Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Fikri Ataoğlu, Türleri tükenmekle karşı karşıya olan ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin, soyu tükenme tehditti, altında kırmızı listesinde yer alan deniz kaplumbağalarının, siyasi rant uğruna, bir otelin barındırma ve sergileme tankları içerisinde hayvanat bahçesi kısmında, sergilenmesi için izin verdiğiniz söyleniyor. Çevre Yasası ve ona bağlı flora ve fauna tüzüğüne göre B tipi yani nesli tükenme tehdidi altında olan hayvanlar grubundakilerin, tedavi deneyimi olmayan bir veteriner hekim ile doğal yaşamla hiçbir alakası olmayan bir otelin bu işe soyunmasının bilimsellikle alakalı değildir. Sn. Ataoğlu, Ebuzittin amaca, bazı insanları hayata baktığı pencereden, atmalı. Çünkü söz konusu dümen çevirmek olunca bazı insanlar hep ‘Kaptan’ olurlar dedi. Ben anlamadım. Siz anladınız mı?

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Sn. Hatice Özler Şahin sosyal medyadaki paylaşımınızda sivrisineklere karşı savaş açtığınızı veİntikamım korkunç olacak. Sivrisinekle mücadelem şimdi başlıyor. Buralara feslikan koyacağım dediniz. Hocanım, bu savaşta sanırım çok kana akacak. Hadde sivrisinekleri büyük bir savaş sonrasında temizlediniz diyelim. Peki siyasetteki sivrisinekleri kim ve nasıl temizleyecek dersiniz? Sanırım onlar canımızı daha çok acıtıyor. Hocanım, ülkeyi kalkındıracaklar diye halk olarak full çeken bataryalarımız ile kapsama alanımızdan çıkartmadığımız birçok siyasetçiyi adam gibi sevmenin karşılığında aldığımız uIusIararasiödüI ‘Zam’ oldu.

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Sn. Okyay Sadıkoğlu, Lefkoşa Belediyesi başkan adayı kervanına sende katılmışsın. Lokomotifin arkasına yerleştirdiğin DP amblemli vagonun içerisine dost, arkadaş ve partidaşlardan destek oylarının atılmasını beklemeye başlamışsın. Sevgili Okyay, zor bir yarışa girdin. O kadar güçlü aday arasında Allah Kerim diye yola çıkmışsın. Ne diyelim, Allah Kerim derken Kerim’in kuyusunun bukez derin olmadığını ve inilince çıkılabilir yükseklikte olmasına dua edelim.

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Sn. Halil Orun, eski bir UBP’li ve bugüne kadar UBP’ye destek veren birisi olmana karşın geçen seçimde olduğu gibi bu seçim de UBP’nin ayağında bayda attığını görüyoruz. UBP adaylığına bakarak kıs kıs gülerken, DP cankurtaran simidi atarak seçim sandığında boğulmaman için destek verdi. Sn. Orun, UBP geçmişte yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğunu görmeyebilir. Ama onu DP ile birlikte birçok insan görüyor. Seçilen birçok belediye başkanlarını gördük. Şekerden evimiz,buzdan hayallerimiz vardı.Ne yazıkki dün yağmur yağdı

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Sn. Aslan Çebi, Dipkarpaz Belediye Başkanlık adaylığı zincirine sizde bir halka eklemişsiniz. DP’nin Dipkarpaz Belediye başkan adayı olarak kolları sıvadığınızı öğrendik. Koyu Bir Erdoğan ve AKP taraftarı olduğunuz söyleniyor. Tabi demokrasi geniş bir yelpazedir. O yelpaze içerisinde herkesin görüşüne saygı duyma yatır. Başkan adaylığı konusunda zor bir yarı içerisine girdiniz. Bu kadar aday ile yarışmak sanırım zor ve yorucudur. Ve sanırım bu yarışta dost ve arkadaşlarınızı da sınamış olacaksınız. Çünkü İyi dostu olanın aynaya gereksinimi yoktur

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Sn. Salih Oktay, CTP’deaday çıkması beklenen CTP ilçe başkanı Oktay Kayalp'ın aday çıkmaması üzerine,CTP Erol Adalıer'in aday olduğunu açıkladı. Ancak Mağusa’da bu durumun beklentileri karşılamadığı ve Haziran Seçimi Meydan Muharebesinde, Arter’e karşı büyük bir yenilgiye uğrama ihtimalinden söz ediliyor. Söz konusu yenilgi olunca, CTP Belediye Meclis Üyesi olarak bağımsız olarak başkan adaylığı için müracaat etmek istediğiniz öne sürülüyor. Sn. Oktay, Büyük adamların ve büyük partilerin hataları güneş tutulmasına benzer, onları herkes görür. Eh CTP’de büyük parti olduğuna göre senin adaylığın ile ilgili olarak hta mı yaptı dersin?

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Sn. Hakan Oran, Lefke ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kalkındırma Derneği(LEKAD) Başkanı olarak yaptığın açıklamada CMC’de kalan atıkların insan sağlığı için ve doğal çevreyi koruma konusunda büyük risk taşıdığını belirttiniz. .Bölgedeki gölün temizlenmesi gerektiğini, toprak ve gölün oldukça kirli olduğunu bu sebepten dolayı orada yetişmiş ve yetişecek gıda ürünlerinin daima tehlike taşıyacağını belirtirken, 3 güvenlik görevlisinin kanserden öldüğünü de dile getirdiniz. Sn. Oran, CMC’nin hala daha kör yiyecekleri olduğu müddet, kimse oralara FAGO ile bile bakmayacak. Onlar için insan vız gelip tırıs giden bir nesneden öte bir şey değil. Bizler,ucuz insanların üstüne kurduğumuz hayaller sürdükçe, bu hayallerin geri dönüşü bize hep pahalıya patlayacak.

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Sn. C.RMağusa’da, bakıcı olarak çalıştığınız, bir bakım evinin yemekhane kısmında sandalyede oturan 88 yaşındaki Ramadan Alihan’ı yerinden kaldırıp, tedbirsiz ve dikkatsizce oturmasını söyledikten sonra, yaşlı adamın altında sandalyenin olduğunu zannedip oturmak için geriye doğru hamle yapmasıyla kafasının üzerine düşerek hayatını kaybetmesine neden olduğunuz öne sürülüyor..Sn. C.R insan hayatı küçümseyemecek kadar önemlidir. Ancak gördüğümüz kadarı ile siz bunun farkına varmamışsınız. Yaşlı insanların yaşamlarını kolaylaştırmak için o bakım evinde o insanlara umut verdiniz. Ancak verdiğin umudu ölüm olarak geri aldınız.Şimdi aldığınız o ahı güle güle kullanın..

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Sn. Yenierenköylüler sanırım belediye başkanlığı seçimlerinde partiler sizi gözden çıkarttı. Partilerin yerel seçim hazırlıkları devam ederken, iktidar partilerinin yanısıra e ana muhalefet partisi deYenierenköy Belediye’si için henüz bir karar üretmedi. Parti Genel Sekreterleri, Yenierenköy Belediyesinin ‘Titanik’ gibi sulara gömüldüğünü ve denizin dibinden çıkartılmasının imkansız olduğunu dile getirdi. Özetle söylenenlere baktıktan sonra, seçtiklerimizin fırtınasız bir havanın yarattığı süt liman bir deniz. Suya sabuna dokunmadan aynen Maarif Nazırının yönetmek istediği gibi okulsuz bir Maarif ve sorunu ve sıkıntısı olmayan bir ülke istiyor.Sn. Yenierenköy’lüler sizler gibi bizler de artık samimiyеt istiyor. Çünkü dili süslü ama yürekleri boş insanlardan bıktık usandık.

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Sn. Hasan Felek, Dev-İş Başkanı olarak yaptığınız açıklamada, KKTC’de çalışanlar emekçi değil, köledir. Kıbrıs’ın kuzeyindeki çalışma yaşamında iş kazaları önemli bir sorun oldu. Bunun da en önemli sebeplerinin başında sermaye ve işverenlerin aşırı kar ve para kazanma hırsı olduğunu vurguladınız.. Önlem alınmıyor, denetim yok, yasalar ihlal ediliyor derken siyasi erki de göreve davet ediyorsunuz. Sn. Felek, umut tacirliği yaptıktan sonra seçilenlerin bu ahalinin elinden çektiğini ABD, Usame Bin Ladin’den, Filistinliler de İsrail’den çekmedi. Her seçimde halk olarak turuncu giyer günеş oluruz. Mavi giyеr meşale oluruz, Yeşil - kırmızı giyer başak oluruz. Ancak yaşadıklarımız sonrasında siyah giyеrmatеm oluruz.,

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Sn. Derviş Dağman Güç Sen başkanı olarak, Mağusa Limanı’nda çalışma koşullarının iyileştirilmesi kapsamında çalışmaların başlatıldığını dile getirdiniz. Çalışma koşullarının iyileştirilmemesinin yanısıra mesailer ödenmezse eyleme gideceğiz dediniz. Da, Yıllardır Mehteran Takımı gibi iki ileri bir geri giden limandaki çalışma hayatınızın iyileştirilmesi sanırım çıkmaz ayın, dördüncü haftasındaki Perşembenin, 30 Şubat tarihine düşen son gününde yapılacağı belirtiliyor. Sn. Dağman, biz gülü severken dikenine razıydık. Ancak kaktüsü avuçlayarak sevmeye kalktık.

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Sn. Erhan Tünay sosyal medyadaki paylaşımında, usanmış hissediyor. Ne seyrüseferi biter, Ne muayenesi biter, Ne eksozemisyonu biter. Ya bunların üstüne bir da Sivil savunması çıkar. Mezara kadar dedikleri bu olsa gerek diyorsun. Sevgili Erhan, KKTC’de yaşamak fedakarlık ister. Bizim fedakarlık yaparak bir yerimiz üç buçuk atarken, bazıları dört dörtlük yaşamanın keyfini çıkartıyor. Bizim yaptıkları sonrasında anamız ağlarken, onlar geride playback yapıyor.

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Sn. Sinan Dirlik, yerel bir gazetemiz yaptığı haberinde CTP hükümeti döneminde, Vakıflar İdaresi’nden 2007 ve 2008 yıllarında sözleşme yapılmadan ve ihaleye çıkılmadan “sergi koordinatörü” adı altında 478 bin TL alan “İki Yaka İletişim Danışmanlık Ltd” sahibi Sinan Dirlik’in kim olduğu ortaya çıktı diyor. Halil amca, biz Sn. Dirlik’in kim olduğunu, biliyroz. Da, İstanbul dışında Londra sergileri ile Sn. Talat ile olan ilişkiden, yaşanan birlik ve dirlikten geniş şekilde bahsedilmiyor diyor. Hatice Çavlan ile düzenlenen o güzelim sergilerden hiç ama hiç söz edilmiyor. Hatice teyze görmek istemeyen göze ışık ne yapsın diyor. Sanırım bu haber zorunuza gitti. Güzel ama sıkıntılı yer. Oralara bir ara bende gitmiştim.

Günün Fıkrası:

UÇAKTA BEŞ KİŞİ

Pilotun kendisi, Michael Jordan, Bill Gates, Dalai Lama ve bir hippi. Oldukça yüksek bir irtifada uçarlarken, uçağın motorları birdenbire bozulmuş ve uçak hızla düşmeye başlamış. Pilot büyük bir telaşla yolcuların yanına gelmiş:

- "Beyler, size bir iyi bir de kötü haberim var. Kötü haber şu; biraz sonra yere çakılacagız. İyi haber ise; dört tane paraşütümüz var ve biri bende!" deyip paraşütü ile uçaktan atlamış. Michael Jordan hemen ayağa fırlayarak:

- "Beyler, biliyorsunuz ben dünyanın en büyük sporcusuyum ve dünyanın benim gibi insanlara ihtiyacı var." demiş ve bir paraşüt kapıp uçaktan atlamış. Derken, Bill Gates de hemen ayağa fırlamış:

- "Beyler, biliyorsunuz ben de dünyanın en zeki adamıyım ve dünyanın benim gibi zeki insanlara ihtiyacı var." demiş ve o da bir paraşüt kapıp atlamış. Dalai Lama ve hippi birbirlerine bakmışlar. Dalai Lama:

- "Evlat, ben oldukça verimli ve bereketli bir yaşantı geçirdim,

gerçek aydınlığı buldum. Oysa senin önünde uzun ve güzel bir hayat var. Paraşütü al ve atla, kendini kurtar." demiş. Hippi gülmüş:

- "Endişelenme dede, dünyanın en zeki adamı az önce benim sırt çantamla atladı!"

Günün Sözü:

Ey Efendiler

Sorgulamayan insan

CAHİLDİR.

Sorgulatmayan ise

ZALİM

Mustafa Kemal Atatürk