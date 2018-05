Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Zeki Çeler, İnşaatlarda her gün düşüp ölen işçilerin ölümlerine son vermek için yaptığın operasyondan sonra, inşaatlarda alınması gereken tedbirleri de hizaya getirdin. Kaçak, köçek derken o durumu da bir yerlere taşıdın. Abdullah dayı, yahu bu çocuk güvercini uyandırdı, yürümeye başlattı derken, 10-16 Mayıs tarihleri arasındaki engelliler haftası ile ilgili düzenlediği etkinlikler ile güvercini uçurtmaya başlattı dedi. Hatice teyze ise keşke güvercin bir kanadı ile uçmaya çalışırken diğer kanadına da tedavi uygulanıp iki kanadı ile uçsa o zaman muhteşem olur diyor. Sn. Bakan, bir insanın, insanların yatmadan ettikleri duada yer almaları, duaların en hayırlısında yer alması demektir. Diğer yaptıklarının yanısıra bu son yaptığın ile bu duaların en güzel yerinde yer aldığını bil.

**

Sn. Cemal Varoğlu, 4’lü koalisyon hükümetinin birinin ene diğerinin göne çektiği ve özellikle bir birine madik attığı bir seçim sürecinde sizin 28 belediyenin 12’sinde uzlaşı sağlandı demeniz, Halil amcanın söyleyişi ile abesle iştigaldir. Hükümeti oluşturan 4 parti olarak yerel seçim için ittifak arayışının başladığını belirterek, uzlaşı gereği Lefkoşa’da TDP adayı Mehmet Harmancı’nın destekleneceğini kaydettiniz. Peki DP’nin Gencay Eroğlu’nu satrancın veziri olarak ileri sürmesini siz neye bağlıyorsunuz? Mağusa’da TDP Ulaş Gökçe’ye destek verirken CTP’nin iki aday ile seçime katılmasına ne diyorsunuz? Sn. Varoğlu, Ebuzittin amca, ma be ama bizim TDP Genel Sekreteri uzaydan mı geldi? Yoksa gözler miyop ve hipermetrop mu da ne yakını nede uzağı görebiliyor dedi. Sn. Varoğlu, parti olarakverdiğiniz umudu geri aldınızpaşam. Şimdi, ‘Güvercinin’ kırdığınız bir kanadı için aldığınız ahı şimdi güle güle kullanın.

**

Sn. Özdil Nami, Enerji ile ilgili konferansın açılışında yaptığınız konuşmada, enerji üretirken çevrenin korunmasına vurgu yaparak, yenilenebilir enerji kullanımının altını çizdiniz. Konuşmanızda, KKTC solar sisteme uygun bir ülkedir derken, sanırım ülkenin 11 ay üzerinde gezen Güneşi kast ettiniz. Sn. Nami, vallahi et de bıçakta sizin elinizde. İster pirzola, ister şiş, isterseniz fırın kebabı yapılacak şekilde keserseniz. Ayşe aba, ağanın eli tutulmaz. Özdil Nami de Ekonominin ağası ise eeee hadde o zaman elini tutmadığımız ağa birşeyler yapsın diyor. Sn. Bakan, ceryanın faturası bizi tepe tepe deli etti. Bu nedenle vatandaş olarak yorgun düştük. Ve yüreklerimiz de elimiz mahkum olduğu için dilsiz kaIdı.

**

Sn. Mehmet Harmancı bir televizyon programında ilk hedefimiz şehri belediye ile barıştırmak oldu. Sonrasında da, Lefkoşa’lılara hizmeti asla aksatmadan, sendikamız ile anlaşarak bu yolu yürümeye devam ediyoruz. Sıfır istihdam sonrasında çalışan sayısı 71 kişi azaldı. Ve 6 maddelik yol haritama uygun şekilde hareket ettim. Lefkoşa’lıların 600 bin TL’sini korumak için köprü ihalesini geciktirdim. Çözülemez denen mezbaha sorunu bitti, bir ay içerisinde açılıyor. Su tariflerinde Lefkoşalıların yüzde 80’ini koruyarak hareket ettik. Hamitköy’ün kanalizasyon sorununu tümden bitirmek için finansmanı sağladık. İhtiyaç fazlası araçlar satıldı, temizlik gibi ihtiyaç olan alanda araç filosu yenilenmeye başlandı dedin. Da bu anlattıklarını o battı, bitti, tabutu hazır denilen Amiral Gemisi Lefkoşa Belediyesinde mi yaptın diye sorsam. Sn. Harmancı, değil Eros’un oku, Zeus’un şimşeği, Zeus ve Hera’nın oğlu Savaş Tanrısı Ares, Pegasus’a binse bile, bu kadar kısa süre içerisinde sanırım bu yaptıklarını mümkün değil yapamazdı.

**

Sn. Ziya Emir, Volkan Gazetesi davasında ‘Mehteran Takımı’ gibi iki öne bir geri giderken, tam davayı Ziya kaybetti denildiği bir sırada, birden Ferari’nin benzin pedalını lamarinaya kadar dayadığını gördük. Göz, gez, arpacık diyerek hedef yaptığın Volkan gazetesi birde baktık ara emri sonrasında kazandım diyenlerle beraber ‘Tumba’ gitti. Sevgili Ziya, Allah dağa göre kar, güle göre diken, güce göre yük, imana göre imtihan verirmiş. Sanırım Volkan Gazetesi davasında, gücün yanısıra hak ve inandırıcılık galip geldi.

**

Sn. Gencay Eroğlu, bir süre önce Okyay Sadıkoğlu'nu aday gösteren DP, dün akşam yeni bir karar üreterek 24 Haziran'da yapılacak olan yerel seçimlerde DP'nin Lefkoşa Belediye Başkan Adayı olarak sizi aday adaylık koltuğuna oturttu. KKTC’de bugüne kadar sadece Luricina’da bir kadın Belediye Başkanlığı yapmıştı. Tarih tekerrürden ibarettir derler. Tarihin tekerrürden ibaret olmadığını göreceğiz. Sizin Gençlik Dairesindeki başarınız, babanızın UBP’nin ruhani lideri olması şansınızı artırır. Tabi sizin aday olmanız UBP oylarını böleceği için bundan en büyük zararı da sanırım Hasan Sertoğlu görecek. Sevgili Gencay, Lefkoşa’daki seçim çok zor olacak. Ancak bu zorlu yarış, yetimhanede yaşayan küçük bedenlerin, ranzalarına yazdıkları “anne” kelimesi kadar masum oImaIı derim.

**

Sn. Kıb- Tekyöneticileri, bizim minik kuşlar, gönderdikleri bir mesajda, Kib- Tek de Temizlik şirketi var. Leopar diye bildiğimiz bu temizlik şirketi bünyesinde 3 kişi çalıştırıyor. Fakat bu şirket, çalışanlarına asgari ücreti bile vermez. Kısacası o çalışan emekçi kesimi asgari ücreti de ödemeyip muhtemelen sosyal sigorta ve ihtiyat sandıkları da yatmadığı için çalışanları ezip duruyor deniyor. Bir ses verirseniz, yönetim kurulu olarak konuya dahil olursanız, bu ezilen insanlar belki haklarına kavuşurlar. Efendiler bazı yolların dönüşü, bazı hataların özrü, insanları ezip, haklarını gasp eden bazı insanların da anlamı yoktur.

**

Sn. Okyay Sadıkoğlu, öncelikle geçmiş olsun. Yediğin çalım sonrasında kırılan belin için kaldırıldığın hastanede suskun ve sessiz kaldığın gözlemlendi. Senin durumun, kolları sıvayarak girdiğin seçimde, uzun bir topu yakalayan ve biranda kaleci ile karşı karşıya kalan senterforun hah golü attım atıyorum diye heyecanlandığı bir anda arkadan senterhafın baydasını yiyerek bir anda yüzükoyun yere kapaklanmasına benzedi. Sevgili Okyay, İnsanılar kırmızı güIlerin peşinden koşarken, koştukları yerde ezdikleri çimenlerin farkına bile varmazlar.

**

Sn. Hüseyin Acar, bir yakınının işlediği suç sonrasında mahkemesi görülürken, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde görev yapan gazeteci kardeşlerimiz Nadire Bahadi, Sedef Boşnak ve Gamze Pir Baykur’a, görevlerini yaptıkları için saldırıda bulunman, içindeki canavarın görünmesine neden oldu. Acarlığını, gazeteci kadınlara saldırarak değil, suç işlemeye meyilli arkadaşını suç işlememesi için kullansan sanırım daha çok iyi olurdu. Haşmet amca, ortalık insan elbisesi giymiş saldırganlar ile doldu. Polis bu insan elbisesi giymiş saldırganları tespit edip, layık oldukları yere koymalı dedi. Bak Hüseyin, sen ve senin gibilerin yaratacağı,fırtınanın şiddeti ne olursa olsun, martının sevdiği denizden asla vazgeçmeyeceği gibi değerli gazeteci kardeşlerimiz de işlerini yapmaktan asla vazgeçmez. Bu nedenle hadde ağır ağır NAŞ. .

**

Sn. Savaş Bozat sosyal medyada yaptığın paylaşımda, tam 12 yıl sonra ayni film yeniden vizyonda. Yapımcı DP, Yönetmen Serdar Denktaş. Başrolde Gencay Eroğlu.12 yıl önce başrol oyuncusu olarak UBP 'de doğan, DP 'den aday olan, nurtopu gibi bir erkek çocuğunu başkan seçtiren bu zihniyet bugün itibariyle de elmas parçası gibi bir kadın adayını Lefkoşa seçmeninin önüne koymuştur.Ne bileyim ama benim sütten dilim yandı yoğurdu bile üfleyerek yemeye başladım 12 yıldır. Tanrı Lefkoşa hemşehrilerimin ve belediye emekçilerinin yardımcısı olsun dedin. Sevgili Savaş, Ebuzittin amca, büyük bir hayal kırıklığı yaşayıp, ben artık kimseyi sevemem deme. Unutma ki, en güzel çiçekler mezarlıklarda yetişir. Ve Unutma, tecrübe, yenilen kazıkların bileşkesidir dedi.

**

Sn. Dursun Oğuz, Ulusal Birlik Partisi’nin 21 bölgede kendi adaylarımızla 7 bölgede ise bağımsız adaylara destek vererek parti görüşümüzü açıkladık, bunun dışında hareket edenler partilimiz bile olsa parti organları gereğini yapar. Açıkladığımız tüm adayların arkasındayız şeklinde konuştunuz. Ve Hükümetin tam bir zam hükümeti olduğunu dile getirdiniz. Sn. Oğuz, Dipkarpaz’da, Mağusa’da, Büyükkonuk ve bazı bölgelerde parti kararlarına uymayanlarına yönelik açıklamanız, mecliste üyeleri bulunan 3 partiye kapak oldu. Partilere baktığımız zaman kimin eli kimin cebindedir göremiyoruz. E ama, napalım gibi sözcüklerin arkasına sığınan yetkililere insan kör ise güneşin suçu nedir diye sorsam. Sn. Genel Sekreter, parti disiplini öldü, katili menfaat.

**

Sn. Alpay Orhan Güvenlier, yaptığınız açıklamada, Küçükbaş hayvancıların sıkıntısının 2018’in başından bu yana katlanılamayacak bir seviyeye geldi. Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricilerinikuraklık ve döviz üzerinden olan girdi maliyetleri de vurdu. Hayvancı mandıraları kapatmaya başladı Bundan sonra Kıbrıs Türkü artık ithal hellim yiyecek dediniz.Başkan, her yiğidin bir yoğurt yiyişi, her öğrencinin bir kopya çekişi,her hükümetin de at gözlüğü takarak olayları görmezden gelişi vardır.

Günün Fıkrası:

Ne işe yaradığını öğrenin

Fatih Ürek,Kusum Aydın,Aldo ve Dr.Bilal ölmüş.

Tanrı onları cehenneme atmış Azrail'le basbaşa kalmışlar.

Azrail hepsini alip, büyük bir odaya götürmüş.

Azrail

ŞU KÖŞEYE SIÇIN!" demis.

Hepsi bunu kabul etmis ve dedigini yapmislar.

Daha sonra azrail

"ŞU KÖSEYE DE SIÇIN!" demis.

Tekrar hepsi bu istegi de yapmislar.

Azrail tekrar

"GIDIN;SU KÖSEYE DE SIÇIN!" demis.

Tümü azrail'in suratina sinirli bir ifadeyle

bakıp,ikina sıkıla o köşeye de sıçmışlar.

Azrail tekrar

"GIDIN; ŞU KÖSEYE DE TEKRAR SIÇIN" demiş.

Fatih Ürek kızarak:

"AAA! AMA BU KADARA DA OLMAZ Ki!!!"

demiş.Bunun üzerine Azrail:

"SUSS!! O G...TÜN NE ISE YARADIGINI ÖGRENENE

KADAR SIÇACAKSINIZ!!

Günün Sözü:

İnsanları geçimsiz yapan

SEVGİSİZLİKTİR

Bir birine düşman eden

İLETİŞİMSİZLİKTİR

Güzellikten yana ne varsa

yok eden

İLGİSİZLİKTİR