borçlanma’, ‘yetki aşımları’, ‘ödenek aşımları’ olduğu belirtilen 28 dava dosyasının olduğunu söylediniz. Sn. Tomgüsehan, KKTC Bol Kepçe lokantasından kepçeler ile götürülenler ile ilgili bugüne kadar işlem yapılmadı. Diğer dosyalar gibi bu 28 dosya da ‘Mesele yok’ denilerek tozlu raflara kaldırılacak. Bu nedenle canınızı yemeyin. Ahh bir “zam” da şu insanlara gelse de kendilerini bu kadar ucuza satmasalar diyorum

**

Sn. Erhan Kaya, Belediye Başkan adaylığın hayırlı ve uğurlu olsun. Halkın Partisinden Vadili Belediye Başkan adayı olarak çıkacağın açıklandı. Spor Hocalığı, Televizyonda spor programcısı, gazetelerde spor yorumcusu derken bukez belediye başkanlığı yakışır. Sevgili Erhan, sen gökte ararken, sanırım yerde hiçbirşey bulmadın. Ama sanırım yerde bulacağın Vadili Belediyesini, birçok yerde bulup da göklere çıkarttığın şeyler gibi göklere çıkartırsın.

Günün Fıkrası:

Kaçıracan Akbabayı

Çiftçi tavuklari için yorulmayan bir horoz almaya pazara gider. Pazarcı "Istediğiniz herşeyi bu horoz yapar" diye azgın mı azgın bir horoz satar.

Adam çiftliğe döner, horozu kümese koyar koymaz tüyler uçusur, gıdaklamalar başlar. Çiftçi çok memnundur. Ama horoz çok azgındır, adam endişelenmeye başlar horoz iki günde ölecek diye. Horozu tutmaya çalışır, başaramaz.

Neyse der, eve döner. Ertesi gün bir bakar ki horozun ayaklar havada dil dışarıda yatıyor ve hatta tepesinde bir akbaba uçuşuyor.

Çiftçi kendi kendine "eh işte geberdi" diye söylenir. Horoz bir gözünü hafif açarak çiftçiye yarım ağızla ve kısık sesle homurdanır.

"Git lan git!.. Kaçıracan şimdi akbabayı!.."

Günün Sözü:

İnsanları geçimsiz yapan

SEVGİSİZLİKTİR

Bir birine düşman eden

İLETİŞİMSİZLİKTİR

Güzellikten yana ne varsa

yok eden

İLGİSİZLİKTİR