Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn.Tufan Erhürman, yaptığınız açıklamada bir önceki hükümetin prosedüre aykırı olarak iki yıl boyunca elektrik fiyatlarında artış yapmadığını ve KIB-TEK’in zarara uğratıldığını ayrıca akaryakıta iki yıl boyunca artış yapılmayarak KIB-TEK'te 50 milyon 676 bin TL kayıp yaratıldığını dolayısıyla, elektrikte yapabileceğiniz yatırımları yapamayacak noktaya geldiğinizi söylediniz. Sn. Başbakan, Kıb-Tek yaşatılsın diye dünya devletlerinin güneşten yararlanmak için teşvik vererek halkını yönlendirdiği, bir dünyada, güneş enerjisine getirilenkısıtlamalar ile sanayici, iş adamı, üretici ve halk, beleş enerji yerine fazla para ödediği için zarara uğratılmıyor mu? Elektrik ücretlerini ödemede sıkıntı çeken halk senelerdir daha kaliteli yaşama yatırım yapabildi mi? Bakın, prezervatifle aşk yapmak, gaz maskesiyle gül Koklamaya, demode olmuş bir sistem ile elektrik üretmek de denize çalınan maya sonrasında denizin yoğurt olmasını beklemek demektir.

Sn. Hüseyin Özgürgün, 2013 yılında Genel Başkan olduğumda, Milletvekili sayısı 30’dan 14’e gerilemiş bir UBP aldım. Bugün vekil sayısı 14’lerden 21’e yükseldi. En zor yıllarımdı. Ben aldığım gün UBP bitti denilen bir noktadaydı ve UBP ciddi oylarla çıktı. Ben kucak açarak partiyi büyüttüm. Siyasette rekabet bitmez. Özgürgün olmasaydı hükümet kurardık” gibi söylemleri duydum. Bana sen olma, hükümet kuralım derlerse değerlendiririm. Böyle bir teklif olsaydı parti meclisine götürürdüm dediniz. Sn. Özgürgün, siyaset zaman içinde akıp giden nehirdir. Sonu uçsuz bucaksız denizdir. Eğer sağlam basmaz ve bu nehirdeki Brütüslere kapılırsanız gideceğiniz yer ‘Mahalledir’

Sn. Mehmet Harmancı, yapmış olduğun paylaşımda, son 4 yıldır belki de en başarılı olduğumuz alanlardan birisi sivrisinek mücadelesi olmuştur. 4 yılda tüm şikâyet oranlarında %50'ye varan bir azalma sağladık ama son 1 haftada ciddi bir sorun yaşadık ve yaşattık.Bu durumu kısa süre içerisinde toparlayacağız, ekibimiz nasıl bugüne kadar mücadeleyi en iyi şekilde verdiyse bu problemi atlatacak bilgi, birikim ve kapasiteye sahiptir dedin. Sn. Başkan, yaptıkların yapacaklarının teminatıdır tamam. Ama bizim Şekibe abla, siyasetteki sivrisinekleri nasıl temizleyeceğiz ay ovlum diye soruyor. Sevgili Mehmet, siyasette konfor, bir misafir olarak gelir, gitmemek için elinden geleni yapar.Sonunda meclisi ve içindekileri esir ederek kalır. Ancak sizin tarafa uğramadığı için siz 7/24 çalışmak durumundasınız.

Sn. Okan Dağlı, halkın yıllardır beklediği reformun yıllardır gerçekleşmemesi nedeniyle henüz seçim atmosferine giremediğin belirttiniz. Sn. Dağlı, iki günde bir dövizin yükselmesi sonrasında marketçinin etiket değiştirme yarışı içerisinde olduğu bir ülkede. Mazotun, etin, elektriğin, zam rekorunu, bırak egale etmeyi, üç beş kez kırdığı bir memlekette, halk seçim yerine geçimi düşünmekten geri durabilir mi dersin? Sevgili Okan, kumarda kazananın, aşkta kaybedeceğini bilen kadınların, neden kumarda kazanan erkeğe kene gibi yapıştığını çözmeye uğraşırken, bu defa 79 defa verdikleri vaatleri yerine getirmemelerine karşın, yine de seçilen siyasilerin neden ve niçin seçildiğini çözmeye çalışıyorum. Sen ne dersin?

Sn. Oktay Güney, İskele Belediye Başkan adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Başkan adayı olduğunuzu açıkladığınız ve sosyal medyada bunu paylaştığınız anda müthiş bir mesaj trafiği yaşanması, çevrenizde çok sevildiğiniz bir nişanı oldu. Osman Biryılmaz ve onun gibi dostlarının Hayırlı olsun kardeşim.Sana verdikleri her oyu anaların ak sütü gibi helal etsinler her oyun bizim için bir anlamı var demesi bıraktık Güney’i, doğu, batı ve kuzeyde de sevileninin çok olduğunu göstertti. Sn. Güney, keskin balta kemik, keskin kelime kalbi kırar. Ama sevilen bir isim ise seçim yarışında rakibi parçalar.

Sn. Mustafa Naimoğulları, yem ve akaryakıtta yapılan zammın, siz hayvan besleyicilerini olumsuz yönde etkileyeceği için Güzelyurt’ta eylem gerçekleştirdiniz. Güzelyurt’ta başlattığınız tepki eylemini, Lefkoşa’ya da taşıyacağınızı belirttiniz. 100’den fazla traktör ile katıldığınız eylemde üretici de halk da çöktü sloganı atarak hükümetin dikkatini çektiniz. Başkan, sanırım hayvan besleyicileri olarak yetkililere herhalde bak üstümüze çok geliyorsunuz. Sonra sizi içtiğimiz biraya buz diye katar, üstüne redbull çakarım demek istediniz.

Sn. Cemaliye Soğancı, İskele Başkan adayları zincirine son halkayı senin eklediğini görüyoruz. Öncelikle başkan adaylığın hayırlı ve uğurlu olsun. Anladığım kadarı ile siz adaylığınızı açıklama kararı alırken Hasan Başkanı da kalpten götürme niyetindesiniz. Senin aday olduğun açıklanınca birileri, gözlerinden akan yaşı kamufle etmek için soğan ayıklamaya başlamış. Soranlara da ‘Soğan’ ayıklarım demiş. Sn. Soğancı, Milletvekilliği seçimlerinde aldığın oy, sanırım birilerinin rüyalarını korku filmi gibi süslemeye başladı. Bak, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Aday olduğunu açıkladıktan sonra birilerinin bir yerleri üç buçuk atmaya başlarken, sen yarattığın eser sonrasında, oralara bakıp dört dörtlük keyif sürüyormuşsun.

Sn. Ahmet Orun, İskele Belediyesi Meclis üyesi adayı olduğunu öğrendik. Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Yalnız UBP yetkililerinin ortaya attığı çok bilinmeyenli denklem sonrasında iş kördüğüme dönüştü. Bu kördüğümü İskender’in kılıcı bile sanırım çok zor çözer. Futbolu ile halkın sevgisini, 4 dönem İskele Örgütü Gençlik Kolları başkanlığı, 3 dönem İskele İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ile partililerin takdirini kazanan sen bu durumda OUT mu olacaksın? Sevgili Ahmet, tatlı suyun başı, kalabalık olur tamam. Ama eğri okun, doğru yol almayacağını da partiyi idare eden efendilerin bilmesi gerekir.Ve lagaluga yapacaklarına delikanlı gibi partinin menfaatine olacak işi yapsınlar derim.

Sn. Mustafa Erk, sosyal medyadaki paylaşımında değerli Gönyeliler. Sizler gibi bu kenti bende çok seviyorum. Gönyeli denilince sizlerin hissettiğini hissediyorum. Yurdumuzun her yeri benim için çok özel ama Gönyeli’nin içimde uyandırdığı hisler bir başka. Bu hisler, beni her zaman bu kente yararlı şeyler katmaya ve bu kente hizmet etmeye teşvik etti diyorsun. Ve tabi ki Gönyeli Belediye Başkanı adayı olduğunu açıklıyorsun. Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Gönyeli Belediyesi Meclis üyesi olmanız beledi hizmetler ile ilgili bilgili olduğunuzu gösterir. Sn. Erk, TDP adayı olarak seçime katılmanızı beklerken 4’lü koalisyonda varılan mutabakat çerçevesinde seçime bağımsız olarak katılmanız gerekti. Birine kızgınlıkla geçirdiğin her saat, bir daha ele geçiremeyeceğin 60 mutlu dakikadır. Bu nedenle birilerine olan kızgınlığını bitir.

Sn. Sadık Gardiyanoğlu paylaşımında, 24 Haziranda Yerel seçimlerle birlikte Genel seçimi de yapın.Ocak ayı öncesi, eski hükümeti yerlere vuranlar, zamlar olduğunda ortalığı ateşe verenler şuan dut yemiş bülbül olmuşlar.Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik protokol imzalanacağında, Ankara elini yakamızdan çek diyenler de dut yemiş bülbül.Bence tek yapacağınız şu. Popülizmle hükümet işlerini birbirine karıştırdık deyin yeter diyorsun. Sevgili Sadık, rahmetli Demirel, hatırla, dün dündür, bugün de bugün demişti. Ahh be abim, keşke bazı insanlar konuşurken reklamıatIa seçeneği oIsa ne güzel olurdu..

Sn. Mehmet Özkardaş açıklamanızda, çok yazık. AKP ' nin iktidara geldiğinde 13 milyar dolar olan yıllık dış ticaret açığı şimdi yıllık 77 milyar dolara çıkmış.İlk üç aylık açık ise 21 milyar dolara ulaşmış. Ama ne sendikalarda " çıt " var , ne de halkta diyorsun. Mehmet Başkan, yapılan araştırmada senin FETÖ mensubu olduğun ortaya çıktı. FETÖ ile ilgili alagirli işlerin varmış. Haaaa birde senin eve bulgur, şeker, mercimek ve nohut ile kömür gönderilmemiş. Sanırım yapacağın açıklamalar sonrasında bir gönülde çiçek olma yerine ‘Kaktüs ‘ olmayı tercih ettin.

Sn. Evrim Zafer, sosyal medyadaki paylaşımında ne verdiniz bu vatandaşa da zam üstüne zam yaparsınız dediniz. Sevgili Evrim, günahlarına giriyorsun. Bak ne verdiklerini ben sana bir bir söyleyeyim. Hayat pahalılığı dediler. Vermediler mi? 80 TL sana, 900 onlara. UBP’den zam şampiyonluğunu almak için uğraş vermiyorlar mı?Müşavirlik kalkacak dediler, mavroyerimo kalkmıyorsa ne yapsınlar? Refah seviyesini artıracağız dediler. İbre aşağıya doğru hareket etse de artırmadılar mı? Sevgili Evrim, hükümet dayı olmuş etrafı boş bıraktık diye zam şampiyonu olmuş. alem dedikleri şey buysa, harbiden halimiz DUMAN olmuş.

Günün Fıkrası:

Yanlışınız var

Kadın’ ın biri günah çıkarma hücresine girmiş ve başlamış anlatmaya.

- Beni bağışlayın Peder, kitapta yazılı olan 7 günahtan birisini işledim.

Kibir suçunu işledim. Günde 2 defa aynaya uzun uzun bakıp,

kendi kendime ‘ Ben ne güzel kadınım’ diyorum.

Bunun üzerine Peder, aradaki perdeyi açıp

kadına yakından bakmış ve şöyle demiş :

- Hanımefendi, size çok iyi haberlerim var.

Günahınız yok. Yanlışınız var

Günün Sözü:

Kötülük görmeyince İYLİĞİN..

Yaşlılık olmazsa GENÇLİĞİN..

Hastalık olmazsa SAĞLIĞIN..

Yoksulluk olmazsa VARLIĞIN..

Değeri anlaşılmaz..