Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Mustafa Akıncı çözüm ile ilgili yaptığınız açıklama sonrasında birilerinin nasırına bastınız. Mevcut durumun devamını isteyenler Türkiye’nin garantisinden dem vurarak sizi nerdeyse Türkiye düşmanı ilan ettiler. Hâlbuki fagolarını taksalar sizin “Varılacak bir anlaşmada sıfır asker, sıfır garanti diye bir şey söz konusu olamaz. BM sanki önümüze böyle bir belge koymuş gibi iddialar var, doğru değildir inanmayın” dediğinizi görmezden geldiler. Sn. Akıncı, çıkması muhtemel bir savaş sonrasında gidecek genç fidanları, torunlarımızı, evlatlarımızı düşünmeden savaş goygoculuğu yapmalarına anlam veremiyoruz. Şerafettin amca, klavye icat oldu, delikanlılık bozuldu herkes klavye delikanlısı oldu. Nice klavye delikanlıları gördük sayfasında verilen emrin kopyası, raconu rant, yürüyüşü sahtelik, kalbi var ama ülke gençliğini düşünen yüreği yok dedi.

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Sn. Birikim Özgür, Millet gönderdikleri mesajlarında, Birikim Özgür’ün seçilmemesi ülke için kayıptır. Yazık oldu diyor. Senin yaptığın açıklamada da Cumhurbaşkanı Akıncı siyaset yapacak diye Türkiye basınında tepkiyle karşılanan bir açıklama yaptı.Bu açıklamayı yaparken devletin başı olarak 2,2 milyar TL’lik dış finansmana erişimin Kıbrıslı Türkler için önemini bir saniyeliğine bile olsa düşünseydi daha iyi olmaz mıydı?Şimdi bu karmaşada Türkiye Cumhurbaşkanının onayı beklenecek diyorsun. Sevgili Birikim, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti diye yazı yazan Türkiye Basının armuda, elma, şeftaliye de erik dediği bir memlekette bir yerlerini yırtsan, başına gappella diye geçirsen bile birşeyleri değiştiremezsin. Sn. Özgür, biz Kıbrıslı Türkler aynen, elleriyle beyaz vücudumu ellediler, dudaklarıyla emdiler, ateşiyle yaktılar, bilmem ne istediler benim gibi sigaradan diyen sigara gutsillisi gibiyiz

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Sn. Sibel Tatar, uyuşturucu, hırsızlık, kavga, cinayet ve birçok suçun işlendiği ülkede, cımbız ile güzel birşeyler ararken, karşımıza Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü kurucu üyelerine pinlerinin takıldığı haberi çıktı. Yeni kurulan derneğin, kıymetli çalışkan, üretken üyeleri ile dünya ve ülkemiz için güzel şeyler yapılacaktır açıklamanız, ilgi çekti. Isırgan otları ile dolu bir bahçede ‘Papatyaların’ kendini göstermesi yüreklerimize su serpti. Sn. Tatar, ben pencereye baktığım zaman pencerede bulunan camdaki kiri, pencereden baktığım zaman da bahçedeki yabani otları görmeye alıştım. Ancak yabani otlar yerine papatyaların bahçeyi sarması bahçenin bundan sonra olabildiğince güzelleşeceğini ve Al Benisi ile vitrinin göz kamaştıracağının bir göstergesi oldu. Kolay gelsin.

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Sn. Niyazi Yiğittürk, Girne'de balık avlamaya gidip, geri döndüğünüz zaman, park ettiğiniz arabanızı darmadağın halde buldunuz. Aracınızın camlarının kırıldığını, içerisinin talan edildiğini ve eşyalarının karıştırıldığını görünce neye uğradığınızı şaşırdınız. Da, sevgili Niyazi, buraların artık Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı o fettan adası olmadığını artık bilmeniz gerekir. Tecavüzcünün, uyuşturucunun, mafyanın, hırsızın uğursuzun kol gezdiği bir diyarda artık arabamızı da cebimizde taşıma zamanının geldiğini söylemek isterim. Sn. Yiğittürk, seçilenler vaatleri ile ahali ile gelen turistlerde söylemleri ile dünyayı bile değiştireceklerini söylüyor da, kimse yapmamaları gereken şeyleri değiştirmeyi bir türlü düşünmüyor.

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Sn. Mehmet Adahan, Vadili’de, birçok yolda meydana gelen çukurlar, arabalara zarar vermesinin yanısıra kazaya davetiye çıkartıyor. Yerleşim birimindeki tali yolları yanısıra, özellikle Anayollarında meydana gelen lukkolar sürücülerin korkulu rüyası oldu. Siz yağmur yağınca, yüzme havuzuna dönüşen çukurlara el atmayınca, gençler el atarak çimento ile bakım ve onarım işine girişti. Sn. Adahan, ünlü düşünür destoyevski, ya hatalarınla yüzleşir. Yada hatalarınla yüzsüzleşirsin demişti. Başkan hatalarını görme yeteneğine sahip olmamak başka şey, hataları görüp de yüzünü çevirmek ve gençliğe ne haliniz varsa görünüz demek başka bir şey.

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Sn. Aytuğ Türkkan, paylaşımında, Millet otellere giden müşteriler dışarı çıkmazmış diye şikayet eder. Mesela biz kabahat edip limana gittik. Harboura oturduk. 1 bira, 2 taze Sıkılmış portakal suyu görünümlü yalan dolan. Bu getirilen şeyiçilecek gibi değil..kibarca şikayet ettiğinde seni sallayan biri de yok. Ve 1 kahve. adisyon fişi yok hesap 59 TL.. tabi para üstü 1 TL de yok.Turizm ülkesi ha, Başsız bir devlet. Yazık diyorsun. Ah be Aytuğ, anamızı öpen kadı halimizi kime anlatacağız dersin. Bak bizim Ebuzittin amca, bunlar getirdikleri abartılı fiş ile popüler olmaya çalıştıkları kadar karakterli olmaya çalışsalar, sadece Girne Limanı değil insanlıkları da beğenilirdi. Sevgili Aytuğ, hıyar kabuğu soyulsa bile hıyarlığından bir şey kaybetmez be abim.

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Sn. Olgun ÜstünYüksek Yayın Kurulu üyeliğine seçildiğinizi öğrendik. Meclis’te temsil edilen siyasi partilerce belirlenen, Şefik Aşçıoğulları, Emir Hüseyin Ersoy ve Yasemin Tanpınar; CTP adayları Direnç Civa ve Mert Özdağ; Halkın Partisi adayları Kemal Akkan Batman ve Ayşen KumserKansay’ın yıllarını görsel ve yazılı basın içerisinde geçiren senin deneyimlerinden yararlanacakları kanaatindeyim. Geçmişte basın içerisinde yaptıkların, gün itibarı ile YYK’da da yapacağının teminatıdır. Sn. Üstün, din sıradan insanlar için nasıl ki gerçek, aydınlar için yalan, iktidarlar için kullanışlı ise, YYK’da görsel basın için olmazsa olmazdır. Kolay gelsin.

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Sn. Ahmet Hüdaoğlu, yönetim kurulu başkanı olduğunuz Kıb-Tek’inhergün bir bölgenin elektriğini bakım ve onarım adı altında kesmesi vatandaşı bezdirdi. Özellikle Sanayi Bölgesinde kesilen elektrik iş sahiplerinin tepki göstertmesine neden oluyor.. Ne yani bakım ve onarım yapmayalım derseniz, yooo yapılsın derim. Ancak hergünbiryerde bakım ve onarım adı altında yapılan elektrik kesintilerinin ‘Guiness’ rekorlar kitabına girme hakkı kazandığını da size iletmek istedim. Ayrıca AB ülkelerinde on yılda bir kesilen elektriklerin bizde alışkanlık haline gelmesi millete illallah dedirtti. Sn. Hüdaoğlu, ceryan faturası ile bizi fena teperken, ikide bir kesilerek stresten canımızı burnumuza getiriyor. Kıb-Tek bizim olmazsa olmazımızdır tamam da, unutmayın aklı ve fikri bizde yani halkta olmayanı, ısrarla yüreğimizde taşımak da dünyanın en büyük yüküdür. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Ali Çil, Tatlısu Belediye Başkan adaylığı nasıl gidiyor. Bizim Minik Kuşlar, sizin sıkı bir çalışma içerisinde olduğunuzu ve bayağı sempatizan topladığınızı söylüyor. Sizi sevenlerin, sayanların, seçilmeniz için kolları sıvadığını söylerken, karşınızda da deneyimli bir başkanın olduğunu unutmamanız gerektiği de söyleniyor. Sn. Çil, aman çevreye çok dikkat etsin diyor bizim Ebuzittin amca. Çünkü öyle bir zamandayız ki, yiğit belli değil. Mert belli değil. Herkesin yarasına saracağı merhemin cinsi belli değil. Fırtınalı seçim havasında güvenim sığınacak liman belli değil diyor.

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Sn. Ali Horoz, yıllarca hizmet verdiğin, geceni gündüzüne katarak çalıştığın Kıb-Tek’de kullanılmış bir kağıt gibi büzülüp bir kenara atıldığını öğrendik. Yeni Müşavir yaratmayacağız diyen hükümetin ilk icraatının seni Müdür Mv. Mevkiinden alıp mahalleye postalamak olduğu öne sürülüyor. Sn. Horoz, Kıb-Tek kazan, siyasetin kepçe olduğu bir ülkede eğri okun doğru hedefi bulması hiç görüldü mü? Hurşit dayı, kibrit çöpü kadar ışık saçmayan insanların, kendilerini ‘Olimpiyat Meşalesi’ gibi görmelerine inan hep uyuz oldum.

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Sn. Derman Saraçoğlu, sosyal medyadaki paylaşımında, Akşener hanıma, Kıbrıs’ın Marmara Denizindeki, prenses adalarından biri olmadığını, Töre beymi? Yoksa Arıklı Bey mi anlatacak diyorsun. Sn. Saraçoğlu, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti diyen, Kıbrıs’ı Ege’de veya Malta yanında bir ada olarak bilenlerine ne Töre nede Arıklı bir şey öğretebilir. Rafet amca, hiçbir zaman yüksekte görmedik kendimizi, gereksiz insanlar için hiçbir zaman da düşürmedik seviyemizi dedi. Ne demek istediğini ben anlamadım umarım sen anlamışsındır.

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Sn. Bozdağ Töre, Değirmenlik Belediye Başkan adayı olarak kolları sıvamış ve çalışmalara başlamışsın diyorlar. Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal’ın seçime katılmayacak olması da sizin cepheyi memnun ettiği söyleniyor. Sn. Töre, bizim Mücahitlik zamanımızda, Beşparmak Dağlarında, Bozdağ 1 ve Bozdağ 2 vardı. Zirvesine çıkmak zahmetliydi. O zirvede Kartallarda, yılanlarda vardı. Ancak zirveye kartallar süzülerek çıkarken, yılanlarda sürünerek çıkardı. Sıkı çalışmalar sonrasında Bozdağ’ın zirvesine süzülerek çıkabilirsin. Ama rakiplerin de Zorlu olduğunu sakın unutma.

Günün Fıkrası:

Burun tamam sıra kulaklarda

Yaşlı kadın doktor bey der. ‘Gaz sorunum var’

Ancak aslında çokta şikayetçi değilim.

Çünkü çıkardığım gazın ne sesi nede kokusu var.

Mesela geldiğimden beri 20 defa gaz çıkardım ama siz

Farkına bile varmadınız.

Doktor tamam teyzeciğim bu hapları al bir hafta sonratekrar kontrole gel

Senibirkez daha göreyim der.

Bir hafta sonra kadın kontrole gelir. Ancak müthiş sinirlidir.

Doktor bey bana ne hap verdiniz bilmiyorum der. Gaz çıkardığım zaman

Hala daha ses çıkmıyor ama çok kötü kokmaya başladı.

‘Tamam’ der doktor. ‘Burnunuz düzeldi şimdi sıra

Kulaklara geldi.’

Günün Sözü:

Hayatta herşey olabilirsin,

Fakat mühim olan

Hayatın içinde

‘İnsan’

Olabilmektir.