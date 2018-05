Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Ertan Namıkkemaloğlu, sosyal medyadaki paylaşımında bugünden itibaren üyesi olduğum siyasi partiden istifa ettiğimi duyuruyorum. Kimseye kırgın ve küskün da değilim dedin. Ertan gardaş istifa etmek senin en doğal hakkındır. Yalnız TKP’den durup dururken istifa etmedin. Horoz öttü, kedi miyavladı diye de sanırım istifa etmedin. Lütfen neden istifa ettiğini, neden küskün ve kırgın olmadığını da açıkla da ahali onu da öğrensin. Ertan gardaş, bilmiyorum ama sanırım bu istifa inandığın doğruların hala değişmemesinden ama inandığı insanların değişmesindendir sanırım.

**

Sn. Orçun Volkan, Karşıyaka maçından sonra kulak hizasına kadar yayılan ağız bir türlü tekrar yerine gelmiyormuş. Eeee vallahi bu mutluluk annenin ak sütü gibi sana helaldir. Kavgalı, tartışmalı bir maçın son beş dakikasında iki gol bulup liderlik koltuğuna oturmak her baba yiğittin yapabileceği bir şey değildir. Sanırım şimdi sıra 1. Lig koltuğuna oturmaktır. Sn. Volkan, At 7 günde, it yediği günde unuturmuş. Sanırım senin bu başarın, bırak 7 günü, kulüp çevrelerinde hiç unutulmayacak.

**

Sn. Leyla Kıralppaylaşımınızda, düzen Hırsızlık üzerine yani Ganimet Üzerine kurulduysa,seni kullanamadığın İnternet çalar,aydınlatmayan Elektrik dairesi çalar,tankerle su satın aldığın için 4’e aldığını sana 10’a satarak seni SU İŞLERİ çalar. Hele TRAFİK, dilaltı hapını,tansiyon hapını almadan trafiğe aldanır da çıkarsan,senin hem zamanını çalar hem de Ömrünü çalar.Temizlik Parası ödediğin halde yol kenarlarındaki çöpler, köpekpislikleri,sadece mideni değil ciğerini de çalar. Ve bütün bunlara hergün her dakika şahit olduğumuz halde siyasiler en iyi şekilde KKTC’yi yurt dışında tanıtacaklarmış. Bunlar gerçekten KKTC’de mi yaşıyor diye soruyorsun. Sn. Kıralp, onlar gözlerine taktıkları pembe gözlükleri ile Stratosferde geziniyorlar. Çamaşır makinesi çamaşırları sıkarken bunlar kadar hızlı dönmüyor.Ne diyelim?

**

Sn. Tamay Soysan, geçici personel olarak kamuda çalışan kamu görevlilerinin çok uzun yıllar asıl ve görevlerini ifa ettiklerini sürekli kamu görevlileri statüsündeki çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını yüklendiklerini ancak sosyal haklara sahip olmadıklarını savunduğunu belirttiniz. Çok doğru. Hatta Sağlık Bakanlığında kadrosu açık olmasına karşın, 7 yıldır gıda mühendisi olarak çalışan insanımız da var. Sn. Soysan, özellikle seçim zamanı verdiğiniz sözlerini yerine getirilmesi konusunda adamlığınız kadar konuşun dediklerimizin bugüne kadarki bu susmalarının nedenini şimdi anladım.

**

Sn. Birol Karaman, CTP’nin, Girne Belediye Başkan adayı olarak sizi seçtiğini öğrendik. Hayırlı olsun. Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü’ye karşı vereceğiniz zorlu mücadelenin çetin geçeceğini söylemek zorundayız. Değil Hades’in oku, Zeus’un şimşeği yeryüzüne inse bu yarışı kazanamazsın deyip moralini bozmak istemeyiz. Ancak bu dik yokuşu tırmanmak için yandan takmalı, füze rampalı destek şart diyoruz. Kolay gelsin.

**

Sn. KaniBuranay,HP’nin Mehmetçik Belediye Başkan adayı olarak seçime katılacağınızı öğrendik. Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Tabi seçim bittikten sonra hayır mı yoksa şermi olacağını da göreceğiz. Sn. Buranay, Mehmetçik Belediye Başkanlığı seçimi bence zor hemde çok zor geçecek. Bence bu yarışta, bölgesinde sevilen sayılan Cenk Seren ile yarışacaksın diye düşünenlerdenim. Sn. Buranay, seçim sonunda kazanırsınız veya kaybedersiniz. Ancak kazanırsanız, gitmeyi tercih edenlerin ardından, el sallayın ki, artık sadece bir EL olduklarını daha iyi görsünler.

**

Sn. Cemal Varoğlu, Belediye Başkan adayları ile ilgili TDP’nin bir arpa boyu yol almadığını görüyoruz. Açıklamalara baktığımız zaman, kem küm, sözcüklerinin bol olduğu ancak cümle bitince ‘Ört ki ölem’ diyebileceğimizsözcüklerin bolluğuna tanık oluyoruz. Millet son model araba ile benzin pedalı lamarinaya basılı giderken, TDP’nin uzlaşı, Merkez Yönetim Kurulu değerlendirmesi, dörtlü ittifak el arabası ile o son model arabaları takip etmeye çalıştığınızı görüyoruz. Daha vakit var Allah Kerim diyorsunuz da o bizim Kerim’in kuyusunun derin olduğunu ve inilince çıkılmasının da çok zor olduğunu artık görseniz diyorum. Haaaa birde o taş plağın çaldığı damda gezer takyanoz vur beline kazmayı şarkısını değiştirseniz diyorum. Çünkü uyutuyor, esnetiyor ve tembelleştiriyor.

**

Sn. Halil Orun, senin 5-6 sene evvel temelini attığın o müze, 4 sene el değmeden bekledikten sonra son günlerdeki ‘Hissa’ ile nihayet bitti. Halkın, balık hafızalı olduğunu sanan birileri, senin attığın o temele sahip çıkmaya çalışıyor. Balık hafızalı olmadığımızı bu vesile ile hatırlatmak istedim. Haaaa bu arada DP seni destekleyeceğini açıkladı. Eeeee vallahi, Serdar Denktaş kaçın kurasıdır. Bal alacağı çiçeği bilir. Altının çamura düşmesi sonrasında bir başka deyişle, yastık altında veya kasada bekletildikten sonra değerinden bir şey kaybetmeyeceğini aksine yaşananlardan sonra değer kazanacağını çok iyi bilir. Sn. Orun, bizim Ebuzittin amca, teknoloji çok gelişti. Lafı buradan bir koyuyorsun, taaaa neredekine kapak oluyor. İskele’nin penceresindeki cama bakıyorsun, camdaki kiri, penceresinden bakıyorsun, bahçesindeki yabani otları ve dağınıklığı görüyorsun diyor.

**

Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeniboğaziçi Belediye Başkan adayı olarak zor bir yarışa girdiğinizi öğrendik. Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Seçilmen halinde futboldaki üstün yeteneklerini belediye başkanı seçilmen halinde de göstereceğinden eminiz. Bugüne kadar Yeniboğaziçi’ne gerek futbol gerekse sosyal etkinliklerde büyük destek verdin. Bu nedenle bölgede sevilen bir isim oldun. Milletin full çeken bataryaları sayesinde onların kalplerinin müstesna yerlerinde hep kapsama alanında kaldın. Bizim Hacı amca, Mustafa’ya UBP’de destek verecek. Yani motoruna jet yakıtı koyacak. Tabi bazı insanlar onu kesmeye çalışacak. Ancak bazı insanların kalıbına bakmasın.Kalbi fitne ile dolu olanın kalıbı düzgün olsa ne yazar? Dedi.

**

Sn. Cenk Seren, dört çeker Jeep gibi dağ, tepe, iniş, yokuş demeden Mehmetçik Belediye Başkanlığı için çalışmalarını sürdürdüğünü öğrendik. Belki aday çok ama bizim Minik Kuşlar, Cenk gibi çok çalışan yok diyor. CTP eski örgüt başkanının da seçime katılması sanırım CTP’ninoylarını böleceği için o da senin şansın olacak. Sn. Seren, bizim Halim amca, sana birçok partinin üyelerinden de oy geleceği için senin yalnız UBP’nin adayı olmadığını, aksine bölge insanının bir başka deyişle partiler üstü aday olduğunu dile getiriyor. Ve dostluk illa yan yana diz dize olmak değildir. Asıl can cana, kalp kalbe olmaktır diye de ilave ediyor.

**

Sn. Mehmet Birinci, Kıbrıs Sosyalist Partinin (KSP) 24 Haziran yerel seçimi için sadece bir yerden aday çıkarmaya karar verdiğini, ancak bunun hangi belediye olacağını henüz belirlemediğini dile getirdiniz. Ancak seçime katılacağınız yerin Lefkoşa veya Gönyeli olabileceğini belirttiniz. Seçime katılmayacağınız bölgelerde siyasi parti adaylarını desteklemelerinin söz konusu olmadığını ama bağımsız adayların desteklenmesinin muhtemel olduğunu ifade ettiniz. Demokrasi yelpazesinin müstesna bir yerinde duran KSP’nin bir yerde olsa bile seçime katılacak olması demokrasimiz adına çok güzel bir olaydır diye düşünenlerdenim. Sn. Birinci, İyi günde ortalarda ahkâm kesip, her şartta destek vereceklerini sandığınız dostlarınız var sanırsınız. İşte bu ayrışımı yapmaya yarayacak bir sınavdır. Unutma,gerçek dostu, kötü günde ve işte bu günlerde tanırsın.

**

Sn. Mehmet Bicen yaptığınız açıklamada Tarım Bakanlığı, tüccarın borazanlığını yapıyor. Doğancı (Elye), ülke üreticisinin en büyük sıkıntısının pazar olduğunu vurgulayarak, “Patateste de, diğer ürünlerde de üretim sektörünün en başta gelen sıkıntısı yurt dışı pazarına açılamamamızdan ve pazarımızın küçük oluşundan kaynaklanmaktadır. Bu ülkede üreticiler sahipsiz bir kesim olarak da adlandırılabilir. Tarım Bakanlığı, ithalatçı tüccarın borazanlığını yapmakta, keyfi ithal izinleri vermektedir. Bakanlığın bu tavrı da ülkenin üretimini bitirmiştir” diye konuştunuz. Sevgili Mehmet, yalnız olmak yanlış bir kalpte olmaktan iyidir. Bazıları ayakkabı numarası gibidir. Onlarda her numara var. Ne diyelim?

Günün Fıkrası:

Yakalarsam benimsin

Adamın biri zayıflama merkezine gitmiş.

Bir kapıda ’10 dakikada 1 kilo’ yazısını görmüş

Ve hemen içeri girmiş. Birde bakmış

çok güzel bir kadın boynunda

‘Yakalarsan Seninim’ yazısı var. Adam

Kaçıyor adam kovalıyor. Ama yakalayamıyor ve

Dışarı çıkarak tartılıyor. Ve gerçekten 1 kilo verdiğini

Görüyor. Sonra bir kapı daha görüyor.

’10 dakikada 10 Kilo’ yazıyor. Adam oraya da giriyor.

Karanlık bir oda. İri kıyım hayvan gibi zenci,

boynunda da bir yazı

‘Yakalarsam benimsin’

Günün Sözü:

Bak dostum!.

Körden değil, nankörden,

Yüzsüzden değil

İki yüzlüden,

Tipi bozuktan değil

Sütü bozuktan

‘KORKACAKSIN’

