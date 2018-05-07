Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Meral Akşener, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelttiğiniz soruda, “Yaptığın yanlış politikalar sonucu Kıbrıs’ı verdin mi? Buna müsaade etmeyeceğiz” ifadesinde bulundun. Hacı amca, Meral Akşener Kıbrıs’ı babasından kendine miras mı kaldı da müsaade etmeyeceğini söylüyor. Fahrettin Gülen’in yanında endam kırmanın verdiği güç ile mi Kıbrıs’ı politikasına cacık olmaya çalışıyor dedi. Sn. Akşener, .ben söze bakarım söz mü diye birde söyleyene bakarım ne söylediğini bilir mi diye. Sn. Boş pardon Akşener, bu kadar zaman, Kıbrıslı Türkler olarak siyaset okyanusunda ölmedik, ama siz ve sizin gibilerin bir kaşık ”sözünde” boğulduk.Haaa birde Arif amca, daha bu ne dediğini bilmiyor birde Türkiye’yi idare edecekmiş dedi.

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Sn. Cemal Özyiğit, yaptığınız açıklamada, istesek de istemesek de uluslararası hukuka göre burada bir alt rejim vardır. Bize düşen görev kendi ayakları üzerinde duran sivil demokratik rejimi konuşmak değil midir? Anayasanın geçici 10. Maddesinin kaldırılması, bir vesayet rejiminin sonlandırılması ile bir rejim tartışması yapmamız gerekiyor” dediniz. Türkçeden Türkçeye tercüme edersem, be efendiler, bu ülkeyi idare eden biz değiliz. Biz yalnız alt rejim olarak söylenenleri yapan birileriyiz demeye getiriyorsun. Sn. Özyiğit, birileri bizim tellerimize, hangi notadan vuruyorsa, bizler hep o makamdan çalıp söyledik. Sonrasında da birçok siyasimiz sıkıntı yok dedi. Ve oynadığımız tiyatro oyununa baktıkça,gülümsüyoruz işte, kimine yalandan, kimine inattan.

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Sn. Kudret Özersay, 4 Aralık 2013’te muhalefetteyken yaptığınız açıklamada, elektrik ücretlerini ödemeyin. Peki zamlı elektrik faturalarını ödemezsek ne olur? Yani CESARETİN BEDELİ ne olur? İşte cevabı: bu gibi hallerde en fazla korkulan şey, gelecek olan FAİZ'dir.Fatura ödememe halinde, %30'luk zamma vereceğiniz faiz 18,5 TL.’dir. Tepki koymak için iki ayda ödeyeceğiniz bedel bu. Bu kadarlık cesaret gösteremeyecek miyiz? Demiştiniz. Vallahi çok haklısınız. O zaman koyamadığımı cesareti şimdi koysak ve o cesaretin bedelini faiz olarak ödesek diyorum.Sn. Özersay, son zam fırtınasından sonra, kırılan dökülen cebimize yaratılan tahribat sonrasında kimseyi kırmayalım diyoruz, ancak bir de bakıyoruz, okyanusta fırtınaya tutulan yelkenlinin mendireği gibi paramparça olmuşuz..

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Sn. Akın Akı, Girne'nin tanınmış simalarından birisi olarak Girne Belediye Başkanlığına adaylığını koyduğunu belirttin. Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Elektrik/elektronik Uzmanı olduğunu ve KKTC’nin ilk elektrikli aracını imal ettiğini öğrendik. Motosiklet tutkunu olman nedeniyle,motosiklet camiasının sanadestek vereceği düşünülüyor. .Sn. Akı, iyi dostu olanın aynaya gereksinimi yoktur. Kolay gelsin.

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Sn. Sunat Atun, sosyal medyada, Tufan Erhürman’ın yaptığı suçlamalara verdiğiniz cevapta, UBP-DP hükümeti döneminde KIBTEK 2016 yılında 113milyon TL kar yapmış ve buna bağlı olarak 16 milyon TL gelir vergisi ödemiştir. 2017 yılında ise 257 milyon TL kar, Nisan 2016- Ocak 2018 döneminde de toplam $ 28,200,000.- (TL karşılığı: 115 milyon TL ) yatırım yapmış, CTP-DP döneminden kalan toplam 43 milyon TL tutarında da geri borç ödemesi yapılmıştır dediniz. Tamam da bu kadar kar yapan bir kuruluş neden battı denilerek halkın ensesinde zam yumurtası pişiriliyor dersiniz? Sn. Atun, yeni oluşumda, başak kadar üretken, Güneş kadar sıcak. Kar tanesi kadar berrak. Yağmur kadar saf ve buz gibi temiz bir siyaset hayal ettik. Yağmur yağdı ve zam seli buzdan hayallerimizi yerinan yeksan etti.

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Sn. Güneş Güneşoğlu, Mağusa Belediyesi Başkan adayı olma düşüncesinde olduğunuz söyleniyor. UBP ve DP İsmail Arter'e destek vereceğini açıklamasından sonra sizin bir UBP’li olarak UBP adına değil de bağımsız olarak seçime katılacağınızı düşüncesinde olduğun ilginç bulundu. Haşim amca Güneş bu kadar adayın olduğu ve har gürün bol olduğu bu seçime partisinin desteğini almadan birisi girer ve kaybederse prestijinden de çok şey kaybeder diyor. Sn. Güneş, tamam Güneş her sabah doğar. Geceleyin batsa bile sabahleyin yine doğar. Ama unutma sisli ve tozlu havalarda o Güneş’ten eser kalmaz. Kaybolur gider. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Ahmet Dirgen, Alsancak Belediyesi başkan adayı olduğunu öğrendik. Hayırlı ve uğurlu olsun. DP'nin Alsancak bölgesinde örgüt başkanlığını yapmış olman, göl dibinde suyun eksik olmadığı gibi senin de oralarda seven ve sayanın çok olduğunu gösterir. Bağımsız olarak başkan adayı çıkman kazanma şansını azaltmaz. Aksine bana göre çoğaltır. Bir yürüyüş yolu yaptı diye övünme payını neredeyse Uzaya taşıyan bir belediye başkanının karşına çıkan bir Mimar olarak, CTP, YDP’nin ve bir kısım UBP’linin oyunu alan birisi olarak oralarını cennete çevirirsin kanaatindeyim. Sn. Dirgen, Alsancak’lıların üç yanlışı oldu. Belediye başkanını eksik tanıdılar, güvendiler ve inandılar. Bir doğruları oldu. Sevdiler de. Ama o üç yanlış, günün sonunda o bir doğruyu da sildi götürdü. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. LicaŞemmedi, 4’lü koalisyon hükümetinin zamları açıklarken doktor muayenelerine de zam yapması insanlara hasta olmayın mesajını verdi, Siz yapılan zamdan sonra yaptığınız açıklamada, bana Doktor demeyin.225 TL vizite, artı tahlil,artı ilaç, siz hesap edin. Artık veterinere gideceğiz dediniz. Sn. Şemmedi, oturur bunlara prestij ile insana ve siyasetçilere duyulan güvenin ne olduğunu anlatırdım. Ama inan kaybettikleri birşeyi dinlemek onlara ağır gelir. Zamanı gelince bazı bozukları geleceğe yatırım için kumbaraya atar, haa baktık çok sıkıştık, hiç düşünmeden kumbarayı açar ve harcarız.

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Sn. Hasan Sadıkoğlu, Halanız, Havva Gültekinoğlu’nun hakkın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Öncelikle başınız sağolsun. İskele acı bir haber ile uyanırken, ocağınıza da ateş düştü. İskele mezarlığına defnedilecek olan halanıza Tanrıdan rahmet, sizlere de sabır diliyoruz.

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Sn. Salih Hafız, çok çalışmanın, Devlete faydalı bir memur olmanın karşılığını bir başka deyişle mükafatını, Girne’ye sürgüne gönderilmek ile aldın. Birçok kez çok çalışmanın karşılığını takdir edilerek alırken, en büyük suçun UBP’li olman nedeni ile cezası da Girne’ye sürgüne gönderilmek oldu. Sevgili Salih, içbir insan öylesine girmiyor hayatımıza..Kimileri cezadır.Kimileri beladır.Kimileri imtihan, kimileri ise başımıza sarılan püsküllü bela olmuş armağandır.

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Sn. Ramazan Korkmaz. Yaptığınız açıklamada, aday adaylığım sürecinde UBP'de yaşadığım haksız ve adaletsiz, şahsi kin ve hırsa dayalı, demokrasiden yoksun muameleler sonucu Partimden Belediye Başkanı Adayı olma hakkım elimden alınmıştır. Ancak Dipkarpaz ve Kaleburnu Halkımızın iradesini kimse elinden alamayacaktır. Benim Dipkarpaz ve Kaleburnu Halkımızın gözünde ve gönlünde yeni dönem Belediye Başkanı olduğumu çok iyi biliyorum. Bu nedenle bağımsız Belediye Başkanı Adayı olmaya karar verdim dediniz. Sn. Korkmaz, gün gelir güvenip kol kola verdiğin ve destek verirken destek olmaları için sırtını dayadıklarının şahsi hırs ve egolarına bile dayanamayacak hale gelirsin. İnsan ruhunun yarası dikiş tutmaz. Dikiş patlayınca işte O patlaktan akanlar ortaya dökülür.

Günün Fıkrası:

** Erikçi**

Birginpadişahinkızıuyuyormuş ve padişah, uyanıprahatsızolmasını

istemiyormuş.

O sırada seyyar sahicinin sesi sokaktan padişahinkızının

odasına kadar gelmekteymiş. Padişah, hemen :

Ne satıyorlarsa müsait bir taraflarına sokun demiş.

Bunun üzerine askerler yakaladıkları erik satıcısının eriklerini müsait

bir tarafına sokmaya başlamışlar. Erikçi, kikirkikirgülüyormuş. Bunu gören

askerler, Ne o? Yoksa hoşuna mı gitti? Demişler.

Erikçi :hayır, ben arkadan bağıraçağıra gelen karpuzcunun halini düşünüyorum!..

demiş…

Günün Sözü:

Hayat ne aşk davasıdır

Nede ekmek kavgasıdır.

Hayat

İnsan kalabilme mücadelesidir.

Şerefinle, namusunla onurunla,