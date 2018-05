Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Tufan Erhürman, 4’lü koalisyon hükümetinin nihayet halkın yararları ile ilgili kararlara imza atmaya başladığını görüyoruz. Hakkı olanların alamadığı ancak, karnına vurduğunuz zaman ah arkam diyenlerin, hakkı olmamasına karşın dayısı ve amcası vasıtası ile aldıkları vatandaşlıkları iptal etmeniz halk nezdinde olumlu bulundu. Bunun yanısıra sahilleri babalarının malı zannedenlerin, koydukları güvenlik elemanları ile denize parasız giriş ‘Yasah’ demelerine de bu harita bu sahilleri almadı. Yasahmasah yok hemşehrim dediniz. BizimEbuzittinEliyavaş, işte bu hükümetten görmek istediklerimiz ve duymak istediklerimiz bunlardı. Ancak durmak yol yola devam etmeleri gerek dedi. Sn. Başbakan, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Denize girerken ödenen hatırı sayılır para ile vatandaşın bir yeri üç buçuk atarken, sahilleri yağmalayan bu para babaları istifledikleri paralar ile dört dörtlük keyifli bir hayat yaşıyor. Onları biraz hizaya getirmeniz iyi oldu.

Sn. Hulusi Akar, yapmış olduğunuz açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Doğu Akdeniz'de de, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edeceğini söylediniz. Bu açıklamanız sonrasında sıfır asker diyen Güney’e de mesaj vermiş oldunuz. Sn. Akar, cehennemin ucundan gelip buralarda üs kuran İngilizlerin askeri Kıbrıs’ta olacak. Yine dünyanın bir ucundan gelip, İngiliz üslerinde konuşlanan ABD, askerleri ile orta doğuyu kana bulayacak ve askerleri Kıbrıs’ta olacak. Fransa ve Almanya, Kıbrıs’ta üs isteyecek. Ortadoğu’nun baş belası İsrail, RMO’da asker bulundurup buralarda tatbikat bahanesi ile at oynatacak. Ama Türk askeri Kıbrıs’ta olmasın tafrası yapılacak. Bunlara, sadece Kıbrıs ağzı ile bu harita bu Kıbrıs’ı almaz be annem derim. Sn. Akar, açıklamanız ile hak eden haddini bildirdiniz. Unutmayın, hak edene haddini bildirmek, birçok fakiri giydirmek kadar sevaptır.

Sn. Mustafa Destici, BBP Genel Başkanı olarak yaptığınız açıklamada, Mustafa Akıncı'nın Rumlara 'Guterres belgesi' çerçevesinde herhangi bir öneri sunma yetkisi yoktur. Kıbrıs, üzerinde bir tek Kıbrıslı Türk yaşamasa da Türkiye için hayati bir kara parçasıdır” ifadelerini kullandınız. Sn. Destici, yaptığınız açıklama ile burada yaşayan soydaşlarınızın sizin nezdinizde hiçbir değeri olmadığını gösterir. Kıbrıs’ı, İngiliz’e satarken, Kıbrıs, Türkiye için hayati bir kara parçası değimliydi? Türk Ordusu Kıbrıs’a, buradaki soydaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için uluslar arası anlaşmanın verdiği hak ile çıktı. Kıbrıs üzerinde Kıbrıslı Türk kalmazsa siz buralarda hangi hak ve hukuk ile kalabileceksiniz söylermisiniz? Sn. Destici, söz ağızdan çıkana kadar sizin esinizdir. Ancak ağızdan çıktıktan sonra siz onun esiri olursunuz. Bizim Naciye aba bu sözleri sarfedenlere ‘Hadde be Barra’ derken, Necip amca, bu okumuş cahilleri kale almayın der. Haaaa Arif Hoca ne mi der? Onu da sorun ve öğrenin.

Sn. Derviş Eroğlu, kızınız Gencay Eroğlu'nun DP'den Lefkoşa Belediye Başkan adayı olması sonrasında bir arada iki dere arasında kaldığınızı gözlemledik. Gencay Eroğlu'nu Lefkoşa Belediye Başkan adalığına evet demeyeceğinizi ve siyasi konumunuz itibarı ile 23 yıl Genel Başkanlığı'nı yaptığınız halen Onursal Başkanı olduğunuz UBP’nin Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu'na destek vereceğinizi belirttiniz. Sn. Eroğlu, mal canın yongasıysa evlat da kalbi, atar damarı, her şeyidir. Dil başka söylese de kalp bildiğini söyler. Ayşaba tek nokta bitirir. Üç nokta devam ettirir der. Vallahi üç noktadan sonra kızınız Gencay bende yanıma keyfimin kahyasını, paşa gönlümü ve tepemin tasını alarak hep beraber, burnumun dikine gitmeye karar verdim derse ne yapacaksınız?

Sn. Kudret Özersay, Bakanlar kurulu toplantısından sonra yaptığınız açıklamada, Bakanlar Kurulunun 175 yurttaşlığın geri alınması ile ilgili karar ürettiğini, 1200 istisnai vatandaşlığın da şu ana kadar incelendiğini dile getirdiniz. Ayrıca, çalışmalar devam edecek. Yeni tespitler yapılması durumunda Bakanlar Kurulu karar üretecek dediniz. Sn. Özersay, hakkı olanlara verilmeyen, ancak dayı ve amcaları sayesinde mutlu sona ulaşanlara filmin bitmediğini Yeşilçam filmlerinde olduğu gibi kör kıza araba çarptıktan sonra ‘Görüyorum’ hakkı ve hukuku da görebiliyorum dediğini gösterttiniz. Da, sırf kalem oynattığı ve gazete ve televizyonların bir yerinde ismi geçtiği için hakkı olmamasına karşın, vatandaşlık verilenlerde bu torbada yer bulacak mı? Sn. Başbakan Yardımcısı, Adalet diyerek yanlış işler yapanlar Adalet ablayı sinirden öldürdü. Hak, hukuk diye diye hukuku guguk yapanlara tepki veren Hakkı dayı hakkın rahmetine kavuştu. Adil bir düzen diye diye Adil amcayı yoğun bakıma kaldıranlara iyi bir ders verdiniz. Kime yandığı belli olmayan sokak lambası yerine bu konuda ülkeyi aydınlatan projektör oldunuz.

Sn. Hüseyin Cumaoğlu, sosyal medyadaki paylaşımınızda, merak ediyorum. Bir partiye üye olmasına rağmen bağımsız aday olanlar partilerinden ihraç edilecekler mi? Diye soruyorsun. Bu soruna bir parti yetkilisi, geyik muhabbeti çerçevesinde cevap verirse ne dediğini anlamayacaksın. Kestirmeden cevap verirsek, eğil de geçsin düğmesine basıldı. Gün ola harman ola denilerek sorun buzdolabının en soğuk yerine istiflendi. Sevgili Hüseyin, bunlar ayakta ölmenin, diz üstü yaşamaktan daha çok onur verici olduğunu öğrenemediler. Bunları gördükçe, bunalım modundayım. Efkarım ise hat safhada. Bu nedenle gözümde küçülenlere, büyüme fırsatı vermem.

Sn. Hüseyin Özgürgün, Demokrat Parti’nin, Gencay Eroğlu’nu Lefkoşa Belediye Başkanlığı’na aday göstermesinin kamuoyunda size yönelik bir tavır, bir çeşit operasyon olarak algılandığını ancak kendinizde bu yönde bir algı oluşmamakla birlikte siyasette de her şeyin olabileceğini söylediniz. Gencay Eroğlu’nun değerli bir bürokrat olduğunu dile getirirken, siyasette ebedi dostluklar, ezeli düşmanlıklar yoktur. dediniz. 2020 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de 2018 kurultayında yeniden parti başkanlığına getirilmem ve partinizin aday göstermesi halinde cumhurbaşkanlığına aday olacağınızı kaydettiniz. Sn. Özgürgün, hayat yüreğiniz kadardır. Seviliyorsan renkli, seviyorsan da siyah beyaz. Genel Kurulda, Kimlerin toprak kadar kıymetli, kimlerin bir ot kadar değersiz olduğunu göreceksin.

Sn. Halil Orun, İskele'de 5 dönem UBP belediye başkanlığı yaptıktan sonra bukez, bağımsız olarak belediye başkan adayı olduğunuzu açıkladınız. Bağımsız aday olarak katılacağınız başkanlık seçimlerinde size DP'ninde destek verdiğini gördük. Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Kampanyada "NERDE KALMIŞTIK İSKELE?" sloganını kullanacağınızı belirttiniz. İskele eşrafından Muhittin dayı, Festival adı verilen Panayırlarda kalmıştık. Haaa birde senin imza attığın bisiklet yolları, yaya yürüyüş pankurlarileı iskele sahilinde kalmıştık. Dört gözle daha ileriye taşıman için seni bekliyor. Oralardan başlayabiliriz dedi. Sn. Orun, bazı insanları sebepsiz seversin; bazılarına bin sebep arar, yine sevemezsin. Unutmayın, iş yapamayan küçük insanlar suçlu bulmak için konuşur, iş yapan ve eserler ortaya koyan, büyük insanlar ise konuşulur.

Sn. Günay Kibrit, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı olarak engelliler haftası münasebetiyle yaptığınız konuşmada, Özel Eğitim Yasası’nın yürürlüğe girmediğini ve 653 engellinin istihdam beklediğini belirttiniz. Ve bu bağlamda hükümetten somut, elle tutulur proje ve hakların teslimi konusunda gerçekçi adım atmasını istediniz. Ayrıca, 2006’dan beri kamuya tek engelli dah istihdam edilmediğini, birçok devlet dairesi ile çok sayıda kamuya açık alana mimari engeller nedeniyle engelli vatandaşların erişemediklerini, eğitimde ve sağlıkta fırsat eşitliği sağlanamadığını, sosyal devletin karşılaması gereken ve hakları olan hizmetlere ulaşamadıklarını ifade ettiniz. Sn. Kibrit, hükümetler size bugüne kadar hiç yeşil ışık yakmadı ve buna rağmen sorun değil dediniz. Ancak baktığımız zaman sizlerin de verdiğiniz mücadele sonrasında zaten hiç kırmızıda durmadığınızı gözlemledik. Sizleri görmeyen gözler için illa velakin ‘Güneşe’ gerek yok. Bir mum ışığı kafidir. Bir mum diğerini yakmakla ışığından bir şey kaybetmez ki sevgili Günay. Keşke bunu bizi yönetenler bir anlayabilse.

Sn. Fikri Ataoğlu, Bakanlar Kurulu toplantısında Plajlara girişin ücretsiz olduğuna dair karar aldı. Bu konuda pratikteki engellerle ilgili değerlendirme yapıldı ve Hükümet, mahkeme kararı da olan konunun bunun bir hak olduğunu, Turizm Bakanlığı’na bu kararın uygulanması yönünde karar üretildiği belirtildi. Sizin, turistik tesislere istişare etmeniz de istendi. Türkçeden Türkçeye tercüme edersek, artık 15 yıl vergi muafiyeti tanınan, yer verildikten sonra üstüne milyonlarca lira kredi ve teşvik verilerek yapılan o yaldızlı, yıldızlı otellerin sahillerinde bekleyen ‘Güvenlik görevlileri ‘ denize buradan beleş girmek ‘Yasahhemşehrim’ diyemeyecek. Sn. Ataoğlu,vatandaşı yolunacak kaz gören ve giriş 20-30-40 Törkiş Lira diyen, içeride de şezlong 10, peşgir 15 ağam diyerek cep boşaltma operasyonuna girişenlerin kaçan balonlarına el sallayın. Bir süre sonra sönmeye başlayan havaları nedeniyle yere inmeye başlayacaklar. Ve tabiî ki kazanan vatandaş olacak.

Sn. Ulaş Barış, sosyal medyada size yönelik bir soru ile adeta şok yaşandığınız söyleniyor. "Siz Sorun Ulaş Barış cevaplasın" platformunda her gün güncel soruları kabul eden size bu kez soru kızınız Hera’dan gelince sanırım çene kilitlendi. Hera, size “Sn. Ulaş Barış ne zaman havuzlu villaya taşınacağım?” Diye sorunca, adeta sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda beğeni alan paylaşım ilgi odağı oldu. Da sen bu sorunun cevabını nasıl verdin Ulaşgardaş onu da söylermisin? Birde sevgili Hera’nın isteği ne zaman yerine getirilecek bir zahmet onu da açıklarmısın? Sevgili Barış, bazen çocuklarımızın buzdan hayalleri, şekerden ev düşleri var. Ancak beklenmedik anda yağan yağmur cep durumunu darmadağın edince ne buzdan hayaller, nede şekerden ev kalır.

Sn. Fuat Namsoy, Kozanköy'de çevreye akıtılan lağım ve hellim altı sularının, dayanılmaz bir kokuya sebep olmasının yanısıra halk sağlığını da tehdit etmesi köy halkının tepkisine neden oldu. Lapta Belediyesi'ne şikayet eden vatandaşlar bir sonuç alamadıklarını belirttiler. Belediyenin bir önlem almaması üzerine Çevre Dairesi'ne başvuran vatandaşların, Çevre Dairesi'nin "Yaptırım gücümüz yok" yanıtıyla karşılaştığı söyleniyor. Sn. Namsoy, siz görmeyen, duymayan, çevre dairesinin de konuşamam maymunu oynamasından sonra köy halkını ‘Ciklos Manastırı’ Papazına şikâyet etmeleri için göndereceğiz. Nedense bizim bazı belediye başkanları yabancı şarkı gibidirler. Onları halk olarak dinleyenimiz çok. Ama ne yaptıklarını anlayanımız yok.

Günün Fıkrası:

Arabic technology

Amerikalı'lar yeni bir uçak geliştiriler ve bu uçağı denemek için Arabistan'a götürürler. Bir Arap pilotunu uçağa bindirirler ve uçak havalanır. Arap pilot uçağı kullanırken dört motordan biri patlar.

Göstergelerde "Don't panic. This is American technology" yazısı görülür.

Pilot rahatlar. Daha sonra bir motor daha patlar ve göstergelerde yine aynı yazı görülür. Pilot da uçmaya devam eder.

Ne var ki az sonra iki motor birden patlar. Hiç motor kalmayınca Arap pilot panikler.

Tam bu esnada göstergelerde yine aynı yazı görülür ve uçak kendi kendini yumuşak bir şekilde indirir.

Araplar pilottan bu olayı öğrenince şaşırırlar ve kendileri de böyle bir uçak yapmaya karar verirler.

Pilot biner uçağa, başlar uçmaya. Bir iki dakika sonra bir motor patlar. Göstergelerde "Don't panic. This is Arabic technology" yazısı görülür.

Az sonra ikinci motor da patlar ve aynı yazı gözükünce Amerikalı pilot: "Ulan bizim uçağın aynısını taklit etmişler." der.

Derken iki motor birden patlayınca uçağın kendi kendini yere indireceğini düşünen pilot göstergelerde şu yazıyı görür:

"Don't panic. This is Arabic technology. Please repeat after me. Eşhe dü enla ilahe illallah...."

Günün Sözü:

Huyunu bilmediğin kişinin

Suyuna kapılırsan

Kuyusunda

Boğulursun.