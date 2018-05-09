Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Toparlanıyoruz Hareketi yetkilileri sosyal medya hesabınızdan esprili bir paylaşım yaparak CTP'nin seçim döneminde kullandığı "Ne demek umut yok" sloganına göndermede bulundunuz. Ve ne demek zam yok ifadesinde bulundunuz. Sn. yetkililer, zam olmadan KKTC’de hayat olurmu? Tabiki zam olacak. Yeni nesil harup ve zeytin ağacından mamul zam kazıcıkları süratle hazırlanmakta. Kıynıklı ve kıynıksız olarak hazırlanan zam kazıkları isteğe göre hart diye geçirilecek. Kıynıksız kazıklar halis karpazzeytinyağına bulandırılacak, kıynıklı olanlara ise zeytinyağı sürülmeyecek. Hükümette geçirilen ömür bir masal gibidir. Ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel zam kazığı hazırlandığı önemlidir. Haaa birde ağaç ne kadar yüksek olursa olsun, bir gün yapraklarının yere düşeceği de unutulmamalı.

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Sn. KKTC Meclis Üyeleri, eski hastalığınızın nüksettiğini öğrendik. Diyanellos Sigara Fabrikasından bozma, Meclisi Mebusan’a devamlılık gibi bir düşüncenizin olmadığı dikkatimizi çekti. Nisap denilen ‘Mikren’ gibi baş belası kendini gösterince, döve döve davul ettiğiniz. Milletvekili düşürülsün, meclisten barra dediğiniz. Bestesi Küfürlü hicaz, güftesi santurlu küfür makamından şarkılar düzdüğünüz, Bertan Zaroğlu’ndan yardım isteyerek aman biz ettik sen etme diyerek nisap denilen baş belasından kurtulduğunuzu öğrendik. Vallahi oraya girince pahalı parfümler burnumun direğini kırmıştı. Ancak sanırım artık pahalı parfümleri bir kenara bırakma zamanı geldi. Çünkü bu noktada artık insan güven kokmalı. Değil mi ama?

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Sn. Tolga Atakan, yaptığınız açıklamada, Mağusa Limanı yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor. Artık giriş-çıkışlar kontrollü, serbest liman bölgesinden girişler “serbest” değil, rıhtımda gelişi güzel tır, dorse parkı yok, kapısından girilemeyen tuvaletler daha düzenli. Bunlar daha başlangıç, ilerleyen dönemde daha derli toplu, daha efektif çalışan, daha güvenli bir limana ulaşma hedefindeyiz. Bu değişime katkı koyan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Daha yapacak çok işimiz var. Çalışmaya devam dediniz. Da polisin mesaisi bittikten sonra, geceleyin yola koyulan tır ve kamyonlara da umarım bir kriter getirilir. Geceleyin, Kontrolsüz yola çıkan bu araçlar, hem trafik için tehlike yaratıyor hemde kafalarda soru işaretleri yaratıyor. Sn. Atakan, sabır ede ede her işin üstesinden gelmeye başladınız. Sabır, acelenin panzehiri, Sevinç ve mutluluk kapısının anahtarıdır. Kolay gelsin.

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Sn. Ömer Dalgakıran, öncelikle Girne Belediye Başkanlığı adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Girne Belediyesi başkanlığı için başkan adayları artmaya devam ederken, bu durum hizmetin daha kaliteli olmasına yarayacak. Girne’li olmanız sorun ve sıkıntıları bilmeniz nedeniyle daha rahat çözmenizi sağlayacak. Sn. Dalgakıran, 2002’de Girne Belediye başkanlığı için aday olmuş ancak dalga kıran vazifesi gören mendireği aşamadığınız için sandıkta yeterli oyu sağlayamamıştınız. Sanırım bu kez daha güçlü bir konumdasınız ve o dalga kıranı aşıp sandıktan çıkarsınız. Bazı şeyler nasiptir; bir bardak çay söylersin, nasibin varsa içersin. Başkan adayı olursun, nasibin varsa onu da olursun.

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Sn. Pembe Eriz sosyal medyada yaptığınız paylaşımda gencecik bir doktoru sanal medyada açık ismiyle olayı yalan yanlış cümlelerle anlatabiliyor insanlar ve bakanlık buna bir açıklama getirmiyor. Bir gün size bakacak kimseyi bulamayacaksınız. Dr Cihan Tüccar vaka mı atladı? Bu doktor kaç saat nöbet tutuyor ve kaç tane hasta bakıyor? Çok yazık gençler devlette çalışmak istemiyor ve istifa ediyor farkında bile değilsiniz çok yazıkdediniz Pembe Hanım, bizler maalesef armutlar ile elmaları ayırma yeteneğine henüz kavuşmuş değiliz. Vur abalıya kitabının da müdavimiyiz. Hamdi amca Görmek istemeyen göze IŞIK ne yapsın diyor.

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Sn. Ahmet Varış, TIP-İŞ Başkanı olarak yapmış olduğunuz açıklamada, sosyal devletin bir parçası olan eğitim gibi sağlık politikasının da devlet politikası haline gelemediğine dikkat çektiniz. Bugüne kadar sistemin sürekliliğini sağlayacak düzenlemeler yapılmadığını kaydettiniz. Bugüne kadar her gelen hükümet ve her gelen bakanın kendine göre bir yol haritası çizmeye çalıştığını ifade ettiniz. Ve bunun zaman kaybına neden olduğunu söylediniz. Doktorum, bizler nedense kar tanelerini örnek almayı bir türlü beceremedik. Hâlbuki kar taneleri bir birine zarar vermeden yol almasını ne güzel beceriyor değil mi?

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Sn. Sonay Adem, erken seçimin KKTC adına hem ekonomik hem sosyal hem siyasal alan için kötü bir takvim olduğuna vurgu yaptınız. Bütçenin geçirilememesinden ötürü kaynaklanan sorun, maalesef birçok konuda hem hükümete girenleri hem de Meclis’e giren siyasi partileri birebir bağlayan bir durum oldu dediniz. Koalisyondan hayal kırıklığı ve umutsuzluk çıktı derken, döviz karşısında hükümet, eli kolu bağlı durdu. Önlem sadece ticari çevrelere yaradı ifadesinde bulundunuz. Sn. Âdem, Abdulmutallip amca, bu durum bana Nasrettin Hoca’yı hatırlattı. Bir arkadaşı, Nasreddin Hoca’ya ah ben gençliğimde şöyle yapardım. Tuttuğumu kopartırdım derken, hoca tamam, tamam, ben senin gençliğini de bilirdim demiş. Abdulmutallip amcanın ne demek istediğini anlamadım. Siz ne dersiniz?