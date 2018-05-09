  • BIST 99.364
  • Altın 182,998
  • Dolar 4,3123
  • Euro 5,1228
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

» »
Sahibine Mesajlar
Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Toparlanıyoruz Hareketi yetkilileri sosyal medya hesabınızdan esprili bir paylaşım yaparak CTP'nin seçim döneminde kullandığı "Ne demek umut yok" sloganına göndermede bulundunuz. Ve ne demek zam yok ifadesinde bulundunuz. Sn. yetkililer, zam olmadan KKTC’de hayat olurmu? Tabiki zam olacak. Yeni nesil harup ve zeytin ağacından mamul zam kazıcıkları süratle hazırlanmakta. Kıynıklı ve kıynıksız olarak hazırlanan zam kazıkları isteğe göre hart diye geçirilecek. Kıynıksız kazıklar halis karpazzeytinyağına bulandırılacak, kıynıklı olanlara ise zeytinyağı sürülmeyecek. Hükümette geçirilen ömür bir masal gibidir. Ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel zam kazığı hazırlandığı önemlidir. Haaa birde ağaç ne kadar yüksek olursa olsun, bir gün yapraklarının yere düşeceği de unutulmamalı.

**

Sn. KKTC Meclis Üyeleri, eski hastalığınızın nüksettiğini öğrendik. Diyanellos Sigara Fabrikasından bozma,  Meclisi Mebusan’a devamlılık gibi bir düşüncenizin olmadığı dikkatimizi çekti. Nisap denilen ‘Mikren’ gibi baş belası kendini gösterince, döve döve davul ettiğiniz. Milletvekili düşürülsün, meclisten barra dediğiniz. Bestesi Küfürlü hicaz, güftesi santurlu küfür makamından şarkılar düzdüğünüz, Bertan Zaroğlu’ndan yardım isteyerek aman biz ettik sen etme diyerek nisap denilen baş belasından kurtulduğunuzu öğrendik. Vallahi oraya girince pahalı parfümler burnumun direğini kırmıştı. Ancak sanırım artık pahalı parfümleri bir kenara bırakma zamanı geldi. Çünkü bu noktada artık insan güven kokmalı. Değil mi ama?

**  

Sn. Tolga Atakan, yaptığınız açıklamada, Mağusa Limanı yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor. Artık giriş-çıkışlar kontrollü, serbest liman bölgesinden girişler “serbest” değil, rıhtımda gelişi güzel tır, dorse parkı yok, kapısından girilemeyen tuvaletler daha düzenli. Bunlar daha başlangıç, ilerleyen dönemde daha derli toplu, daha efektif çalışan, daha güvenli bir limana ulaşma hedefindeyiz. Bu değişime katkı koyan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Daha yapacak çok işimiz var. Çalışmaya devam dediniz. Da polisin mesaisi bittikten sonra, geceleyin yola koyulan tır ve kamyonlara da umarım bir kriter getirilir. Geceleyin, Kontrolsüz yola çıkan bu araçlar, hem trafik için tehlike yaratıyor hemde kafalarda soru işaretleri yaratıyor. Sn. Atakan, sabır ede ede her işin üstesinden gelmeye başladınız. Sabır, acelenin panzehiri, Sevinç ve mutluluk kapısının anahtarıdır. Kolay gelsin.

**

Sn. Ömer Dalgakıran,  öncelikle Girne Belediye Başkanlığı adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Girne Belediyesi başkanlığı için başkan adayları artmaya devam ederken, bu durum hizmetin daha kaliteli olmasına yarayacak. Girne’li olmanız sorun ve sıkıntıları bilmeniz nedeniyle daha rahat çözmenizi sağlayacak. Sn. Dalgakıran, 2002’de Girne Belediye başkanlığı için aday olmuş ancak dalga kıran vazifesi gören mendireği aşamadığınız için sandıkta yeterli oyu sağlayamamıştınız. Sanırım bu kez daha güçlü bir konumdasınız ve o dalga kıranı aşıp sandıktan çıkarsınız. Bazı şeyler nasiptir; bir bardak çay söylersin, nasibin varsa içersin. Başkan adayı olursun, nasibin varsa onu da olursun.

**

Sn. Pembe Eriz sosyal medyada yaptığınız paylaşımda gencecik bir doktoru sanal medyada açık ismiyle olayı yalan yanlış cümlelerle anlatabiliyor insanlar ve bakanlık buna bir açıklama getirmiyor. Bir gün size bakacak kimseyi bulamayacaksınız. Dr Cihan Tüccar vaka mı atladı? Bu doktor kaç saat nöbet tutuyor ve kaç tane hasta bakıyor? Çok yazık gençler devlette çalışmak istemiyor ve istifa ediyor farkında bile değilsiniz çok yazıkdediniz Pembe Hanım, bizler maalesef armutlar ile elmaları ayırma yeteneğine henüz kavuşmuş değiliz. Vur abalıya kitabının da müdavimiyiz. Hamdi amca Görmek istemeyen göze IŞIK ne yapsın diyor.

**

Sn. Ahmet Varış, TIP-İŞ Başkanı olarak yapmış olduğunuz açıklamada, sosyal devletin bir parçası olan eğitim gibi sağlık politikasının da devlet politikası haline gelemediğine dikkat çektiniz. Bugüne kadar sistemin sürekliliğini sağlayacak düzenlemeler yapılmadığını kaydettiniz. Bugüne kadar her gelen hükümet ve her gelen bakanın kendine göre bir yol haritası çizmeye çalıştığını ifade ettiniz. Ve bunun zaman kaybına neden olduğunu söylediniz. Doktorum, bizler nedense kar tanelerini örnek almayı bir türlü beceremedik. Hâlbuki kar taneleri bir birine zarar vermeden yol almasını ne güzel beceriyor değil mi?

**

Sn. Sonay Adem, erken seçimin KKTC adına hem ekonomik hem sosyal hem siyasal alan için kötü bir takvim olduğuna vurgu yaptınız. Bütçenin geçirilememesinden ötürü kaynaklanan sorun, maalesef birçok konuda hem hükümete girenleri hem de Meclis’e giren siyasi partileri birebir bağlayan bir durum oldu dediniz. Koalisyondan hayal kırıklığı ve umutsuzluk çıktı derken, döviz karşısında hükümet, eli kolu bağlı durdu. Önlem sadece ticari çevrelere yaradı ifadesinde bulundunuz. Sn. Âdem, Abdulmutallip amca, bu durum bana Nasrettin Hoca’yı hatırlattı. Bir arkadaşı, Nasreddin Hoca’ya ah ben gençliğimde şöyle yapardım. Tuttuğumu kopartırdım derken, hoca tamam, tamam, ben senin gençliğini de bilirdim demiş. Abdulmutallip amcanın ne demek istediğini anlamadım. Siz ne dersiniz?

**

Sn. Afet Özcafer,Mağusa Belediye Başkan adayı olacağınız sözleri, Mağusa’yı 15 kez dolaşırken, surlar üzerinde Canbulat Bey gibi kılıç salladığı söyleniyor. Ben dahil hatırı sayılır bir kitle ahh keşke Afet Hanım aday olsa da yöneticilik nasıl olurmuş dünya aleme gösterse dedi.  Himmet Hoca, Afet hanım o dik duruşu ve kendisine duyulan sevgi ve saygı ile keşke aday olsa, ancak olmaz. Hele hele İsmail Arter’e karşı hiç olmaz dedi. Sn. Özcafer, etraf cevizi kırıp özüne inemeyen ve hepsini kabuk zannedenler ile dolu.Sizin gibi özü doğru olanın, sözünün de doğru olduğunu bilenler bu nedenle sizi sevip sayıyor.

**

Sn. Sümer Aygın, Girne Belediye Başkanlığı seçimini NidaiGüngördü’ye karşı kaybettikten sonra, kabuğunuza çekilmiş ve gelişmeleri izlemeye başlamıştınız. Ancak bizim Minik Kuşlar, Girne’den, bağımsız belediye başkan adayı olacağınızı söylüyor. Sn. Aygın, insanın gelecek ile ilgili hayalleri olmalı. Çünkü önce hayaller sonra insanlar ölür. Hayaller ve Umutlarbitince, limanı değil gezegeni ateşe vermek gerek.

**

Sn. Ali Kismir, sosyal medyadaki paylaşımında, adam devlet memuru, mesai saatleri içerisinde yapacak işi olmadığı için bizim vicdani ret ile ilgili yaptığımız açıklamanın altına “İt soyu” yazıyor. Oysa holiganı olduğu parti de aynı şeyi söylüyor. Tam bir besleme. Yaşasın KKTC diyorsun. Sevgili Ali, bu ülke en büyük Milliyetçilerinin oğullarının, kıçında sivilce var. Parmak tırnağını keserken makas derinden gitti ve eti biraz kesti mahanası ile askerlik yapmadığını, Metin Şentürk bile görürken, sağır sultan da duydu. Böyük Milliyetçilerin nasıl olsa tuzu kuru. Sevgili Ali, bu ülkede kültür ve sanatyerlerde sürünürken, vatan, millet, Sakarya nurlu ufuklar edebiyatı stratosferde geziniyor. Yakında ozon tabakası delinecek ve burun üstü yere çakılacak.  Sonbahar kurumuş ve sararmış yaprakları romantik bulanların mevsimidir. Şimdilik bizlik bir durum yok. Nurlu Ufuklar ile Mangala devam.

**

Sn. Nafi Panel saça ve yaşa baktığımız zaman gençlik çağ döneminden mezarlıkta yatma çağına girme devrine girdiğinizi gördük. Ancak aklın yaşta değil başta olduğunu bir türlü öğrenememenize de tanık olduk. Farklı bölgelerde “dolandırıcılık”, “sahtekârlıkla para temini”, “küçük çocuğa taciz” ve “cinsel taciz” zanlısı olduğunuzu gözlemledik. Sn. Panel, biliyorsun ki, nasihat ile uslanmayanın hakkı lokaptır. Halim amca ben, aynı zaman dilimi içerisinde, hem sıcak hem de soğuk üfleyen bir insanla hiç bir işim olmaz. Çünkü bu tipler, nasıl ki tilki, uzaktaki üzümler için,  “onlar ekşidir” derse bunlarda hep ben masumum der.

**

Sn.Salamis Ayşegül Şentuğ, Sn.Tutku Tuğyan, Sn. Maria TsangariConstantinos, Sn. Makris İki Toplumlu Öykü Yarışması sonrasında, başarılı olduğunuzu gözlemledik. Öncelikle sizleri kutlarız. Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile Kıbrıs Yazarlar Birliği’nin her yıl düzenlediği genç yazar ve şairlere yönelik iki toplumlu yarışmasında jüri sizleri başarılı bularak ödüllendirdi. Sevgili çocuklar, Acı sizleri daha güçlü, korku daha cesur, kırık bir kalp daha akıllı, ancak böylesine başarılar sizlerin ufkunu genişleterek, vizyon sahibi yapar. Durmak yok. Yola devam

Günün Fıkrası:

Genç kadın iş bulmak için hiçbir çaba harcamayan kocasına çok kızıyordu.
Ama kocasının umurunda bile değildi.
Kadın bir gün nihayet
-“Daha fazla dayanamayacağım... Utanç içindeyim!..” diyerek patladı, “...
-kiramızı babam, mutfak masraflarımızı annem karşılıyor.
Bizi kızkardeşim giydiriyor, arabamızın masraflarını da halam karşılıyor.”
Adam yattığı yerden karısına
-“Bence de utanmakta haklısın hayatım” dedi,
-“İki erkek kardeşinden yıllardır hiçbir şey göremedik!..

Günün Sözü:

Bak dostum!.

Körden değil, nankörden,

Yüzsüzden değil

İki yüzlüden,

Tipi bozuktan değil

Sütü bozuktan

‘KORKACAKSIN’

Günün Fotosu:

gunun-fotosu-064.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kamuda yaz mesaisi Pazartesi başlıyor08 Mayıs 2018 Salı 18:07
  • “Ne demek zam yok...”08 Mayıs 2018 Salı 17:31
  • Girne'de ölü bulunan kişinin kimliği açıklandı08 Mayıs 2018 Salı 16:45
  • Dörtyol-Beyarmudu Anayolu’nda kaza: 1’i ağır 2 yaralı08 Mayıs 2018 Salı 16:38
  • Anastasiadis'in kadim dostu Netanyahu'nun "Ayakkabılı tatlı" sevgisi08 Mayıs 2018 Salı 16:11
  • Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?08 Mayıs 2018 Salı 16:08
  • Tüketiciler Derneği’nden “süt boykotu” tehdidi08 Mayıs 2018 Salı 16:07
  • Akıncı yarın Erhürman, Özersay ve Denktaş ile görüşecek08 Mayıs 2018 Salı 16:04
  • Telekomünikasyon Dairesi’nden abonelere uyarı…08 Mayıs 2018 Salı 16:04
  • Hasipoğlu’ndan AB Parlamentosu Dilekçe Komitesi’ne mektup08 Mayıs 2018 Salı 15:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti