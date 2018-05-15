Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Serdar Denktaş, 4’lü koalisyonun varmış olduğu ittifak sonrasında 24 Haziran tarihinde yapılacak yerel seçimlerde hükümet ortağı DP’nin,Lefke'de mevcut Belediye Başkanı CTP'li Aziz Kaya’yı desteklemesi bekleniyordu. Ancak sizin açıklamanızdan sonra Aziz Kaya yerine, yerine, yine hükümet ortağı HP'nin aday olarak gösterdiği Fehmi Çamlıköylü'yü destekleyeceğinizi açıkladınız. Sn. Denktaş, innikminniktatarinnik ya ondadır yada bunda derken insan ruhuna neşteri vurup, yaralıyorsunuz. Aman dikkat edin. İnsan ruhunun yarası dikiş tutmaz. Mevhibe teyze Aziz olsun derken, Aziz yerine parmağın işaret ettiği mevta olmasın.

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Sn. Aytaç Çaluda, Cumhuriyet Meclisi’nde bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının gündeme gelmesi de beklenirken, ve özellikle mal beyanı ile ilgili UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasının gündeme geleceği söyleniyor. Habibe Teyze, Aytaç ovlucuğum, sıkışan ve artık 95’lik ihtiyar pipisi gibi artık kımıldayamaz hale gelen kaçak ve çalışma izinsiz insanlar ile iş yerlerini rahatlatmak için yasanın kendine verdiği yetkiyi kullanarak işlemler yaptı. Şimdi bunlar başına bela oldu diyor. Sn. Çaluda, sana yapılmak istenen şey sonrasında kırılabilirsin. Kırılan yürekler elbet düzelir. Ancak yapılanlar sonrasında yüreği kıran hareketler ve kelimeler akıldan gitmez.

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Sn. Erdal GüryayEkonomist ve Doç. Dr. olarak dövizdeki artışı yorumlarken, Türkiye’nin 24 Haziran’da gerçekleştireceği seçimin ardından TL’yi nelerin beklediğini anlattınız. Seçimden sonra TL’nin sol bir kroşe ile nokavt olacağını belirtirken, döviz ile borçlanan ve döviz taksiti ödeyenlere de hocanın rahmetliyi nasıl bilirdiniz sorusunu soracağını ima ettiniz. Erdal hocam, TL nakavt olurken, millet atın öpen kovboya dönecek. Halk çare derken, bazı siyasilerin, ne kadar yeteneksiz olduklarını görmek, beni hiç şaşırtmıyor. Ancak; yeteneksiz olduklarını bilmelerine karşın, bu yüzden hiç utanmadıklarını görmezden gelmelerine şaşırıyorum.

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Sn. Erhan Arıklı, Mecliste yapılan konuşmada, Serdar Denktaş, tüm gazetelerin aynı kefeye koyamayacağını ancak geleneksel gazetelerin varlığının devamı için bu katkılara ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Ve bu katkıların Bakanlar Kurulu’nun belirlenen kriterler doğrultusunda onayladığını kaydetti. Siz dünyada basına yardım eden hükümetler var mı?diye sorarken, Serdar Denktaş, bizde yalan haber yapana bile ceza yok diyerek yanıt verdi. Sn. Arıklı, siyasette işkembe-i Kübradan sallayan ve Girne’den denizi Lefkoşa’ya getirecek sözünü veren siyasiler olduğu basında da sallayanlar da olabilir. Erhan başkan, hava soğuyunca gölge yapan ağaçlar unutulur. Tıpkı oy zamanı oyunu verdikten sonra işi bitince unutulan insanlar gibi.

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Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Lefkoşa UBP İlçe Başkanı olarak partinin lokomotifi olduğunuz yadsınamaz. Toparlayıcı bir karakteriniz var. Kısacası parti size çok şey borçludur. Ancak sizin ile ilgili şikâyetler de arşsa yükseldi. Birçok parti yetkilisi, biz seçime sokacak adam bulamazken, Sadık, o kadar çok başvuru var ki, nasıl adam ayıklayacak diye saçını başını yoluyor. Sevgili Sadık, İskele ’de, 30 Meclis üyesi adayı, Dipkarpaz’da 9 Başkan adayı, bilmem nerede hatırı sayılır sayıda başkan adayı derken, birilerinin aday bulamadığı bu ortamda herkesi kıskandırıyorsunuz. Ancak, sizde haklısınız. Birileri üzülecek diye sus. Bu kırılacak diye sus. Birilerini kırmamak ve üzmemek için herşeyi içine at. Mübarekler sanki sizi elektrik süpürgesi sanıyor.

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Sn. Sertaç Yalçın, Yeni Boğaziçi Belediye Başkan adaylığınız öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Zor bir yarışa girdiniz. Sizin ile yarışacak olan çok güçlü adaylar var. CTP üyelerinin ve sempatizanlarının sizi destekleyecek olması sizin için büyük artıdır. Sn. Yalçın, zirvede Kartalların yanısıra, yılanlarda bulunur. Kartal zirveye süzülerek, yılan sürünerek çıkar. Çevreniz ve partinizin desteği ile o zirveye inşallah süzülerek çıkarsınız.

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Sn. Sümer Aygın, yıllarca CTP’li olarak Girne Belediye Başkanlığı ve Milletvekilliği yaptınız. Ancak bağımsız olarak Girne Belediye Başkanı adayım dediğiniz anda ‘Papa’ tarafından değil partiniz tarafından ‘AFOROZ’ edildiniz. Partiden kesin ihraç edilme kararı çıkarken, parti disiplinine uymadığınız belirtildi. Vallahi herşeye maydanoz olan Hurşit amca, peki aday belirlenirken Sümer Aygın’a sen aday olacakmısın diye soruldu mu? Değirmenlik’te olduğu gibi üyeye gidip aday belirleme işlemi gerçekleştirildi mi? diye soruyor. Sn. Aygın, Adalet abla, bu arkadaşların artık seni üzemez, çünkü yapılan sonrasında seni üzecek kadar önemleri kalmadı.Ne yani, sever sevmez diyerek yapraklarını koparttığımız, Papatyada bir yaprak daha olsaydı Sümer Aygın’ı seçecekler miydi diyor.

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Sn. Tolga Atakan, Lefkoşa – Girne Anayolunun kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını, çalışmaların diğer şeride taşınacağını böylelikle trafiğin rahatlayacağını belirttiniz. Ayrıca Lefkoşa’ya, yeni kavşaklar yapılacağını söylediniz.Hamitköy – Haspolat arasındaki güzergâhta kazı yapsanız, Mağusa, İskele, Havaalanı ve Mesarya köylerine gitmek imkansız olur. Burada tek bir yola, Lefkoşa’da 3 yola kalmanın dayanılmaz hafifliğini yaşıyoruz. Tren yolu gibi uzayıp giden araba kuyruklarında saatlerce beklerken ‘Şaka yaptık’ Şaka yaptık’ diyen yollara, bende yenilerini yaparak şaka yapıyorum diyecek misiniz? Sn. Atakan, Küçük insanlar kişileri, normal insanlar olayları, büyük insanlar fikirleri tartışırken, en alçakları iftira ve fitneyle uğraşır. Sen fikirlerin ile konuşulurken, aman dikkat et ayağın kaymasın. Kayarsa iftira ve fitnecilerin masasına meze olursun.

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Sn. Kadri Fellahoğlu,Lefkoşa Belediye Başkanı adayı değilim dediniz. Bir başka deyişle, partimin işaret ettiği adaya rakip olmam. Partimin kararlarına saygılıyım imasında bulundunuz. Halime Teyze, Kadri ovlum, her zaman karakteri ve dik duruşu ile takdir topladı. Tanrı erkeği çok, adamı az yaratırken, o az denilen adamlar arasına onu da dâhil etti. Milletvekilliğinde olduğu gibi Belediye Başkanlığı yaptığı sırada da takdir edildi. Ama o dürüstlüğü ile sivrilirken bazı parti yetkilileri ona ayni dürüstlükle yaklaştı mı? dedi. Sn. Fellahoğlu, suskunluğunuz kırıldığınızı örtmez. Dal rüzgarı affetse bile dal kırılmıştır. Yapılanlar ne kadar konuşmasanız da sizi sanırım ruhen yaraladı. Ancak, insan ruhunun yarası dikiş tutmaz.

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Sn. Togay ElmasÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem müdürlüğüne atandığınızı öğrendik. Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Üçlü kararnameyi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın da imzaladığı belirtildi. Seçim yasaklarının girmesine çeyrek kala atama ipini göğüslemeniz, bakanlıkta olumlu bulunmuş. Kinshasa Üniversitesi İletişim Sanatları bölümü, Fransa’da ve Belçika’da kurslar, folklor, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’nun Basın Danışmanı derken, bukez bakanın özel kalemi oldunuz. Sevgili Togay, makam ve mevkiler elbise gibidir. Kimisine dar gelir öldürür, kimisine bol gelir güldürür. Ama bakıyoruz senin elbise cuk diye üzerine oturmuş. Ne bol nede dar gelmiş.

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Sn. Savaş Bozat, sosyal medyadaki paylaşımında, Bakanlar Kurulu bugünkü toplantısında Asgari ücret komisyonunun yeniden toplanmasını ve dört aylık hayat pahalılığının Mayıs maaşlarına yansıtılmasını, yılsonuna kadar da hayat pahalılığının iki ayda bir ödenmesi kararı aldı dedin. Demesine dedin de insanların yüreklerini hoplattın. 1 Nisan yerine, 14 Mayıs şakası yaparken dikkat et. İnsanlar kalpten gidebilir. Sevgili Savaş, siyaset arenasında, verdiği sözün arkasında durup adam gibi icraat yapana lafımız olmaz. Ancak Asena gibi, kıvırana anca ‘Hadde Barra’ bu harita bu Kıbrıs’ı almaz der ‘Mahalleye yollarım.

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Sn. Ethem Akmercan,Beyarmudu Belediyesi başkanlığı için bağımsız aday olduğunuzu açıkladınız. Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Bağımsız olarak katıldığınız bu yarışta, CTP, sizin tomofilin deposunu destek için uçak yakıtı ile doldurmuş. Sn. Akmercan, Ebuzittin amca, Ethem oğlum adaylığını açıklamak ile iyi yaptı. Beyarmudu’ndabirileri nalıncı keseri gibi hep kendine yonttu. Ancak, ağaç ne kadar yüksek olursa olsun, bir gün yapraklarının yere düşeceğini unuttu. Eeeee artık yaprakların yere düşme zamanı geldi diyor. Ne dersin?

Günün Fıkrası:

Ekipmana sahipsiniz

Bir çift , gol kıyısına tatile gider..

Golde bazı bölümlerde balık avlamak yasaktır.

Koca yasak olmayan bölümlerde avlanarak, kadın da kitap okuyarak günlerin geçirmektedirler. Derken bir gün adam balık avlamaktan gelir ve öğleden sonra kestirmek üzere odasına çekilir. Kadının canı sıkılır ve botla gölde bir gezinti yapmaya karar verir. Bu gezinti umduğu gibi gitmez ve botun hâkimiyetini yitirir. Bot göl üzerinde serbestçedolaşmaya başlar. Kadın da yapacak bir şey olmadığıiçinçıkarıp kitabını okumaya başlar. Derken devriyeye çıkmış olan şerif kadınıgörür ve yanına yanaşır..

"Hanfendi burada ne yapıyorsunuz?"

"Görmüyormusunuz kitap okuyorum."

"Ama bu bölgede balık avlamak yasaktır."

"Zaten ben de balık avlamıyorum"

"Ama gerekli bütün ekipmana sahipsiniz, sanırım sizi karakola götürüp ceza kesmem gerekiyor."

"Eğerböyle bir şey yaparsanız ben de bana tecavüz ettiğinizi söylerim."

"Size dokunmadım bile..!!"

"Ama gerekli tümekipmana sahipsiniz, değil mi?"

Günün Sözü: