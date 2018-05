Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Kudret Özersay, seçime beş kala yapılan atamalar ve görevden almalar, bir kısım halın tepkisine neden oldu. Bazı atamalar doğru bulunurken, bir kısım görevden almalar haksız görüldü. Herşeyin bir açıklaması olur da 6 İlçenin, Lefkoşa ve Mağusa dışındaki 4 Kaymakamının görevden alındıktan sonra yerlerine herhangi bir atamanın yapılmaması, Kanuninin Kadısı Ebu Suud efendiyi bile mezarında güldürdü. Sn. Özersay, belediye başkanlığı seçimi için geri sayım yapılırken bölgelerin mülki amirleri olan 4 Kaymakamın, görevden alınması konulan kıstaslar içerisinde kimisinin yeninin kimisinin yerinin dar geldiği gözlemlendi. Hacı amca, çekik gözlü birinin Jαpon mu, Çinli mi olduğunu öğrenmek için elinden tutun. Yαpışırsα Japon’dur.,Kolu elinizde kalırsa Çinlidir. Tutmak istediğiniz kol, yağ ve grasodan dolayı elinizden kayıyor ve kavradığınız zaman ‘Ah Anam’ diye haykırırsa o da KKTC’lidir diyor. Ne dersiniz?

Sn. Dursun Oğuz, Polis Genel Müdürlüğü personelinin sorunlarını gündeme taşıyarak polisin ne kadar sorunlar yumağı içerisinde olduğunu dile getirdiniz. . Polis Genel Müdürlüğü kadrosunda 800 kişilik açık bulunduğunu, 340 polisin emekli olmaya hazırlandığını söyleyerek, personel konusunun ivedi şekilde masaya yatırılması gerektiğini dile getirdiniz. Sn. Oğuz, yavrusunu ana serçe gibi yuvadan dışladığımız Polisi ‘Şamar oğlanına’ döndürdük. Ve sizin de belirttiğiniz gibi yeni polis alınmadan teşkilattan, 340 polis daha ayrılırsa bugün 3 günde 9 dükkan soyan hırsızlar zil çalıp oynayacaklar. Sn. Oğuz, Hayata nerden bakarsan oradan görürsün. Güneşe bakarsan aydıncığı, kuyuya bakarsan karanIığı görürsün. Bugüne kadar bizi idare eden hükümetler kuyuya baktıkları için gittikçe büyüyen tehlikeyi göremediler..

Sn. Bertan Zaroğlu, iptal edilen vatandaşlıklar ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile giriştiğiniz söz düellosunda, iptallerin hukuksuz yapıldığını belirttiniz. İçişleri Bakanı ise: “Vatandaşlık iptalleri vicdanla değil, hukukla ilgilidir” sözü ile size karşılık verdi. Vermiş olduğunuz örnekler içinde 4 yaşında ülkeye gelip ömrü boyunca sadece 10 gün yurt dışında bulunan birinin vatandaşlığının iptal edildiği de var. Sn.Zaroğlu vermiş olduğunuz örnekte haklılık payınız çok büyük. Buna ilaveten 25-30 sene buralarda ömür törpüleyenlere, yüz kızartıcı suç işlememişse vatandaşlık verilmemesinde de haklısınız. Allah nasip eder iktidara gelirsek biz de bu iptal edilen vatandaşlıkları geri veririz” dediniz. Bence iptallerden önce vatandaşlık, analarının ak sütü gibi olanlara haklarını vermek için kolları sıvayın derim. Sevgili Makam ve mevkiIereIbise gibidir. Kimisine dar geIiröIdürür, kimisine boIgeIirgüIdürür. Bu aralık gülmekten fıtık çıkarttık. Ölmeye çeyrek var.

Sn. Özdemir Berova Yedidalga’da 15 dakika kadar süren dolu yağışının ardından bölgede ciddi hasar meydana geldiğini anımsatırken, yangın mevsiminin geldiğini, İtfaiye teşkilatının araç-gereç ve personel eksikliği yaşadığına işaret ettiniz Ve eksiklikler nedeniyle itfaiye teşkilatının yangınlara müdahale edebilecek noktada olmadığını söylediniz. Sn. Berova bugüne kadar hep eğri ok kullandık. Eğri okun doğru hedefe gitmeyeceğini bilmemize karşın es geçerek bir avuç ormanımızı yakarak, yarım avuç bıraktık. Sn. Berova, hükümet bireyleri, kendi vicdanlarında, yağ gibidir ve kendi ruhlarını sorguladıklarında, sudaki yağ gibi hep üste çıkarlar.

Sn. Erkut Şahali, Genel Tarım Sigortası Fonu ile Maliye Bakanlığı arasında 18 milyon TL’lik avans konusunda uzlaşma sağlanamadığını ve uzlaşma sağlanmaması halinde yargı sürecinin başlayacağını belirttiniz. Bunun da kuraklık ödemelerini belirsizliğe itebileceğini söylediniz. Sn. Şahali, hayvan besleyicilerinin, gardiyanların geldim geliyorum diyen eylemi derken, sıraya Tarım çalışanları eylemi de girecek desenize. Sn. Bakan, dünya dahileri gittikçe azalıyor. .Yer çekimini bulan Newton yok. Ünlü fizikçi Einstein yok. Elinde fener, bir şeyler arayan hatta İskender’e gölge etmemesi için git başımdan diyen Sinop’luDiyojen de yok. Bu aralaratamalar, görevden almalar ve zam işleri derken hükümet deşikayetlerden dolayı kendini iyi hissetmiyor. Aman dikkat edin. Dahilere gelmiyoruz deyin.

Sn. Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili olarak mecliste yaptığınız konuşmada, Diyabet merkezi ve devlet laboratuvarı gibi bazı mekanlarda engellilerin erişim sorunu yaşadığını dile getirdiniz. Bunları gidermenin devletin görevi olduğunu söylerken toplum çıkarları doğrultusunda beyinlerin uyandırılması gerektiğini kaydettiniz. Ayrıca Devleti zarara uğratanların yaptığının yanına kar kaldığını dile getirirken belediyeleri batıranları da eleştirdiniz. Sn. Manavoğlu, hükümet eden bir partinin milletvekili olarak açık yüreklilik ile hükümeti eleştirerek o yürekliliği gösterttiniz. Sn. Manavoğlu, Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın, her baş ağrıIı kadının arkasında, bir erkek. Şikayetleri arşa vararak Himalaya dağlarını aşar toplulukların arkasında da yönetme özürlü hükümetler vardır.

Sn. Sıdıka Elbasan sosyal medyadaki paylaşımınızda, şu an kızgınlığımı öfkemi nasıl dile getiririm bilmiyorum derken, Kızınızın 40 derece ateş ile havale geçirirken, Mağusa Acil servisinde doktorun tedaviye gelmeyerek buz koyun demesine tepki koydunuz. Ertesi gün kliniğine gittiğiniz doktorun eşinin gece gece bizi değil çocuk doktorunu ara. O saatte eşim size bakacak doktor değil dediğini söylediniz. Sevgili Sıdıka, kaş, göz, kan ve damar bütün herkeste bulunur. Önemli olan iyi niyet ve insan sevgisi değil midir? Herkes böyle düşünür, fakat bu özellikler doktor da olsa bazı kimselerde bulunmaz. Bir balığı ağaca tırmanamadığı için yadırgamak yanlıştır. Ya da bir kediyi uçamadığı için eleştirmekte öyle. Ama İnsanları yeteneklerine uygun olmayan işlere yerleştirip bizi mutlu etmelerini beklemekte yanlış değil mi? .

Sn. Çetin Sadelli,Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığına aday olduğunuzu 28 Mayıs tarihinde de başvuruda bulunacağını öğrendik.Sen bağımsız belediye başkan adayı olurken, senin ile birlikte hareket edecek olanbağımsızbelediye meclis üyelerinin de seçime katılacağı söyleniyor. Sevgili Çetin, Hayriye Teyze, ma be ama bizim Çetin Sadeli’de mi seçime katılacak. O da seçime katılacaksa bu seçím çok renklenecek diyor. Hurşit amca ise yörü da gorkma be Çetin. Kim tutar seni diye sana sesleniyor. Sevgili Çetin, Yürüdagorkma ama karşıda da Mohaç Meydana muharebesine çıkmaya hazırlanan Osmanlı ordusu var. Nasıl gorkmauacayık be ama diyor Şadiye Teyze. Bugüne kadar bir gönülde bir çiçek olma yerine yaptıkların ile birçok gönülde buket oldun. Yürü de gorka Çetin Sadelli.

Sn. Ahmet Benli, Gönyeli Belediyesi başkanlığı için yeniden aday olduğunuzu öğrendik. Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Yaptıklarınızın yanı sıra yapacaklarınız için basın toplantısı yaptığınızı da SİM TV’deki tekrar yayınında bu vesile ile öğrenmiş bulunduk. Sn. Benli E-Devletten bahsederken fiber optik iletişimin daha sağlıklı olacağını dile getirdiniz. Bir kısım basın ki, bizlerde bunun içerisindeyiz, full çeken bataryalarımıza karşın, sizin kapsama alanınıza giremedik. Sanırım sizin bataryalar oksitlenmeye başladığı için zaman zaman iletişim ağı dışında kalabiliyor. Başkan, bizim Seher teyze, Bugün saçını ütüleyen kız, yarın çαmαşır makinesinde yıkanır dedi. Ne demek istediğini bende sizin gibi 1958 yılından kalma DODGE marka araba olduğum için metal‘Yorgunluğu ‘ nedeniyle anlamadım.

Sn. Barış Mamalı, sosyal medyadaki paylaşımında, İsrail vahşetini protesto edenler, burada 300’den fazla İsrail’li şirketin, 1000’lerce dönüm ‘Toprağı’ ele geçirdiğini biliyor mu? Diye soruyorsun? Sevgili Barış, Kuzey sahil şeridinin büyük bölümü, bazı Avukatlar sayesinde İsrailli bazı para babalarının tapusuna geçti. Kurulan onlarca şirket ile alınan araziler, o Avukatların şimdilik idaresinde gözüküyor. İkinci dünya savaşından sonra Filistinlilere yapılanlar bir müddet sonra buralarda bizlere de yapılırsa şaşmamak gerek. Hükümetler uyudu. Ahali uyudu. Ancak bazı açıkgöz Avukatlar ile İsrailliler uyumadı. Sevgili Barış, bazen masaya yumruğu vurmak için cesaret yetersiz kalır. Çünkü rakip, yandaşları ile en az ikiyüzlü, siyasiler de umursamazdır. Vallahi,içi kirli olanın benvicdanım temiz demesine yazıktır derim.

Günün Fıkrası

Burun tamam sıra kulaklarda

Yaşlı kadın doktor bey der. ‘Gaz sorunum var’

Ancak aslında çokta şikayetçi değilim.

Çünkü çıkardığım gazın ne sesi nede kokusu var.

Mesela geldiğimden beri 20 defa gaz çıkardım ama siz

Farkına bile varmadınız.

Doktor tamam teyzeciğim bu hapları al bir hafta sonratekrar kontrole gel

Senibirkez daha göreyim der.

Bir hafta sonra kadın kontrole gelir. Ancak müthiş sinirlidir.

Doktor bey bana ne hap verdiniz bilmiyorum der. Gaz çıkardığım zaman

Hala daha ses çıkmıyor ama çok kötü kokmaya başladı.

‘Tamam’ der doktor. ‘Burnunuz düzeldi şimdi sıra

Kulaklara geldi.’

Günün Sözü:

Hayatta herşey olabilirsin,

Fakat mühim olan

Hayatın içinde

‘İnsan’

Olabilmektir.