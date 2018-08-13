Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Cemal Özyiğit, Türkiye Cumhuriyeti tarafından görevlendirilen kamp lideri Oğuz (Soy adı belirtilmedi) denilen insan müsveddesi. Çanakkale kampında bulunan öğrencilere hayvan oğlu hayvanlar, rezil herifler 5 para etmezler. Gırtlağınızı keserim. 24 kişinizi de bitiririm. Yürek yok. Karı gibi, karıların bile onuru şerefi var. Cayır cayır yiyip içiyorsunuz. Cayır cayır geziyorsunuz. Sizin için namussuzlar için değil diyerek küfürleri bini bir paraya satmaya çalıştı. Sn. Özyiğit, bazıları haddini aşıp, hayatımıza burnunu sokarsa, bilmeleri gerekir ki bizler de saygı sınırını aşıp, itinayla lafımızı sokar ve bir yerlerini parçalarız. Eh sizde artık bu rezalete son verip o verilen geleceksiniz direktiflerini parçalasanız diyorum..

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Sn. Belediye Başkanları, Belediyeler Reformu ile belediyelere mali ve hukuki denetim geleceğini İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars açıkladı. Ayrıca 2019’un başında Belediyeler Reformuyla ilgili yasanın Cumhuriyet Meclisi’nden geçmesini hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Baybars, Petrol dolum tesisleri, Ercan Havaalanı ve limanlardan elde edilen gelirin, tüm belediyeler arasında bölüştürüleceğini ifade etti. Kısacası TL okyanusunda yüzen Belediyeler ile kuruyan bir derede su arayışı içerisinde olan belediyelerin birisini okyanustan, diğerini de dereden alarak denizde buluşturacağını belirtti. Ne diyelim seçilirken buzdan hayalleriniz, şekerden yapacağınız ev hayalleriniz vardı. Ayşegül hanım yağmur yağdırınca ne buz nede şeker kalacak.

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Sn. Turan Büyükyılmaz Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri olarak İskele Bölgesi İlçe Kongre çalışmaları kapsamında yaptığınız konuşmada, son dönemde CTP yayın organı da olarak bilinen bir gazetede Türkiye'ye yönelik ağır yazıların ağırlık kazandığını gözlemlediğinizi belirttiniz. "Türkiye'ye işgalci diyen ve "Para vereceksin yoksa herkes kendi yoluna" diye yazılan yazıların onay mercisi CTP liderliği midir?" diye soruyorsunuz. CTP lideri de olan Başbakan Tufan Erhürman'ın da bu yazılara onayı var mıdır? CTP ve iktidar şurakası Türkiye'ye meydan okuyarak mı maddi katkı isteme yolunu seçmektedir? CTP, HP, DP ve TDP yönetimleri Türkiye'yi işgalci mi görmektedir? Diye soruyorsun. Sn. Büyükyılmaz, demokrasi işte böyle birşeydir. Yazarlarının ne yazdığını ertesi gün herkes gibi gazetede okumaktır. Görüşlerini açıklamalarına karışmamaktır. Emir ile yazı yazdırmamaktır. Sanırım ağır ağır bunu birçoğuna o gazetedeki arkadaşlarımız ve dostlarımız öğretecektir.

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Sn. Devlet Memurları, hadde gene iyisisiniz. Dostlar, arkadaşlar, gözünüz aydın olsun. Bayram Tatili önümüzdeki hafta başlıyor. Siz Özel sektörün birkaç gün izin yapacağına aldırmayın. Onlar bu ülkenin modern Kunta Kinteleridir. Siz 9 günlük tatilin keyfini çıkartmaya bakın. Geçin Rum tarafına çıkın Trodos’a, turlar ile Türkiye’ye gidin. Kesmezse Balkanları dolaşın. Oda kafi gelmezse binin bir kruze gemisine Avrupa sahil kentlerini dolaşın. Döviz can yakmaya başlamış. Ekmek 2.5 TL oluyormuş. Patlıcan 14, Domates 11 TL olmuş. Bir çanta dolmadan birkaç parça ile yüzlüğün dibine darı ekermiş ne gam ne keder. Tatilinizin keyfini çıkrtmaya bakın. Çünkü yakında emlakçının gösterttiği ve sonrasında kiraladığınız ev kapısına Stg. Hızlıca vurunca vurgun, yiyip, kapıdan içeri girdiğiniz zaman da evin altındaki mağmada yanacaksın.

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Sn. Bertan Zaroğlu, vallahi ne yalan söyleyeyim senin cömertliğine şapka çıkartırım. Hele hele Zeki Çeler’e Milletvekili maaşımdan senin biletini ben keserim diyerek jest yapmana bayıldım. Sevgili Bertan, sahi biletlere elin değmişken milletin vekili olarak şu kafa kesen, meme doğrayan bilet fiyatlarına da bir el atıp Mecliste gündeme getirsen. Ve şu hava alanında ücret adı altında alınan fahiş fiyatları da dile getirsen diyorum. Malum ederinden fazla değer verdiğimiz bazı soytarılar krallıklarını ilan etti de.

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Sn. Hasan Hüreş, sosyal medyada yaptığın açıklamada, şimdi çıkmış bazıları ayni gemide olduğumuzdan bahsediyor. Hayır arkadaş ayni gemide değiliz. Bu durum fakiri sıfırlamış ve açlığa mahkûm etmiştir Borçlu olanı bitirmiştir. Bankada dövizi olanı uçurmuştur. Maaşı döviz olanların da bıyık altı neşesine neşe katarak gülmesine neden olmuştur. Yurt dışında çalışanlarımız. Tatile gelenlerimiz. Yurt dışındaki emeklilerimiz rahatlamıştır. Hiç şüpheniz olmasın olan garibana ve işçiye oldu. Ay sonunu dört gözle bekleyen ve kıt kanaat geçinenler ile diğer kesim ayni gemide değildir. Ülkenin bu duruma düşmesindeki suçlular cezalandırılmalıdır. Bu işin papazla alakası yoktur diyorsun. Hasan ustam, yaşadıklarımıza bakıp bakıp gülümsüyoruz işte. Kimine yalandan, kimine inattan.

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Sn. Selma Eylem KTOEÖS Başkanı olarak yaptığınız açıklamada, Türk Lirası’nın döviz karşısında son 8 ayda yüzde 60'lara varan değer kaybının ülkede büyük bir ekonomik krize neden olduğunu belirterek kriz masası oluşturulmasını, ivedi ve etkili kararlar üreterek halkın alım gücünü artıracak adımların atılması gerektiğini kaydettiniz. Ayrıca Türk Lirası kullanımını bırakılıp derhal Euro’ya geçilmesi gerektiğini, eşel- mobilin iki ayda bir uygulanmasını, asgari ücretin insanca yaşanabilecek bir düzeye getirilip dövize endekslenmesi gerektiğine vurgu yaptınız. Da, Ali dayı gardaş lütfen hocanıma bu işleri kim yapacak diye sorarmısın diyor? Hatçe Teyze ise Anasının kuzusu Yavruda bu işleri yapacak olanda mangal gibi yürek olması gerekir. Mangal deyince Alev Kayasındaki mangalı kastetmiyorum diyor. Sn. Eylem, bence zor durumlarda farkını gösteren değil, farkıyla zor duruma düşürmeyen farklıdır.Koltuk uğruna sessiz kalarak başımıza bu belaları açanlara ben belâ okuyamam. Ancak, Allah selâlarını versin dersin.

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Sn. Kudret ÖZersay,Chatham House ismi ile anılan, 1920’de kurulan ve diğer adıyla Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde bir konuşma yaptınız. Dünya çapındaki güncel meseleleri analiz etmek amacıyla hareket eden, Londra merkezli düşünce kuruluşunda sıradan insanların konuşamaz. Bu kuruluşun oluşturduğu bir kurala göre Chatham House toplantılarında konuşulan her şey kamuoyuna açıktır ancak konuşmacıların kimliği gizli tutulur. Siz burada konuşma yaptıktan sonra kimliğiniz gizli tutulmadı. Ancak ilginçtir, siz KKTC’ye döndükten sonra İçişleri Bakanınız Ayşegül Hanım, ne hikmetse durup dururken birden yabancılara mal satışının serbest bırakılacağını ve 3’ncü bir malı alabilecekleri açıklamasında bulundu. KKTC’nin yarısını alan Yabancılara böyle bir kıyak geçilmesini Hasibe Teyze bile yadırgadı. Chatam House sonrasında ortaya çıkan çok bilinmeyenli denklemin çözümünde lütfen bize yardımcı olurmusunuz? Sn. Özersay nedense haklı olanı güçlü kılamadığımız için güçlü olanı haklı kılıyoruz.

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Sn. Serhat Akpınar, Giirne Amerikan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olarak yaptığınız açıklamada, dövizin etkilerini önlemek için GAÜ’nün elinde tuttuğu lojman ve benzeri mekanlara artık hiçbir şekilde dövizle kira ödemeyeceğinizi açıkladınız. Ayrıca mal sahiplerine de “Kimse benden böyle bir şey talep etmesin” diyerek, kibarca “isteyen yargıya gitsin” mesajı verdiniz. Vallahi çokta iyi ettiniz. Bugünlerde bir Brave Hard çıkıp önderlik etmesi gerekirdi. Şükür ki o işte size kaldı. Ebuzittin amca, gitmeyi tercih edenlerin ardından, el sallayın ki, artık sadece bir EL olduklarını daha iyi görsünler diyor. O eli salladınız artık onlar düşünsün.

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Sn.Hasan Sungur, piyasada bazı müteahhitlerin sterlini 6 buçuğa endekslediğine dair açıklama yapmaya başladıklarına dikkat çekerek, “ikinci el dolar satışı diye bir şey duydunuz mu? Ya da altının gramı 300 Lira ise kuyumcunun çıkıp da size gramını 150 Liradan vereceğim dediğini duydunuz mu?” diye soruyorsunuz. Ayrıca bugün itibariyle Sterlin 8’i geçmişse, bunu nasıl 6’ya endeksleyecekler? Bu tarz açıklama yapanlara hükümetin çok dikkat etmesi gerekir. İyice araştırma yapması gerekir ifadesinde bulundunuz. Sn. Sungur, burası kap kaç cennetine dönüştü. Kulaksızlar diye birileri geldi, malı ipotek etti paraları topladı bay bay dedi. Bulut diye birileri ortaya çıktı, yarattığı seller binaları yerinan yeksan etti. İngiliz GaryLow’uTayvandan oradan buradan toplayabildik. Şimdikilerini nereden toplarız bilmem. 5 kuruşluk çikolatanın verdiği mutluluğu veremeyen bu insanları baş tacı ettik.

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Sn. Cenk Seren, seçimlerden sonra ortalardan kayboldun. vallahi ne diyeyim, yüreğini herkesin ayaklarının altına ‘Seren’ birisi olarak, Cenk halkın kapsama alanında yer alarak onların oylamasında ipi göğüsleyen oldun. Mehmetçik halkı lastiği ekris yapan ‘LOFORİYONUN’ önce lastiğini sonrada mangos eden makinesinin tamir edilmesini bekliyor. Bafra makinesinin sparkları zaman zaman kirlilikten teklerken, çare bulunmazsa sanırım ne loforiyo nede loforiyocuk kalacak.

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Sn. Gürkan Kara, İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığından sonra bir köşeye çekildiğinizi öğrendik. Alihan’ı ve Yalçın Koçyiğit’i bile tavla yenemediğinizi sürekli olarak bileğinizin masadan kalkmadığı söyleniyor. Sayın Kara, siz çok badirelerden geçtiğinz. Kaymakam ve Müsteşarlıktan sonra gelen ‘Müşavirlik’ Urfa kahvesi ‘Mıra’ gibi acı gelebilir. Boş ver be Müsteşarım bak her zaman yendiğiniz Yalçın Koçyiğit ile Alihan bile tavlada döve döve pestilini çıkarttık diyor. Kibrit Çöpü Kadar Işık Saçmayan İnsanların, Kendilerini Olimpiyat Meşalesi gibi görmelerine ve değerleri harcamalarına inanhayranım..