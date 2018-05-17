Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Bakanlar Kurulu üyeleri, Resmi Gazete’nin 14 Mayıs tarihli sayısında yayımlanan karar uyarınca, Bakanlar Kurulunun, tehlikeli kavşak ve yol kesimlerinde kurulmak üzere daha önce 100 adet alınan ve henüz kurulmayan hız tespit kameralarına 30 adet daha eklenmesine karar verdiğini öğrendik. Da, Hacı Mulla amcamız, diğerlerini mamur ettiler da kaldı 30 tanesi diyor. Şüküfe abla ise bizim ovlancık bile o kameralara geldiği zaman basan stop pedalına yavaşlar. Geçince ver Allah Allah, benzin pedalı lamarinaya dayanır. Sonracığıma o toplanan ceza paraları yollara harcanacaktı. Yollara harcaya harcaya öldüler. Yollar yerine birilerini zengin ettiler diyor. Şekibe abla bu kadar kameraya rağmen her gün ölümlü kaza dahil birçok kaza oluyor. Mavro yerimo kalsın çok mu faydalı oldular derken dalgasız denizde herkes kaptan olur. Mühim olan fırtınalı havada gemiyi salimen limana getirmektir diyor..

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Sn. Serdar Denktaş, dokunulmazlık konusunda tavrınızın net olduğunu belirterek, “Hakkımda şu anda böyle bir talep yok ama olursa da Meclis Genel Kurulu’nda yapılacak oylamada ben de elimi kaldırırım” dediniz.. Yerel seçimlerde İki parti birbiri ile paslaşabilir ama hükümet ittifakı yok derken UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün hakkındaki soruşturma açılmasını Sunat Atun’un yaptığını ve Savcılığın bu nedenle soruşturma açarak Mali Polisi harekete geçirdiğini belirttiniz.

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Sn. Hüseyin Özgürgün, Maliye Bakanı eski bacanağınız Serdar Denktaş, Genel Başkanı olduğunuz Ulusal Birlik Partisinin hükümette olduğu ve sizin de Başbakan olduğunuz dönem içerisinde, bilinenin aksine, Ekonomi bakanı Sunat Atun’un hakkınızda suç duyurusunda bulunduğu söyledi. Yapılan suç duyurusu üzerine Başsavcılığın, Mali polisi harekete geçirerek bu konuda soruşturma yürütüldüğüne vurgu yaptı. Sunat Atun’un, görevden ayrılmadan bir iki hafta önce Savcılık nezdinde suç duyurusunda bulunması üzerine işi mali polise devretti. Bu bizim dönemimizde başlatılan bir soruşturma değildir” diyerek açıklamada bulundu. konuştu. Sn. Özgürgün, belki yağmura da gerek kalmazdı, insanlar bu kadar kirli olmasaydı.diye düşünebilirsiniz. Ancak Sn. Atun’da, Başbakan olmanıza karşın, Kendini Ne Kadar Büyük Görürsen Gör. Bende Sadece Gözümün Gördüğü Kadarsın. Ötesi Yok. Diye düşünmüş olabilir.

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Sn. Necdet Osam İskele Makenzi halk plajı yanındaki bir dönümlük araziyi, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Turizm Fakültesi ve uygulama oteli yapmak için İskele Belediyesi ile imzaladığı protokol gereği talep etmiştiniz. İskelelilerin çok uzun yıllardır İskele'ye Üniversite gelmesi için mücadele ettikleri sanırım çok bilinmeyenli bir denklem değil . Kıbrıs'ta Üniversitesi olamayan tek ilçe olan İskele’ye bu konuda elinizi uzatırken, elinizin havada kaldığına şahit olduk. Ve istediğiniz arazinin başka bir kuruluşa verildiğini öğrendik. Sanırım daha önce gördüğümüz Yeşilçam filmlerinde olduğu gibi o araziye çarpan bir açıkgözün gözleri açılıp görüyorum diyecek ve oraya amacı dışında başka inşaatlar yapılacak. Necdet Hocam, eğitimin daha ileri gitmemesi için öne çıkartılan İnat, bölgedeki iradenin idari yeteneksizliğidir. İnsanın özü ne ise, gözü de onu görür. Ne diyelim?

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Sn. Nesil Çalışkan, Enfielt Belediyesi’nin yeni lideri olduğunuzu öğrendik. Enfield Belediyesinde ilk kez kadın başkan seçilmesinin yanı sıra bunun bir Kıbrıslı Türk olması KKTC’de sevince neden oldu. Sizin ile birlikte Kuzey Londra’daki Enfield Belediyesi için yarışan 29 Kıbrıslı Türk’ten 21’in seçimleri kazanarak büyük bir başarıya imza atmaları gurur kaynağımız oldu. Sn. Nesil Çalışkan sizin ile birlikte Enfield Belediyesinin 8 üyeden oluşan yeni kabinesine giren Ahmet Öykener, Alev Cazimoğlu, Güney Doğan ve Yasemin Brett’i kutlarız.

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Sn. Hasan Kumyalı, sahibi olduğunuz, Kumyalı Estate & Construction Ltd. aracılığı ile Girne’de bir apartman dairesini 2 yıl önce satış sözleşmesi ile Fatma Banu Berkan’a sattığınız öne sürülüyor. Fatma Banu Berkan’ın, sözleşme şartlarını yerine getirmesine rağmen daireyi teslim alamadığını söylüyor. Fama hanım isyanları oynarken, maddi manevi ciddi zarara uğratıldığını dile getiriyor. Sn. Hasan Kumyalı iddialar doğru ise yaptığınız son derece yanlış. Bakın birçok emlakçi, köyü köpeksiz buldukları için, değneksiz ellerini kollarını sallayarak köy içinde gezerken caga sattılar. Hesap sorulmayı bıraktık, yaptıkları yanlarına kar kaldı. Hasan Bey, yatağınıza yatıp başınızı yana çevirdiğinizde size güIümseyen bir yüz yerine, küfürlü hicaz faslından nağmeler sunan insanlar varsa gerçekten yalnız bu dünyada değil öteki tarafta da başınız dertte demektir.

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Sn. Aktan Erdoğa, Eğitim Bakanlığı, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne atanmanız halk nezdinde kabul gördü. Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Yılların hocası olarak eğitimin girdisini çıktısını bilmeniz nedeniyle o makama atanmanıza, her şeye muhalefet eden Şekibe aba bile tamamdır taş ‘Cuk’ diye yerine oturdu dedi. Aktan Hocam, bizim torun annesine tişörtümdeki yαğ, vişne ve kola lekesini göstertti. Annesi santurlu bir, küfür savurdu. Torun anne ama Reklαmlαrdα böyle değildi. Tam zαlımsın dünyα derken TV’de senin atandığın söylendi. Torun hah bu reklam değil gerçeğin ta kendisi. Zalim dünyanın mehlemi dedi.

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Sn. Ömer Meraklı, Muhtarım bizim Minik Kuşlar, senin Değirmenlik Belediye Başkan adayı olduğunu dile getirdi. Vallahi bizim Minik Kuşlar doğru haber uçurduysa, bu haber yeme de yanında yat denecek kıymettedir. Kalavaç’ın Muhtarı olarak Kalavaç köyünü nereden nereye taşıdığın ortada. Yaptığın festivaller dillere destan oluyor. Muhtarım, bizim bazı siyasilerimiz atarlar tutarlar, Girne’deki denizi Lefkoşa’ya bile getirebileceklerini söylerler. Ancak bir arpa boyu yol kat etmediklerini neden sonra görürler. Yaptıklarıyla küçülenler, laflarıyla büyüdüklerini sanırlar. Geçmişin hatalarını dile getirip goygoyculuk yaparken, çare üretmeyi düşünmezler. Seçilmen halinde yaptıkların ile çare nasıl olurmuş gösterirsin

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Sn. Çelen Oben, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde, Lefkoşa K.Kaymaklı ışıklarında kaza yaptığınız haberini okuduk. Öncelikle geçmiş olsun. Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritteki orta refüje çıktığınız söyleniyor. Kaza üzücü ama sağlık durumunuzun iyi olması sevindirici. Sevgili Çelen, insanın ettiği duada yer almak, duaların en hayırlısında yer almak demektir. Demekki yaptıkların ile bu dualarda yer almış olmalısın ki, Allah da bunu gördü. Ve işin daha fazla büyümesine izin vermedi.

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Sn. Selma Eylem, yaptığınız açıklamada, Yükselen döviz karşısında erimekte olan maaşlarla alım gücü ciddi bir şekilde geriliyor. Çalışanlar yaşam mücadelesi verirken, çözüm üretmek yerine hükümetin, zam üstüne zam yapması ülkeyi yangın yerine döndürmüş ve çalışanları açlık sınırı altında yaşamaya mahkûm etmiştir. Asgari ücret insanca yaşanacak düzeyde yeniden belirlenmeli ve hesaplanma biçimi realiteye dönüştürülmelidir. Eşel mobil 2 ayda bir olmalı, Stabil para birimine geçilmelidir dediniz. Ve çok da güzel söylediniz. Sanırım bu isteklerinizi, hükümet yetkilileri, hazır Sn. Akdağ buradayken ‘Analarına’ duyurur. İzin almaları ve ‘Yürüyün koçlarım’ denmesi halinde de yerine getirirler. Sn. Eylem, son zamanlarda yaşadıklarımızın ağırlığı karşısında cümleler artık hafif kalıyor. Bu yüzden halk olarak ‘Susmak’ bu sıralar en çok kullandığımız iletişim şeklidir. Ancak halk olarak bizler susarken, bin bereket versin ki siz ve Şener Elcil gibiler konuşma iletişim şeklini hayata geçiriyorsunuz.

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Sn. Timuçin Pirgalıoğlu, Lefke Belediye Başkanı adayı olmanızdan sonra yemek ihtiyacını bile ayak üstü giderdiğiniz söyleniyor. Belediye Meclis Üyesi adaylarınız ile birlikte hız kesmeden yapmakta olduğunuz köy ziyaretlerinden sonra şimdi ziyaretleri kapılara gidip vatandaş ile yüz yüze görüşmeye çevirme hazırlığında olduğunuzu öğrendik. Bizim Minik Kuşlar, gittiğiniz her yerde size yönelik ilginin gittikçe arttığını hatta yarışın ilk günlerinde sizi boy farkı ile geçen Aziz Kaya’yı yetiştiğinizi ve şuanda yarışı birlikte götürdüğünüzü bile söyledi. Sn. Pirgalıoğlu, nasıl kafa sayısı kadar düşünce çeşidi varsa, kalp sayısı kadar da sevgi çeşidi vardır. Ancak son zamanlarda full çeken bataryan ve positif enerjin ile hatırı sayılır kalbin kapsama alanından çıkmıyormuşsun. Kolay gelsin.

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Sn. Halil Güvener, öncelikle yakılan motorunuz nedeniyle size geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isterim. Gazimağusa’nın Surlar İçi Bölgesinde Kızılhamam sokakta, sabaha yakın saat 5.40 sularında bir kundaklama sonucu motorunuz yakıldı. Motorunuzun kullanılamaz hale geldiği açıklandı. Sn. Güvener memleket Teksas’ın bir vilayeti oldu. İpini kopartan mafya, beline kuşak bağlayan efe oldu. Soygun, hırsızlık, uyuşturucu gırla giderken şimdilerde yanlarına bonus olarak kundaklama da kondu. Nasıl ki kız dediğin İstαnbul gibi Fethi zor, fαtihi tek olmalıysa, bu tip işlerin de kancılıkla değil adam gibi bir raconu olmalı. Değilmi ama?

Günün Fıkrası:

Arabaya bindi seni bekliyor !..

Adamın birinin çok sevdiği bir koyunu varmış. Bu koyun hiç gebe kalamıyormuş. Adam, komşu köyde birinin koçu olduğunu ve hangi koyunla çiftleşirse hamile bıraktığını duymuş. Bunun üzerine koyununu el arabasına koymuş, çıkmışlar yola, köye vardıklarında selam verip adamın yanına yaklaşmış.

-Yahu gardaş senin koçun methini duydum koştum geldim. Hele bizim koyuna da bir çare.

-Aman gardaş lafımı olur. Amma 30 liranı alırım.

-Tamam.

Neyse çiftleşme gerçekleşiyor ve adam koyunu tekrar el arabasına koyup giderken koçun sahibine soruyor:

-Hamile kalıp kalmadığını nereden anlayacağız?

-Yarım sabah ahıra girince bak. Koyun eğer yatıyorsaaa hamiledir. Yok ayaktaysa hamile değildir.

Neyse sabah oluyor adam bir heyecanla ahıra koşuyor. Bakıyor ki koyun ayakta.

Ulan diyor yine tutmadı.

Karısı demiş ki bi daha götür.

Adamın ki de bir ümit koyunu tekrar el arabasına bindirip gitmiş.

Bu sefer 40 lira alıyor koç sahibi.

Ertesi sabah adam koşa koşa ahıra gidiyor ki bi de ne görsün koyun yine ayakta.

Adam iyice sinirleniyor. Neredeyse koyunu kesecek.

Karısı adamı sakinleştirip koyunu tekrar götürmesi için adamı ikna ediyor.

Adam koyunu götürüyor ama koç sahibi adam bu sefer 50 lira alıyor. Adam daha da sinirleniyor söylene söylene eve geliyor.

Koyunu ahıra atıp gidiyor.

Sabah ise yatağına uzanmış umutsuz ve sinirli bi şekilde karısına:

-Hele git şu koyuna bak. Oturuyor mu ayakta mı.

Kadın gidip bakıp geliyor ve diyor ki:

-Koyun ne oturmuş ne de ayakta bey. Arabaya binmiş seni bekliyor :)

Günün Sözü: