Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Muharrem İnce, bugüne kadar gelmiş geçmiş Türkiye Hükümet yetkililerinin, buraya gönderilen nüfusun, sağlık ve eğitim gereksinimi için gönderilen paralar sonrasında, Kıbrıslı Türklere ‘Besleme’ demesine alıştık. Ağzından çıkanı kulağı duymayan Cemil Çiçek’in, bunlar Rum’dur’ demesini de hazmettik. Şimdi siz çıktınız ve ‘Kral Çıplak’ dediniz. Kıbrıslı Türklerin ‘besleme’ olmadığını, bilakis, Türkiye’nin KKTC’nin tanınmamışlık statüsü yüzünden çok gelir elde ettiğini söylediniz. Türkiye’nin KKTC hava sahasından geçen uçaklardan, para aldığını ve bunun tanınmamışlık statüsü yüzünden olduğunu ifade ederken “besleme lafı doğru değildir” dediniz. Vallahi pes. Sn. İnce, Kıbrıs’ın yarısını elinde tutan Türkiye’nin, gönderdiği nüfusun daha kaliteli yaşam sürmesi için verdiği para için Kıbrıslı Türklere ‘Besleme’ denilmesine ilk defa siz tepki gösterttiniz.Ne diyeli? Bu güne kadar ucuz siyasetçiler üstüne kurduğumuz hayaller, bize pahalıya patladı.

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Sn. Halis Üresin, Şirketler Mukayyitliği koltuğuna oturduğun gün, orada çok şey değişti. Duruşun ve liderlik vasıfların ile çalışanların beğenisini topladın. Siyasetin seni rahat bıraktığın süre içerisinde,Şirketler Mukayyitliğinin prestijini daha yükseklere taşıdın. Ancak senden evveline dayandığı için devlet kurumunda çalışan 67 ve 64 yaşlarında insanlar var. Bunların sosyal sigortaları ve ihtiyat sandıkları yatmıyor. Devlet bunu yaparsa özel ne yapmaz diyen çok.Sn. Üresin, farklı partilere mensup olmanıza karşın, Ekonomi Bakanı Özdil Nami’ye yabancısı olduğu bakanlıkta kime yandığı belli olmayan sokak lambası yerine, bakanlığı aydınlatan projektör gibi oldunuz. Yolunu aydınlattınız. Şimdi dikkat edin.Çünkü kimin yarasına kabuk olursanız, yarayı iyileştirdiğin an unutulursun.

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Sn. Özdil Nami, Ekonomi Bakanlığı koltuğuna oturduktan sonra kolları sıvayarak daha güzeli, daha iyiyi yakalamak için yoğun olarak birşeyler yapmaya çalışıyorsunuz. KTHY binasının Mahkeme Kararı ile satışı gündeme geldi. Satış için açık artırmaya da çıkıldı. Ancak alıcı olmasına karşın nedenini bilmediğimiz bir durumdan dolayı satış yapılmadı. Çok iyi bir bürokrat olan Halis Üresin, balığı kılçıklarını temizleyerek masaya koydu. Sizlere de bunu halletmek kaldı. Serdar Denktaş bina devlete kalsın diyor. Da, KTHY eski çalışanlarının alacakları ne olacak? Bu insanlar yıllardır bekliyor. KTHY’nin sosyal sigorta borçları var. Ama devletten alacakları da var. Onlar mahsuplaşmak suretiyle giderilebilir. Ama insanların alacakları sanırım artık bekletilemez. Sn. Nami, insanların yatmadan önce ettikleri duada yer almak, duaların en hayırlısında yer almaktır. Bu insanlara yardım ederek onların bu dualarında yer alabilirsiniz.

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Sn. Kıb-Tek, Yönetim Kurulu üyeleri, kurumda temizlik işlerinde çalışanların asgari ücretten daha düşük maaş almalarının yanısıra Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının yatmadığı şeklindeki habere duyarlılık gösterttiğinizi ve hemen soruşturma başlattığınızı öğrendik. Çalışma Bakanlığı ile temasa geçerek bilgi istediniz. Bir başka deyişle çalışan insanların haklarına sahip çıktınız. Öncelikle duyarlı davranışınız için sizleri kutlarız. Bugüne kadar eğilde gülle geçsin modunda hareket edenlere de örnek bir davranış sergilediniz. Sn. Yönetim Kurulu üyeleri, insanı bedenen ameliyat etmek için uyutmak, ruhen ameliyat etmek için ise uyandırmak gerekir. Biz eski Kıb-Tek yöneticilerini uzun kış uykusundan uyandırmak için ne dürttüysek, nede ruhen ameliyat ettiysek uyandırdık. Unutmayın, dikeni battığı yerden çıkarmazsanız her saniye canınız daha çok yanar.

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Sn. Filiz Besim, yaptığınız açıklamada, kaliteli hemşirelik hizmeti olmadan, kaliteli sağlık hizmetinden bahsetmenin mümkün olamayacağını belirttiniz. Seçim yasakları gelmeden 50 hemşire alımı için harekete geçtik dediniz. Ordunun en çalışkan ve vazgeçilmezleri, Astsubaylardır. Sağlığın vazgeçilmezleri ve Astsubayları da sanırım hemşirelerdir. Sn. Besim, Hemşireler gibi hastanelerin olmazsa olmazı, Acil Servislerdir. Lefkoşa Acil Servis, 20 tonluk bir kamyona 50 ton yüklenen bir kamyon gibidir. Kamyonun lastiği ekris yaptı. Aksona gardası kırıldım kırılıyorum diyor. Makine mangos etti. Kamyonun usta sürücüsü Bülent Dizdarlı olmamış olsaydı sanırım bu kamyon çoktan tumba olurdu.Sn. Bakan, değer verdiğiniz şey layık olanda incili kaftan, layık olmayanda yamalı fistan gibi durur. Acil Servis sanırım Sağlıkta yamalı fistan gibi duruyor

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Sn. Cemal Özyiğit, Haziran ayında, okullarda kayıtların yapıldığını ancak gerçek kayıtların bilinmemesi nedeniyle, Eylül ayında, ansızın çok daha fazla sayıya ulaşıldığınıveböyle kontrolsüz yapının olamayacağını belirttiniz. Üniversiteler başta olmak üzere eğitimi ciddi şekilde ele almak zorundayız derken,gerçekçi nüfus yapısı ortaya konmazsa, hiçbir planlama gerçekçi olmaz. Ülkede diplomalı işsizler alanları dışında çalışmak zorunda kalıyor.Gençlerin bazıları yaşları ilerlemesine rağmen hala daha ana baba eline bakmalarından dolayı utanç duyuyor ve maalesef bu gençler yüzleri kızararak valizlerini alıp ülkeden gitmek zorunda kalıyor ifadesinde bulundunuz. Sn. Özyiğit, hava soğuduğunda gölge veren ağaç unutulur. Bu yüzden halk olarak psikolojimiz bozuldu. Psikolojidir, bozulur ve düzelir. Allah Karaktere zeval vermesin dedik.Ama gölgeleri bile bunları adam sanıp peşinden gitti.

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Sn. Saffet Barutçu, Kalkınma Bankası Genel Müdürü olduğunuz söyleniyor. Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Yıllardır ter döküp emek verdiğiniz bir kurumun en üst seviyesinde görev yapmak sizi mutlu edebilir. Ancak senin, spor arenasına damgasını vurmuş, temiz, dürüst birisinin öylesi yerlerde görev yapacak olması yalan ve dolanın olmayacağı nedeniyle, halkı da memnun eder.Sn. Barutçu, sahip çıkamadığınız her değere, sahip çıkıldığında, birileri yalasın diye avuç içleri yaratıldı. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Gencay Eroğlu,DP’den Lefkoşa Belediye Başkanı adayı olduktan sonra siyasi arena bayağı karıştı. İsmin ortaya atıldıktan sonra DP’ye moral verdiler diyenlerin yanısıra, Mehmet Harmancı ile birincilik için çekişeceğini söyleyenler de çoğunlukta. Baban Derviş Eroğlu’nun, ben Hasan Sertoğlu’nu destekleyeceğim açıklamasından sonra, bugüne kadar senden babana karşı görmediğimiz bir üslup ile sertlikte isteyen istediğini destekler dediğine tanık olduk. Sevgili Gencay, sert eserken, fırtınaya dönüşen rüzgâr bir müddet sonra mutedil rüzgâra dönüştü. Ancak bir defa dal kırılmıştır.

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Sn. Murat Kanatlı, startını verdiğin ve bu konuda mahkemeye verilerek hapis edildiğin Vicdani Red olayında olumlu gelişmeler oldu. Kıvılcımını yaktığın Vicdani Reddin bir hak olarak ele alınması konusunun hükümet gündemine taşınması, bu konudaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Hükümetin bu yönde attığı adım “Olumlu bir başlangıç” olarak nitelendirilirken beklenti içerisinde olan birçok genç, sonucu beklemeye koyuldu. Sn. Kanatlı, hükümet inşallah bu konuda samimidir. Gerçi samimi olsalar kaç yazar. Yılanın başı varken kuyruğuna laf düşmediğini cümle alem bilir. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Önder Ilgın, Lefkoşa’da Merkez Postanesi’nde ayrım bölümünde çalışırken, yurtdışından gelen paketler sirkat ettiğiniz dile getiriliyor. Sirkat ettiğiniz bazı eşyalar tasarrufunuzda bulundu ve bu eşyaları çaldığınız tespit edilince tutuklandınız. Tutuklanmanızın üzerinden 8 gün geçti ve ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkeme önüne çıkartıldınız. Buraya kadar tamam. Da, siz bir yılı aşkın veya daha fazla bir sürede bu işleri yaparken, denetleme kurulu veya yetkililer ile ilgililer kış uyukusundamıydı? Birileri onları dürtüp, be efendiler bazı paketler buhar oluyor demedi mi? Arkamızdan dümenler çevirdikten sonra Deve kuşu misali kafalarını kuma gömüp saklandığını düşünenlere be arkadaşlar en tehlikeli yeriniz açıkta kalmış dikkat edin diyesim geliyor..

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Sn. Aras Karabal, KKTC vatandaşlığı iptal edilen 175 kişi arasında olduğunuzu öğrendik. 8 yıl önce anneniz ile birlikte Kanada’dan gelerek, Beylerbeyinde ev satın aldınız ve kuyumcu dükkanı açtınız. Vatandaşlığınız iptal edilince tüm yaşamınız değişti. Bu nedenle hükümete 4 Milyon TL.’lik (700 bin Stg.) dava açacağınızı söylediniz. Sn. Karabal, bazılarını yalan makinasına bağlamalı ki, konuştukça çarpıl dursunlar.

Günün Fıkrası:

Politika nedir?

çocuk babasına sorar: "baba politika nedir?"

Baba söyle der: bakoğlum, ben eve para getiriyorum, öyleyse ben kapitalistim. Annenparayıyönetir, öyleyse o hükümettir. Dedenparanın doğru idare edilip edilmediğine dikkat eder, öyleyse o da sendikadır. Hizmetçi kız ise isçi sınıfıdır. Bizlerin ise tek hedefi vardır, senin rahatlığın. Dolayısıyla sen de halksın. vealtında bezi ile yatan küçük kardeşin ise gelecektir. Söylebakalım anlayabildin mi?"

Çocukdüşünür ve o gece babasınınanlattıklarınıdüşüneceğini söyler.

Geceyarısıçocukuyanır. Çünküküçükkardeşialtınıpisletmiştir ve ağlamaktadır. neyapacağını bilemeyen çocuk anne ve babasının yatak odasına gider. Annesiyalnız ve derin bir şekildeuyumaktadır, öyle ki onu uyandıramaz. Hizmetçikızınodasına gider. Bakar ki >babası hizmetçi kızlayatmaktadır. Dedesi de pencereden gizlice onları izlemektedir. hepsi öyle meşguldürler ki çocuğun orada olduğunufark etmezler bile. çocuk hiçbir şey yapamadan yatağına geri döner.

ertesi sabah baba çocuğa kendince politikanın ne olduğunuanlatmasını ister. "evet" der çocuk, "kapitalizm" isçi sınıfını kötüye kullanıyor... Sendika bunu seyrediyor... Bu arada hükümet uyuyor... halk ise dikkate alınmıyor... ve gelecek ..Okun içinde yatıyor! İste politika budur...

Günün Sözü:

Bak dostum!.

Körden değil, nankörden,

Yüzsüzden değil

İki yüzlüden,

Tipi bozuktan değil

Sütü bozuktan

‘KORKACAKSIN’